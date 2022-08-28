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Новини Агресія Росії проти України Війна
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11 російських кораблів маневрують біля Криму, напоготові два десятки "Калібрів", - ОК "Південь"

море,блокада,рф

Станом на вечір, 27 серпня, біля кримського узбережжя маневрують 11 російських кораблів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожого флоту з 11 одиниць тримається поблизу кримського берега, але 3 ракетоносії, з яких 1 підводний, тримають напоготові зо 2 десятки ракет типу "Калібр"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ зменшила корабельне угруповання в Чорному морі, - ОК "Південь"

Автор: 

корабель (1612) море (223) росія (64984)


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Топ коментарі
+7
Далі відходити від Криму бояться.
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28.08.2022 08:32
+6
Сидять тихо під прикриттям сухопутного ППО, як миші під віником.
Нагадує анекдот, коли раптово прийшов додому чоловік, а мале дитя заповзло під ліжко, де причаївся коханець і питає: "Дисис? Не дисис! А як дисав!"
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28.08.2022 08:57
+5
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28.08.2022 09:31
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Далі відходити від Криму бояться.
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28.08.2022 08:32 Відповісти
хоч якесь прикриття силами ППО../

АЛЕ СКОРО ЦЕ ЗМіНИТЬСЯ

Новий пакет військової допомоги США Україні передбачає постачання *********** до HIMARS, гаубиці, ракети, протитанкові комплекси.

Про це https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1560878862891900928 повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Твіттер.

Він перерахував основні «позиції» нової військової допомоги нашій країні:

********** для https://**********.com.ua/2022/07/22/yak-himars-zminyuyut-pravyla-gry-na-poli-boyu/ HIMARS ;
16 гаубиць калібру 105-мм та ********** до них;
15 безпілотників ScanEagle;
40 транспортних засобів MaxxPro;
50 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів, також відомі, як Humvee;
протилокаційні ракети HARM;НЕОЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ.
1 000 важких протитанкових ракет TOW;
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28.08.2022 10:55 Відповісти
АЗОВ_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

@herooftheday10

·

https://twitter.com/herooftheday10/status/1563758239254183936 12 мин

Сплошная мировая русофобия. русскую шмару провокаторшу нигде не пропускают) Молдова.

