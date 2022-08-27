"Епічна за своєю дурістю" брехня російських медіа про провальну атаку 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. ВIДЕО

Російські пропагандисти опублікували відео нібито "невдалої атаки ЗСУ". Насправді це російські танки підірвалися на мінах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на блогера Necro Mancer.

Першим відео опублікував російський пропагандист Борис Рожин, відомий під ніком Colonelcassad. Він написав, що це атака ЗСУ на Вугледарському напрямку, і що "выжили не только лишь все". Зараз цього посту на його телеграм-каналі вже нема.

Фейк від Рожина викрив інший російський пропагандист - Владлен ТатарZкий. Він зазначив, що на кадрах - БМП-3, які віднедавна є на озброєнні 155-ї бригади МП ТОФ. ТатарZкий теж твердить, що росіяни нібито залишилися живі.

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"Но потерь нет" - іронізує Necro Mancer.

Блогер erich_auerbach уточнює, що два БМП-3 були знищені біля Єгорівки.





