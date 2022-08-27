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Новини Війна
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Росія заблокувала декларацію ООН про ядерну зброю через згадку Запорізької АЕС

заес

Регулярна зустріч ООН щодо договору про нерозповсюдження ядерної зброї мала відбутися ще у 2020 році, але була відкладена через пандемію COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї кожні п'ять років переглядає 191 його учасник. Конференція відбувалася чотири тижні в Нью-Йорку. Ухвалення спільної декларації заблокувала Росія.

Росія виступила проти частини тексту підсумкового документа, в якому висловлювали "серйозне занепокоєння" воєнними діями навколо українських електростанцій, зокрема Запорізької атомної станції, яку Росія захопила на початку війни в Україні. "У нашої делегації є одне ключове заперечення щодо деяких параграфів, які мають відверто політичний характер", - сказав представник Росії Ігор Вишневецький.

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У проєкті також зазначається про "втрату компетентними органами України контролю над такими місцями внаслідок цих військових дій та їх глибокий негативний вплив на безпеку".

Підсумковий документ потребував ратифікації всіма країнами-учасницями договору. Низка країн, зокрема Нідерланди та Китай, висловили розчарування тим, що консенсусу не було досягнуто.

Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї висловила жаль, що "за рік, коли ядерна держава вторглася до неядерної держави, зустріч майже всіх країн світу не змогла вжити заходів щодо ядерного роззброєння". А Асоціація контролю над озброєннями заявила, що конференція представляє "втрачену можливість зміцнити договір і глобальну безпеку".

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який у 1970 році підтримали 190 країн, зобов'язує країни, які його підписали, зокрема США, Росію, Францію, Велику Британію та Китай, скоротити свої запаси ядерної зброї та забороняє іншим отримувати ядерну зброю. Учасники останнього перегляду в 2015 році також не змогли дійти згоди.

Також читайте: Росія готується підключити ЗАЕС до своєї мережі і вже провела необхідні випробування, – ГУР

Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

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Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

Автор: 

ООН (3342) росія (64984) ядерна зброя (1148) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+25
оон як беспорадний імбіцил...... орган від якого немае толку....
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27.08.2022 16:57
+15
Да ви що? Да не може буть! Орки ж так ніколи не робили!
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27.08.2022 16:56
+14
А чому ООН не виженуть Росію ? ООН це сумнівна організація яка нічого і не робить
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27.08.2022 16:57
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Да ви що? Да не може буть! Орки ж так ніколи не робили!
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27.08.2022 16:56 Відповісти
оон як беспорадний імбіцил...... орган від якого немае толку....
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27.08.2022 16:57 Відповісти
А чому ООН не виженуть Росію ? ООН це сумнівна організація яка нічого і не робить
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27.08.2022 16:57 Відповісти
Бо там куча гадів, якім накласти на геноцид українців. Китаі, Індія, країни Африки(
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27.08.2022 17:00 Відповісти
Бо член ООН вносить гроші кожен рік. Засрашка купила багато жадних й безпринципних мразот у світі.
ООН взагалі нікчема організація.
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27.08.2022 17:42 Відповісти
Як можна вигнати те що в ООН не приймали ? Взагалі незрозуміло як до радбезу попала недодержава за входження якої до нього ніхто ніколи і ні з ким навіть мови не вів ((
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27.08.2022 17:52 Відповісти
Нонсенс. Вбивці - судді.
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27.08.2022 16:58 Відповісти
Вбивці "судді" на суді на вбивцями мають право вето. .... такого **#натизму як це ООН світ ще не бачив.
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27.08.2022 17:43 Відповісти
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27.08.2022 17:03 Відповісти
Якого милого кацапів ще не вигнали підсрачниками з ООН ?
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27.08.2022 17:03 Відповісти
"кормильцев" не выгоняют,а гладят им руки.
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27.08.2022 17:08 Відповісти
Ничего (согластно по крайней мере сегодняшним правовым нормам) нельзя сделать стране постоянному члену СовБезаООН по другому - ядерная война на всю планету, ну или по крайней мере на все северное полушарие...
Подобный сценарий не ввгоден ни кому. Поэтому пат будет удерживаться как можно дольше.
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27.08.2022 17:39 Відповісти
Так у вас же кацапів *****.чи я щось пропустив і зе вже керує *****станом?
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27.08.2022 17:10 Відповісти
Я з спілкуюсь лише через приціл! Хочеш спілкуватись вчи мову кацап і засунь свій язік у дупу.
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27.08.2022 17:32 Відповісти
Дебіл ти і твій ***** кацапське ти рило. Такі як ти українці окупували п"яту частину України. а тепер всі залишаться у нашій землі добривами,бо багато забажали і вдавились. Смерть кацапським окупантам! Вчи мову кацапське рило!
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27.08.2022 18:08 Відповісти
"акакаяразніца"
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27.08.2022 17:36 Відповісти
Коли вже цих виродків-блокіраторів виженуть? Хочаааа... Ця оона теж нікчемна організація...
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27.08.2022 17:08 Відповісти
***** навіть суд у гаазі заблокує,якщо всі будуть так перед ним трястись.
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27.08.2022 17:12 Відповісти
ось так ядерний терорист сидить в ООН і блокує резолюції,і ніхто не може нічого з цим зробити окрім ЗСУ..шах і мат тобі світ
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27.08.2022 17:12 Відповісти
Рашка заблокировала озабоченность? Да ну? не понятно с чего даже тут больше смеяться. Или с того что росийские террористы заблокировали то что они натворили или то что ООН каждый год собирается обсуждать документ на которым давно всем насрать
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27.08.2022 17:18 Відповісти
допоки касапи бикуватимуть (та й китайці - також) - жодного консенсусу не буде.
Ні де не буде: ні в ООН, ні поза ним.
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27.08.2022 17:19 Відповісти
Чує собака чиє м'ясо з'їла.
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27.08.2022 17:20 Відповісти
Эти организации не предусматривали появление страны полного неадеквата
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27.08.2022 17:20 Відповісти
ООН вже взагалі ні на що не здатне. Так на хріна ці імпотенти? Хай саморозпускаються, хробаки нікчемні.
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27.08.2022 17:23 Відповісти
все кіна не буде ! електрика закінчилась ! пора ООН перейминувати в збори імпотентів .
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27.08.2022 17:24 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/08/26/poroshenko-pro-sytuacziyu-na-zaporizkij-aes-ves-svit-bachyt-shho-rosiya-cze-mavpa-z-granatoyu/ Порошенко про ситуацію на Запорізькій АЕС: весь світ бачить, що росія - це «мавпа з гранатою»

