Ще шість суден з українською агропродукцією вийшли з портів Одещини

З портів Одещини вранці 28 серпня вийшли "зерновим коридором" шість суден з українською агропродукцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Туреччини у твітері.

"Станом на ранок з українських портів вийшли ще 6 суден із зерном", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що триває завантаження суден зерном в українських портах під контролем Спільного координаційного центру.

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