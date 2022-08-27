УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6039 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 315 11

Окупаційне керівництво на ЗАЕС погрожує підлеглим Гаагою, щоб ті жорсткіше поводилися із полоненими, - правозахисники

заес

Військове командування росіян залякує підлеглих на ЗАЕС Гаазьким трибуналом.

Про це в ефірі Громадського радіо каже директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, таке озвучили щодо катівні, яку облаштували окупанти на території Запорізької АЕС.

Він також розповів про те, що у цій фільтраційній тюрмі перебуває багато просто місцевих мешканців окупованого Енергодара, підприємців та просто людей із активною проукраїнською позицією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інспектори МАГАТЕ можуть відвідати Запорізьку АЕС вже наступного тижня, - WSJ

"Катують, застосовують радянські методи, нічого не бояться, тому що всіх накручує і військове керівництво, що якщо вони програють, то всіх буде чекати Гаага, тому їм потрібно жорсткіше чинити з полоненими, з викраденими людьми. Також вони ґвалтують жінок, тобто можна вважати, що це ще одна повноцінна фільтраційна тюрма", - розповів Лисянський.

Нагадаємо, у підвалах Запорізької АЕС окупанти облаштували фільтраційну тюрму "Енергетик". Туди звозять, зокрема, проукраїнсько налаштованих місцевих.

Також відомо, що російські спецслужби катують працівників ЗАЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.

Автор: 

окупація (6675) Лисянський Павло (100) Запорізька АЕС (1403)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
27.08.2022 18:31
+10
Агову, "гамнесті! Чого мовчите? Де ваша реакція? Язик не можете вийняти з ...! Іпотенти бісові!!! Тільки Україні "мізки компасуєте".Пора вас за кацапським крейсером відправляти!!!
показати весь коментар
27.08.2022 18:43
+10
А що може зробити суд в Гаазі пересічному кацапському окупанту враховуючи що їх сотні тисяч? Та нічого! Умови утримання в європейських і навіть українських тюрмах в рази кращі ніж життя в ********** пересічних дебілів! Це що утримувати їх в "тюремних санаторних комплексах" за рахунок європейців? Та в усій Європі немає стільки місць в тюрмах скільки військових злочинців в **********... Та ну на фуй! Знищити падло поки не пізно!!! Вищий офіцерів засудять до довготривалих термінів, ***** пожиттєво і це все! Всі кацапські гвалтівники, мародери, садисти і вбивці скажуть що вони "виконували накази", а, як відомо, у "виконавців чиста совість" а у начальників "чисті руки". Тому єдиним способом покарання для кацапні є повна міжнародна ізоляція і посилення санкцій. Нехай пожиттєво і безвиїздно варяться у власному котлі ті кому вдасться повернутися з війни. Нам потрібно не на "майбутні суди" сподіватись а на знищення і скалічення дебілів "тут і зараз" поки вони не встигли дати потомство і виховати таких же самих дебілів.
показати весь коментар
27.08.2022 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.08.2022 18:31 Відповісти
щоб ті жорсткіше чинити з полоненими

За сьогодні другий випадок "піджін-юкрейн".
Щось не так з зірками Сад-ад-Забіх?
показати весь коментар
27.08.2022 18:35 Відповісти
Агову, "гамнесті! Чого мовчите? Де ваша реакція? Язик не можете вийняти з ...! Іпотенти бісові!!! Тільки Україні "мізки компасуєте".Пора вас за кацапським крейсером відправляти!!!
показати весь коментар
27.08.2022 18:43 Відповісти
А що може зробити суд в Гаазі пересічному кацапському окупанту враховуючи що їх сотні тисяч? Та нічого! Умови утримання в європейських і навіть українських тюрмах в рази кращі ніж життя в ********** пересічних дебілів! Це що утримувати їх в "тюремних санаторних комплексах" за рахунок європейців? Та в усій Європі немає стільки місць в тюрмах скільки військових злочинців в **********... Та ну на фуй! Знищити падло поки не пізно!!! Вищий офіцерів засудять до довготривалих термінів, ***** пожиттєво і це все! Всі кацапські гвалтівники, мародери, садисти і вбивці скажуть що вони "виконували накази", а, як відомо, у "виконавців чиста совість" а у начальників "чисті руки". Тому єдиним способом покарання для кацапні є повна міжнародна ізоляція і посилення санкцій. Нехай пожиттєво і безвиїздно варяться у власному котлі ті кому вдасться повернутися з війни. Нам потрібно не на "майбутні суди" сподіватись а на знищення і скалічення дебілів "тут і зараз" поки вони не встигли дати потомство і виховати таких же самих дебілів.
показати весь коментар
27.08.2022 18:47 Відповісти
14 сентября. Надеюсь в этот день не случится ничего ужасного.
показати весь коментар
27.08.2022 18:51 Відповісти
Кацапскій акупант! Сдавайся! У тєбя унікальний шанс паєхать в Галандію!
показати весь коментар
27.08.2022 19:07 Відповісти
Скольких патриотов живущих на юге Украины сейчас катуют, насилуют а руководство страны только бла-бла о патриотизме, на совести Зеленского и ОПУ страдания тех кто сейчас сидит в подвалах Энергодара, Херсона,Мелитополя только вот им никапли не стыдно потому что им не известно,что такое совесть, твари продажные
показати весь коментар
27.08.2022 20:05 Відповісти
та ще й обіцяють, що буде контрнаступ, буде звільнення. а по факту - темрява і договороняки.
показати весь коментар
27.08.2022 20:57 Відповісти
зерно за графіком зате вивозять
показати весь коментар
27.08.2022 22:52 Відповісти
Шмарклю-геть!
показати весь коментар
27.08.2022 20:43 Відповісти
 
 