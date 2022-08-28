Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 46 750 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 942 танки та 4 257 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 46 750 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1942 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 4 257 (+3) од,
- артилерійських систем - 1050 (+5) од,
- РСЗВ - 274 (+0) од,
- засоби ППО - 148 (+0) од,
- літаків - 234 (+0) од,
- гелікоптерів - 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 838 (+2),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 171 (+6) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили у Генштабі.
Топ коментарі
+10 Voc Vox
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+10 Ан Мур
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+7 V #508818
показати весь коментар28.08.2022 10:11
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Зелений Клоун виграє війну у чорного сатаніста.
50 000 ліквідованих орків.
Дивіться на цифри того, що найбільш дошкульне для нас: артилерію, ГРАДи, смерчі, літачки, вертушки, та навіть танчики і корабліки...
А орки разом з ними - приложаться...
Кожен день - знищують арту і танки - а біля них і в них - танкісти та артісти до кобздона.