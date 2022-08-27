Російські окупанти хочуть переформатувати "референдум" на "соціологічне опитування", - мер Мелітополя Федоров
"Опитування" російські окупанти хочуть провести з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки.
Окупанти намагаються переформатувати "референдум" та хочуть робити це в рамках "соціологічного опитування" з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Наразі вони дійсно ведуть підготовку, але на сьогодні їх плани в черговий раз змінюються. Якщо раніше вони хотіли провести цей псевдореферендум наприкінці серпня, то сьогодні вже навіть 11 вересня вони не бачать, як його провести. Сьогодні не йдеться і про єдиний день проведення "референдуму" через декілька причин. Перша і основна причина - наднизька явка і активність наших жителів щодо участі в цьому фейковому "референдумі". Тому сьогодні вони переформатували і хочуть робити це в рамках "соціологічного опитування" з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки", - пояснив Федоров
Мер Мелітополя додав, що окупанти почали роздавати інструкції для агітаторів, де зазначено, що в агітаційних групах має бути житель Криму, який до 2014 року проживав на півострові та вільно володіє українською мовою.
"Також, вони почали роздавати інструкції для агітаторів, ці інструкції виготовлені в Криму, і є деякі тонкощі в цих інструкціях. Перш за все, в агітаційній групі, яка буде ходити, має бути житель Криму, який до 2014 року проживав в Криму і вільно володіє українською мовою. Тим самим вони намагаються сказати, що ніхто не намагається задавити українське населення, але ми чітко розуміємо, що це чергова порція пропаганди", - акцентував Федоров.
Він відмітив, що популярність Росії у мешканців окупованого Мелітополя зменшується з кожним днем. "Також у нас є останні дані, щодо "проходок" по квартирах, не зростає популярність Росії у наших містян, а навпаки - вона зменшується. Так і є , менше 10% людей, які готові підтримувати", - підкреслив Федоров.
Мер Мелітополя зауважив, що російські окупанти реагують на зниження підтримки серед місцевого населення і з метою фальсифікації результатів псевдореферендуму–"соціологічного опитування", хочуть відкрити дільниці на території Росії.
"Колаборанти і окупанти на це також реагують. Два дні назад вони заявили про те, що у цьому фейковому "референдумі"-"соціологічному опитуванні" матимуть змогу брати участь і мешканці інших міст і навіть держав. Вони і в Росії хочуть відкрити такі дільниці для голосування щодо Запорізької області та Херсонської області. Логічно було б, щоб наші біженці там голосували, але ми розуміємо, що це для того, щоб легше було сфальсифікувати. Вони хочуть це зробити і заявити що 110% підтримує РФ, не більше і не менше", - підкреслив Федоров.
Мер Мелітополя відзначив, що українські партизани і сили супротиву на окупованих територіях Мелітопольського району активно протидіють проведенню псевдореферендуму. "Два тижні тому розпочалася активна дія сил супротиву саме в напрямку протидії "референдуму", цьому "соціологічному опитуванню". За цей час було зроблено велику кількість роботи, наприклад, зруйновані штаби для підготовки "референдуму" в Приазовському", - сказав Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(ОЙ)бнуті потвори...
Я у 2014-му стібався з свого колишнього однокурсника, з яким училися у юрВУЗі: "Мы с тобой похожее законодательство учили - основанное на римском праве Ответь мне, насколько "законен" референдум в Крыму? На основании ЧЬИХ законов он проводился? На основании украинских? Так в украинском законодательстве прерогатива проведения референдума об изменении госграницы и териториальный вопрос решается на референдуме общегосударственном И результат референдума должен быть утверждён высшим законодательным органом - Верховной Радой Это было? Нет!!! А в российском законодательстве референдум, как форма народовластия, вообще отсутствует Так какова "законность" его проведения? Ответь мне как юрист!"
Відповідь я чекаю з червня 2014 року! Адже там можна лише дать єдину відповідь, що укладається в двох словах - "ничтожность деликта" (що означає "людськими словами" "нульову" значущість даного діяння з юридичної точки зору)
Але потім, до мене дійшло, що є більш-кумедний й незрівнянно більш-***нутіший юридичний казус, на фоні якого "кримський референдум" виглядає дрібничкою...
Дивись - Україна провела референдум "За незалежність України" 24.09.1991р, що й дало їй юридичне право вийти з СРСРу, що вона і зробила 30 липня 1991го року.
Саме після цього, Україна (юридично) перестала бути й називатись "УССР", створила й затвердила Конституцію, на основі якої склала свої закони й фактично набула статусу "ДЕРЖАВИ"...
