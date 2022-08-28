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МЗС Канади засуджує наміри РФ вчинити суд над українськими військовополоненими в Маріуполі

азов,евакуація

Канада рішуче засуджує наміри російських загарбників та їхніх маріонеток вчинити суд над українськими військовополоненими в захопленому Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє МЗС Канади.

"Канада занепокоєна інформацією, що Росія та її маріонетки мають намір судити військовополонених на так званому "міжнародному трибуналі". Ми закликаємо Росію дотримуватися міжнародних зобов’язань та поважати право усіх членів ЗСУ на ставлення як до військовополонених", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судилище над українськими військовими в Маріуполі стане знущанням з правосуддя, - Держдепартамент США

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Канада (2188) Маріуполь (3225) полонені (2258)


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Засудили і глибоко перейнялися, Ну а далі що, Які дії?
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28.08.2022 07:20 Відповісти
Їх так мило евакуювали до Оленівки. Дали наказ та евакуювали!
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28.08.2022 07:49 Відповісти
А ти який наказ би їм дав ? Покинути поранених та йти на прорив-без зброї та техніки, на вірну смерть ?
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28.08.2022 08:01 Відповісти
Дав би наказ не розміновувати Чонгар, з чого і почались всі біди на півдні.
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28.08.2022 08:12 Відповісти
Заднім числом тут усі дуже великі спеціалісти. З дивану. "Я б те зробив, я б того не робив". Мої побратими, яким прилетіло у день їх ротації і у яких від цього прильоту загинуло одразу декілька бійців, теж змінили би позицію, якби знали, що так точково прилетить.. Не треба з'їзжати. Я запитав, що саме зробив би цей дописувач у тій конкретній ситуації.
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28.08.2022 08:27 Відповісти
не тре плутати злочинну бездіяльність, із злочинною діяльністю!!!! Маріуполь не оточили за день, чи пару годин!!!! поприбирати агентів кацапских із вищого керівництва!!А до ЗЕцыцька можна і потім "завітати" , шоб не робити перевороту під час війни!!
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28.08.2022 09:38 Відповісти
Тільки реальними справами санкцій можна засуджувати рашиста.Але поставляючи 5 газових турбін для рашистського газогону і розказуючи ,що так правильно( Фріланд, заступник премьєр міністра Канади , мати котрої Галина Хом'як народила її після війни в німецькому таборі для біженців,) засуджують в такий спосіб українських захисників "Азова" разом з рашистським окупантом, або вірніше підтримують реальними справами рашиста.
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28.08.2022 09:58 Відповісти
 
 