РФ залучила до війни в Україні вже близько 160 тисяч військових і планує - ще 90 тисяч, - Скібіцький

Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тис. військовослужбовців.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тис. військовослужбовців. При цьому вони застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави", - сказав він.

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За його словами, Росія вже залучила у війні проти України близько 160 тис. військовослужбовців

"Якщо говорити загалом про сухопутний і повітряний компоненти, які воюють проти нашої держави, це порядку 160 тис. військовослужбовців. Я не враховую росгвардію, яка теж бере участь у бойових діях, забезпечує окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях", - додав Скібіцький.

За його словами, сьогодні Росія має значні проблеми в комплектуванні збройних сил. Якщо техніку вони ще можуть постачати, то з особовим складом проблеми. Зокрема через те, що поширюється паніка, розповсюджується інформація про загиблих і поранених.

"Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе це (указ Путіна про доукомплектування. – Ред.). Мабуть, все ж таки ні", - сказав представник ГУР.

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Свою думку він аргументував тим, що йти на контракт у Росії дедалі менше охочих.

"Пішла паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну", - зазначив Скібіцький.