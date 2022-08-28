Ще шість суден з українською агропродукцією вийшли з портів Одещини
З портів Одещини вранці 28 серпня вийшли "зерновим коридором" шість суден з українською агропродукцією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Туреччини у твітері.
"Станом на ранок з українських портів вийшли ще 6 суден із зерном", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що триває завантаження суден зерном в українських портах під контролем Спільного координаційного центру.
Топ коментарі
+9 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар28.08.2022 10:01
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар28.08.2022 09:56
+8 Roman Romal
показати весь коментар28.08.2022 10:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а вот останется ли зерно для наших нужд?
будет ли посевной материал для аграриев? и смогут ли они отсеяться?
накормили там уже голодающих??? или пока только трейдеров..радуют???.
Вот металлурги тоже теперь хотят
Клянчат везде такое же
Про посівний матеріал - є дуже багато пропозицій. Чи є бажання сіяти не менші обсяги ніж в минулому році - не знаю. Адже багато зерна зависло під питанням - куди здати на збереження чи продати. У мого родича осталися не убрані три га пшениці - нема куди зсипати. У іншого колеги, ось їхав лише вчора мимо, бачу не змолочено кілька гектарів. Нема куди діти. Так що матимем і хліб і фураж. Якщо лише зелень не придумає якусь гидоту на наші голови.
з останнім Вашим реченням згоден, ба більше воно начеб то моїми словами написане...
(дуже хочеться вірити, що буде як не добре, то жоча б задовільно, бо цим пафосним піарникам брехунам якось важно довіряти )
з кукурудзою, соняшником і соєю, що збираються пізніше - теж картина вимальовується аналогічна: в півтора-два рази більша урожайність (я говорю про Полтавщину). Бо дощі були. На противагу Європі з її засухою. Тож Україна зможе компенсувати недостачу врожаю там, продаючи туди збіжжя.
дай ціну і люди з під комбайна куплять!!
ти хоч раз корову живу бачив на очі????
Був хоч раз в СЕЛІ, крім "Царского"
аграрій фуйєвий!!!!😡😡😡😡
пейси іди помий пархаті!!!! а то подоляк не заплатить!!
про брезент і плівку: пшениця вже з зеленцем, бо раніші дощі не дали її збирати і бурян піднявся. Сушилки в окрузі не працюють, хіба що на своє. а отже надія лише на суху погоду. А сьогодні дощ, причому немалий. Зерно в накритій кучі зігріється аж бігом.
так шо вибачай, що не оправдав твоїх надій на пархатість - бачу ти тут новенький, свіженький.
а ти поцікався, по якій ціні, пазітівно зерно відвозять ці судна і прикинь - фуй к носу, а заодно розкажи своєму "родичу" , шоб він тоже ПАЗІТІФФ побачив!!!!
ураааа - пырымога!!!! чи нє?? 🤔🤔
а для читачів скажу, шо змолотити 1га коштує від 2500 до 3500 в зал. від регіону, доізду, комбайну і т. д. урожайність ~~3.8-4.8т/га
раХуЙтє!!!!
все надоів!!
Что происходит на свете?
- а просто *****!
Просто *****, полагаете Вы?
- Полагааааааю.
Я ведь и сам, как умею, ****** страдааааю.
Эта ***** просто поработила меня.
- Что же за всем этим будет?
А будет ******!
- Будет ******, вы считаете?
Да, я считааааааю.
Я ведь давно эту жизнь ******ом называааааю.
Брошу карьеру и ***** уеду в Елец.
на окуповані території, аж до визволення їх від рашистських загарбників, продукти не вивозяться. в рашу для харчування депортованих - теж. хіба важко скласти два плюс два і зрозуміти, що зерна надлишок? І немалий.
хто мене давно знає на цензорі, той знає, що я практично зв'язаний з зерновиробництвом і заперечувати мої твердження якимись сумнівними джерелами інформації може тільки проплачений бот. чи зеленої вади, чи раші.
А якщо взяти до уваги той факт, що як й Ви, я війну не кликала в Україну, то мені стає ще гірше від однієї тильки думки, а, що, якщо Ердоган, Гутериш та ще купа бажаючих вивезуть все зерно та не залишать латіфундісти українцям ні крупинки, ні кукурудзинки? Га?
До речі, до нас везуть й везуть, везуть й везуть тисячами донецьких дітей та старих, інвалідів та ще Бог зна кого, ніхто з них працювати не буде, але їсти будуть за двох! Чим їх годувати, якщо таки вивезуть все?
Згадуючи Голодомор, якось кидає в піт.
Дуже страшно. До того ж немає а ні роботи, а ні грошей.
Добре. Наступного разу я буду чекати на Вас, а лише потім робити свої дописи))
Дякую.
скільки ботів прилітає хаяти українську торгівлю зерном - я вражений