То біш - Україна виконала усі юридично-необхідні кроки, для того, щоб перетворитись з "української республіки", на "Незалежну країну" - 1) референдум незалежності, - 2) вихід з СРСР, - 3) створення власного законодавства! Ти, як юрист, бачиш, що "Основним чинником" для визнання "Світовою спільнотою" законності появи такої країни як "Незалежна Україна" являється саме "Референдум".
А тепер про "КАЗУС" - В Російській федерації ніякого "референдуму" не було! Росія не виходила з складу СССР! Юридично - ні такого поняття як "Россія", ні "Россійская федерація" не існує, бо не було "демократичного волевиявленя народу" - РЕФЕРЕНДУМУ...))))
А це означає, що усі їхні "закони" - не законні, "вибори" - не дійсні, конституція - фейк (щось на кшталт "корсарської хартії Тортуги")...
Тобіш Персія майже винайшла спосіб як перетворитись з однієї держави - на другу, у міжнародному правовому полі...
Цейлон це назва під якою Шри-Ланка увійшла колонією у Англійську імперію, так що це ніколи не було аутентичною назвою.
Сіам - тут трохи складніше, бо Сіам, це Европейська назва, яку уперше (якщо я не помиляюсь) европа прочитала у "Щоденниках Марко Поло"... Але тут є один нюанс - "Саям" так називалась лише одна з багатьох, хай і дуже древня (навіть уже по тим часам) народність, про яку ніхто, навіть з місцевих жителів не знав, але про них було написано і намальовано на якихось дуже старючих фресках і барил'єфах ...
А сама країна (царство) на той час називалась Мианг-тай. Так що назву "Сіам", теж можна вважати "колоніальною", або навіть "Історично не точною"...
А назву "Північна Македонія" якщо не помиляюсь, ООН саме запропонувало Македонії, як компроміс у міжнародно-політичному конфлікті Греції і Македонії...
Але дивись - усі ці зміни були здійснені за правилами і процедурами міжнародних стандартів!
Проте - ніхто до сих пір не розуміє, яким чином місце СССР в ООН, перетворилось на місце Россії...
один раз.
а если номера не знают, у Макрона спросят, тот его наизусть знает.
ось і папірець вже оформлений,
«референдум» проведено
А зараз-ми паляємо в Крим,хоча вибухи гасяться ще в небі,боїмося референдумів,чекаємо коли ж захворіє путін і поки кацапи накоплюють сили,нам пояснюють що вони не просуваються.
1 Що таке ПВО/ППО і яка між ними різниця?
2 "Постріли" в повітрі не вибухають - вибухають ********** (снаряди та ракети)
3 Як зрозуміть "вибухи гасяться ще в небі"? Вибух "погасить" не можна, бо це - миттєва дія Це "миттєве розширення газоподібних продуктів горіння у навколишньому середовищі - твердому, рідкому, газоподібному чи безповітряному" Чим ти його "погасить зможеш?! Своїми мокрими штаньми?
4 Вибух може буть і в небі - якщо застосовуються шрапнельні ********** - так звані "бризантні" Це можуть буть зенітні ракети чи снаряди, а також - протипіхотні
Так що твоя "персіч думок" "стягла з тебе штани" на форумі і показала "неука"! (Це тобі ще один "ярлик" - прямо посеред лоба!)
А я не так "фізик", як кадровий військовий Та ще й з відповідною криміналістичною освітою Є така наука - "балістика" От вона саме ці питання і вивчає! А ти - НЕУК Та ще й з претензіями!
а.гітлер.
Плебісци́т (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. plebiscitum, буквально - рішення народу) - це всенародне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F голосування з питання державної приналежності певної території або політичної долі держави. Хоча в деяких країнах (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F Бразилія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан ) плебісцитом називають будь-який обов'язковий референдум.
Плебісцит був уперше проведений у період Великої французької революції 1789-1794 р., згодом він став широко визнаним інститутом міжнародного права. В 1944 р. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ісландія на основі плебісциту вийшла з персональної унії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данією й стала незалежною республікою; в 1945 р. у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Монгольській Народній Республіці був проведений плебісцит, у ході якого народ цієї держави виразив свою волю зберегти незалежність від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_(1912%E2%80%941949) Республіки Китай ; в 1993 р. провінція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Еритрея за допомогою плебісциту виразила своє рішення відділитися від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F Ефіопії .
У внутрішньодержавній і міжнародній практиці замість терміна «плебісцит» іноді використовується термін «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC референдум ». Істотної різниці між цими поняттями немає. Однак плебісцит проводиться найчастіше для рішення територіальних питань, а референдум - з питань прийняття, зміни або скасування внутрішніх законів, конституції й т.п.
в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC Стародавньому Римі рішення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9 плебейських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8 народних зборів .форма загального https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F голосування , різновид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC референдуму .