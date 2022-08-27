Окупанти обстріляли Золочів і Донець на Харківщині, одна людина загинула, одна поранена, - Синєгубов
У суботу, 27 серпня, російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ Золочів і Донець Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"У Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років. У Дінці поранення отримав 49-річний чоловік", - написав Синєгубов.
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Та, поки ще, наступають.
Щось там в Пісках мутно...