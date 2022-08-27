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Новини Війна
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Європа не може протиставляти нинішнім загрозам мініатюрні "бонсай-армії": ми маємо бути готовими постати перед важкими рішеннями, - Боррель

боррель

Війна в Україні та зростання напруги в інших регіонах світу, зокрема, в країнах Сахель, невдача проєкту державотворення в Афганістані тощо примушують країни Євросоюзу шукати шляхи подолання "бонсай-ефекту" європейської армії, яка ніби й представляє собою щось реальне, але лише в мініатюрі.

Про це сьогодні у власному блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це літо надало багато матеріалу для роздумів навколо європейської оборони та її майбутнього: від війни (Росії. – Ред.) проти України до серйозного погіршення безпеки в Сахель та річниці захоплення Афганістану рухом Талібан. Ми маємо бути готовими постати перед важкими рішеннями та зробити розумний вибір. Якщо ми робитимемо це разом, як європейці, ми зможемо посилити нашу колективну безпеку", - зауважив Високий представник ЄС.

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Він нагадав, що протягом минулих 20 років розбудова європейських армій відбувалася, переважно, для здійснення "експедиційних операцій" за межами ЄС, прикладами яких можуть бути операції в Афганістані, в Іраку або в африканському регіоні Сахель. Протягом цього періоду спостерігалося постійне та нескоординоване зменшення оборонних бюджетів по всій Європі в той час, як інші гравці, зокрема, США, Китай і Росія, - лише нарощували такі витрати. Включно з періодом минулих років, за цей час Європа наростила свої оборонні витрати на 20 відсотків, в той же час показник такого зростання становив 300 відсотків для Росії та 600 відсотків – для Китаю, що свідчить про величезний розрив між цими країнами та Європою в питаннях оборони та безпеки. Наразі за кількістю надводних військових кораблів Китай вже перевищує США, і продемонстрував готовність до їх використання під час нещодавньої політичної кризи навколо Тайваню.

"Європейські армії були спустошені, та могли бути названі "бонсай-арміями": вони виглядають як реальна річ, але зменшена до мініатюрної версії", - заявив Боррель.

В якості прикладу він навів слухання у Національній Асамблеї Франції від 13 липня, коли начальник штабу генерал Букар відкрито поставив питання про те, що комбінація "експедиційних" зусиль, асиметричних засобів ведення війни та бюджетні скорочення ставлять під сумнів здатність збройних сил Франції вести "конфлікт високої інтенсивності" на європейській землі. Генерал зауважив, що з 1945 року військовий флот Франції не був таким маленькім, оскільки кількість кораблів скоротилася наполовину з 1990 року. З 1996 року ВПС Франції скоротили кількість літаків на 30 відсотків. Розриви є також у Сухопутних військах, зокрема, у вимірі артилерії та боєприпасів, оскільки запаси такого військового обладнання були спустошені внаслідок оборонних поставок для України.

За словами Високого представника ЄС, ця ситуація виникла в країні-члені Європейського Союзу, яка дуже серйозно ставиться до власної ролі в обороні, - водночас, ситуація є гіршою в інших країнах ЄС, включаючи Німеччину, Італію та Іспанію.

"Виникає питання – а що ж робити? Ми не можемо зустрічати з нашими "арміями-бонсай" більш загрозливий стратегічний ландшафт, де діють опоненти, що використовують війну високої інтенсивності. В той же час, ми не можемо також бути задоволеними результатами нашої експедиційної військової діяльності", - сказав Боррель.

Він наголосив, що європейські армії мають бути готовими відповідати одночасно вимогам територіальної оборони та загрозам "асиметричної" війни. Європа має робити це в рамках НАТО, до якого нині входять майже всі члени ЄС, але водночас й проявляти ініціативу.

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"Країни-члени ЄС мають інвестувати в краще й разом, набагато більше співпрацювати у питаннях оборони… Перелік пропозицій які ми ухвалили разом із Стратегічним Компасом відкривають довгий шлях для посилення нашого колективного впливу, якщо вони будуть повною мірою імплементовані", - підкреслив Боррель.

Він додав, що краще засвоїти уроки, щоб "уникнути коштовних помилок", ніж "продовжувати шлях "на автопілоті", ігноруючи зміни у світі.

