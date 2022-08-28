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Україна застосувала американську концепцію опору для захисту від агресії РФ, - CNN

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

У війні з Росією Україна успішно застосовує концепцію опору ROC - зокрема ознаки її використання вбачають у серії вибухів у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал CNN.

Йдеться про "Оперативну концепцію опору" (Resistance Operating Concept/ROC). Вона була розроблена США спільно з НАТО та іншими союзниками у 2013 році, після війни Росії з Грузією у 2008 році.

CNN зазначає, що спочатку лише Естонія, Литва та Польща висловили ентузіазм щодо нової доктрини, але після окупації Криму Росією у 2014 році, що приголомшило Україну та Захід, інтерес до методу опору швидко зріс. Концепція опору передбачає основу для здатності країни протистояти зовнішньому тиску і планування опору, що визначається як зусилля всієї країни щодо відновлення суверенітету на окупованих територіях. Доктрина не призначена для створення чи підтримки повстанського руху; її мета – створити санкціоновані урядом сили, які проводитимуть дії проти іноземних окупантів з метою відновлення суверенітету.

CNN пише, що підходом керуються не лише українські військові, а й цивільне населення країни у рамках узгодженого опору російської армії. Доктрина опору передбачає насильницькі дії, зокрема використання коктейлів Молотова, навмисні підпали та додавання хімікатів до бензобаків для диверсії ворожих транспортних засобів, та закликає до широкої кампанії з обміну повідомленнями, аби запобігати поширенню ворожих повідомлень та підтримувати єдність населення. Відео українських ударів по російських танках, часто під саундтрек з поп-музики чи хеві-металу, стали вірусними, як і кадри, на яких українські солдати рятують бездомних тварин. Зазначається, що "навмисно чи ні, але це стає частиною опору, дозволяючи Україні формувати заголовки у західних ЗМІ на свою користь і часто олюднюючи українських військовослужбовців так, як це ганебно не вдалось російським військовим". CNN також пише, що в авангарді опору перебуває президент Володимир Зеленський, який "своїми нічними промовами та частими міжнародними виступами не дає конфлікту зникнути з поля зору. Його візити на передову висвітлюють світові новини, а президента Росії Володимира Путіна рідко можна побачити поза Кремлем або Сочі". Шквал повідомлень, своєю чергою, спровокував хвилю підтримки з-за кордону і збільшив постачання більшої кількості зброї та боєприпасів.

Генерал-лейтенант у відставці Марк Шварц, який був командувачем Командування спеціальних операцій у Європі під час розробки доктрини, сказав CNN, що "вони (українці. – Ред.) використовують усі ресурси, а також деякі досить нетрадиційні засоби, щоб підірвати збройні сили Російської Федерації… Просто дивовижно спостерігати за тим, що, попри неймовірні втрати життів та жертв, воля до опору та рішучість чинити опір можуть здійснити".

Полковник у відставці Кевін Стрінгер, який керував групою розробників Оперативної концепції опору, бачить ознаки її використання у серії недавніх вибухів у Криму.

Також читайте: У Криму видають накази про засекречення фактів вибухів на військових об’єктах, - ГУР

Автор: 

Крим (14134)


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Топ коментарі
+29
А йому нікуди діватись. Проїбав і тепер крутиться як може.
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28.08.2022 08:15
+26
Цікаво, а розмінування територій поблизу лінії розмежування з кримом входило до ції стратегії?
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28.08.2022 08:26
+25
Ви конспектуйте, шановні. Потім в вестпойнтах будете видавати за своє.
Слава ЗСУ, ТрО, добровольцям, волонтерам, партизанам, провідникам!
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28.08.2022 08:05
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Сторінка 2 з 2
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым…» .

Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!.....

