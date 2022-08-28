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Ще шість суден з українською агропродукцією вийшли з портів Одещини

зерно,корабель

З портів Одещини вранці 28 серпня вийшли "зерновим коридором" шість суден з українською агропродукцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Туреччини у твітері.

"Станом на ранок з українських портів вийшли ще 6 суден із зерном", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що триває завантаження суден зерном в українських портах під контролем Спільного координаційного центру.

Також читайте: Ще три судна із зерном вийшли з портів України 

Автор: 

зерно (3116) корабель (1612) Одеська область (3186) порт (2039) експорт (4466)


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Топ коментарі
+9
суден з мульйонами тон зерна іде багато , а скільки українська казна заробила на цих мульйонах тон зерна ні гу-гу.?
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28.08.2022 10:01
+8
эйфория скоро спадет...
а вот останется ли зерно для наших нужд?
будет ли посевной материал для аграриев? и смогут ли они отсеяться?
накормили там уже голодающих??? или пока только трейдеров..радуют???.
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28.08.2022 09:56
+8
а ми потім купимо, тільки в три рази дорожче, фулі - гаспадін фельшир кРадуцкій таку саму муйню замутив з масками, метод - ПРАВЄРЄННИЙ - работаєт!!!! мазел тов!!!!
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28.08.2022 10:11
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эйфория скоро спадет...
а вот останется ли зерно для наших нужд?
будет ли посевной материал для аграриев? и смогут ли они отсеяться?
накормили там уже голодающих??? или пока только трейдеров..радуют???.
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28.08.2022 09:56 Відповісти
Видимо неплохой гешефт

Вот металлурги тоже теперь хотят

Клянчат везде такое же
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28.08.2022 10:02 Відповісти
Це не металурги а узеленськи боти та зрадники. Вони знають до чого приведуть перемовини.
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28.08.2022 14:39 Відповісти
а ми потім купимо, тільки в три рази дорожче, фулі - гаспадін фельшир кРадуцкій таку саму муйню замутив з масками, метод - ПРАВЄРЄННИЙ - работаєт!!!! мазел тов!!!!
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28.08.2022 10:11 Відповісти
наскільки можна судити з наявної інформації, то вивозиться в основному кукурудза. Так що переживання про недостачу пшениці є безпідставними. Якість тієї пшениці звичайно ж різна. І це вже завдання мукомелів робити якісне борошно.
Про посівний матеріал - є дуже багато пропозицій. Чи є бажання сіяти не менші обсяги ніж в минулому році - не знаю. Адже багато зерна зависло під питанням - куди здати на збереження чи продати. У мого родича осталися не убрані три га пшениці - нема куди зсипати. У іншого колеги, ось їхав лише вчора мимо, бачу не змолочено кілька гектарів. Нема куди діти. Так що матимем і хліб і фураж. Якщо лише зелень не придумає якусь гидоту на наші голови.
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28.08.2022 10:58 Відповісти
мені б Вашу впевненість...
з останнім Вашим реченням згоден, ба більше воно начеб то моїми словами написане...
(дуже хочеться вірити, що буде як не добре, то жоча б задовільно, бо цим пафосним піарникам брехунам якось важно довіряти )
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28.08.2022 12:19 Відповісти
Якщо Ви слідкуєте за моїми коментами чи публікаціями, то повинні знати: я ніколи не брешу. можу звичайно ж помилятися від недостачі інформації. Але по даному питанню - хоч дощі затягнули жнива ранніх зернових майже на місяць, урожай десь на 50% вищий. Тож зерно є. якість - то вже інша справа.
з кукурудзою, соняшником і соєю, що збираються пізніше - теж картина вимальовується аналогічна: в півтора-два рази більша урожайність (я говорю про Полтавщину). Бо дощі були. На противагу Європі з її засухою. Тож Україна зможе компенсувати недостачу врожаю там, продаючи туди збіжжя.
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28.08.2022 13:55 Відповісти
а твій "родич" з не УБРАНИМИ 3ма га, часом не з банковоі вулиці????? шо ти плетеш???? з трьох га пшениці макс 12-13тон!! таку кількість зсипається в гараж сарай etc. на брезенти або пльонку!! Залишити на полі пшеницю з 3га, бо НЕМА куда зсипати!!!! ахахахаха ахах 🤣🤣🤣🤣
дай ціну і люди з під комбайна куплять!!
ти хоч раз корову живу бачив на очі????
Був хоч раз в СЕЛІ, крім "Царского"
аграрій фуйєвий!!!!😡😡😡😡
пейси іди помий пархаті!!!! а то подоляк не заплатить!!
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28.08.2022 13:25 Відповісти
турок ти хоч із Польщі - все вже забито, і гаражі, і приміщення, і баки. Частину ячменю він продав фірмі з відгодівлі свиней. Пшеницею зараз перебирають - то сажку находять, то проросші зерна. В принципі за півціни (тієї низької, що натепер) то взяли б і з поля. але тоді доходи не покриють витрати на комбайнування.
про брезент і плівку: пшениця вже з зеленцем, бо раніші дощі не дали її збирати і бурян піднявся. Сушилки в окрузі не працюють, хіба що на своє. а отже надія лише на суху погоду. А сьогодні дощ, причому немалий. Зерно в накритій кучі зігріється аж бігом.
так шо вибачай, що не оправдав твоїх надій на пархатість - бачу ти тут новенький, свіженький.
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28.08.2022 13:42 Відповісти
ахахахаха 🤣🤣🤣🤣
а ти поцікався, по якій ціні, пазітівно зерно відвозять ці судна і прикинь - фуй к носу, а заодно розкажи своєму "родичу" , шоб він тоже ПАЗІТІФФ побачив!!!!
ураааа - пырымога!!!! чи нє?? 🤔🤔

