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Відкриття портів для експорту металопродукції дуже допоможе економіці та бюджету, - нардеп

порт

Розблокування морських портів для експорту металу та руди значно покращить ситуацію з державним бюджетом України, а також поверне на робочі місця українців.

Про це заявив народний депутат Дмитро Кисилевський, коментуючи вірогідність розширення міжнародної "зернової угоди" на метал та руду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Металургійна галузь мала значну частку в українській економіці: до війни вона забезпечувала більше 10% ВВП. Очевидно, що відкриття портів для експорту такої великої товарної групи значно б допомогло українській економіці, та повернуло б на робочі місця багато українців, які змушені зараз сидіти вдома (через призупинення роботи металургійних підприємств. - Ред.)", - зазначив він.

Також він нагадав, що Україна наразі має значний дефіцит бюджету, і допомогти могло би розширення експортних позицій, які забезпечили б країну валютними надходженнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розблокування портів для експорту металу допоможе знизити курс гривні та поверне на роботу тисячі українців, - голова ФМУ

"Тому, звісно, якби ця ініціатива була реалізована, це було б для України дуже корисно - особливо з точки зору державного бюджету, який має зараз дуже значний дефіцит", - резюмував Кисилевський.

Нагадаємо, раніше голова Федерації металургів України Сергій Біленький також заявив, що розширення дії "зернової угоди" на металопродукцію дасть Україні постійне джерело валюти - яке, у свою чергу, допоможе укріпити курс гривні на 3-5 грн та стабілізувати його у цьому коридорі. Крім цього, відновлення експорту металу та руди поверне роботу для тисяч українців, які наразі перебувають у вимушеному простої.

Автор: 

металургія (1214) порт (2039) експорт (4466) метал (570) Кисилевський Дмитро (48)


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Топ коментарі
+12
в нас люди гинут .. вам експорт.. мабуть я зійшов з розуму.. може нехай слуги урода гинуть? - тих хоч не шкода
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27.08.2022 16:23
+10
паРашка наворовала метал - теперь нужно дать возможность паРашке его продавать - там санкции поснимать и т.п....

ну как с зерном....
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27.08.2022 16:31
+9
Отак всіх бажаючих співпраці з московіею розстріляли би і більше таких пропозіцій не поступало би. А так буде ці спецоперація триватиме ще років 5. Може колись новий президент вже стан війни об'явить.
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27.08.2022 16:24
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в нас люди гинут .. вам експорт.. мабуть я зійшов з розуму.. може нехай слуги урода гинуть? - тих хоч не шкода
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27.08.2022 16:23 Відповісти
У "слуг урода" свої пріоритети. Нічого особистого, у почуттях до України, лише гешефт. І какаяразніца з ким? Можна й з кацапами, аби бабло в офшори. "Зробили разом!!!"
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27.08.2022 16:41 Відповісти
вы считаете что слабая экономика приближает нашу победу над рашистами? вы вообще на чьей стороне сейчас, прочитав ваш комментарий, слабо верится что на стороне Украины
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30.08.2022 20:12 Відповісти
якщо тона металу на експорт оправдує смерть наших людей- тоді ти-***************
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30.08.2022 20:57 Відповісти
больше всего поможет - развитие транплантологии, где донорами органов будут кацапы которых поймали наши вояки. бюджет будет переполнен, даже если ваньку целиком продавать за 50 000 долларов на разборку.
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27.08.2022 16:23 Відповісти
Отак всіх бажаючих співпраці з московіею розстріляли би і більше таких пропозіцій не поступало би. А так буде ці спецоперація триватиме ще років 5. Може колись новий президент вже стан війни об'явить.
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27.08.2022 16:24 Відповісти
Не буде тривати, якщо нарід зрозуміє, де кіно, а де зелена реальність.
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27.08.2022 17:11 Відповісти
гавно-депутат Кисилевский капитан Очевидность собственной персоной, а ещё солнце жёлтое, небо голубое, а хорошо жить лучше, чем не хорошо. ВРУ во всей своей красе
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27.08.2022 16:25 Відповісти
паРашка наворовала метал - теперь нужно дать возможность паРашке его продавать - там санкции поснимать и т.п....

