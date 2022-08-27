У боротьбі з Путіним Україна неминуче переможе, і Британія разом із нею, - Джонсон

У жорстокому армрестлінгу з Кремлем український народ може перемогти та переможе. З кожним місяцем позиції Путіна слабшають, а його здатність залякувати та шантажувати зменшується.

Про це написав у колонці для The Mail прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Публікацію Джонсона присвячено економічній ситуації та настроям у Великій Британії, але прем'єр постійно наголошує, що військове вторгнення Росії в Україну стало одним із визначальних факторів, у тому числі і для Британії.

Джонсон нагадує, що проблеми в економіці були спочатку викликані пандемією коронавірусу, але до кінця 2021 року ці проблеми були в основному подолані. І вже після цього "варварське вторгнення Путіна налякало енергетичні ринки".

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"Чого ніхто не очікував, так це рішення Володимира Путіна – і це було тільки його рішення – розпочати 24 лютого злісний і безглуздий напад на ні в чому не винну європейську країну", – пише прем'єр.

Джонсон наголошує, що саме розв'язана Росією війна призвела до того, що для британців "рахунок за електроенергію подвоюється", і саме це було однією з цілей Путіна.

Путін вважає, пише він, що у м'якотілих європейських політиків не вистачить духу йому протистояти, і що цієї зими Захід зніме санкції і почне клянчити російські нафту і газ і підштовхувати українців до укладання угоди з Кремлем, якою б нудотною вона не була.

Але абсолютно очевидно, що цього не буде, вважає Джонсон. "З кожним місяцем позиції Путіна слабшають. Його здатність залякувати та шантажувати зменшується".

Джонсон наголошує, що Британія "позбавляється залежності від російських вуглеводнів" і "у червні вперше за десятиліття не імпортувала паливо з РФ".

Якщо Путіну дозволять уникнути покарання за вбивства, руйнування та спроби змінити кордони Європи силою, він зробить це знову, в іншому місці на периферії колишнього Радянського Союзу, і це призведе до нового циклу політичної та економічної нестабільності, вважає Джонсон.

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Він каже, що "для Заходу настав час подвоїти нашу підтримку, а не хитатися".

"Ми повинні продовжувати підтримувати українців – і їхні військові успіхи, як і раніше, чудові. Володимир Зеленський показав, що його країна принципово непереможна", – пише прем'єр.