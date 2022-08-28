Окупаційній владі Лисичанська не актуальний розвиток шахт та НПЗ – на роботу беруть чиновників та банкірів, - Гайдай

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупантам не цікаве відновлення та подальший розвиток шахт та нафтопереробного заводу, потрібен лише адмінресурс

Про це він пише у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зазвичай вітають шахтарів, але не в Лисичанську, інформуючи про події в захоплених містах Луганщини. Окупаційній владі не цікаве відновлення та подальший розвиток шахт та нафтопереробного заводу, потрібен лише адмінресурс. Тому і пропонують оплачувану роботу для чиновників, юристів, банкірів, економістів, бухгалтерів", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначає, що із робочих спеціальностей в місті актуальні водії і будівельники.

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"Росіяни вже визначилися із майбутнім вугледобувної галузі на захоплених у 2014 році територіях, де майже всіх шахтарів відрядили на фронт. Скоріше за все, таке майбутнє чекає й Лисичанськ", - додав він.