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Новини
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Франція та Німеччина пропонують запровадити візові санкції не для всіх росіян, - Bloomberg

виза,шенген

Франція та Німеччина заявили, що ЄС має продовжувати видавати візи росіянам, не пов’язаним із владою, навіть попри те, що сусідні з Росією країни, включаючи країни Балтії та Фінляндію, хочуть, щоб заборону на видачу документів на в’їзд для всіх без виключень росіян все ж таки було введено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мова йде насамперед, наприклад, про студентів, художників, вчених, фахівців тощо.

"Розуміючи стурбованість деяких держав-членів у цьому контексті, ми не повинні недооцінювати перетворювальну силу особистого досвіду життя в демократичних системах, особливо для майбутніх поколінь", - йдеться у документі, з яким ознайомилося видання.

Як пише Bloomberg, як компроміс на зустрічі міністрів обговорюватиметься варіант, за якого росіянам для отримання короткострокових віз доведеться проходити додаткові бюрократичні процедури і сплачувати великі внески.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Євросоюзі планують збільшити вартість та строки оформлення віз для громадян РФ, - Bloomberg

Автор: 

віза (732) Німеччина (7330) Франція (3049) Шенген (116)


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Топ коментарі
+20
ідіоти. проведіть опитування у Німеччині з приводу війни серед понаєхавшої русні і побачите дієвість "перетворювальної сили"
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27.08.2022 19:26
+19
Брехня ! Великі внески- це 95$? Корумпована Европа не бачить головного. Кацапи не відчувають ніякого дискомфорту. Вони із задоволенням користуються благами Европи завдяки награбованому баблу, і плювати хотіли на цінності, свободу і демократію .90% туристів з рашки підтримують війну проти України. Імперським синдромом заражена вся кацапська маса населення.
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27.08.2022 19:28
+12
Німці такі німці...і сісти, і зїсти
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27.08.2022 19:22
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Німці такі німці...і сісти, і зїсти
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27.08.2022 19:22 Відповісти
хто в тимі той зрозуміє тут і про німців
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27.08.2022 19:37 Відповісти
як вона вже заї..ла ця солодка парочка
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27.08.2022 19:25 Відповісти
ідіоти. проведіть опитування у Німеччині з приводу війни серед понаєхавшої русні і побачите дієвість "перетворювальної сили"
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27.08.2022 19:26 Відповісти
*******
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27.08.2022 19:26 Відповісти
ТАК ПРОСТО ЗГАДАТИ СТРАРЕ! А то ... комусь вільно, а комусь нада но пад вапросм, комусь на туризм,а комусь на шпигунство - ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ ДАВНЮ ЯК СВІТ. А служби при посольствах надання віз будуть під кнтролем відповідальності. Вертають Рсію в 90-ті , то й правіила в"їзду туди ж! як завжди це було.
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27.08.2022 19:26 Відповісти
Фашист фашистові око не виклює. Ти йому дзюрь у вічи, а він каже дощ іде.
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27.08.2022 19:27 Відповісти
Брехня ! Великі внески- це 95$? Корумпована Европа не бачить головного. Кацапи не відчувають ніякого дискомфорту. Вони із задоволенням користуються благами Европи завдяки награбованому баблу, і плювати хотіли на цінності, свободу і демократію .90% туристів з рашки підтримують війну проти України. Імперським синдромом заражена вся кацапська маса населення.
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27.08.2022 19:28 Відповісти
А для кого? Для (уйла тільки??
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27.08.2022 19:30 Відповісти
Ну шо ви з них візьмете, кончені ліберасти як є.
Оно делл з рашки вийшов, так видали кожному працівнику по 8 зарплат і дозволили залишити собі робочу техніку... я так і не зрозумів, хто кого насправді цим наказав?.. Кончені.
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27.08.2022 19:31 Відповісти
Такі самі вчені будуть, як ті, які у Великобританію на шпіль їздили дивитися)
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27.08.2022 19:35 Відповісти
ківа теж проффесор-а у русні бланків вистачить щоб весь свій зброд вченими зробити
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27.08.2022 20:00 Відповісти
Нужно ввести санкции - отключить русским все Западные операционные системы, типа андроид, чтобы отключить русским все телефоны, айфоны и все можно отключить прекращением поддержки операционной системы. Windows отключить. Банковские программные обеспечения отключить. Все абсолютно операционные системы отключить - это топ санкции!!!
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27.08.2022 19:42 Відповісти
Это лучше сделать как единовременный удар. Притом с превращением техники в кирпич. Учитывая обновления UEFI через Windows, закрытые системы маршрутизаторов, в том числе и магистральных, а также полный контроль над телефонами можно заранее внедрить обновления в день Ч, затем полностью окирпичить устройство, что его даже с программатором не восстановишь. Уничтожить все компьютеры и весь Интернет.

