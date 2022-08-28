МЗС Канади засуджує наміри РФ вчинити суд над українськими військовополоненими в Маріуполі

Канада рішуче засуджує наміри російських загарбників та їхніх маріонеток вчинити суд над українськими військовополоненими в захопленому Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє МЗС Канади.

"Канада занепокоєна інформацією, що Росія та її маріонетки мають намір судити військовополонених на так званому "міжнародному трибуналі". Ми закликаємо Росію дотримуватися міжнародних зобов’язань та поважати право усіх членів ЗСУ на ставлення як до військовополонених", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

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