https://twitter.com/i/status/1563758239254183936
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28.08.2022 08:37 Відповісти
"Русский" - значит "НАХ*Й!!!"
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28.08.2022 09:27 Відповісти
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28.08.2022 09:31 Відповісти
там і її артур неруський зовсім, звик права качати. Але молдавани - люди надзвичайно привітні до інших людей навчилися визначати нелюдів серед людиноподібних
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28.08.2022 09:35 Відповісти
Як жаль що немає Нептунів...
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28.08.2022 08:37 Відповісти
есть. Просто они не заходят на дистанцию пуска, а авиаплатформы у нас не приспособлены для пуска ПКР.
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28.08.2022 08:43 Відповісти
ЄСТЬ, ось така відповідь останньої інстанції)))) а з якого переляку їм єсть якщо фінансування припинилося як тільки гундосік почав відосікі знімати...
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28.08.2022 08:57 Відповісти
Десь, читав що "Грім" має ракети до 800 км дальності. В принципі він може накривати ВСЮ акваторію Чорного Моря, аж до Сочі, Батумі та Туреччини включно?
Чи використовувати "Грім" по морських цілях не раціонально (ракети не мають кумулятивного заряду), тобто один постріл - лише один вражений ворожий плавзасіб?
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28.08.2022 09:03 Відповісти
Прочитав твій коментар Сміявся Ти хоч сам зрозумів, ЩО написав? Кумулятивний ********* якраз більше ОДНІЄЇ цілі не вражає - незалежно від того, який заряд несе та який ********* ним споряджений - граната, снаряд чи ракета Ти сплутав його з "касетним" - коли одна боєголовка споряджена кількома суб*********ами , які при підльоті до цілі розділяються і летять за окремими траєкторіями Касетні *********и бувають пасивні та активні Пасивні після розділення летять і при падінні накривають площу цілі Активні мають систему самонаведення і діють самостійно, вибираючи ціль та вражаючи її
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28.08.2022 09:46 Відповісти
Точно, касетний
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28.08.2022 11:33 Відповісти
Не путайте комплекс ПКР с ОТРК. На десятом году войны это как-то не прилично )
Дальность "грома" ограничивалась конструктивно для саудитов (280 км), и формально для нас - до 500 по условиям договора. А на сколько она могла лететь - о том знали конструктора и еще ограниченный круг лиц и плюс Пастор. В 19-м году за кулисами озвучивали, кося глазом, до 750 км. Этот показатель зависит только от энергетики топлива.
Слово "кумулятивный" конечно умное, только не понятно нахера там какая-то кумулятивность при массе б\ч 480 кг. Унитарная осколочно-фугасная голова при воздушном подрыве накрывает поражающими элементами площадь в один гектар, а ракета с кассетной б\ч -2-3 гектара. Поэтому палить по морским целям как-то не очень удобно, хотя опция с комбинированной электронно-оптической и радиолокационной ГСН теоретически позволяет поражать и морские цели. Но на испытаниях стреляли только по Яворову, по морским целям не стреляли, потому что к тому времени уже был готов "нептун" и стрелять из ОТРК "по морю" как-то глупо. - в морскую цель должно прилетать сотня кг в ватерлинию, а не полтонны в надстройку. Хотя эффект будет еще тот - как тапком по таракану))))
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28.08.2022 10:10 Відповісти
Я так думаю що уже над цим питанням працюють! Наші Су-24 цілком можуть нести "Нептуна" МіГ-29 переналадили ж під американські протирадіолокаційні ракети? Так і Су-24 переобладнають!
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28.08.2022 09:30 Відповісти
скорее всего да, работают. Не "нептун", так "гарпун". Этот полегче будет. Только интересно - как и на ком воздушный старт испытывать будут? ))
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28.08.2022 10:16 Відповісти
очень не хватает интеграции имеющихся AGM-88 хоть на какую-нибудь авиаплатформу. Тогда бы все тазики полоскались бы на рейде Новоросийска.
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28.08.2022 08:40 Відповісти
Все рівно питання відстані залишиться, літак легше збити як ракету літаку треба буде підлітати аби зменшити відстань...
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28.08.2022 09:02 Відповісти
Во первых, я допустил опечатку. AGM-84.
И это... с корыта они могут только уями махать, ибо даже пусков не увидят:
AGM-84D (Block1C) - 220 км
RGM\UGM-84D (Block1C) - 140 км
AGM-84E (Block1E) - 93 км
AGM-84F (Block1D) - 315 км
RGM-84F (Block1D) - 278 км
AGM\RGM-84L (Block2) - 278 км
AGM-84H\K (Block1G\ Block1J) - 280 км

от гарпунов морского базирования спасает только авиация, поднятая навстречу.
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28.08.2022 09:29 Відповісти
Я так розумію що ти перерахував нібито весь арсенал наявний у ЗСУ, тоді логічне запитання, чому корита досі пуляють з моря калібрами...?
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28.08.2022 11:04 Відповісти
Нет. Я перечислил возможные варианты. Неижпапа мне не докладывал, какие модификации "гарпунов" мы получили". А пуляют, потому что не заходят в зону поражения наших береговых комплексов, а дальность "калибра" к вашему сведению - две с половиной тысячи км, так что пулять они могут хоть от Босфора, хоть с Каспия.
Всё доходчиво получилось?
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28.08.2022 12:00 Відповісти
Коні у стойлі знають звідки можуть пуляти Калібри, питання було у тому, чому при такому арсеналі ЗСУ, який ти висмоктав з чогось, вони пуляють Калібрами саме з Чорного моря? може тобі на пальцях пояснювати або повільніше? а своє всьё дахочіво палучілось запхай собі у свою москальську дупу, сратєг ти наш рафінований...
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28.08.2022 18:33 Відповісти
в том-то и дело, что не знают обычно кони, ослы и другие копытные.
Наземные ПУ "гарпунов" нам дали. Какие к ним дали ракеты - это мне неизвестно, поэтому я перечислил все возможные модификации с указанной дальностью. С Черного моря пуляют, потому что под прикрытием рельефа берега это можно делать безнаказанно, даже если бы дальность поражения имеющихся у нас ПКР позволяла бы их доставать, потому что ПКР не летает над сложным рельефом.
И держите себя в руках. Если ПТСР и сложно контролировать эмоции, ну там - раздражение, вспышки гнева, то сейчас есть много хороших специалистов, которые помогают справиться с этой проблемой.
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28.08.2022 19:18 Відповісти
Якщо тобі "что то не ізвєсно",москалю, заткай писка, і вгамуй свій не контрольований метеоризм...
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28.08.2022 19:32 Відповісти
если ві в Киеве, то в контактном центре при КМДА есть бесплатная горячая линия по номеру 15-51 для поддержки людей, переживающих посттравматическое стрессовое расстройство. Люди свидетельствуют - они многим помогли.
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28.08.2022 19:47 Відповісти
Ось у нас є контактний центр при КМКС, там не те що безкоштовно, там дають грошенята усім москалям у яких не контрольований метеоризм, пацієнти свідки, кажуть що грошенята роблять чуда з їх не керованими дупами...
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28.08.2022 21:44 Відповісти
Ну, как знаете. Дело ваше, живите с этим. Но добром такое состояние часто не заканчивается.
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28.08.2022 22:54 Відповісти
Навзаєм))) справа звичайно ваша, проблема не контрольованного метеоризму у расєйськомовних ґрамадян України теж не герпєс, ставтеся до цієї сутто расєйської парафілії відповідально...)))
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28.08.2022 23:09 Відповісти
Источники «Новой газеты» сообщают, что из Крыма передислоцирована не только бОльшая часть российской авиации - боевые службы штаба Черноморского флота тоже перенесены из Севастополя в Новороссийск.

