Я розчарований, що через позицію РФ конференція з нерозповсюдження ядерної зброї не змогла прийняти підсумковий документ, - Гутерріш
Антоніу Гутерреш розчарований з приводу браку консенсусу щодо підсумкового документа Оглядової конференції учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) через позицію Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.
10-та конференція учасників ДНЯЗ, яка тривала чотири тижні, завершилася пізно ввечері у п'ятницю без підсумкового документа, оскільки РФ заперечувала проти згадки в тексті її відповідальності за захоплення Запорізької АЕС.
Генеральний секретар ООН висловив розчарування тим, що країни не змогли досягти консенсусу і скористатися можливістю посилити договір, ухвалений 52 роки тому, та просувати його цілі, ідеться в заяві Дюжарріка.
Також Гутерреш висловив жаль з приводу того, що конференція не змогла розв‘язати нагальні проблеми, які загрожують глобальній безпеці.
"Напружена міжнародна обстановка та підвищений ризик застосування ядерної зброї випадково або внаслідок прорахунку потребують термінових і рішучих дій. Генеральний секретар закликає всі держави використовувати всі можливості діалогу, дипломатії та переговорів для ослаблення напруженості, зниження ядерного ризику й усунення ядерної загрози раз і назавжди", - зазначив Дюжаррік.
За його словами, світ, вільний від ядерної зброї, залишається найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння і "метою, якій генеральний секретар твердо відданий".
Про своє розчарування браком консенсусу заявив і посол Аргентини Густаво Злаувінен, який головував на конференції. "Вторгнення росії в Україну в лютому посилило напруженість, і ми знали, що війна в Україні кине тінь на роботу конференцію", - сказав він.
За словами дипломата, заключне пленарне засідання було відкладено, а потім перервано на кілька годин через переговори в останню хвилину, особливо з російською делегацією, яка не бажала погодитися з текстом, "якщо не будуть внесені дуже важливі зміни у формулювання щодо ситуації з українськими ядерними об'єктами, що перебувають під російським контролем".
Злаувінен додав, що намагався з'ясувати, чи приймуть інші делегації російське формулювання, але вони на це не пішли.
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ДБЛЫ БЛД!!!! 😡😡😡😡
пусть гуттериш проверяет брюки, а то скоро небензи будут ему прямо в брюки срать.
Ні розчарування, ні збентеженість, і глибока збентеженість вже не помагає.
Цюнька вже не бубнявіє... всьо...
**** замість того щоб терміново створювати миротворчю місію воно розчароване! 😔
Пиззіть - і те не здатне.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
прямо все удивились..