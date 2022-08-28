Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, пошкоджено 5 будинків, постраждали 2 особи, - секретар міськради Куртєв

Вночі 28 серпня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, постраждали двоє людей.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки. "Прильоти" зафіксовано у двох районах міста. На цей час відомо про п'ять будинків, що зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла", - написав він.

За його словами, додаткова інформація уточнюється.

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