Народ сильно повалит на улицы, когда заберут у них ютубчик любимый. Телевизор то смотреть не все могут, да и он тоже давно уже цифровой и тоже будет минимум на неделю отключен. В этот же момент тысячи обученных революционеров будут заводить толпу людей на погромы и грабежи, начнется революция. Достаточно сжечь магазины с водкой и затем объявить, что раздают бесплатную водку у городской администрации. Десятки тысяч людей туда повалят. Дальше уже толпа сама все сделает.
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27.08.2022 19:47 Відповісти
Ви максимально переоцінюєте населення лаптєстана. В "ютюбчікє" сидять жителі мац-кви, підєра і ще пари-тройки великих міст. В більшості ж дєрєвєнь парашки інтернет "***** нє нужон", і тим більше ніхто з місцевих орків не буде париться оновленнями хламу на віндоус хр чи говнотелефонів двадцятирічної давнини на андроїді 2.2. Точкові ядерні удари по центрам прийняття рішень значно дієвіші, як на мене. Та там навіть і неядерних би вистачило з головою, роз'їбать кремль далекобійною балістикою і протягом 1 дня толпи орків-с'*********** знесуть всьо, під вий з боліт про то, як "ми вабщє нє хатім атсюда уєзжать". Але ж - бізнес-відносини, як можна ******* по шанованим бізнес-партнерам? А то шо бізнес-партнери у вільний від бізнесу час фінансують і приводять в дію машину по нацистському винищенню народу першої другої по розмірам в Європі країни - "вабще па ***"©. Головне ж то бабло.
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27.08.2022 20:18 Відповісти
Ну, все ясно. Германия и Франция целиком и полностью хотят именно такой России, какая она сейчас. Периодические войны их вполне устраивают, угроза Польше и нам тем более, ведь это нас ослабляет, попробуй в каждой школе по бомбоубежищу построй и бизнеса здесь не будет, зато будет у них.

Если бы хотели смены режима, то категорически не пускали бы так называемых хороших русских из России. Оставили бы их там, чтобы они занимались революцией и свержением режима, а не пили кофе с круассанами в Париже, забыв про революцию уже спустя 3 месяца.

Есть единственная категория россиян, которая может и должна получать визы в ЕС и ВНЖ там же. Это настоящие координаторы-революционеры как Ленин, у кого задача предельно ясна: расстрелять царскую семью и всех их шестерок. Они будут на деньги Ходорковского, Чичваркина, Пугачева и также примкнувших к этой группировке олигархов рекрутировать через телеграм диверсантов и палачей, кто будет легко и просто наносить максимальный ущерб государству под контролем чмони и убивать его людей. Объявили 50000 целей для уничтожение, баунти за каждую цель, легкие маршруты эвакуации в Испанию через Армению или Грузию. Не только людей, но и леса, водохранилища, заводы, да даже зернохранилище можно уничтожить, если залить туда разведенного в воде грибка, а свиноферму на 100т. уничтожить АЧС из Китая взяв вирус и заразив пару свинок. Да даже один человек может взять дисковую пилу и прорезать всю арматуру в перекрытии 30-ти этажном здании на крыше за полчаса, затем здание сложится как карточный домик с кучей жертв. Нет способа защититься, нужны миллионы ФСБшников, которые будут ловить ложные цели и начнется хаос. И все это за недорого. Рекрутинга как такого нету, просто оплата по факту: убил врага, сделал селфи, затем эвакуировался и все документы и деньги тут же выплачены после демонстрации фото, отдыхай на пляже в Испании следующих полтора года, затем возвращайся в Новую Россию за звездой героя и новым пособием. Живи как король за хорошее дело.

Притом кто как не Франция понимает, что такое революция и как делать революцию. Убийство представителей власти и угроза убийства в обмен на капитуляцию - вот и все. Вся Европа делала под 50 революций за последние 300 лет против мощной власти, которая контролирует страну, а не какой-то дряблый диктатор типа Чаушески.

