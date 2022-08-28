Я розчарований, що через позицію РФ конференція з нерозповсюдження ядерної зброї не змогла прийняти підсумковий документ, - Гутерріш

Антоніу Гутерреш розчарований з приводу браку консенсусу щодо підсумкового документа Оглядової конференції учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) через позицію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

10-та конференція учасників ДНЯЗ, яка тривала чотири тижні, завершилася пізно ввечері у п'ятницю без підсумкового документа, оскільки РФ заперечувала проти згадки в тексті її відповідальності за захоплення Запорізької АЕС.

Генеральний секретар ООН висловив розчарування тим, що країни не змогли досягти консенсусу і скористатися можливістю посилити договір, ухвалений 52 роки тому, та просувати його цілі, ідеться в заяві Дюжарріка.

Також Гутерреш висловив жаль з приводу того, що конференція не змогла розв‘язати нагальні проблеми, які загрожують глобальній безпеці.

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"Напружена міжнародна обстановка та підвищений ризик застосування ядерної зброї випадково або внаслідок прорахунку потребують термінових і рішучих дій. Генеральний секретар закликає всі держави використовувати всі можливості діалогу, дипломатії та переговорів для ослаблення напруженості, зниження ядерного ризику й усунення ядерної загрози раз і назавжди", - зазначив Дюжаррік.

За його словами, світ, вільний від ядерної зброї, залишається найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння і "метою, якій генеральний секретар твердо відданий".

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Про своє розчарування браком консенсусу заявив і посол Аргентини Густаво Злаувінен, який головував на конференції. "Вторгнення росії в Україну в лютому посилило напруженість, і ми знали, що війна в Україні кине тінь на роботу конференцію", - сказав він.

За словами дипломата, заключне пленарне засідання було відкладено, а потім перервано на кілька годин через переговори в останню хвилину, особливо з російською делегацією, яка не бажала погодитися з текстом, "якщо не будуть внесені дуже важливі зміни у формулювання щодо ситуації з українськими ядерними об'єктами, що перебувають під російським контролем".

Злаувінен додав, що намагався з'ясувати, чи приймуть інші делегації російське формулювання, але вони на це не пішли.

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