а для читачів скажу, шо змолотити 1га коштує від 2500 до 3500 в зал. від регіону, доізду, комбайну і т. д. урожайність ~~3.8-4.8т/га
раХуЙтє!!!!

все надоів!!
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28.08.2022 14:17 Відповісти
якщо хочете підтвердження моїх слів ось відео відомого блогера-фермера: https://www.youtube.com/watch?v=CSvOJW8NhQg
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28.08.2022 20:26 Відповісти
Урожай в 2022 году на 40% ниже прошлогоднего. Следующий год может быть хуже. Что это значит?

Что происходит на свете?
- а просто *****!
Просто *****, полагаете Вы?
- Полагааааааю.
Я ведь и сам, как умею, ****** страдааааю.
Эта ***** просто поработила меня.
- Что же за всем этим будет?
А будет ******!
- Будет ******, вы считаете?
Да, я считааааааю.
Я ведь давно эту жизнь ******ом называааааю.
Брошу карьеру и ***** уеду в Елец.
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28.08.2022 09:59 Відповісти
урожайність цього року значно вища через дощове літо. звідки цифри про 40%?
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28.08.2022 11:01 Відповісти
https://strana.news/news/405132-nyneshnij-urozhaj-v-ukraine-na-40-nizhe-proshlohodneho.html
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28.08.2022 14:03 Відповісти
добре, допустимо, що ви - не проплачений бот і справді переживаєте за нашу продовольчу безпеку. по-перше: джерело інформації вже - напуй. по-друге: там прогнози раніші, але вже практично обмолочено ранні зернові. Хоч дуже велика частина площ не підконтрольні, а в деяких місцях урожай згорів, але все одно на оставшихся людей в Україні зерна забагато навіть з нового урожаю. минулорічний не проданий тим більше висить тягарем на системі зберігання.
на окуповані території, аж до визволення їх від рашистських загарбників, продукти не вивозяться. в рашу для харчування депортованих - теж. хіба важко скласти два плюс два і зрозуміти, що зерна надлишок? І немалий.
хто мене давно знає на цензорі, той знає, що я практично зв'язаний з зерновиробництвом і заперечувати мої твердження якимись сумнівними джерелами інформації може тільки проплачений бот. чи зеленої вади, чи раші.
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28.08.2022 14:18 Відповісти
Я - звичайна людина, в якої геть немає бажання залишитись голодною серед зими, коли окрім хліба, дешевої крупи (а, що, така існує?))) та печива дитині нічого купити неможна. Літом ще так-сяк, то помідорина, то огірок, то кабачок, то капустинка.
А якщо взяти до уваги той факт, що як й Ви, я війну не кликала в Україну, то мені стає ще гірше від однієї тильки думки, а, що, якщо Ердоган, Гутериш та ще купа бажаючих вивезуть все зерно та не залишать латіфундісти українцям ні крупинки, ні кукурудзинки? Га?
До речі, до нас везуть й везуть, везуть й везуть тисячами донецьких дітей та старих, інвалідів та ще Бог зна кого, ніхто з них працювати не буде, але їсти будуть за двох! Чим їх годувати, якщо таки вивезуть все?
Згадуючи Голодомор, якось кидає в піт.
Дуже страшно. До того ж немає а ні роботи, а ні грошей.
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28.08.2022 14:32 Відповісти
я на цій гилці вже стільки опублікував коментарів, що здавалося й самий непонятливий вже б допетрав - все наявне зерно вивезти фізично нема змоги. адже Миколаїв з його потужними терміналами типу НІБУЛОН заблокований. Єдине, що проросійські диверсанти придумають якусь каку... хотів написати приклад, але ще чого доброго візьмуться втілювати.
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28.08.2022 16:41 Відповісти