«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

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28.08.2022 10:21 Відповісти
Ніколи не подобались подібні опуси - начебто лягає у нинішню героічну картину опору, але "без брому читати украінську історію неможливо".
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28.08.2022 11:59 Відповісти
А де ти бачив країну в якій історія читається "без брому"? Візьми історію США:
1 Вашингтон проголосив - "усі люди рівні" (але про негрів забув і сам був рабовласником)
2 Лінкольн розв"язуючи Громадянську віну і в думках не мав спочатку звільнять рабів - просто бажав підкорить економічному домінуванню Вашингтону південні штати Коли вони не захотіли - використав питання рабства як "важку артилерію" і отримав підтримку та наніс економічні збитки "південцям"
3 Питання Техасу до цих пір "смердить"

Ну а у нас... А що робить? Якщо у нас споконвіку "Де два українці - там три гетьмани"! Але цей "індивідуалізм" нас і рятує!
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28.08.2022 13:50 Відповісти
Так, дісно, історіографія Європи і Світу рясніє війнами. Але ж я про наше, бо болить.

Мабуть "де три українця там два гетьмана".
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28.08.2022 14:30 Відповісти
Так в твоєму варіанті сарказм щезає!
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28.08.2022 14:34 Відповісти
Зате логічно !
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28.08.2022 20:51 Відповісти
"Зеленський, який "своїми нічними промовами та частими міжнародними виступами не дає конфлікту зникнути з поля зору... Це можливо, - МОЖЛИВО!, - справді так. А от "візити на передову"? Принцип першого керівника якось ігнорується... На фронті багато ще безладу, непрофесіоналізм, можливо і намагання деяких боягузливих воювати так, як воює агресор: вислужувати собі звання і нагороди за рахунок живої сили, не викорінено злодійство... Принцип першого керівника якось ігнорується.. Як те побороти з не виїжджаючи з Києва. Якщо не їздить перший керівник, то підлеглі теж не квапляться... В армії один з принципів "Роби як я!, а не потім "Не знаю як, але не так". У перемоги сто батьків, а поразка завжди сирота.
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28.08.2022 10:00 Відповісти
В армії є командна структура і розподілені функції. За в/ч закріплені зони відповідальності.
Якщо гернерал постійно бігає на передову, то це проблєма.
Он, рф вже втратила 10 генералів.
Про наших не чув - декілька полковників. Це сумно, але такі реалії оцінки ситуації.

