Військові кораблі США вперше після візиту Пелосі пройдуть через Тайванську протоку, - Reuters

Два кораблі ВМС США "Чанселорсвілль" та "Антієтам" пройдуть через міжнародні води в Тайванській протоці - це перша подібна операція після загострення у відносинах з Китаєм через візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських чиновників.

Такі операції зазвичай займають від 8 до 12 годин і перебувають під пильним контролем китайських військових.

В останні роки військові кораблі США, а іноді й союзних країн, таких як Велика Британія та Канада, регулярно проходили через протоку, викликаючи гнів Пекіна.

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