Окупанти можуть готувати провокацію на "перший дзвоник" в одному із захоплених міст Донеччини, - Андрющенко
РФ може готувати провокацію на 1 вересня в школах захоплених міст Донецької області в контексті нещодавньої вказівки президента РФ Володимира Путіна взяти всі школи, зокрема Донецької області, під озброєну охорону в день першого дзвоника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Я б на місці батьків щонайменш проігнорував перший дзвоник з окупантами. Просто зазвичай після таких анонсів у росіян перший дзвоник для цивільних українців перетворюється на сумний набат", - сказав він.
На думку Андрющенка, це навіть не попередження, а прямий анонс чергової провокації, яку окупанти точно влаштують в однієї зі шкіл Донецька, Горлівки, Маріуполя, Волновахи і далі по списку окупованих міст.
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