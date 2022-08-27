Росія заблокувала декларацію ООН про ядерну зброю через згадку Запорізької АЕС
Регулярна зустріч ООН щодо договору про нерозповсюдження ядерної зброї мала відбутися ще у 2020 році, але була відкладена через пандемію COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї кожні п'ять років переглядає 191 його учасник. Конференція відбувалася чотири тижні в Нью-Йорку. Ухвалення спільної декларації заблокувала Росія.
Росія виступила проти частини тексту підсумкового документа, в якому висловлювали "серйозне занепокоєння" воєнними діями навколо українських електростанцій, зокрема Запорізької атомної станції, яку Росія захопила на початку війни в Україні. "У нашої делегації є одне ключове заперечення щодо деяких параграфів, які мають відверто політичний характер", - сказав представник Росії Ігор Вишневецький.
У проєкті також зазначається про "втрату компетентними органами України контролю над такими місцями внаслідок цих військових дій та їх глибокий негативний вплив на безпеку".
Підсумковий документ потребував ратифікації всіма країнами-учасницями договору. Низка країн, зокрема Нідерланди та Китай, висловили розчарування тим, що консенсусу не було досягнуто.
Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї висловила жаль, що "за рік, коли ядерна держава вторглася до неядерної держави, зустріч майже всіх країн світу не змогла вжити заходів щодо ядерного роззброєння". А Асоціація контролю над озброєннями заявила, що конференція представляє "втрачену можливість зміцнити договір і глобальну безпеку".
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який у 1970 році підтримали 190 країн, зобов'язує країни, які його підписали, зокрема США, Росію, Францію, Велику Британію та Китай, скоротити свої запаси ядерної зброї та забороняє іншим отримувати ядерну зброю. Учасники останнього перегляду в 2015 році також не змогли дійти згоди.
Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
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ООН взагалі нікчема організація.
Подобный сценарий не ввгоден ни кому. Поэтому пат будет удерживаться как можно дольше.
Ні де не буде: ні в ООН, ні поза ним.
Небезпека, яку створюють російські провокації на території Запорізької АЕС, є глобальною, саме тому країни НАТО вже заявляють про можливе застосування 5-ї статті Статуту Альянсу у разі ядерної загрози. Про це https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s в інтерв'ю «5 каналу» сказав Петро Порошенко .
«Це їхнє зобов`язання - забезпечити безпеку країн Альянсу. Зобов'язання. Це не залежить від доброї чи злої волі. Бо дійсно ядерне забруднення не має державних кордонів і не визнає договорів», - пояснює Порошенко.
«Йдеться і про енергетичний вибух, коли взимку одним із планів росіян є підірвати трансформаторні підстанції. Вони божевільні. Спочатку вони хотіли переключити Запорізьку станцію на Крим, у них не вийшло. Потім вони хотіли переключити південь - у них не вийшло. Це - «мавпа з гранатою», - застерігає п'ятий Президент.
«Небезпека від непередбачуваності дій росіян примушує цивілізовані країни світу скликати Раду Безпеки ООН, бо на сьогоднішній день це фактично єдиний орган у повоєнній після Другої світової війни організації світу, яка здатна приймати якісь рішення, незважаючи на блокування правом вето російської федерації. Це ще раз доводить, що ми маємо змінити структуру ООН. Ми маємо позбавити росію право вето, ми маємо виключити її з Ради Безпеки. І ми маємо зберегти світ», - наголошує Порошенко.
«А «обличчя» росіян я побачив, коли ми прорвалися до Чорнобильської станції одразу ж після того, як вибили росіян. Героїчна зміна Чорнобильської станції, яка залишилася там, забезпечувала ядерну безпеку в умовах, коли росіяни поставили під загрозу і сховище небезпечних ядерних речовин, і станцію. І героїчно наші оператори забезпечували діяльність. Ми їм привезли їжу, воду. Бо станція залишилася без усього. Я знаю, що це таке і наскільки це небезпечно», - нагадав Порошенко.
https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/08/278044079_529431365209403_4529015944797251462_n-1024x683.jpg Петро та Марина Порошенко на ЧАЕС. 8 квітня 2022 року
https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/08/277573295_3171027933166002_7295422262227173728_n-1024x768.jpg Допомога для персоналу ЧАЕС. 8 квітня 2022 року
П'ятий Президент також наголосив, що ядерний шантаж ***** загрожує в першу чергу йому самому. «путін - боягуз. І він абсолютно чітко розуміє, що обидва ядерних сценарії - застосування ядерної зброї щодо України або ядерне забруднення від ядерних станцій - загрожує в першу чергу самому путіну. Ніякий бункер його вже не врятує. Для мене це найкраща гарантія, що острах путіна не дозволить йому як варіант ядерного удару, так і варіант ядерного забруднення, і варіант хімічної атаки», - вважає Порошенко.
Старинная рюZZkaя пословица хотя по правде говоря..мне по жизни всегда нравилось считать количество рюZZkих трупов в любой войне.. особенно в войне с Наполеоном 1812гг и в Крымской войне 1853-55гг
праздные и болтливые бездельники, проедающие чужие деньги
рашка будет другие проекты постояно блочить
а другие будут ее проекты блочить
толк от этих проектов?
как можно достичь консенсуса у 191 страны?
маньяк не согласен с мнением суда, что он убийца
заседание отменено
все по домам
ну идиотизм же