Європа не може протиставляти нинішнім загрозам мініатюрні "бонсай-армії": ми маємо бути готовими постати перед важкими рішеннями, - Боррель

Війна в Україні та зростання напруги в інших регіонах світу, зокрема, в країнах Сахель, невдача проєкту державотворення в Афганістані тощо примушують країни Євросоюзу шукати шляхи подолання "бонсай-ефекту" європейської армії, яка ніби й представляє собою щось реальне, але лише в мініатюрі.

Про це сьогодні у власному блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це літо надало багато матеріалу для роздумів навколо європейської оборони та її майбутнього: від війни (Росії. – Ред.) проти України до серйозного погіршення безпеки в Сахель та річниці захоплення Афганістану рухом Талібан. Ми маємо бути готовими постати перед важкими рішеннями та зробити розумний вибір. Якщо ми робитимемо це разом, як європейці, ми зможемо посилити нашу колективну безпеку", - зауважив Високий представник ЄС.

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Він нагадав, що протягом минулих 20 років розбудова європейських армій відбувалася, переважно, для здійснення "експедиційних операцій" за межами ЄС, прикладами яких можуть бути операції в Афганістані, в Іраку або в африканському регіоні Сахель. Протягом цього періоду спостерігалося постійне та нескоординоване зменшення оборонних бюджетів по всій Європі в той час, як інші гравці, зокрема, США, Китай і Росія, - лише нарощували такі витрати. Включно з періодом минулих років, за цей час Європа наростила свої оборонні витрати на 20 відсотків, в той же час показник такого зростання становив 300 відсотків для Росії та 600 відсотків – для Китаю, що свідчить про величезний розрив між цими країнами та Європою в питаннях оборони та безпеки. Наразі за кількістю надводних військових кораблів Китай вже перевищує США, і продемонстрував готовність до їх використання під час нещодавньої політичної кризи навколо Тайваню.

"Європейські армії були спустошені, та могли бути названі "бонсай-арміями": вони виглядають як реальна річ, але зменшена до мініатюрної версії", - заявив Боррель.

В якості прикладу він навів слухання у Національній Асамблеї Франції від 13 липня, коли начальник штабу генерал Букар відкрито поставив питання про те, що комбінація "експедиційних" зусиль, асиметричних засобів ведення війни та бюджетні скорочення ставлять під сумнів здатність збройних сил Франції вести "конфлікт високої інтенсивності" на європейській землі. Генерал зауважив, що з 1945 року військовий флот Франції не був таким маленькім, оскільки кількість кораблів скоротилася наполовину з 1990 року. З 1996 року ВПС Франції скоротили кількість літаків на 30 відсотків. Розриви є також у Сухопутних військах, зокрема, у вимірі артилерії та боєприпасів, оскільки запаси такого військового обладнання були спустошені внаслідок оборонних поставок для України.

За словами Високого представника ЄС, ця ситуація виникла в країні-члені Європейського Союзу, яка дуже серйозно ставиться до власної ролі в обороні, - водночас, ситуація є гіршою в інших країнах ЄС, включаючи Німеччину, Італію та Іспанію.

"Виникає питання – а що ж робити? Ми не можемо зустрічати з нашими "арміями-бонсай" більш загрозливий стратегічний ландшафт, де діють опоненти, що використовують війну високої інтенсивності. В той же час, ми не можемо також бути задоволеними результатами нашої експедиційної військової діяльності", - сказав Боррель.

Він наголосив, що європейські армії мають бути готовими відповідати одночасно вимогам територіальної оборони та загрозам "асиметричної" війни. Європа має робити це в рамках НАТО, до якого нині входять майже всі члени ЄС, але водночас й проявляти ініціативу.

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"Країни-члени ЄС мають інвестувати в краще й разом, набагато більше співпрацювати у питаннях оборони… Перелік пропозицій які ми ухвалили разом із Стратегічним Компасом відкривають довгий шлях для посилення нашого колективного впливу, якщо вони будуть повною мірою імплементовані", - підкреслив Боррель.

Він додав, що краще засвоїти уроки, щоб "уникнути коштовних помилок", ніж "продовжувати шлях "на автопілоті", ігноруючи зміни у світі.