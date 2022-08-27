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Окупанти обстріляли Золочів і Донець на Харківщині, одна людина загинула, одна поранена, - Синєгубов

харківщина

У суботу, 27 серпня, російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ Золочів і Донець Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років. У Дінці поранення отримав 49-річний чоловік", - написав Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синєгубов про обов’язкову евакуацію з Харківщини: "Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові"

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Доки кацапи Дніпро в щент не знищують -- хочуть цілим взяти -- є надія їх зупинити.
Та, поки ще, наступають.
Щось там в Пісках мутно...
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27.08.2022 20:52 Відповісти
Прийдёт время так или иначе и вся эта грёбанаяшобла которая именует себя армией рф двинет в родную гавень тогда и начнется веселье на расее....
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27.08.2022 21:33 Відповісти
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27.08.2022 21:42 Відповісти
 
 