Небезпека, яку створюють російські провокації на території Запорізької АЕС, є глобальною, саме тому країни НАТО вже заявляють про можливе застосування 5-ї статті Статуту Альянсу у разі ядерної загрози. Про це https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s в інтерв'ю «5 каналу» сказав Петро Порошенко .
«Це їхнє зобов`язання - забезпечити безпеку країн Альянсу. Зобов'язання. Це не залежить від доброї чи злої волі. Бо дійсно ядерне забруднення не має державних кордонів і не визнає договорів», - пояснює Порошенко.
«Йдеться і про енергетичний вибух, коли взимку одним із планів росіян є підірвати трансформаторні підстанції. Вони божевільні. Спочатку вони хотіли переключити Запорізьку станцію на Крим, у них не вийшло. Потім вони хотіли переключити південь - у них не вийшло. Це - «мавпа з гранатою», - застерігає п'ятий Президент.
«Небезпека від непередбачуваності дій росіян примушує цивілізовані країни світу скликати Раду Безпеки ООН, бо на сьогоднішній день це фактично єдиний орган у повоєнній після Другої світової війни організації світу, яка здатна приймати якісь рішення, незважаючи на блокування правом вето російської федерації. Це ще раз доводить, що ми маємо змінити структуру ООН. Ми маємо позбавити росію право вето, ми маємо виключити її з Ради Безпеки. І ми маємо зберегти світ», - наголошує Порошенко.
«А «обличчя» росіян я побачив, коли ми прорвалися до Чорнобильської станції одразу ж після того, як вибили росіян. Героїчна зміна Чорнобильської станції, яка залишилася там, забезпечувала ядерну безпеку в умовах, коли росіяни поставили під загрозу і сховище небезпечних ядерних речовин, і станцію. І героїчно наші оператори забезпечували діяльність. Ми їм привезли їжу, воду. Бо станція залишилася без усього. Я знаю, що це таке і наскільки це небезпечно», - нагадав Порошенко.

