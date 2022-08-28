Військові кораблі США вперше після візиту Пелосі пройдуть через Тайванську протоку, - Reuters
Два кораблі ВМС США "Чанселорсвілль" та "Антієтам" пройдуть через міжнародні води в Тайванській протоці - це перша подібна операція після загострення у відносинах з Китаєм через візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських чиновників.
Такі операції зазвичай займають від 8 до 12 годин і перебувають під пильним контролем китайських військових.
В останні роки військові кораблі США, а іноді й союзних країн, таких як Велика Британія та Канада, регулярно проходили через протоку, викликаючи гнів Пекіна.
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Не віддасть Америка Тайвань Пекіну і Вся справа в цих мікрочіпах 2 міліметрів, які виготовляє Тайвань і які хоче перехопити Китай і Америка теж.
В Америці зараз 7 міліметрові чіпи, боротьба Америки з Китаєм йде за ці мікрочіпи, за інновації в майбутнє, а не за демократію.
А ваше просування кацапської пропаганди не катить.
Бо навіть з точки зору вигідно/невигідно - розвиток і підтримка демократії незрівнянно більш вигідно чим якісь срані 2 міліметри.