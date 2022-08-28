На південному напрямку ЗСУ знищили 35 рашистів, техніку ворога, склади боєприпасів та пункт боєпостачання, - ОК "Південь"

ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів - в Дудчанах та Давидовому Броді на Херсонщині, а також польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Нашою армійською авіацією завдано 3 ударів по 2 опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.

Ракето-артилерійськими підрозділами в рамках реалізації вогневих завдань підтверджено втрати ворога в кількості 35 рашистів. Також знищено гаубицю "Мста-Б", самохі‌дну артилерійську гарма‌ту "Но‌на", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки, 2 склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді і 1 польовий пункт боєпостачання у Воскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

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