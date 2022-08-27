Окупанти можуть готувати провокацію на "перший дзвоник" в одному із захоплених міст Донеччини, - Андрющенко

РФ може готувати провокацію на 1 вересня в школах захоплених міст Донецької області в контексті нещодавньої вказівки президента РФ Володимира Путіна взяти всі школи, зокрема Донецької області, під озброєну охорону в день першого дзвоника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Я б на місці батьків щонайменш проігнорував перший дзвоник з окупантами. Просто зазвичай після таких анонсів у росіян перший дзвоник для цивільних українців перетворюється на сумний набат", - сказав він.

На думку Андрющенка, це навіть не попередження, а прямий анонс чергової провокації, яку окупанти точно влаштують в однієї зі шкіл Донецька, Горлівки, Маріуполя, Волновахи і далі по списку окупованих міст.

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