Старая Европа против стабильной демократической России без Путина и развития Восточной Европы за счет более высокого интеллектуального уровня и мотивации работать, чем в той же Франции куча бездельников еле-еле час в сутки работают, остальное время в телефонах сидят, вообще скоро все предприятия позакрываются, в других странах аналогично. Они будут целовать Путину ноги, лишь бы не уходил и продолжал качать им энергоресурсы, держать в узде свои 140 млн населения и еще 100 млн ближайший стран терроризировать. Украина то не подкупала политиков в Европе, взяток никому не давала и давать не будет. Плохая то есть, а Путин хороший.
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27.08.2022 19:42 Відповісти
Європа повністю деградувала.
***** треба було не на Україну нападати, а чергову газову голку в європу встромити!
Через декілька років, скупив би єс!
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27.08.2022 19:45 Відповісти
многоходовОчка...!\переигрался...)\
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27.08.2022 20:02 Відповісти
Він і скупив. Очевидно що саме тому Британія і зрулила з ЄС, бо вже тоді бачила, насскільки стали ********* німеччина і франція.
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27.08.2022 20:20 Відповісти
Треба в ООН для таких створити окрему групу "Немножко беременних"...
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27.08.2022 19:58 Відповісти
Так у рашці 99 проц. не при власті а при калашах -- хаи катаюця
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27.08.2022 20:06 Відповісти
срань ... ліверна та ******* !
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27.08.2022 20:29 Відповісти
Вот вам и ответ кто допустил или при чьём попустительстве стала возможна резня в 21 веке....
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27.08.2022 20:33 Відповісти
Хай і далі їх цілують в одне місце.
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27.08.2022 20:40 Відповісти
******* не місце в цивілізованому світі, болота це їх стихія хай там і залишаються 💩
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27.08.2022 20:56 Відповісти
Ідіоти.
Кацапи по 20 років живуть по "заграніцах" і кричать "Путін маладєц!"
Десь довелось прочитати, що Франція уже не належить білим французам.
Араби еміграни просто швидше розмножуються.
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27.08.2022 21:01 Відповісти
Це все досить легко вирішується : родич мусора - нюхай лапті, родич судді чи прокурора - кури бересту, родич держслужбовця будь-якого рівня - смокчи у *****, родич військового або працівника воєнних підприємств - просто *****… Гівно питання - було б бажання
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27.08.2022 21:18 Відповісти
в росії 140 мільйонів "попаданцєв" з сталінського раю в путінський рейх.
при сталіні їм треба було працювати за трудодні або пайку на бєломорканалє.
а тут андроїди, тачки, турецькі пляжі, класно.
ну а робота та ж сама - вбивати сусідів або прославляти сталіна-путіна в картинах та симфоніях.
і німеччину з францією це влаштовує.
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27.08.2022 21:29 Відповісти
Спасибо украинский власти и обществу что так не объяснили европейцам , что такое так наживаемые русские .

А это варвары , быдло было , есть и будет . Основная черта московитов ненависть к людям . Европейцы этого так и ещё не поняли и это благодаря украинский власти и обществу
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27.08.2022 21:32 Відповісти
объясняли 100 раз!!! эти дебилы слышать не хотят. Они меня чуть с ума не свели, доказывая мне что надо пожалеть хорошего русского. Я им говорю, за всю жизнь ни 1го не встретил, а вы их вообще видели только по телевизору, и вы МНЕ рассказываете про хороших русских из вашей больной головы?!! просто кретины!
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27.08.2022 21:40 Відповісти
Зрозуміло що не для всіх свинопсів, а тільки для тих, у кого буде тату на лобі: "Я за війну!"...
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27.08.2022 21:37 Відповісти
Боже какие дебилы. 2 конченные страны.
Пока на них путин лично бомбы не скинет - ничего не дойдет. Странно что италия не подгавкнула
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27.08.2022 21:37 Відповісти
Мабуть рюзьсскиє...
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27.08.2022 21:49 Відповісти
"Мова йде насамперед, наприклад, про студентів"

Все вірно, мені так і казали у інвиші, що якщо наших студентів не випускають, то їх місця займуть "харошіє руськіє". Україномовна жіночка з універу дуже цим переймалась.
Під місця для наших студентів виділили держави ЄС фінансування для вишів, все прораховано, а приїдуть одиниці.
Заклади змушені будуть хоть когось брати на пусті місця, а русня з нефтебаксами тут як тут.
Владні кидали цього не знали? Освічені люди, які будуть підіймати країну просто непотрібні!
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27.08.2022 22:04 Відповісти
Слюнявые проплаченные чмошники задолбали!!!! Кацапам должен быть запрещен въезд в ЕС отслова Всем ....без исключения. Эти животные должны жить на своей па-раше!!!! Может это будет одной из причин свержения существующего режима!
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27.08.2022 22:20 Відповісти
Рекомендую переглянути фільм "2 мировая в цвете" Прямо так в ютуба і спитайте. Хоча ні. Там багато руских підробок, на основі цього видатного док фільму. Рекомендую https://www.youtube.com/watch?v=b-p5Q84bgRQ
Почати з першої серії. Просто жахливо, настільки історія повторюється. Для думаючих людей. Залипніть на 2-3 вечора. подивіться всі 9 серій, і будете знати, що буде завтра на війні, і прогнозувати, чим вона закінчиться. І скільки ще найкращих наших синів доведеться покласти на алтарь нового фюррера.
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27.08.2022 23:48 Відповісти
Циркового недофюрера, чи бункерно ліліпутного недофюрера ?
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28.08.2022 02:03 Відповісти
Німеччина і Франція трохи КУРВИ, трохи можно, то не раться
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28.08.2022 02:02 Відповісти
Що тут скажеш, - корисні ідіоти та відверті кацапські найманці.
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28.08.2022 07:46 Відповісти
ну как же без этих "проституток со стажем " ? ))
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28.08.2022 07:47 Відповісти
"...ми не повинні недооцінювати перетворювальну силу особистого досвіду життя в демократичних системах, особливо для майбутніх поколінь..."
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З цієї статті зрозуміло, що більшість країн ЄС в особі їхнього керівництва та правлячих партій заражене вірусом дурнуватого квазігуманізму.
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28.08.2022 09:28 Відповісти
 
 