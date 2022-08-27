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Окупанти можуть готувати провокацію на "перший дзвоник" в одному із захоплених міст Донеччини, - Андрющенко

школа,рф

РФ може готувати провокацію на 1 вересня в школах захоплених міст Донецької області в контексті нещодавньої вказівки президента РФ Володимира Путіна взяти всі школи, зокрема Донецької області, під озброєну охорону в день першого дзвоника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Я б на місці батьків щонайменш проігнорував перший дзвоник з окупантами. Просто зазвичай після таких анонсів у росіян перший дзвоник для цивільних українців перетворюється на сумний набат", - сказав він.

На думку Андрющенка, це навіть не попередження, а прямий анонс чергової провокації, яку окупанти точно влаштують в однієї зі шкіл Донецька, Горлівки, Маріуполя, Волновахи і далі по списку окупованих міст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив видати по 10 тис. рублів батькам, які віддали дітей на навчання в школах на окупованих територіях України

Автор: 

окупація (6675) школа (2205) Донецька область (8368) Андрющенко Петро (692)


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Кацапи тренувались у Беслані . Цукі криваві !!!

ГОРИТЬ У ПЕКЛІ МОЦКАЛІ !!!
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27.08.2022 16:17 Відповісти
*****. даунецкие дождались своего руского мира. жрите не обляпайтесь. адекватные давно уехали. остались ватные.
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27.08.2022 16:19 Відповісти
Очень интересно,отаким радныкам и таким мэрам окупированных городов,платят до сих пор зарплату????Города уничтоженны кацапами окупированны....а у этих мэров куча радныков здесь в тылу.И они время от времени...излагают такую инфу.Если у радныкка такая информация есть то наверное сообщить куда надо!!!А не тут...показывая свою значимость,раднык мера Мариуполя.....(((
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27.08.2022 17:03 Відповісти
Школа в Беслане..то была тренировка...для спецназа ГРУ рабZeи...а все эти дома в Москве Волгодонске и Буйнакске взорванные Патрушевым..то была тренировка для ФСБ...самое интересное в этом рюZkoм дерьме...СВР рабZeи участия не принимала... типа были наводчиками для Бошировых Петровых и прочей нечисти типа Ковтун и Херой рабZeи и братан Жиринжопского...по партии Луговой...
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27.08.2022 17:18 Відповісти
 
 