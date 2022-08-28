11 російських кораблів маневрують біля Криму, напоготові два десятки "Калібрів", - ОК "Південь"
Станом на вечір, 27 серпня, біля кримського узбережжя маневрують 11 російських кораблів
Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"Корабельне угруповання ворожого флоту з 11 одиниць тримається поблизу кримського берега, але 3 ракетоносії, з яких 1 підводний, тримають напоготові зо 2 десятки ракет типу "Калібр"", - йдеться в повідомленні.
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АЛЕ СКОРО ЦЕ ЗМіНИТЬСЯ
Новий пакет військової допомоги США Україні передбачає постачання *********** до HIMARS, гаубиці, ракети, протитанкові комплекси.
Про це https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1560878862891900928 повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Твіттер.
Він перерахував основні «позиції» нової військової допомоги нашій країні:
********** для https://**********.com.ua/2022/07/22/yak-himars-zminyuyut-pravyla-gry-na-poli-boyu/ HIMARS ;
16 гаубиць калібру 105-мм та ********** до них;
15 безпілотників ScanEagle;
40 транспортних засобів MaxxPro;
50 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів, також відомі, як Humvee;
протилокаційні ракети HARM;НЕОЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ.
1 000 важких протитанкових ракет TOW;
@herooftheday10
·
https://twitter.com/herooftheday10/status/1563758239254183936 12 мин
Сплошная мировая русофобия. русскую шмару провокаторшу нигде не пропускают) Молдова.
https://twitter.com/i/status/1563758239254183936
Чи використовувати "Грім" по морських цілях не раціонально (ракети не мають кумулятивного заряду), тобто один постріл - лише один вражений ворожий плавзасіб?
Дальность "грома" ограничивалась конструктивно для саудитов (280 км), и формально для нас - до 500 по условиям договора. А на сколько она могла лететь - о том знали конструктора и еще ограниченный круг лиц и плюс Пастор. В 19-м году за кулисами озвучивали, кося глазом, до 750 км. Этот показатель зависит только от энергетики топлива.
Слово "кумулятивный" конечно умное, только не понятно нахера там какая-то кумулятивность при массе б\ч 480 кг. Унитарная осколочно-фугасная голова при воздушном подрыве накрывает поражающими элементами площадь в один гектар, а ракета с кассетной б\ч -2-3 гектара. Поэтому палить по морским целям как-то не очень удобно, хотя опция с комбинированной электронно-оптической и радиолокационной ГСН теоретически позволяет поражать и морские цели. Но на испытаниях стреляли только по Яворову, по морским целям не стреляли, потому что к тому времени уже был готов "нептун" и стрелять из ОТРК "по морю" как-то глупо. - в морскую цель должно прилетать сотня кг в ватерлинию, а не полтонны в надстройку. Хотя эффект будет еще тот - как тапком по таракану))))
И это... с корыта они могут только уями махать, ибо даже пусков не увидят:
AGM-84D (Block1C) - 220 км
RGM\UGM-84D (Block1C) - 140 км
AGM-84E (Block1E) - 93 км
AGM-84F (Block1D) - 315 км
RGM-84F (Block1D) - 278 км
AGM\RGM-84L (Block2) - 278 км
AGM-84H\K (Block1G\ Block1J) - 280 км
от гарпунов морского базирования спасает только авиация, поднятая навстречу.
Всё доходчиво получилось?
Наземные ПУ "гарпунов" нам дали. Какие к ним дали ракеты - это мне неизвестно, поэтому я перечислил все возможные модификации с указанной дальностью. С Черного моря пуляют, потому что под прикрытием рельефа берега это можно делать безнаказанно, даже если бы дальность поражения имеющихся у нас ПКР позволяла бы их доставать, потому что ПКР не летает над сложным рельефом.
И держите себя в руках. Если ПТСР и сложно контролировать эмоции, ну там - раздражение, вспышки гнева, то сейчас есть много хороших специалистов, которые помогают справиться с этой проблемой.
Если бы не всякие кучмы-януковичи-тимошенки, ЧФ России не было бы в Крыму ещё в 2017-м. А если бы не совки-малоросы, населяющие Украину, не было бы кучм-януковичей-тимошенок, продавших суверенитет за дешёвый газ (впрочем, не такой уж и дешёвый).
Но история не терпит сослагательных наклонений - поэтому имеем то, что имеем. А исход российского флота в Новороссийск - хороший знак, доказывающий тот факт, что Москва морально готова расстаться с Крымом. https://t.me/Sharpreview/16568 https://t.me/Sharpreview/16568
Нагадує анекдот, коли раптово прийшов додому чоловік, а мале дитя заповзло під ліжко, де причаївся коханець і питає: "Дисис? Не дисис! А як дисав!"
Оставшийся кацофлот спасает только то, что у нас пока нет интеграции наличествующих ПКР с имеющимися авиаплатформами. А иначе корабли вынуждены были бы выходить в море только под прикрытием авиации, выдвинутой вперед к нашему берегу.
я це і роблю, в проміжках між кавою и клавою.
ТАКОГО пояснення досить?
1) Как сообщает израильская спутниковая компания ImageSat International (ISI), Россия вывезла из Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, чтобы, предположительно, использовать их в войне с Украиной.
Компания ISI опубликовала серию спутниковых фотографий, на которых система С-300, дислоцированная недалеко от города Масиаф на северо-западе Сирии, демонтируется для последующей погрузки.
И хотя официально на вооружении ВС России стоят 125 дивизионов ЗРК С-300, то есть, 1500 пусковых установок, после появления в Украине "Хаймерсов" и другого высокоточного оружия, хвалёные С-300 и С-400 начали таять "як роса на сонці". Иначе зачем везти в Украину С-300 аж из Сирии? И что-то мне подсказывает, что на их "сирийскую" гайку у нас тоже найдётся свой хитрый болт с резьбой. https://t.me/Sharpreview/16571
2) Турция пропустила российское судно с военной техникой из Сирии - Bloomberg.
Россия забрала из Сирии часть своей военной техники. Турция пропустила через пролив Босфор торговое судно «Спарта-2», предположительно, груженое боевыми машинами для проведения военной операции в Украине. https://t.me/charter97_org/81856