Росія заблокувала декларацію ООН про ядерну зброю через згадку Запорізької АЕС

Регулярна зустріч ООН щодо договору про нерозповсюдження ядерної зброї мала відбутися ще у 2020 році, але була відкладена через пандемію COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї кожні п'ять років переглядає 191 його учасник. Конференція відбувалася чотири тижні в Нью-Йорку. Ухвалення спільної декларації заблокувала Росія.

Росія виступила проти частини тексту підсумкового документа, в якому висловлювали "серйозне занепокоєння" воєнними діями навколо українських електростанцій, зокрема Запорізької атомної станції, яку Росія захопила на початку війни в Україні. "У нашої делегації є одне ключове заперечення щодо деяких параграфів, які мають відверто політичний характер", - сказав представник Росії Ігор Вишневецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це не Україна віддала ядерну зброю, а тандем США та Росії її забрав, - Кулеба

У проєкті також зазначається про "втрату компетентними органами України контролю над такими місцями внаслідок цих військових дій та їх глибокий негативний вплив на безпеку".

Підсумковий документ потребував ратифікації всіма країнами-учасницями договору. Низка країн, зокрема Нідерланди та Китай, висловили розчарування тим, що консенсусу не було досягнуто.

Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї висловила жаль, що "за рік, коли ядерна держава вторглася до неядерної держави, зустріч майже всіх країн світу не змогла вжити заходів щодо ядерного роззброєння". А Асоціація контролю над озброєннями заявила, що конференція представляє "втрачену можливість зміцнити договір і глобальну безпеку".

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який у 1970 році підтримали 190 країн, зобов'язує країни, які його підписали, зокрема США, Росію, Францію, Велику Британію та Китай, скоротити свої запаси ядерної зброї та забороняє іншим отримувати ядерну зброю. Учасники останнього перегляду в 2015 році також не змогли дійти згоди.

Також читайте: Росія готується підключити ЗАЕС до своєї мережі і вже провела необхідні випробування, – ГУР

Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Читайте також: Окупанти розгорнули на ЗАЕС в’язницю для катувань, - правозахисники

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.