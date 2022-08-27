УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10043 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 382 20

У боротьбі з Путіним Україна неминуче переможе, і Британія разом із нею, - Джонсон

джонсон

У жорстокому армрестлінгу з Кремлем український народ може перемогти та переможе. З кожним місяцем позиції Путіна слабшають, а його здатність залякувати та шантажувати зменшується.

Про це написав у колонці для The Mail прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Публікацію Джонсона присвячено економічній ситуації та настроям у Великій Британії, але прем'єр постійно наголошує, що військове вторгнення Росії в Україну стало одним із визначальних факторів, у тому числі і для Британії.

Джонсон нагадує, що проблеми в економіці були спочатку викликані пандемією коронавірусу, але до кінця 2021 року ці проблеми були в основному подолані. І вже після цього "варварське вторгнення Путіна налякало енергетичні ринки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Путіна заявили, що поставлять озброєних солдатів біля шкіл на окупованих територіях, - ЗМІ

"Чого ніхто не очікував, так це рішення Володимира Путіна – і це було тільки його рішення – розпочати 24 лютого злісний і безглуздий напад на ні в чому не винну європейську країну", – пише прем'єр.

Джонсон наголошує, що саме розв'язана Росією війна призвела до того, що для британців "рахунок за електроенергію подвоюється", і саме це було однією з цілей Путіна.

Путін вважає, пише він, що у м'якотілих європейських політиків не вистачить духу йому протистояти, і що цієї зими Захід зніме санкції і почне клянчити російські нафту і газ і підштовхувати українців до укладання угоди з Кремлем, якою б нудотною вона не була.

Але абсолютно очевидно, що цього не буде, вважає Джонсон. "З кожним місяцем позиції Путіна слабшають. Його здатність залякувати та шантажувати зменшується".

Джонсон наголошує, що Британія "позбавляється залежності від російських вуглеводнів" і "у червні вперше за десятиліття не імпортувала паливо з РФ".

Якщо Путіну дозволять уникнути покарання за вбивства, руйнування та спроби змінити кордони Європи силою, він зробить це знову, в іншому місці на периферії колишнього Радянського Союзу, і це призведе до нового циклу політичної та економічної нестабільності, вважає Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон засудив культурний вандалізм Росії при вторгненні в Україну

Він каже, що "для Заходу настав час подвоїти нашу підтримку, а не хитатися".

"Ми повинні продовжувати підтримувати українців – і їхні військові успіхи, як і раніше, чудові. Володимир Зеленський показав, що його країна принципово непереможна", – пише прем'єр.

Автор: 

Велика Британія (5558) путін володимир (23767) Джонсон Борис (582)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Борис Джонсонюк - справжній українець, козак Борис Чуприна. От тільки про клована він дарма згадав.
показати весь коментар
27.08.2022 23:56
+22
Британіє, дякуємо за підтримку та допомогу!
показати весь коментар
28.08.2022 00:14
+13
Джонсону конечно респект, "но хто очікував, це рішення Володимира Путіна - і це було тільки його рішення - розпочати 24 лютого злісний і безглуздий напад на ні в чому не винну європейську країну", - так это Британская разведка.
И про мягкотелых евр. политиков все правда. Они уже клянчат.
А с холодами все станет еще "веселее".
И про угоду з Кремлем, тоже тревожно. Абсолютно было видно, что клован был готов к этой угоде, пока сюда не примчался Джонсон весной.
Великий человек....
показати весь коментар
28.08.2022 00:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Борис Джонсонюк - справжній українець, козак Борис Чуприна. От тільки про клована він дарма згадав.
показати весь коментар
27.08.2022 23:56 Відповісти
Не дарма,бо йому-ПIZZДА...
показати весь коментар
28.08.2022 01:04 Відповісти
Це про *****...
показати весь коментар
28.08.2022 01:10 Відповісти
"Зима близко"(с), "Таков путь"(с), "Да пребудет с нами сила"(с),чем там еще "попахивает"?).
показати весь коментар
28.08.2022 00:18 Відповісти
Британіє, дякуємо за підтримку та допомогу!
показати весь коментар
28.08.2022 00:14 Відповісти
Джонсону конечно респект, "но хто очікував, це рішення Володимира Путіна - і це було тільки його рішення - розпочати 24 лютого злісний і безглуздий напад на ні в чому не винну європейську країну", - так это Британская разведка.
И про мягкотелых евр. политиков все правда. Они уже клянчат.
А с холодами все станет еще "веселее".
И про угоду з Кремлем, тоже тревожно. Абсолютно было видно, что клован был готов к этой угоде, пока сюда не примчался Джонсон весной.
Великий человек....
показати весь коментар
28.08.2022 00:14 Відповісти
Конечно, был готов. Потому что на тот момент из оружия были только Джавелины да Стингеры. А с этим войну в долгую не выиграть.
показати весь коментар
28.08.2022 00:17 Відповісти
Так это Британия и США виноваты опять? Ты может вспомнишь что Гундосик не вышел встречать ни один самолет с оружием от США и Британии, которые летали в Украину каждый день! Асфальтом и разминированием границ зато войну в долгую выиграешь!
показати весь коментар
28.08.2022 10:14 Відповісти
Дякуємо, Брате

По іншому не можемо тебе називати
По іншому ми би давно були в рабстві , але цього точно не станеться. Дякуємо Брате.
показати весь коментар
28.08.2022 00:18 Відповісти
Для Заходу це війна з Путіним, але для України це війна з Росією, різниця в тому є принциповою, якщо російська державність в її нинішньому вигляді не буде демонтована та позбавлена ядерної зброї, то, навіть після відходу Путіна від влади, незабаром з'явиться новий фюрер і все повториться знову, таке не раз траплялось в російській історії, тому послаблення та стримування Росії є стратегічною метою у довгостроковій перспективі.
показати весь коментар
28.08.2022 01:38 Відповісти
Це Джонсона заслуга, проте не клована.
показати весь коментар
28.08.2022 01:46 Відповісти
США только вооружений не дают для победы. США затягивают войну на долго времени. Украине еще много придется страдать с такой позицией США.
показати весь коментар
28.08.2022 02:31 Відповісти
Пока поставки контролируют Ермак и его ставленники - и не дадут!

Украине много придется страдать от зеленой шоблы
показати весь коментар
28.08.2022 10:15 Відповісти
Зараз американський впк розгортається на повну потужність для нової гонки озброєнь. Оголошено про лендліз для України з жовтня поточного року. Мотивується це війною в Україні і необхідністю переозброєння нашої армії, зокрема. Те саме щодо гонки озброєнь стосується і декларується європейськими країнами НАТО. Канцлер Шольц, зокрема, оголосив про виділення СТА МІЛЬЯРДІВ євро на переозброєння Бундесверу. Якою була б мотивація необхідності тратити десятки і сотні мільярдів доларів і євро якби з допомогою подарованої зброї Україна перемогла ворога на полі бою восени нинішнього року? Військово-промислове лоббі НАТО, США в цілому, весь демократичний світ не допустять нашої поразки на полі бою, але і наш бліцкріг їх не влаштовує. Ми безумовно переможемо, але до цього часу впк країн НАТО розгорнеться на повну потужність. Але навмисно затягувати війну в Україні ніхто не буде.
показати весь коментар
28.08.2022 11:56 Відповісти
Як я розумію, Борис Джонсон - єдиний західний політик, який повністю розуміє, що собою являє параша, які масштаби зла вона несе світові.
показати весь коментар
28.08.2022 08:01 Відповісти
Єдина надія на Джонсона!
показати весь коментар
28.08.2022 09:33 Відповісти
 
 