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/08/278044079_529431365209403_4529015944797251462_n-1024x683.jpg Петро та Марина Порошенко на ЧАЕС. 8 квітня 2022 року

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/08/277573295_3171027933166002_7295422262227173728_n-1024x768.jpg Допомога для персоналу ЧАЕС. 8 квітня 2022 року

П'ятий Президент також наголосив, що ядерний шантаж ***** загрожує в першу чергу йому самому. «путін - боягуз. І він абсолютно чітко розуміє, що обидва ядерних сценарії - застосування ядерної зброї щодо України або ядерне забруднення від ядерних станцій - загрожує в першу чергу самому путіну. Ніякий бункер його вже не врятує. Для мене це найкраща гарантія, що острах путіна не дозволить йому як варіант ядерного удару, так і варіант ядерного забруднення, і варіант хімічної атаки», - вважає Порошенко.
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27.08.2022 17:30 Відповісти
Шапка всегда на Воре не горит..
Старинная рюZZkaя пословица хотя по правде говоря..мне по жизни всегда нравилось считать количество рюZZkих трупов в любой войне.. особенно в войне с Наполеоном 1812гг и в Крымской войне 1853-55гг
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27.08.2022 17:30 Відповісти
До яких пір ще терорист буде вказувати всьому світу як жити? ******** оон, невже не можна ніяк викинути звідти фашистську рашку, толерасти довбані.
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27.08.2022 17:58 Відповісти
бесполезная организация
праздные и болтливые бездельники, проедающие чужие деньги
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27.08.2022 18:03 Відповісти
всё острее стоит вопрос об исключении россии из Совбеза ООН.Если раньше россию там вставили и терпели потому,что она "ядерная" держава и лучше с ней согласовывать..Но чейчас россия кардинально изменила условия-ОНА СТАЛА УГРОЖАТЬ этим ядерным оружием..И поэтому необходимость терпеть ради "не усложнять" отпала-россия сама пошла на усложнение.То есть нет уже необходимости "держдать на всякий случай".Уже просто нужно ПРЕСЕКАТЬ этот случай.первый шаг-отстранение россии от Совбеза ООН или ещё лучше вообще из ООН с санкциями уровня ООН...Если это не поможет,то уже нужно "подготавливать к работе" силовой инструмент ООН-военную силу.
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27.08.2022 18:15 Відповісти
Якого чорта ООН не питає росію що вони взагалі роблять на атомній станції чужої державиПо якому такому міжнародному праву росія перебуває на території Української станції і ще качає якісь там свої умови.Рішенням ООН малиб зобовязати росію беззаперечно покинути цю територію.Це якийсь безпредел.Чому росія до цьго часу ще має право блокувати рішенняООН?
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27.08.2022 19:27 Відповісти
Навіщо? Хай би прийняли це пустослів'я, яке ні до чого не зобов'язує. Вкотре цікавлюсь - навіщо країни світу платять більше 3 млрд дол щорічно на цю нікчемну організацію, яка НІЧОГО не вирішує? Країнам нема куди гроші дівати?
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27.08.2022 19:33 Відповісти
А ще більший абсурд що росія звинувачує Україну в тому що Україна обстрілює свою власну АС.
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27.08.2022 19:37 Відповісти
ООН це якась "гомеопатія"...
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27.08.2022 20:11 Відповісти
ООН-це дуже важливий орган. Як, наприклад, срака в організмі кацапського алкаш. Тільки важливий цей орган тільки для кацапського алкаш в.
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27.08.2022 20:21 Відповісти
все равно как маньяк-убийца блокирует оглашение приговора, себе любимому...
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27.08.2022 21:23 Відповісти
Росія заблокувала декларацію ООН про ядерну зброю через згадку Запорізької АЕС Джерело: https://censor.net/ua/n3363513, кращій, для цього часу, анекдот!!! =) Організація Стурбованих Націй, вам також смішно???
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27.08.2022 22:03 Відповісти
А чего ещё можно ожидать от выродков!
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27.08.2022 22:22 Відповісти
как "нежиданно"
рашка будет другие проекты постояно блочить
а другие будут ее проекты блочить
толк от этих проектов?
как можно достичь консенсуса у 191 страны?

маньяк не согласен с мнением суда, что он убийца
заседание отменено
все по домам

ну идиотизм же
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27.08.2022 22:31 Відповісти
Вот и вопрос а зачем вообще нужна эта ООН?
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28.08.2022 01:12 Відповісти
 
 