ну как с зерном....
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27.08.2022 16:31 Відповісти
Вот так ***** и давит на Украину не только через иностранных чиновников а и через наших. Мол давайте прекращайте войну да будем снимать санкции и торговать
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27.08.2022 16:32 Відповісти
Коли б не було зрадників, то не було б і вторгнення 24.02.22.
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27.08.2022 17:23 Відповісти
Металопродукцію так, а руду вивозити заборонити! На руді наживається виключно і тільки ахмєтов! Є ще один варіант- націоналізація шахт і кар'єрів. А ще руда- це проста сировина, а металопродукція має додану вартість, тобто це вже продукт переробки сировини!
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27.08.2022 16:40 Відповісти
Почему Ахметов? Миттал очень здорово руду вывозит из Кривбаса, при этом Криворожсталь не работает
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27.08.2022 16:42 Відповісти
Нет, не исключительно, но тут опять же момент - а что, пусть себе просто лежит? Если на рынке есть запрос на руду, а не на сталь или чугун, почему не продавать руду? Странная логика. Швеция в своё время древесиной торговала и не кривилась
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30.08.2022 21:01 Відповісти
РБК расшифровывается как РосБизнесКонсалтинг

Про рабочие места на разрушенных Азовстали и ММК Ильича особенно было интересно услышать!
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27.08.2022 16:40 Відповісти
Розігнався. Рашка не дозволить
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27.08.2022 16:42 Відповісти
Ну, ну, зЕбіль, і що для цього потрібно?
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27.08.2022 16:42 Відповісти
Так так зерновий коридор зелені отримали в обмін на Херсон а за металевий будуть згодні віддати Одесу з Миколаівом
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27.08.2022 16:44 Відповісти
для слухі народа і екс-манахєра пінчука - звісно, що так. Згадаймо запеклі дискусії (до повномасштабного вторгнення мокшан): так ексопртувати металобрухт чи самим не вистачає (ахмєткам, пєнчукам, навінскім і прочім ....)
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27.08.2022 16:45 Відповісти
Ммм, а причём тут металлолом?)) Конечно, НЕ экспортировать. Это дефицитный ресурс из которого производится продукт с добавленной стоимостью.
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30.08.2022 20:58 Відповісти
Ця депутана не хоче розповісти, на які поступки довелося піти, що зерно вивозити? І на що поміняють експорт металу.
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27.08.2022 17:02 Відповісти
Це військова таємниця.
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27.08.2022 17:20 Відповісти
Згідно зі ст. 13 Конституції України, "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу."
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27.08.2022 17:30 Відповісти
Як тільки зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе розкриє пащеку - знай: насувається зрада
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27.08.2022 17:34 Відповісти
Млять, як же ви задрали, лобісти зі своїм розблокуванням экпорту металу.Кожний день хтось вистрибує і заводить одну й ту саму мантру "Розблокування морських портів для експорту металу та руди значно покращить ситуацію з ..." і зовсім не обходить цих радєтєлєй, що умовою знову стануть чергові поступки по санкціям з агрессора, що надасть змогу ще більше вбивати укранців.Побажання одне- усім тим, хто вдкриває рота з подібними заявами, хай їм виверне щелепи
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27.08.2022 18:01 Відповісти
рабсияне на "зерновой договор" согласились,потому как их крепко побили и им нужно было время для перегруппировки.А вот как с "открытиями украинских портов" -вопрос.Не для того рабсия захватывала прибрежные регионы,чтобы Украина могла использовать порты как до войны...Придётся наверное возвращать эти порты силой..
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27.08.2022 18:21 Відповісти
а что взамен сдадите
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27.08.2022 18:53 Відповісти
Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели." - Олдос Хаксли

Вічна пам'ять, честь і хвала українським бійцям, що загинули за Батьківщину.
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27.08.2022 19:13 Відповісти
а как по мне, истинный патриотизм, как и истинная любовь, никогда о себе не кричит...
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30.08.2022 20:23 Відповісти
Золоті слова
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31.08.2022 00:03 Відповісти
Разблокировка портов для экспорта металлургической продукции, это более $500 млн валютных поступлений в экономику страны... а это и социальные выплаты, зарплаты, закупка оружия... очем думают комментаторы которые пишут откровенный бред, играют на руку врагам? по другому не сказать
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30.08.2022 20:18 Відповісти
Учитывая, сколько ГОКов остановились и сколько комбинатов работают даже не на половину мощности, да, экспорт крайне важно восстанавливать. Рабочие места тоже нужны
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30.08.2022 20:57 Відповісти
к сожалению россия сегодня не заинтересована в восстановлении экспорта продукции украинского. им нужен полный развал экономики
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01.09.2022 22:40 Відповісти
 
 