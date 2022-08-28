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Новини
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Я розчарований, що через позицію РФ конференція з нерозповсюдження ядерної зброї не змогла прийняти підсумковий документ, - Гутерріш

гутерріш

Антоніу Гутерреш розчарований з приводу браку консенсусу щодо підсумкового документа Оглядової конференції учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) через позицію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

10-та конференція учасників ДНЯЗ, яка тривала чотири тижні, завершилася пізно ввечері у п'ятницю без підсумкового документа, оскільки РФ заперечувала проти згадки в тексті її відповідальності за захоплення Запорізької АЕС.

Генеральний секретар ООН висловив розчарування тим, що країни не змогли досягти консенсусу і скористатися можливістю посилити договір, ухвалений 52 роки тому, та просувати його цілі, ідеться в заяві Дюжарріка.

Також Гутерреш висловив жаль з приводу того, що конференція не змогла розв‘язати нагальні проблеми, які загрожують глобальній безпеці.

Читайте також: Росія заблокувала декларацію ООН про ядерну зброю через згадку Запорізької АЕС

"Напружена міжнародна обстановка та підвищений ризик застосування ядерної зброї випадково або внаслідок прорахунку потребують термінових і рішучих дій. Генеральний секретар закликає всі держави використовувати всі можливості діалогу, дипломатії та переговорів для ослаблення напруженості, зниження ядерного ризику й усунення ядерної загрози раз і назавжди", - зазначив Дюжаррік.

За його словами, світ, вільний від ядерної зброї, залишається найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння і "метою, якій генеральний секретар твердо відданий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на ЗАЕС на запрошення України, - Гутерріш

Про своє розчарування браком консенсусу заявив і посол Аргентини Густаво Злаувінен, який головував на конференції. "Вторгнення росії в Україну в лютому посилило напруженість, і ми знали, що війна в Україні кине тінь на роботу конференцію", - сказав він.

За словами дипломата, заключне пленарне засідання було відкладено, а потім перервано на кілька годин через переговори в останню хвилину, особливо з російською делегацією, яка не бажала погодитися з текстом, "якщо не будуть внесені дуже важливі зміни у формулювання щодо ситуації з українськими ядерними об'єктами, що перебувають під російським контролем".

Злаувінен додав, що намагався з'ясувати, чи приймуть інші делегації російське формулювання, але вони на це не пішли.

Також читайте: Ризик ядерного конфлікту досяг найвищої точки за десятиліття, - Гутерріш

Автор: 

ядерна зброя (1148) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+27
Словник ООН: розчарований,занепокоєний,схвильований....все!
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28.08.2022 02:21
+22
Вижени рашку з Радбезу ООН, ідіот.
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28.08.2022 02:08
+19
Гуттереш , не можешь справится со страной - убийцей- иди в отставку . Может кто иной поставит рашу на место
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28.08.2022 02:06
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Гуттереш , не можешь справится со страной - убийцей- иди в отставку . Может кто иной поставит рашу на место
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28.08.2022 02:06 Відповісти
хто, він - не може?? от як завтра зранку до своіх "розчарувань" додасть "занепокоєння", а потім це все доправить "закликом" - то пісєц зразу настане рашці і пуКіну, і кінець війни!!!!