Треба бути реалістами - вимагати від чотири рази уклоніста Зе*, щоб він їздив на передову ...
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28.08.2022 12:06 Відповісти
ЦРУ у свій час ретельно проаналізувало та вивчило тактику УПА. Це добре. Але у нас це в крові.
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28.08.2022 10:01 Відповісти
"не затишно" ??
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28.08.2022 12:07 Відповісти
Цю піну винесли 73% довбойобів, які "усталі ат вайни". От мабудь очі на лоба у дебілів полізли, коли до них справжня війна пришла.
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28.08.2022 12:37 Відповісти
Концепції ге змінять плани ворога. Його можна зламати тільки бомбардуваннями, знищенням його економічного потенціалу, чого на часі не має.
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28.08.2022 10:14 Відповісти
От брехуни!
Немає нічого проти Америки але їх аналонитики на початку казали що Україна не протримається більше 2х тижднів. Потім самі були у шоці що Українці **₴шать рашистів. А тепер виходить "їх" стратегія...... брехуни.
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28.08.2022 10:15 Відповісти
Аналітики може і помилилися, але розвідники спрацювали добре.
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28.08.2022 12:08 Відповісти
Найбільше зло в інформаційній і пропагандиській політиці---БРЕХНЯ. А наша зелена квартальна влада цим володіє досконально. На жаль. більшість громадян ця брехня задовольняє,одні бояться правди,інші її просто не знають. Але брехнею ворога не переможеш,як і непрофесійними діями. Відосики, хороші дороги,відпочинок з шашликами--зриви і закриття оборонних замовлень.зрада і некомпетентність---привели до неоправданих жертв і знищень наших міст і сіл. Московія--ворг України,а з ворогом потрібно боротись,а не відосики показувати.
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28.08.2022 10:54 Відповісти
Що тільки не придумають заднім числом.
Аби лише зброю не давати ..
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28.08.2022 10:59 Відповісти
А я верю что США давно готовили партизанскую войну в Украине. Характер поставляемого до агрессии оружия прямо указывал на это.
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28.08.2022 13:46 Відповісти
Да,но они не учли, бездарность и наглость обладателей лучшего оружия в мире.
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28.08.2022 15:10 Відповісти
А рішення вивезти верхівку держави у першу добу нападу чому мало посприяти? Таку "доктрину" треба запатентувати - "оперативний концепт опору" через "95 квартал на Брайтон Біч" .... Головна загадка - як представники країни у якій населення ще до початку вторгнення винесло б усі магазини через вікна могло хоча б уявити, (не кажучи вже спрогнозувати) український рівень самоорганізації. Ну цього в кіно не буде))
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28.08.2022 11:40 Відповісти
" ... винесло б усі магазини через вікна ..." - не певен.
Біля нас був магазин "Двері Білорусії" - простояв цілим, допоки не перепрофілювали і не змінили назву.
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28.08.2022 12:11 Відповісти
Це не про Україну. Чи ви в США живете?
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29.08.2022 00:32 Відповісти
Під час Майдану 2014 р. у жодній установі поблизу не вибили жодного вікна. Нічого не було пограбовано.
Ви не знали ?
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29.08.2022 12:35 Відповісти
Непевен щодо Зе клоуну що його сприймають в Україні всі так як думають на Заході.
Він і сам впевнено собі могилу копає своїм 7 млрд доларів в місяць в обмін на життя
Українців.
Мотузка ж десь повина закінчитись, так не буває що в неї немає кінця
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28.08.2022 16:34 Відповісти
Всі люди (і на цьому форумі) недооцінюють силу і вплив ТБ екранів і відосиків на свідомість
пересічної людини в Україні - вони гіпнотично великі і зомбуючи перспективні.
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28.08.2022 16:37 Відповісти
Ну-у, якщо (щоденні, а то і по декілька разів на день)відрепетовані перед дзеркалом монологи і відосіки Зеленського є "авангардом опору(?)".... то перемога нам гарантована. А, якщо до цього додати звиздьож таких "авангардників", як подоляки-арахамії-єрмаки - о готуємо прапори над СЕвастополем, Донецьком і Луганськом
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28.08.2022 17:00 Відповісти
в ******** війни вирахувати штаб орків - пльовоє дєло. раніше були працюючі радіостанціції та легкові автомобілі, тепер просто мобільні телефони. В штабах не тільки по телефонах командири говорять, але і весь обслуговуючий штат. ШО шо, а по лінії прослушки укрспецслужби ніколи не пасли задніх. Наш человек в Вашингтоні говорив, що Олег Дерипаска за завданням Путіна замовив у Китаї станцію прослуховування мобільної телефонії "від виробника" хейвей. Але замовив дві, одну з них подарував Україні. Штаб вирахували, а дальше або арта, або ракета.
Епічний приклад 1941 року. Зенітки збили літак розвідник німців, пілот полковник разом з фотокулеметами захоплений, НКВД в Бутирці його допитують, щоб прокоментував фотки, На одній з фоток був штаб Західного фронту Тимошенка - палатки під лінійку, доріжки, пісочок,стоянки авто. Це було за тиждень до жовтневого наступу німців, а пілот сказав, що штаб там стоїть вже тижнів зо три. Попередили Тимошенка, їх послали. Ну а німці поступили ввічливо - розбомбили штаб і Тимошенка і Буденного (Резервний фронт), Останній так напужався, що його піть днів не могли знайти. А тут орки таки змушені відводити штаби глибоко в тил від ударів з повітря.
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28.08.2022 18:47 Відповісти
Для перемоги мало застосувати концепцію США, а треба ще дуже багато чого, і в першу чергу, голову на плечах.
В українців цієї голови на плечах нема.
Я писав на цьому сайті років сім назад про необхідність вдягнення ЗСУ у ось такий камуфляж. Його розробили ще 10-20 років назад.
У відповідь тут мене покусали дебіли у погонах, порадили звернутись до лікаря.

Якби той пес прочитав би зараз оцей текст, та пси не читають, не мислять, вони кусають мислячих.
Ось чому Україна докатилась до такої біди, бо пси--у погонах!
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Инфракрасные камеры и прицелы, стоящие на вооружении военных многих стран, новый камуфляж сделает бесполезными. Американские ученые разработали нанопокрытие, пропускающее видимый свет и скрывающее тепловое излучение. Материал делает невидимым объект в инфракрасном свете и работает как обычный камуфляж для традиционной оптики.
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28.08.2022 18:52 Відповісти
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