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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сформований із добровольчих батальйонів новий армійський корпус РФ не змінить ситуацію на полі бою в Україні, - ISW

мобілізація,примусова

Сформований з добровольчих батальйонів третій армійський корпус Росії, ймовірно, не зможе суттєво змінити ситуацію на українському фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Росія перекине 3-й армійський корпус для відновлення наступальних операцій, можливо, на напрямку міста Донецьк і на південному напрямку.

Російські військові мають намір ввести 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком, де рух навколо Мар'їнки, Пісків і Авдіївки застопорився після деяких успіхів.

Частини 3-го армійського корпусу також можуть бути розгорнуті на південній осі, зокрема біля Херсона.

Однак підрозділи армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць.

Краще оснащення необов'язково робить сили більш ефективними, якщо особовий склад недостатньо навчений або дисциплінований, як це буває з багатьма членами добровольчих частин 3-го армійського корпусу.

Зображення елементів 3-го армійського корпусу показали, що добровольці фізично нездорові і старі. Аналітики також зазначають, що нестача в Росії досвідчених молодших офіцерів вплине на ефективність 3-го армійського корпусу.

Також читайте: Росіяни мають замало сил для наступу на Херсонщині, - ISW

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські сили провели обмежену наземну атаку на північ від Харкова.
  • Російські сили провели обмежені наземні атаки на північний захід від Ізюма, на північний схід від Сіверська, на північний схід і південь від Бахмута, а також на захід і південний захід від Донецька.
  • Українські сили завдали ударів по російських повітряно-десантних підрозділах на заході Херсонської області.
  • Сторони обмінялися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.
  • Російське військове керівництво, можливо, переходить до нової фази мобілізації в центральній частині Росії і, ймовірно, вичерпало резерви потенційних новобранців у більш периферійних і безправних регіонах.
  • Російська влада посилює правоохоронні операції на окупованих територіях.

Автор: 

армія рф (17255) найманці рф (2046)


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Настоящие орки, их палишь, палишь, а они лезут и лезут, не жалея ни чью жизнь... Может, их с близлижайших областей нужно огнем выпалить? Чтобы была естественная пустыня?
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28.08.2022 07:09 Відповісти
Этих скрепноголовых завлекают в армию большими зарплатами ,которые они вряд ли получат ,множество из них бандиты и убийцы из тюрем ,которым пообещали в свободу если они выживут ,это уже не армия, это обыкновенный мокшанский болотный сброд убийц , садистов, наркоманов и алкашей.
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28.08.2022 07:18 Відповісти
Просто їх багато і всі ці орки вірять що їм заплатять великі суми грошей і думають ось пронесе. В Росії там багато безробітних тому і їдуть на заробітки в Україну.
В основному це з неблагополучних сімей
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28.08.2022 07:33 Відповісти
на лаптєстані благополучних сімей - обмаль.
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28.08.2022 10:05 Відповісти
Как в басне Крылова : а вы, друзья, как не садитесь, вы в музыканты не годитесь. Ну добавят эти козломордые репоеды нашим славным ВСУ работы, а итог будет один, пад радныя бярезки этакацапская срань вернется в пакетах для трупов.
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28.08.2022 07:38 Відповісти
Аналогов этому сбродному аватарскому корпусу нет.
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28.08.2022 07:49 Відповісти
Коли ж це воінство побіжить-- вже таку срань збирают
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28.08.2022 08:58 Відповісти
--- Соберите лучших из лучших!
--- Лучшие из лучших зализывают раны...
---Тогда соберите лучших из худших!
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28.08.2022 10:07 Відповісти
Орків косоголових заохочують бабками і наркотою ‼️
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28.08.2022 12:06 Відповісти
 
 