Я зробила свій допис ДО того, як Ви почали робити відповіді. Чи не так?
Добре. Наступного разу я буду чекати на Вас, а лише потім робити свої дописи))
Дякую.
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28.08.2022 16:47 Відповісти
суден з мульйонами тон зерна іде багато , а скільки українська казна заробила на цих мульйонах тон зерна ні гу-гу.?
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28.08.2022 10:01 Відповісти
свої золотие граждани сделалі бабкі.... а раби нехай дальше терплять і чекають повістку
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28.08.2022 10:06 Відповісти
Мабуть стільки ж, скільки від грального бізнесу.
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28.08.2022 10:19 Відповісти
круто.... наши сели за стол с агресорами убийцами живодерами ,чтобы наладить бизнес схему вывоза зерна и поднятия достатка своих карманов...а рабы пусть дальше работают за миску гречки без права выезда ...... ужасссс...
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28.08.2022 10:05 Відповісти
Це перемога?
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28.08.2022 10:42 Відповісти
час покаже. але я розглядаю як позитив. (див. 9:56/10:58)
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28.08.2022 11:06 Відповісти
Зерно вивозимо, а взамін. Що ми маємо взамін?!!!
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28.08.2022 10:43 Відповісти
що ви - не знаю. знаю тільки, що у мене як у виробника не куплять мою продукцію, поки іншу не реалізують чи назовні чи всередині країни.
скільки ботів прилітає хаяти українську торгівлю зерном - я вражений
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28.08.2022 11:04 Відповісти
дружок,ви погарячкували! української торгівлі зерном не існує в природі. є торгівля зерном аграрних баронів,які обробляють сотні тисяч га кожен і вивозять зерно за кордон,власникам паїв (і мені в т.ч.) виплачують копійки оренди,а в цьому році і взагалі кажуть що віддадуть ці копійки ....зерном,при тому,що вони рахуватимуть по 8000/тона,а на ринку його продаси по 1500 за тону. всі вони живуть за кордоном. хоча,кому це я? ви зе-бот чи просто 73% зе-бабуїн?
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28.08.2022 11:39 Відповісти
це бот ЗЕцыцька, про зерно тут ****€ленькає!!
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28.08.2022 13:28 Відповісти
ще один новенький учить малого фермера із тридцятилітнім стажем. пішли вслід руцьким кораблем боти малограмотні. подивись на моє цензорне життя і своє вчорашньо народжене малко.
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28.08.2022 14:01 Відповісти
шо ти носишся,зе-бот,зі своїм часом на Цензорі, як Арахамія з Абрамовичем? я на Цензорі вже років з 7,тільки тоді був під іншим логіном. йди в касу за зе-гонораром!
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28.08.2022 14:16 Відповісти
а що таке? забанили за антиукраїнську діяльність навічно? ну так отримуй -
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28.08.2022 14:20 Відповісти
я дуже радий за африканців! дуже радий за аграрних латифундистів! уявляю,як радіють вивезенню зерна мешканці наших міст і сіл під щоденними обстрілами....і як радіють наші солдати,без бронежилетів,озброєння,оснащення....
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28.08.2022 11:42 Відповісти
у тебе завдання обсирати українську торгівлю?
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28.08.2022 14:03 Відповісти
за не прикритий антисемітизм
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28.08.2022 14:21 Відповісти
 
 