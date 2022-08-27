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Новини Війна
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У Путіна заявили, що поставлять озброєних солдатів біля шкіл на окупованих територіях, - ЗМІ

окупанти

Президент РФ Володимир Путін доручив поставити озброєних окупантів шкіл на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, якого цитує кремлівське видання "РІА Новини"

Кирієнко заявив, що Путін доручив забезпечити озброєну охорону у школах "ДНР", "ЛНР" та на окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України закликає підтримати петицію "Путіна під трибунал"

Зазначається, що охорона стоятиме біля освітніх закладів із 1 вересня.

армія рф (17255) окупація (6675) путін володимир (23767) школа (2205)


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Топ коментарі
+20
Да кто бы сомневался что вокруг школ и детсадов будут стоять росийские храбрые вайска. На то и сгоняют детей чтобы ими прикрываться
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27.08.2022 16:13
+14
Все ****** школам. А тем родителям которые будут отправлять детей в эти школы, можно зарание подарить примию Дарвина.
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27.08.2022 16:13
+13
и шо там гавнести интернешенел? взяли шинел и ****** домой в лондонскую штаб-квартиру, и ни слуху ни духу?
Лицемерные ****** за деньги.
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27.08.2022 16:19
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Да кто бы сомневался что вокруг школ и детсадов будут стоять росийские храбрые вайска. На то и сгоняют детей чтобы ими прикрываться
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27.08.2022 16:13 Відповісти
с вышками пулеметчиков заборы с колючкой под напряжение в 5 рядов... рвами... собаками людожерами..минные поля танки и БТР а в небе вертушкис пулеметами и ракетами.... ***** чего воно ********* приябывееется к детям конченынй пелерастный серийный маньяк педофил.. самого наверное в детстве родной типа папаня трюхал во все дырки....
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27.08.2022 16:23 Відповісти
не папаня, а отчим 😂
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27.08.2022 17:03 Відповісти
путя 52 року рождения,а евоньій папаня погиб на ВОВ ,воть такой парадокс сперматозоіда
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27.08.2022 20:57 Відповісти
На его отце свет клином не сошёлся.
Мало ли добрых и скромных людей в стране, чтобы превратить одинокую женщину в мать-одиночку?
"Когда страна прикажет быть героем,
У нас героем становится любой"
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28.08.2022 01:13 Відповісти
Все ****** школам. А тем родителям которые будут отправлять детей в эти школы, можно зарание подарить примию Дарвина.
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27.08.2022 16:13 Відповісти
Ви, мабудь, «забули» співставити новинку про те, що якщо батьки не віддадуть дітей до школи, то будуть позбавлені батьківських прав адіти відправлені у дитячі будинки, з цією новиною.
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27.08.2022 16:57 Відповісти
Все как в ГУЛАГе
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27.08.2022 16:14 Відповісти
ставьте
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27.08.2022 16:14 Відповісти
Я бы в такую школу , ребенка бы не пустил , бо будут взрывать
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27.08.2022 16:14 Відповісти
Прикрываются женщинами и детьми как они всегда делали.

*утин: Женщины и дети - впереди. Мы будем стоять сзади.
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27.08.2022 16:15 Відповісти
рай для педофилов насильников.
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27.08.2022 16:17 Відповісти
Беслан все помнят, это только на россии его забыли.
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27.08.2022 16:18 Відповісти
Треба ООН напомнити про Беслан скоріше - цім актом хутін дав старт стерти Чечню з дітьми і старими , А ООН ПРОКОВТУВ ЦЕ .
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27.08.2022 16:22 Відповісти
и шо там гавнести интернешенел? взяли шинел и ****** домой в лондонскую штаб-квартиру, и ни слуху ни духу?
Лицемерные ****** за деньги.
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27.08.2022 16:19 Відповісти
Так само ,як організація озабоченних !
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27.08.2022 16:35 Відповісти
І папік римський так само!
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27.08.2022 16:36 Відповісти
то взагалі рафіноване моральне збочення світового масштабу, яке на схилі життя заблукало між простими визначеннями добра і зла




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27.08.2022 18:03 Відповісти
ця папа - ганьба Християнства.....
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27.08.2022 19:10 Відповісти
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27.08.2022 19:26 Відповісти
Країна бандитів і віртухаїв це вона хоче зрбити і в нас
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27.08.2022 16:19 Відповісти
Совок сраний
весь світ навчается он лайн . І не 1 вересня, а хто 5, хто10, хто 15 починается вчитися
НО В СРАНОМ СОВКЕ ЯК НА ПЛАЦДАРМЕ - тількі 1 вересня
Тупість рулить
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27.08.2022 16:20 Відповісти
ДНР" "ЛНР" нема таких країн в світі досить цитувати фантастів
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27.08.2022 16:26 Відповісти
А гімнесті гінтернешнл прутень ху@ла у роті заважатиме щось сказати з цього приводу?
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27.08.2022 16:28 Відповісти
Як завжди- рашистські мразі прикриваються дітьми !!
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27.08.2022 16:34 Відповісти
у детей есть родители
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27.08.2022 16:36 Відповісти
Еще один свинособачий ********-кириенко вылез.........вот же ****** карликовое...............
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27.08.2022 16:38 Відповісти
а посадити орків в учбових класах ще не пробували?
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27.08.2022 16:42 Відповісти
Тобто ховаються за школярів.
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27.08.2022 16:48 Відповісти
пускать хаймрас путлерюргенд не комбатаннтен завезенный а школы потом вылыке будивныцтсво отстрить
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27.08.2022 16:54 Відповісти
О майн готт! Амнєсті Інтєрнєшинал будьет імьєть гроссен озабочьєнность!
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27.08.2022 17:01 Відповісти
Це не школа а в'язниця
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27.08.2022 16:55 Відповісти
Вбивчий доказ тероризму і геноциду українського народу - треба правильно скористатися.
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27.08.2022 16:57 Відповісти
где деокупация ..алкашей этих бомжей на совкохламе нельзя скинуть в море до сих..пор ждите цвЯточков скоро высрут новое поколение как в бамбассе которое будет думать шо живет в параше..собирайте дивизии и вперед и этих харь пузатых бородатых шо повестки выдают за зарплату туда же целый день стоит пиво пьет с кофе и шаурмой ряха как дупа..пол города протокольных военкоматских харей лазит...прихлтибатели спиногрызы повесточники
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27.08.2022 16:57 Відповісти
Нє, ну етім канєшно можно, ібо ані защіщяют цивільноє насєлєніє! - Ґемнесті Інтєрнєшинал.
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27.08.2022 16:58 Відповісти
"Захист" дітей по-расєйські - це оточити школи та дитячі садочки озброєними гвалтівниками

Де оті клоновані із своїми заявами?





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27.08.2022 17:23 Відповісти
"Решенье женского вопроса
Пришло к нам с острова Лесбоса..... "
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27.08.2022 19:13 Відповісти
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27.08.2022 19:15 Відповісти
Заручники і терористи - картина маслом.
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27.08.2022 18:15 Відповісти
Для цього і збільшують армію на 137 тисяч?
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27.08.2022 19:28 Відповісти
так, і школи обвести колючим дротом! москаль, що не зробить, то завжди гулаг получається. от тепер і школи будуть концтаборами....
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27.08.2022 19:47 Відповісти
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27.08.2022 19:49 Відповісти
А где эти все "Анижедети", "не все так однозначно"? Молчат в тряпочку? Мокшанский фюрер поставит ваенных охранять школу от образования
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14.02.2023 20:29 Відповісти
 
 