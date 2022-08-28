Пентагон розширив поставки зброї в Україну морським транспортом, - The Washington Post

США в останні місяці розширили постачання озброєнь в Україну морським транспортом замість постачання повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Постачання зброї по морю стартували через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну, але значно розширилися навесні, коли Вашингтон почав надавати Києву гаубиці та інші важкі озброєння, що вимагає постійного припливу боєприпасів.

Видання зазначає, що хоча постачання повітрям більш оперативні, морський транспорт дозволяє перевозити великі обсяги вантажів, що дає Києву можливість створювати запаси озброєнь.

На думку WP, розширення постачання озброєнь подібним способом свідчить про те, що в США допускають затяжну війну, яка може "тривати протягом ще багатьох місяців і навіть років".

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