У Путіна заявили, що поставлять озброєних солдатів біля шкіл на окупованих територіях, - ЗМІ
Президент РФ Володимир Путін доручив поставити озброєних окупантів шкіл на окупованих територіях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, якого цитує кремлівське видання "РІА Новини"
Кирієнко заявив, що Путін доручив забезпечити озброєну охорону у школах "ДНР", "ЛНР" та на окупованих територіях.
Зазначається, що охорона стоятиме біля освітніх закладів із 1 вересня.
Топ коментарі
+20 Valter Valter
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+14 Вадим Думи
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+13 Urs
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Мало ли добрых и скромных людей в стране, чтобы превратить одинокую женщину в мать-одиночку?
"Когда страна прикажет быть героем,
У нас героем становится любой"
*утин: Женщины и дети - впереди. Мы будем стоять сзади.
Лицемерные ****** за деньги.
весь світ навчается он лайн . І не 1 вересня, а хто 5, хто10, хто 15 починается вчитися
НО В СРАНОМ СОВКЕ ЯК НА ПЛАЦДАРМЕ - тількі 1 вересня
Тупість рулить
Де оті клоновані із своїми заявами?
Пришло к нам с острова Лесбоса..... "