Сформований із добровольчих батальйонів новий армійський корпус РФ не змінить ситуацію на полі бою в Україні, - ISW

Сформований з добровольчих батальйонів третій армійський корпус Росії, ймовірно, не зможе суттєво змінити ситуацію на українському фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Росія перекине 3-й армійський корпус для відновлення наступальних операцій, можливо, на напрямку міста Донецьк і на південному напрямку.

Російські військові мають намір ввести 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком, де рух навколо Мар'їнки, Пісків і Авдіївки застопорився після деяких успіхів.

Частини 3-го армійського корпусу також можуть бути розгорнуті на південній осі, зокрема біля Херсона.

Однак підрозділи армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць.

Краще оснащення необов'язково робить сили більш ефективними, якщо особовий склад недостатньо навчений або дисциплінований, як це буває з багатьма членами добровольчих частин 3-го армійського корпусу.

Зображення елементів 3-го армійського корпусу показали, що добровольці фізично нездорові і старі. Аналітики також зазначають, що нестача в Росії досвідчених молодших офіцерів вплине на ефективність 3-го армійського корпусу.

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Ключові висновки аналітиків ISW: