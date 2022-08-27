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"Епічна за своєю дурістю" брехня російських медіа про провальну атаку 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. ВIДЕО

Російські пропагандисти опублікували відео нібито "невдалої атаки ЗСУ". Насправді це російські танки підірвалися на мінах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на блогера Necro Mancer.

Першим відео опублікував російський пропагандист Борис Рожин, відомий під ніком Colonelcassad. Він написав, що це атака ЗСУ на Вугледарському напрямку, і що "выжили не только лишь все". Зараз цього посту на його телеграм-каналі вже нема.

Фейк від Рожина викрив інший російський пропагандист - Владлен ТатарZкий. Він зазначив, що на кадрах - БМП-3, які віднедавна є на озброєнні 155-ї бригади МП ТОФ. ТатарZкий теж твердить, що росіяни нібито залишилися живі.

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Епічна за своєю дурістю брехня російських медіа про провальну атаку 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ 01

"Но потерь нет" - іронізує Necro Mancer.

Блогер erich_auerbach уточнює, що два БМП-3 були знищені біля Єгорівки.

Епічна за своєю дурістю брехня російських медіа про провальну атаку 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ 02
Епічна за своєю дурістю брехня російських медіа про провальну атаку 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ 03
Епічна за своєю дурістю брехня російських медіа про провальну атаку 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ 04

Автор: 

армія рф (17255) пропаганда (2797) знищення (7166) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+51
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27.08.2022 18:17
+19
Лишились живі, проте здоров'я в москалів вже не те...
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27.08.2022 18:18
+17
Тобто це у них "образцовая атака"? Працюють пр схємє "нас ..., а мы крепчаем"
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27.08.2022 18:40
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27.08.2022 18:17 Відповісти
👍👍👍
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27.08.2022 18:30 Відповісти
Лишились живі, проте здоров'я в москалів вже не те...
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27.08.2022 18:18 Відповісти
І жить лишилось їм, як ото зозуля кувала: - КУ ! А кацапо-зольдат: - А пачіму так ма ?
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28.08.2022 16:18 Відповісти
Тобто це у них "образцовая атака"? Працюють пр схємє "нас ..., а мы крепчаем"
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27.08.2022 18:40 Відповісти
Механики-водители скорее всего пострадали больше всех, а вот то, что десант разбежался,особенно после взрыва, да ещё в открытом поле - это не очень. Надо нам ещё работать над эффективной обороной
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27.08.2022 18:42 Відповісти
Ну так ЗСУ поважає міжнародні конвенції тому і не ставить протипіхотні міни.Цікаво на яких саме міна підірвалися ці БМП вартістю по 1,5 млн у.о. кожна. Невже це радянські ТМ-62 такі ефективні?
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27.08.2022 20:48 Відповісти
В Москве подожгли автомобиль заместителя начальника управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева, отвечающего за военную цензуру, сообщают российские СМИ. https://t.me/charter97_org/81839 https://t.me/charter97_org/81839

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27.08.2022 19:41 Відповісти
Спроба заскочити в тил і закріпитись. Один із останніх тактичних прийомів. Невдало. Катастрофічно невдало.
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27.08.2022 20:03 Відповісти
Красєво кацапи тікали як таргани политі окропом
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27.08.2022 22:31 Відповісти
Куда жє ви, зайчікі? ))
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28.08.2022 13:53 Відповісти
С перовой БМП выбежало 8 тел, со второго 6, а должно быть минимум 20
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28.08.2022 17:33 Відповісти
Ну да, должно... Видимо долг отдали с процентом.
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28.08.2022 18:11 Відповісти
 
 