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Новини Війна
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Путін наказав до кінця року платити депортованим з України пенсіонерам та дітям

рубли

Володимир Путін видав указ про щомісячні пенсійні та соціальні виплати для змушених виїхати до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, указом Путіна передбачені щомісячні виплати пенсіонерам, людям з інвалідністю та батькам-одинакам на кожну дитину по 10 000 рублів, виплата ветеранам "Великої Великої Вітчизняної війни" - 5000 рублів.

"Щомісячна виплата на кожну дитину віком до 18 років у розмірі 4000 рублів, а у разі якщо така дитина перебуває під опікою або піклуванням, у розмірі 15 000 рублів, на кожну дитину віком до 23 років за умови її навчання за очною формою в освітній організації у розмірі 4000 рублів", - йдеться в указі.

Також передбачені одноразові виплати: 10 тисяч рублів при вагітності та 20 тисяч рублів при народженні дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1,2 млн осіб змушені були виїхати з окупованих українських територій до Росії, - правозахисники

Ці суми нібито будуть виплачувати з липня до кінця поточного року. Пошук відповідного джерела фінансування покладений на уряд РФ.

Ще один указ дозволяє громадянам України перебувати на території РФ необмежений час за умови, що вони пройдуть дактилоскопію, медичний огляд на наркотики, інфекційні захворювання та аналіз на ВІЛ.

Автор: 

депортація (720) путін володимир (23767) росія (64984)


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Топ коментарі
+15
Ну, нарешті, сподіваюся вся вата збереться в одному місці, отримуватимуть і заживуть))
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27.08.2022 17:57
+12
Жалкая подачка для ставших бомжами голым и босым.
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27.08.2022 17:49
+11
Коля Остенбакен 2.0

@Ostenbakenn

·

https://twitter.com/Ostenbakenn/status/1563513860669116416 2 ч

Вы думаете они там всё ещё бИндеровцев ненавидят ? ******! Теперь они ненавидят беженцев. Все деньги им, места в вузах им и т.д. Ненавидят тех самых русскоязычных, которых они попёрлись "спасать".
Обожаю этот народ))
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27.08.2022 18:43
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ватная казна пошла в разнос...... совок тоже бьіл великим, могучим, и деревянньій рубль казался нерушим.....
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27.08.2022 17:48 Відповісти
Жалкая подачка для ставших бомжами голым и босым.
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27.08.2022 17:49 Відповісти
Ну, нарешті, сподіваюся вся вата збереться в одному місці, отримуватимуть і заживуть))
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27.08.2022 17:57 Відповісти
то якщо з власної волі, а якщо примусово вивезли, то біда людям
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27.08.2022 18:03 Відповісти
до чого тут вата? там частина викрадених людей
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27.08.2022 18:04 Відповісти
отримають і в Україні, і на рефії
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27.08.2022 19:10 Відповісти
Ані етава хатєлі ! Любітєлі рускава міра
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27.08.2022 18:02 Відповісти
Это Куйло типа убежище предоставляет. Благодетель-то какой (для ватников)...
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27.08.2022 18:02 Відповісти
66.6 евро на ребёнка...однако бомжи-сатанисты
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27.08.2022 18:10 Відповісти
Вчера показали бабку из Саратовской области получающую 8 000 РЖУблей... бабка разнесла в пух и прах быдло путлера...
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27.08.2022 18:04 Відповісти
Просто денег сейчас нет..но вы держитесь тама... крысы путлера с женами и детьми драпают из Крыма...
Бавовна...
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27.08.2022 18:10 Відповісти
__и не нужно смеяться . А трезво оценивать подкуп переселенцев и последствия дли них.А также цену,которую обязательно заплатят позарившиеся на серебренники.... __
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27.08.2022 18:26 Відповісти
Т х. с ними
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27.08.2022 18:49 Відповісти
Коля Остенбакен 2.0

@Ostenbakenn

·

https://twitter.com/Ostenbakenn/status/1563513860669116416 2 ч

Вы думаете они там всё ещё бИндеровцев ненавидят ? ******! Теперь они ненавидят беженцев. Все деньги им, места в вузах им и т.д. Ненавидят тех самых русскоязычных, которых они попёрлись "спасать".
Обожаю этот народ))
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27.08.2022 18:43 Відповісти
Ясно что привязывает народ подачкой. Пенсам и деватся будет некуда. Но для рф это слабые уже деньги, там скакнуло крепко по еде. В два раза. Пенсия в 20 тыс р---хоть как то считается. Массовая 15-17т.р. Зато силовики пенсы от 50 т.р запросто и льготы сильные. вечный лохторат царя.
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27.08.2022 18:51 Відповісти
Кацапскі пенси все проспонсують!
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27.08.2022 19:11 Відповісти
О .. то путін вирішив вже почати виплачувати репарації за знищене житло за загарбані землі.В доброго дядю вирішив пограти.мізерні виплати плати більше
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27.08.2022 19:14 Відповісти
Це ніщо, крім того, в людей то було, ще майно нажите. Зараз то, що їм на москальщині можуть дати, якщо самі москалі живуть в лайні?
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27.08.2022 19:17 Відповісти
Вата брысь в парашу.
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27.08.2022 21:22 Відповісти


всего лишь до конца года - это первое.


жалкая подачка для людей, многие из которых все потеряли по вине "благодетельного"

рассеянского Сцарька, на эти деньги прожить невозможно - это второе.
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28.08.2022 01:18 Відповісти
А де гарантія, що дають, а не реклама? Одному, двоїм на камеру дали і на тому закінчилось.
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28.08.2022 11:16 Відповісти
Ніхто нічого не дає. Це аферізм. Зараз вони людям наобіцяли за спалено житло по мільйону двісті тисяч ржублей , народ думкою багатіє . Я кажу знайомим вам ще с квітня місяця по 10тис. ніхто нічого не дав. А то по мілліону.
" На дурака не нужен нож.. - Ему покажешь медный грош -

И делай с ним, что хошь!"
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28.08.2022 12:12 Відповісти
 
 