Если бы не всякие кучмы-януковичи-тимошенки, ЧФ России не было бы в Крыму ещё в 2017-м. А если бы не совки-малоросы, населяющие Украину, не было бы кучм-януковичей-тимошенок, продавших суверенитет за дешёвый газ (впрочем, не такой уж и дешёвый).

Но история не терпит сослагательных наклонений - поэтому имеем то, что имеем. А исход российского флота в Новороссийск - хороший знак, доказывающий тот факт, что Москва морально готова расстаться с Крымом. https://t.me/Sharpreview/16568 https://t.me/Sharpreview/16568

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28.08.2022 09:37 Відповісти
Сидять тихо під прикриттям сухопутного ППО, як миші під віником.
Нагадує анекдот, коли раптово прийшов додому чоловік, а мале дитя заповзло під ліжко, де причаївся коханець і питає: "Дисис? Не дисис! А як дисав!"
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28.08.2022 08:57 Відповісти
Не тихо сидять, постійно маневрують на безпечній відстані під захистом ппо з суходолу, масква навчила...)))
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28.08.2022 09:06 Відповісти
вы правда думаете, что ихнее сухопутное ППО в состоянии защитить корыто на расстоянии 10-20 миль от берега от ПКР. летящей на высоте четыре метра??
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28.08.2022 10:22 Відповісти
Перед тим як розумнічати подивися на якій відстані від можливого старту "пкр" ці "корита" і перерахуй те що є у ЗСУ по цій відстані, а ефективність ППО залежить від багатьох фактоів і тупо казати що воно не захистить треба бути недоумком, принаймні ППО зафіксує старт ракети на початковій траекторії і якщо усі москалі не будуть бухати у корита і ППО є досить великий шанс збити твій пкр...
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28.08.2022 10:59 Відповісти
с авиационной платформы старт производится из любой точки досягаемости наличного вооружения. Пока (уверен) все ПКР у нас берегового базирования. Но мы работаем. С-300 с берега судно в море от ПКР не защитит. От слова совсем. Сушку за 200 км увидит, а отделившуюся от неё ракету с крайне малой сигнатурой - уже нет. Шанс увидеть за тридцать-шестьдесят секунд до подлета есть у радиолокации ЗРАК корабля, если на борту наличествует какой-нибудь "Панцирь-М" или "Штиль", которая даёт сигнал на открытие огня из артустановок, и наводит их на объект. Но ракеты того же "Штиля" не могут поражать настолько низколетящую ПКР. Надежда только на артустановки.
Оставшийся кацофлот спасает только то, что у нас пока нет интеграции наличествующих ПКР с имеющимися авиаплатформами. А иначе корабли вынуждены были бы выходить в море только под прикрытием авиации, выдвинутой вперед к нашему берегу.
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28.08.2022 11:50 Відповісти
Ось не розумію))) чому ти досі теребениш по клаві замість того аби консультувати генштаб)) ну хочаб не їж тата...
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28.08.2022 18:41 Відповісти
"не розуміти" і "знати" - це різні речі )
я це і роблю, в проміжках між кавою и клавою.
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28.08.2022 18:59 Відповісти
не розумієш і знаєш одночасно у проміжках між кавою і клавою...?)))) може кава у тебе Гленфідік...?)))
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28.08.2022 19:05 Відповісти
та ж ні!"!! всі вони встали в чергу щоб спокійно і організовано за ..мацквою ..на дно.. під звуки духового оркестра
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28.08.2022 09:03 Відповісти
Цікава справа, ГУР повідомило,що зараз проти України воює угрупування русні 160 тис. + думаю,тис 20-30 росгвардії в тилу. А за заявою Рєзнікова захищає Україну.....1 млн.чол. Це що виходить 1 млн. героїчно стримує натиск менше 200 тис.? І щоденно наносить їм втрати в 200-250 чол.,3-4 танки,4-5 автомашин та БТР ?? І не може звільняти території тому,що оперативна обстановка не дозволяє
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28.08.2022 09:42 Відповісти
А думать батьки в дитинстві не вчили? У Росії "штатка" ЗС - близько 2 млн І це не тільки "бойові штики" - є купа допоміжного персоналу Те ж саме - і у нас У активних бойових діях безпосередньо приймає участь 100-150 тис Частина будує укріплення та сидить на "прикритті кордонів" вздовж межі з Білоруссю та Придністров"ям, а також вздовж Чорноморського узбережжя Частина несе охорону об"єктів інфраструктури по всій території держави - як звичайні "стрілки", так і ППО Значна частна здійснює логістику - перевезення військових вантажів Частина займається відновленням інфраструктури (мости та залізничне полотно ремонтує) Частина - на розмінуванні звільнених територій
ТАКОГО пояснення досить?
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28.08.2022 09:56 Відповісти
Рєзніков? Люся? Олежка Жданов? чи може сам Коля Тіщенко? хто ти,таємничий геній стратегії і грандмайстер військового мистецтва? це ти пишеш Олежці Жданову тексти виступів ,що в Рашки вже немає резервів,армія деморалізована,найкраща техніка вибита і немає ракет? але звільнення територій переносиш щомісячно з травня на листопад? в якому таємничому штабі ти стоїш,схилившись над картами?
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28.08.2022 10:25 Відповісти
"Понос" виключи! Я просто колишній кадровий військовослужбовець який знає "військові порядки" в комплектації
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28.08.2022 11:59 Відповісти
это свежезареганый кацап. Ну, или контуженый латентными росийскими телеграмканалами - они сейчас подобную фуйню про "1 миллион против 200 тысяч" вбрасывают.
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28.08.2022 10:28 Відповісти
я не читаю рашентелеграмканали і не ношу лапті з балалайкою,а ти схоже 73%-й зе-бабуїн, Свідок секти геніального полководця Зе Буратіно та його маршалів Арестовіча,Арахамії.Єрмака і Колі Котлети?
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28.08.2022 10:46 Відповісти
я вижу ты здесь новенький, и тебя еще никто пока ***** здесь не посылал. Так что лучше перелогинься, и начни всё сначала.
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28.08.2022 10:51 Відповісти
нічого,ще будуть виясняти хто і чому здав Південь за день,розмінував Чонгар, здав половину Київської обл. в перший день,тоді й виясниться хто кого куди пошле
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28.08.2022 11:16 Відповісти
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28.08.2022 13:19 Відповісти
просто зустрілися дві новини

