Окупаційне керівництво на ЗАЕС погрожує підлеглим Гаагою, щоб ті жорсткіше поводилися із полоненими, - правозахисники

Військове командування росіян залякує підлеглих на ЗАЕС Гаазьким трибуналом.

Про це в ефірі Громадського радіо каже директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, таке озвучили щодо катівні, яку облаштували окупанти на території Запорізької АЕС.

Він також розповів про те, що у цій фільтраційній тюрмі перебуває багато просто місцевих мешканців окупованого Енергодара, підприємців та просто людей із активною проукраїнською позицією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інспектори МАГАТЕ можуть відвідати Запорізьку АЕС вже наступного тижня, - WSJ

"Катують, застосовують радянські методи, нічого не бояться, тому що всіх накручує і військове керівництво, що якщо вони програють, то всіх буде чекати Гаага, тому їм потрібно жорсткіше чинити з полоненими, з викраденими людьми. Також вони ґвалтують жінок, тобто можна вважати, що це ще одна повноцінна фільтраційна тюрма", - розповів Лисянський.

Нагадаємо, у підвалах Запорізької АЕС окупанти облаштували фільтраційну тюрму "Енергетик". Туди звозять, зокрема, проукраїнсько налаштованих місцевих.

Також відомо, що російські спецслужби катують працівників ЗАЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.