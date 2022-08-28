Україна застосувала американську концепцію опору для захисту від агресії РФ, - CNN
У війні з Росією Україна успішно застосовує концепцію опору ROC - зокрема ознаки її використання вбачають у серії вибухів у Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал CNN.
Йдеться про "Оперативну концепцію опору" (Resistance Operating Concept/ROC). Вона була розроблена США спільно з НАТО та іншими союзниками у 2013 році, після війни Росії з Грузією у 2008 році.
CNN зазначає, що спочатку лише Естонія, Литва та Польща висловили ентузіазм щодо нової доктрини, але після окупації Криму Росією у 2014 році, що приголомшило Україну та Захід, інтерес до методу опору швидко зріс. Концепція опору передбачає основу для здатності країни протистояти зовнішньому тиску і планування опору, що визначається як зусилля всієї країни щодо відновлення суверенітету на окупованих територіях. Доктрина не призначена для створення чи підтримки повстанського руху; її мета – створити санкціоновані урядом сили, які проводитимуть дії проти іноземних окупантів з метою відновлення суверенітету.
CNN пише, що підходом керуються не лише українські військові, а й цивільне населення країни у рамках узгодженого опору російської армії. Доктрина опору передбачає насильницькі дії, зокрема використання коктейлів Молотова, навмисні підпали та додавання хімікатів до бензобаків для диверсії ворожих транспортних засобів, та закликає до широкої кампанії з обміну повідомленнями, аби запобігати поширенню ворожих повідомлень та підтримувати єдність населення. Відео українських ударів по російських танках, часто під саундтрек з поп-музики чи хеві-металу, стали вірусними, як і кадри, на яких українські солдати рятують бездомних тварин. Зазначається, що "навмисно чи ні, але це стає частиною опору, дозволяючи Україні формувати заголовки у західних ЗМІ на свою користь і часто олюднюючи українських військовослужбовців так, як це ганебно не вдалось російським військовим". CNN також пише, що в авангарді опору перебуває президент Володимир Зеленський, який "своїми нічними промовами та частими міжнародними виступами не дає конфлікту зникнути з поля зору. Його візити на передову висвітлюють світові новини, а президента Росії Володимира Путіна рідко можна побачити поза Кремлем або Сочі". Шквал повідомлень, своєю чергою, спровокував хвилю підтримки з-за кордону і збільшив постачання більшої кількості зброї та боєприпасів.
Генерал-лейтенант у відставці Марк Шварц, який був командувачем Командування спеціальних операцій у Європі під час розробки доктрини, сказав CNN, що "вони (українці. – Ред.) використовують усі ресурси, а також деякі досить нетрадиційні засоби, щоб підірвати збройні сили Російської Федерації… Просто дивовижно спостерігати за тим, що, попри неймовірні втрати життів та жертв, воля до опору та рішучість чинити опір можуть здійснити".
Полковник у відставці Кевін Стрінгер, який керував групою розробників Оперативної концепції опору, бачить ознаки її використання у серії недавніх вибухів у Криму.
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Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!.....
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций… »
1 Вашингтон проголосив - "усі люди рівні" (але про негрів забув і сам був рабовласником)
2 Лінкольн розв"язуючи Громадянську віну і в думках не мав спочатку звільнять рабів - просто бажав підкорить економічному домінуванню Вашингтону південні штати Коли вони не захотіли - використав питання рабства як "важку артилерію" і отримав підтримку та наніс економічні збитки "південцям"
3 Питання Техасу до цих пір "смердить"
Ну а у нас... А що робить? Якщо у нас споконвіку "Де два українці - там три гетьмани"! Але цей "індивідуалізм" нас і рятує!
Мабуть "де три українця там два гетьмана".
Якщо гернерал постійно бігає на передову, то це проблєма.
Он, рф вже втратила 10 генералів.
Про наших не чув - декілька полковників. Це сумно, але такі реалії оцінки ситуації.
Треба бути реалістами - вимагати від чотири рази уклоніста Зе*, щоб він їздив на передову ...
Немає нічого проти Америки але їх аналонитики на початку казали що Україна не протримається більше 2х тижднів. Потім самі були у шоці що Українці **₴шать рашистів. А тепер виходить "їх" стратегія...... брехуни.
Аби лише зброю не давати ..
Біля нас був магазин "Двері Білорусії" - простояв цілим, допоки не перепрофілювали і не змінили назву.
Ви не знали ?
Він і сам впевнено собі могилу копає своїм 7 млрд доларів в місяць в обмін на життя
Українців.
Мотузка ж десь повина закінчитись, так не буває що в неї немає кінця
пересічної людини в Україні - вони гіпнотично великі і зомбуючи перспективні.
Епічний приклад 1941 року. Зенітки збили літак розвідник німців, пілот полковник разом з фотокулеметами захоплений, НКВД в Бутирці його допитують, щоб прокоментував фотки, На одній з фоток був штаб Західного фронту Тимошенка - палатки під лінійку, доріжки, пісочок,стоянки авто. Це було за тиждень до жовтневого наступу німців, а пілот сказав, що штаб там стоїть вже тижнів зо три. Попередили Тимошенка, їх послали. Ну а німці поступили ввічливо - розбомбили штаб і Тимошенка і Буденного (Резервний фронт), Останній так напужався, що його піть днів не могли знайти. А тут орки таки змушені відводити штаби глибоко в тил від ударів з повітря.
В українців цієї голови на плечах нема.
Я писав на цьому сайті років сім назад про необхідність вдягнення ЗСУ у ось такий камуфляж. Його розробили ще 10-20 років назад.
У відповідь тут мене покусали дебіли у погонах, порадили звернутись до лікаря.
Якби той пес прочитав би зараз оцей текст, та пси не читають, не мислять, вони кусають мислячих.
Ось чому Україна докатилась до такої біди, бо пси--у погонах!
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Инфракрасные камеры и прицелы, стоящие на вооружении военных многих стран, новый камуфляж сделает бесполезными. Американские ученые разработали нанопокрытие, пропускающее видимый свет и скрывающее тепловое излучение. Материал делает невидимым объект в инфракрасном свете и работает как обычный камуфляж для традиционной оптики.