ДБЛЫ БЛД!!!! 😡😡😡😡
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28.08.2022 02:26 Відповісти
Цікаво, цей дебіл очікував щось інше, чи просто так ляпає?
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28.08.2022 07:46 Відповісти
ОБЫЧНАЯ ЛОГИКА ОЧЕВИДНОСТИ ГОВОРИТ ЧТО УСТАВ ООН И ПРОЧЕЕ НАДО НАПИСАТЬ ПАРУ СТРОЧЕК А ИМЕННО...... СТРАНА КОТОРАЯ РАЗВАЗАЛА ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ(войну) И СТРАНА (страны) ставшие предметом нападения, войны, военного конфликта- на время конфликта, войны имеют только совещательный голос и имеют право подавать свои мнения личные думки по тем или иным вопросам касательно их стране или страны агрессора... как на Ассамблеи ООН так и заседлениях Совбеза ООН страна агрессор автоматически удаляется из голосования.... если голосованием определяются вопросы каксательной страны агрессора...
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28.08.2022 10:24 Відповісти
Згоден на 100%. Але, раз такого немає, значить комусь ці блокування потрібні. І не тільки расії. І ніхто не пробував підняти це питання. Бо безтолку.
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28.08.2022 10:35 Відповісти
Вижени рашку з Радбезу ООН, ідіот.
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28.08.2022 02:08 Відповісти
Он не может ,российские денежки там многих купили. Всё что он может - показывать прессе глубокую обеспокоенность. И вообще, зачем нам нужныновости из ООН ? Они ничего не решают и ничего сделать не могут, бесполезная прикормленная рашей органзация.
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28.08.2022 07:36 Відповісти
Він головуючий, тамада - а не самодержець. Навряд у генсека є повноваження самостійно включати чи виключати країни з ООН
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28.08.2022 07:44 Відповісти
Шановний, раша взагалі не входить до ООН! Я не розумію, яким чином невідомо хто засідає в Раді Безпеки ООН! Підійміть Статут ООН, вивчіть заяви країн на вступ. В Статуті ООН там досі представлений СРСР. Росія не вступала й не приймалася в ООН! Ця країна - самозванка, а керівники ООН - корупціонери ліво-троцкістського походження, за якими пожиттєве ув'язнення плаче.
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28.08.2022 10:34 Відповісти
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28.08.2022 11:06 Відповісти
Словник ООН: розчарований,занепокоєний,схвильований....все!
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28.08.2022 02:21 Відповісти
ще закликаючий
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28.08.2022 04:35 Відповісти
Якщо підсумувати - імпотент
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28.08.2022 07:43 Відповісти
Ні на шо не здібні?А що у вас там ще й досі робить в Радбезі расєюшка??Гидко читати..
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28.08.2022 02:23 Відповісти
какая неожиданность!
пусть гуттериш проверяет брюки, а то скоро небензи будут ему прямо в брюки срать.
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28.08.2022 02:40 Відповісти
00 м чи ж це означає для кого туалети. А два нулі н. 00Н це місце на яке серуть небензі із рф.
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28.08.2022 04:29 Відповісти
комедианты хреновы! упорно продолжают играть свою роль
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28.08.2022 02:48 Відповісти
Треба вимагати припинення фінансування ООН! Хай гроші з податків людей краще їдуть на щось корисне!!!
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28.08.2022 02:57 Відповісти
Гуттаперч ты лишний в этой жизни от слова вообще. Звиняйте що на мові окупанта.
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28.08.2022 03:37 Відповісти
А так хотів, а так старався.
Ні розчарування, ні збентеженість, і глибока збентеженість вже не помагає.
Цюнька вже не бубнявіє... всьо...
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28.08.2022 03:51 Відповісти
**@нько тупе, в тебе вже йде ядерна війна йде бо ЗАЕС використовується в якості зброї.
**** замість того щоб терміново створювати миротворчю місію воно розчароване! 😔
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28.08.2022 04:20 Відповісти
Трухляве курвище
Пиззіть - і те не здатне.
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28.08.2022 04:42 Відповісти
Гуттаперич - всмислі розиновий? в тому смислі? Виріб №2 ?
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28.08.2022 04:47 Відповісти
Рашку геть з ООН!!!
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28.08.2022 05:52 Відповісти
И кто рашу оттуда выгонит, неужели Гутерриш?
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28.08.2022 07:39 Відповісти
Суспільна думка
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28.08.2022 09:21 Відповісти
"Імпотенти"- вони завжди розчаровані.ООН-Організація Об'єднаних в сраці!
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28.08.2022 05:53 Відповісти
******** цирк,Боятся ********* вот и всё.А шо её там боятся не знаю.
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28.08.2022 06:05 Відповісти
від оон толку як з козла молока..
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28.08.2022 06:12 Відповісти
За напад на Фінляндію СРСР виключили з Ліги Націй. ООН є ******** аналогом, але...
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28.08.2022 06:20 Відповісти
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
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28.08.2022 06:20 Відповісти
А я розчарований, що баба Параска розчарована, що конюх Остап розчарований, що Гутерріш розчарований позицією рф....
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28.08.2022 06:29 Відповісти
Гутерріша разом з (уйлом в Гаагу, за посібництво терористами! Рада Безпеки... Безпеки!! БЕЗ -ПЕ-КИ! В якій членом є рф! І яка має право накладати вето, блокувати рішення... Це взагалі, с-ка, як????????
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28.08.2022 06:50 Відповісти
Подякуйте лаптевидним, що вони взагалі соізволілі вести з Вами дискусію, саме так вони і розуміють процедури ООН.Всяке підписання всякого документу для рашки це зрада національних інтересів рашки.
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28.08.2022 06:58 Відповісти
Цього потрібно було і чекати, нічого висловлювати розчарованість. Ще б на додачу висловив би глибоку стурбованість.
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28.08.2022 07:21 Відповісти
Оця вся ***** вирішується скасуванням права на вето та голосування шляхом більшості
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28.08.2022 07:21 Відповісти
Тож за це ще треба більшості проголосувати. Хоча, звичайно, більшого нонсенсу і в житті не придумаєш, країна-терорист накладає вето на рішення миротворчої організації, п*****дець.
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28.08.2022 07:42 Відповісти
Старик покажи документ в котором указаны права россии как постоянного члена ООН
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28.08.2022 07:49 Відповісти
Війна в Україні виявила нікчемність, корумпованість, виняткову некомпетентність та професійну непридатність керівників багатьох міжнародних державних, громадських та релігійних інституцій, а також їх неспроможність відрізнити добро від зла, демократію від деспотії.
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28.08.2022 07:52 Відповісти
🤮
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28.08.2022 08:07 Відповісти
Импотенты ооновские, что у вас там рашка делает до сих пор?
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28.08.2022 08:20 Відповісти
При існуючому договорі усе відбувається як бажає расєя а з підисанням нового "підсиленного" расєя з гопника перетвориться у чемного вірянина?)) расєя цією війною дає чітко зрозуміти що срати хотіла на міжнародне право а оон для неє як євробачення...
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28.08.2022 08:32 Відповісти
Скажи спасибо, что на голову не насрали, тварь бесхребетная.
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28.08.2022 08:37 Відповісти
никогда ж такого не было...и вот опять !!!!
прямо все удивились..
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28.08.2022 09:44 Відповісти
Пане антоніу гутерреш, саме час заяву за власним бажанням писати.
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28.08.2022 10:17 Відповісти
Рашу ніхто не приймав ані в ООН, ані в Раду Безпеки ООН. Це історичного масштабу разводняк. Країна, яка не вступала в ООН, якимось дивом має в ній "право вето". Це на голову не налазить. В Статуті ООН досі живий і здоровий СРСР, Росії там не має і не було жодного дня.
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28.08.2022 10:38 Відповісти
Ліга любителів кремля та халяви від газпрому, собі не зраджують.
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28.08.2022 11:03 Відповісти
Гуттереш! Кажи правду. Не тільки розчарований, але і глибоко, глибоко стурбований...
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28.08.2022 12:37 Відповісти
 
 