У Путіна заявили, що поставлять озброєних солдатів біля шкіл на окупованих територіях, - ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін доручив поставити озброєних окупантів шкіл на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, якого цитує кремлівське видання "РІА Новини"

Кирієнко заявив, що Путін доручив забезпечити озброєну охорону у школах "ДНР", "ЛНР" та на окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України закликає підтримати петицію "Путіна під трибунал"

Зазначається, що охорона стоятиме біля освітніх закладів із 1 вересня.