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Окупаційній владі Лисичанська не актуальний розвиток шахт та НПЗ – на роботу беруть чиновників та банкірів, - Гайдай

шахта

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупантам не цікаве відновлення та подальший розвиток шахт та нафтопереробного заводу, потрібен лише адмінресурс

Про це він пише у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зазвичай вітають шахтарів, але не в Лисичанську, інформуючи про події в захоплених містах Луганщини. Окупаційній владі не цікаве відновлення та подальший розвиток шахт та нафтопереробного заводу, потрібен лише адмінресурс. Тому і пропонують оплачувану роботу для чиновників, юристів, банкірів, економістів, бухгалтерів", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначає, що із робочих спеціальностей в місті актуальні водії і будівельники.

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"Росіяни вже визначилися із майбутнім вугледобувної галузі на захоплених у 2014 році територіях, де майже всіх шахтарів відрядили на фронт. Скоріше за все, таке майбутнє чекає й Лисичанськ", - додав він.

Лисичанськ (315) окупація (6675) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+3
Ого, а вам був цікавий розвиток шахті нпз?..
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28.08.2022 08:54
+2
особливо банкірів... там же що другий-мільонер що пятий мільярдер..
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28.08.2022 09:02
+2
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28.08.2022 09:41
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Ого, а вам був цікавий розвиток шахті нпз?..
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28.08.2022 08:54 Відповісти
особливо банкірів... там же що другий-мільонер що пятий мільярдер..
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28.08.2022 09:02 Відповісти
Які там шахти --- шахтарі з автоматами бігают
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28.08.2022 09:03 Відповісти
ого)кацапам потрібні тільки економісти і фінансисти широкого профілю
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28.08.2022 09:03 Відповісти
Тому і пропонують оплачувану роботу для чиновників, юристів, банкірів, економістів, бухгалтерів" Джерело:
Це одні, які ще ухиляються від мобілізації і не хочуть йти на "убой". Їх так і відловлюють.
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28.08.2022 09:09 Відповісти
На волинській шахті N9 шахтарі збунтувалися після того як їм хотіли призначити в керівники людину, яка вже мала кримінальні впровадження після розкрадання. Знаєте, що сталося далі?
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28.08.2022 09:14 Відповісти
Питання на яке не відповість жоден знаток клубу што хде када - навіщо непрацюючій промисловості Лисичанська , юристи , економісти , бухгалтери ?? .
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28.08.2022 09:16 Відповісти
Адвокат туфли ответит.
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28.08.2022 09:45 Відповісти
Банкіри!!!
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28.08.2022 10:49 Відповісти
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28.08.2022 09:40 Відповісти
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28.08.2022 09:41 Відповісти
Не буде більшої ганьби для руцьких, коли такі клоуни виграють війну над "серьезним" **************... а-ха-ха...
Весь світ буде міліон років потішатися, як "брутального стерха" взбучив по самі небалуй Зелений Клоун.
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28.08.2022 13:53 Відповісти
для чого рашистам НПЗ і вугілля не тільки в українському Лисичанську, але і в самій засрашці, коли всі рашистські енергоносії під санкціями Заходу?В самій рашці нафтовики ,шахтарі ,газовики залишуться виробляти пармедзано з оленячого моху ,і бадяжити італійське вино с ежевики,за відсутності роботи для них .
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28.08.2022 10:11 Відповісти
Лисичанськ - місто банкірів. Лугандон - другий Ліхтенштейн.
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28.08.2022 10:48 Відповісти
Мені з повідомлень Гайдая виникають питання до нього самого.Пане гайдай,а чого ви самі так переймаєтесь розвитком і кадрами окупантів?Хочете їм підсказати що робити в першу чергу?Собі місце готуєте?Розумію,годували Україну-прогодуєте і якусь частину кацапів...
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28.08.2022 12:05 Відповісти
 
 