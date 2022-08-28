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Військові кораблі США вперше після візиту Пелосі пройдуть через Тайванську протоку, - Reuters

тайвань

Два кораблі ВМС США "Чанселорсвілль" та "Антієтам" пройдуть через міжнародні води в Тайванській протоці - це перша подібна операція після загострення у відносинах з Китаєм через візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських чиновників.

Такі операції зазвичай займають від 8 до 12 годин і перебувають під пильним контролем китайських військових.

В останні роки військові кораблі США, а іноді й союзних країн, таких як Велика Британія та Канада, регулярно проходили через протоку, викликаючи гнів Пекіна.

Також читайте: Попри протести Китаю делегації Конгресу США продовжать відвідувати Тайвань, - Держдеп

Автор: 

корабель (1612) США (22614) Тайвань (180)


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Плювати Америка хотіла на Гнів Пекіна, в Тайвані не тільки Ненсі Пелосі була, а ще кілька американських сенаторів прилітали після неї.
Не віддасть Америка Тайвань Пекіну і Вся справа в цих мікрочіпах 2 міліметрів, які виготовляє Тайвань і які хоче перехопити Китай і Америка теж.
В Америці зараз 7 міліметрові чіпи, боротьба Америки з Китаєм йде за ці мікрочіпи, за інновації в майбутнє, а не за демократію.
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28.08.2022 07:15 Відповісти
Самi ви кацап ,та ще судя з комментаря - не дуже вумний.
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28.08.2022 08:12 Відповісти
село, для Америки більш важливим є поки не пізно зупинити мілітаристські диктаторські замахи Китаю.
А ваше просування кацапської пропаганди не катить.

Бо навіть з точки зору вигідно/невигідно - розвиток і підтримка демократії незрівнянно більш вигідно чим якісь срані 2 міліметри.
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28.08.2022 08:23 Відповісти
Поцікавтеся хто виробляє обладнання для виробництва мікросхем.
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28.08.2022 10:28 Відповісти
американцы молодцы... теперь бы украинские пархатые маромойцы пересмотрели отношение к китаю и установили отношения с Тайванем, а заодно послали далеко на север всю вонючую индию (попадая в аэропорт дели и вдохнув "ароматы" индии, понимаешь, что дерьмо в общественных туалетах в Украине - это почти одеколон "Шанель"...
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28.08.2022 08:19 Відповісти
 
 