Автор: 

Євросоюз (13351) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+30
Не за спиной Украины, а за спиной Америки.
Именно, что США и армия США позволила всей Западной Европе весь послевоенный период жить припеваючи, сведя расходы на оборону практически до нуля("бонсай-армии", для парада достаточно, для войны нет)
А чё беспокоиться то, в самом деле? Чтобы не случилось, всегда придет Америка своей военной силой и накажет обидчиков.
Это и есть причина того, что Трамп довольно грубо напомнил Европе, что всякая безопасность имеет свою цену и если вы построили свой мир надеясь на США, то по крайней мере не открывайте свои пасти на политику Америки, без разницы, нравится она вам или не нравится)
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27.08.2022 17:40
+23
Сказал, что у европейцев потешные войска.
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27.08.2022 17:12
+21
они спрятались в домике за спиной Украины...(
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27.08.2022 17:16
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Приимают --- Греція -- Турція Англія -- Іспанія Аргентина
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27.08.2022 19:58 Відповісти
Розслабилася стара Европа надіючись на паперові гарантії. А тут--опа знайшовся ''хтось'' хто оті папірці за призначенням використав!.
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27.08.2022 18:52 Відповісти
Как ручками шаловливыми бабосы от грязьпрома брали---а теперь бансай? 20 лет кормились, до отвала. до рыгачки, канцлеры так первыми первые бабки цапали! Пора теперь отлистать в бюджетик на военные нужды. И за газок зимой по 5 штку еврами отлистаете все что нажито непосильным трудом! За 1000кубов! Прилетела и вам колбасникам палка из Австралии---хоть и далеко ей летелось. Лови на октоберфест-обэхэест!
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27.08.2022 19:05 Відповісти
Війна в Україні вже змусила Європу поступово усвідомити що "фортецю Європу" вже давно взяв кацапський віслюк "навантажений" навіть не золотом, а кулею наповненою газом...
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27.08.2022 19:10 Відповісти
Розслабився увесь світ . БРИТАНІЯ просто своїм яскравим прикладом підтверджує свою провину, США тримають її на умі, а на язиці- діють ЗАРАДИ УКРАЇНЦІВ, а насправі завдяки їм. А Європа просто скурвлена та закріпачена корупційними договорняками та енергозележністю. Вони краще обробили найбагатший Захід під себе , а протупили з карїнами Варшавського договру ще в пострадянські часи.От ці бувші під СССР й стали для заможного Заходу такою бактерією антиросійщини .
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27.08.2022 19:15 Відповісти
Ай да Трампушка,пять років приводив Гейропу у чувства, яка розжиріла та розбестилась на ще радянських, а тепер кацапських ресурсах та грошах , Мабуть знав,що Україні,москалі кирдик готують і потрібно буде її рятувать. Разом з східноєвропейськими ,колись Советами поневоленими країнами(крім продажніх мадяр,тіпа європейців) тільки одні вони бачили ворога на писку москальскому і в очі дивиться збирались хіба через збройні приціли.Дурні московитські шампаньске у Думі дудлили- мабуть зря.
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28.08.2022 07:01 Відповісти
пардон ,таки чотирі роки,
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28.08.2022 07:04 Відповісти
ну армию может и не особо вооружали
но за продавали не мало военных технологий в том числе рашку

во многих танках и вертолетах тепловизоры и прочее из европейских стран
многое даже в обход санкций 14го года отправляли
т.е. им выдавали лицензии на поставки экспортные, хотя санцкии ес запрещали
поставки технологий военного значения в рашку
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27.08.2022 19:16 Відповісти
Дякуйте комсомолці Меркель з НДР, яка свою популярність в Европі заробила лише тим, що роззброюючи Европу, призвичаїла европейців прожерати ті гроші, що мали йти на оборону, підсадила їх на вуглеродну кацапську голку, і французьким популістам- президентам, що, бачачи зріст популярності німецької комсомолки, повністю копіювали, а в дечому перестаралися, щоб залишатися біля богатого европейського корита.
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27.08.2022 20:17 Відповісти
Це пасаж гідний відзнаки Дарвіновського комітету.
Тобто профінансувати збільшення армій мосрдора та китая в сотні разів вам грошей та РОЗУМУ! вистачило, а те, що "бонсай" армій для захисту від них не буде вистачати, НА ДУМКУ НЕ СПАДАЛО?!. Ці мартишки хочуть і далі гордо носити ім'я "людей розумних", так?!!!
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27.08.2022 21:53 Відповісти
Нічого собі! Європейський політик перестав бути дипломатичним і почав правду казати прямо! Україна для світу прям катарсис! А ми круті
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27.08.2022 22:41 Відповісти
- руснявый троль или ботяра под сидящий под итальянским прокси
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28.08.2022 07:30 Відповісти


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Реєстрація:16.08.2022
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28.08.2022 07:31 Відповісти
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