1) Как сообщает израильская спутниковая компания ImageSat International (ISI), Россия вывезла из Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, чтобы, предположительно, использовать их в войне с Украиной.

Компания ISI опубликовала серию спутниковых фотографий, на которых система С-300, дислоцированная недалеко от города Масиаф на северо-западе Сирии, демонтируется для последующей погрузки.

И хотя официально на вооружении ВС России стоят 125 дивизионов ЗРК С-300, то есть, 1500 пусковых установок, после появления в Украине "Хаймерсов" и другого высокоточного оружия, хвалёные С-300 и С-400 начали таять "як роса на сонці". Иначе зачем везти в Украину С-300 аж из Сирии? И что-то мне подсказывает, что на их "сирийскую" гайку у нас тоже найдётся свой хитрый болт с резьбой. https://t.me/Sharpreview/16571

2) Турция пропустила российское судно с военной техникой из Сирии - Bloomberg.

Россия забрала из Сирии часть своей военной техники. Турция пропустила через пролив Босфор торговое судно «Спарта-2», предположительно, груженое боевыми машинами для проведения военной операции в Украине. https://t.me/charter97_org/81856
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28.08.2022 09:49 Відповісти
Думаю, питання було в грошовій винагороді, яку уряд ху#ла заплатив уряду Ердогана за цей "коридор". Туру всюди хочуть заробити: Україні продають Байрактари, але разом з тим приймають на відпочинок туристів з кацапії
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28.08.2022 11:38 Відповісти
Лавируют лавируют, пока не вылавируют в сторону крейсера "Москва".
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28.08.2022 11:25 Відповісти
 
 