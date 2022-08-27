Путін наказав до кінця року платити депортованим з України пенсіонерам та дітям

Володимир Путін видав указ про щомісячні пенсійні та соціальні виплати для змушених виїхати до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, указом Путіна передбачені щомісячні виплати пенсіонерам, людям з інвалідністю та батькам-одинакам на кожну дитину по 10 000 рублів, виплата ветеранам "Великої Великої Вітчизняної війни" - 5000 рублів.

"Щомісячна виплата на кожну дитину віком до 18 років у розмірі 4000 рублів, а у разі якщо така дитина перебуває під опікою або піклуванням, у розмірі 15 000 рублів, на кожну дитину віком до 23 років за умови її навчання за очною формою в освітній організації у розмірі 4000 рублів", - йдеться в указі.

Також передбачені одноразові виплати: 10 тисяч рублів при вагітності та 20 тисяч рублів при народженні дитини.

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Ці суми нібито будуть виплачувати з липня до кінця поточного року. Пошук відповідного джерела фінансування покладений на уряд РФ.

Ще один указ дозволяє громадянам України перебувати на території РФ необмежений час за умови, що вони пройдуть дактилоскопію, медичний огляд на наркотики, інфекційні захворювання та аналіз на ВІЛ.