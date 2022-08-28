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Пентагон розширив поставки зброї в Україну морським транспортом, - The Washington Post

пентагон

США в останні місяці розширили постачання озброєнь в Україну морським транспортом замість постачання повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Постачання зброї по морю стартували через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну, але значно розширилися навесні, коли Вашингтон почав надавати Києву гаубиці та інші важкі озброєння, що вимагає постійного припливу боєприпасів.

Видання зазначає, що хоча постачання повітрям більш оперативні, морський транспорт дозволяє перевозити великі обсяги вантажів, що дає Києву можливість створювати запаси озброєнь.

На думку WP, розширення постачання озброєнь подібним способом свідчить про те, що в США допускають затяжну війну, яка може "тривати протягом ще багатьох місяців і навіть років".

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Автор: 

зброя (7442) Пентагон (1417)


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Топ коментарі
+21
Дідьо Джо послухав свого попередника Рональда (хоч вони і з різних партій) і таки вирішив знищити (чи розкласти на молекули) імперію зла. Щоправда промови "My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes" - він не виголошував. І навіть не нагадував визначення попередника, що "лаптестан є центр зла в ********* світі".
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28.08.2022 01:47
+17
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28.08.2022 02:16
+16
Наконец-то, давно пора. Самолётами много не навозишь, да и цены конские
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28.08.2022 01:44
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Наконец-то, давно пора. Самолётами много не навозишь, да и цены конские
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28.08.2022 01:44 Відповісти
Дідьо Джо послухав свого попередника Рональда (хоч вони і з різних партій) і таки вирішив знищити (чи розкласти на молекули) імперію зла. Щоправда промови "My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes" - він не виголошував. І навіть не нагадував визначення попередника, що "лаптестан є центр зла в ********* світі".
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28.08.2022 01:47 Відповісти
И Рейган такой молодой
И Байден идет впереди!
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28.08.2022 02:14 Відповісти
За рахунок України.Я нагадаю непоправно руйнується саме Україна,а москальщина поки вся ціла.І якщо буду все йти,саме так як зараз,то Україна може розпастися.США перед війною могли відправити кілька кораблів з ракетами Томагавк в Україну на навчання і війни би точно не було.Але в США свої політичні ігри.
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28.08.2022 02:49 Відповісти
Вот ты хитрожопый паренёк-консерва,долго шифровался под приличного человека
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28.08.2022 07:55 Відповісти
Мені всеодно, хто що думає поо меге на форумі. Я кажу те, що думаю.
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28.08.2022 10:11 Відповісти
Конечно США могли бы это сделать если бы украинское правительство слушало что им Америка говорит. Какая реакция была на все предупреждения Америки ? НИКАКОЙ . Им говорили копайте траншеи - а у Зеленского Буковель ,были лыжи, были шашлычки, были -не пугайте нам инвесторов , от арахамии вообще были матюки в сторону Америки , и кто вы думаете будет помогать Украине в полном объёме в таком случае? Правильно , больше всего помогает Америка , которую зелёные хапуги костерили за новости про будущую войну и в хвост и в гриву.
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28.08.2022 07:59 Відповісти
Ну, так вийшло, що за рахунок України. В 1980-му, за який я вів мову - десять років воював Афганістан.
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28.08.2022 10:12 Відповісти
Україна не Афганістан, в печерах жити ми не будемо і не звикли до цього.
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28.08.2022 10:20 Відповісти
не да Боже. Бо в ***** є ядерна зброя.
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28.08.2022 10:23 Відповісти
Та навіть не в цьому річ. Ми довгу війну не потягнемо. Довга війна, це руйнація ініраструктури. Я навіть не думав, про застосування ядерної зброї.
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28.08.2022 10:42 Відповісти
Рейган саме так і зробив би.Ракети Першінг розміщували і не боялися ескалацій.А совок мав під 40 тисяч ядерних боєголовок і під 5 мільйонів чоловік регулярної армії.Це ж не зрівняти з сьогоднішнім Мордором.
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28.08.2022 02:58 Відповісти
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28.08.2022 02:16 Відповісти
Нарешті щось суттеве привезуть?!
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28.08.2022 02:31 Відповісти
типа штук триста М109 в модификации М5
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28.08.2022 02:47 Відповісти
В Україну везуть "вози залізної тарані" (як писав колись Шевченко в Гайдамаках")
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28.08.2022 08:43 Відповісти
Спасибо, США!
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28.08.2022 04:37 Відповісти
Зеленськи призначив Янушевича на посаду голови Херсонської облдержадміністрації . Це мутний люстрований тип, поплічник Азірова.
Зеленский назначил главу новосозданной Бердянской военной администрации..Викторию Галицину.. ппц Люстрований і сосна корабельна.. Все робиться для розвалу?
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28.08.2022 05:51 Відповісти
І не тільки.
Почитайте https://t.me/Chornovil_official/8059 допис Тараса Чорновола про іншого кадра, якого призначають в Миколаївській області : "Кабмін погодив на посаду голови ОВА прифронтового Миколаївського району затятого україноненависника Олександра Омельчука. Він колись уже обирався від Партії регіонів та Опозиційного Блоку, був навіть віце-мером. Відзначився диким скандалом під час знесення пам'ятника Лєніну в Миколаєві 2014 року, за що нарвався так, що й Шуфрич поспівчуває. Виступав проти декомунізації та всіх українських ініціатив, був помічений разом з прорашистськими тітушками."
І ще: "https://t.me/Chornovil_official/8060 Там хтось ******** призначаючи відвертого українофоба на посаду голови РДА в Миколаївській області? Омельчук виступав проти декомунізації, рвався під ****@@ліни під час знесення леніна в 14-му, тобто його позиція по цих питаннях свідчить що він не просто купив собі місце, це ідейне лайно! Ситуація з місцевими колаборантами , що співпрацюють з ворогом нікого не вчить? Відео я буду зараз шукати-пошукайте самі та хто на місцях не допустіть або ж немпровтикайте як з мостом. Ті хто разом з ОМельчуком відстоював леніна в 14-му , вже зараз співпрацюють з окупантами в Снігурівці "
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28.08.2022 10:21 Відповісти
Яка жахлива корабельна сосна!!!
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28.08.2022 11:50 Відповісти
****** , до слез жалко, африканцев и арабов , жрать им будет нечего . Я уже писал про провал посевной , осенью , теперь ,судя по всему и весной 23-го . Я даже не знаю от чего лучше здохнуть от голода или ЯО . . Пока все серьёзно не возьмутся за ***** , это все полимеры .
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28.08.2022 06:01 Відповісти
Ви ще покажіть маршрути,дебіли !!!
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28.08.2022 06:26 Відповісти
 
 