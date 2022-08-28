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Новини Війна
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379 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 733 - поранені, - Офіс Генпрокурора

діти

Станом на ранок 28 серпня 2022 року більше ніж 1112 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 379 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 44.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 377 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 733 - поранені, - Офіс Генпрокурора

26 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури смт. Кам’янка Пологівського району Запорізької області загинули двоє хлопчиків: 8 років та рік і 8 місяців", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

діти (5052) смерть (6742) діти війни (125) Офіс Генпрокурора (3243)


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А снова свой язык не достаёт из своей жопы некий поц из Ватикана, что именуется папик римский. Аааа, он только о сруских фашистах печётся и выражает соболезнование по поводу их убийства сруским ФСБ. Видимо идеология фашизма ему близка и нравиться.
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28.08.2022 09:21 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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28.08.2022 10:40 Відповісти
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28.08.2022 10:54 Відповісти
Це все дрібниці!! Один чувак з Ватикану на ім"я Франциск виявив тільки одну невинну жертву війни,і ту на Россії-Дарью Дугіну,яка повністю обгоріла в машині,а потім її нетлінні мощі знову омолодилися і вона стала краше пущє прєжнево!
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28.08.2022 11:49 Відповісти
 
 