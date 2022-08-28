Пентагон розширив поставки зброї в Україну морським транспортом, - The Washington Post
США в останні місяці розширили постачання озброєнь в Україну морським транспортом замість постачання повітрям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Постачання зброї по морю стартували через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну, але значно розширилися навесні, коли Вашингтон почав надавати Києву гаубиці та інші важкі озброєння, що вимагає постійного припливу боєприпасів.
Видання зазначає, що хоча постачання повітрям більш оперативні, морський транспорт дозволяє перевозити великі обсяги вантажів, що дає Києву можливість створювати запаси озброєнь.
На думку WP, розширення постачання озброєнь подібним способом свідчить про те, що в США допускають затяжну війну, яка може "тривати протягом ще багатьох місяців і навіть років".
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И Байден идет впереди!
Зеленский назначил главу новосозданной Бердянской военной администрации..Викторию Галицину.. ппц Люстрований і сосна корабельна.. Все робиться для розвалу?
Почитайте https://t.me/Chornovil_official/8059 допис Тараса Чорновола про іншого кадра, якого призначають в Миколаївській області : "Кабмін погодив на посаду голови ОВА прифронтового Миколаївського району затятого україноненависника Олександра Омельчука. Він колись уже обирався від Партії регіонів та Опозиційного Блоку, був навіть віце-мером. Відзначився диким скандалом під час знесення пам'ятника Лєніну в Миколаєві 2014 року, за що нарвався так, що й Шуфрич поспівчуває. Виступав проти декомунізації та всіх українських ініціатив, був помічений разом з прорашистськими тітушками."
І ще: "https://t.me/Chornovil_official/8060 Там хтось ******** призначаючи відвертого українофоба на посаду голови РДА в Миколаївській області? Омельчук виступав проти декомунізації, рвався під ****@@ліни під час знесення леніна в 14-му, тобто його позиція по цих питаннях свідчить що він не просто купив собі місце, це ідейне лайно! Ситуація з місцевими колаборантами , що співпрацюють з ворогом нікого не вчить? Відео я буду зараз шукати-пошукайте самі та хто на місцях не допустіть або ж немпровтикайте як з мостом. Ті хто разом з ОМельчуком відстоював леніна в 14-му , вже зараз співпрацюють з окупантами в Снігурівці "