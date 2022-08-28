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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 46 750 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 942 танки та 4 257 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 46 750 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1942 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 4 257 (+3) од,
  • артилерійських систем - 1050 (+5) од,
  • РСЗВ - 274 (+0) од,
  • засоби ППО - 148 (+0) од,
  • літаків - 234 (+0) од,
  • гелікоптерів - 202 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 838 (+2),
  • крилаті ракети - 196 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 171 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 99 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили у Генштабі.

Також читайте: ЗСУ зупинили наступ росіян на Слов’янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 46 750 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 942 танки та 4 257 броньованих машини 01

Автор: 

армія рф (17255) Генштаб ЗС (6519) ліквідація (3884)


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Топ коментарі
+10
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28.08.2022 10:04
+10
Що ви дивитесь на кількість двохсотих орків!?
Дивіться на цифри того, що найбільш дошкульне для нас: артилерію, ГРАДи, смерчі, літачки, вертушки, та навіть танчики і корабліки...
А орки разом з ними - приложаться...
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28.08.2022 10:45
+7
За три доби ліквідовано 400+250+250= 900 кацапських організмів. Це визиває натхнення. Але такі круглі цифри дещо насторожують, хоч і невелика різниця - кацапом більше чи кацапом менше.
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28.08.2022 10:11
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28.08.2022 10:04 Відповісти
зэ-леный человечек
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28.08.2022 10:08 Відповісти
що за ************* - він геніально грає роль Президента України
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28.08.2022 12:09 Відповісти
У Всевишнього Господа - унікальне почуття гумору.
Зелений Клоун виграє війну у чорного сатаніста.
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28.08.2022 13:47 Відповісти
За три доби ліквідовано 400+250+250= 900 кацапських організмів. Це визиває натхнення. Але такі круглі цифри дещо насторожують, хоч і невелика різниця - кацапом більше чи кацапом менше.
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28.08.2022 10:11 Відповісти
Там Lego, чего-то больше, чего-то меньше и не всегда понятно где от чего.
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28.08.2022 10:14 Відповісти
Цікаво, як їх рахують. Звичайно, чим більше, тим краще. Але...
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28.08.2022 10:16 Відповісти
Якщо такими темпами буде і на далі, приблизно в середині вересня відзначимо круглу цифру в
50 000 ліквідованих орків.
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28.08.2022 10:19 Відповісти
Що ви дивитесь на кількість двохсотих орків!?
Дивіться на цифри того, що найбільш дошкульне для нас: артилерію, ГРАДи, смерчі, літачки, вертушки, та навіть танчики і корабліки...
А орки разом з ними - приложаться...
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28.08.2022 10:45 Відповісти
таньчики мамкам не розкажуть, що не треба лізти в Україну - тут всіх окупантів просто вбивають. Зажмурений чи поранений кацап - це найдієвіша пропаганда пацифізму на рашці. Саме тому в них цього літа дууууже великі проблеми з набором в найманці: зажмурені та покалічені кацапи всім своїм видглядом та станом доводять - 1. зажмурять. 2. обіцяного не виплатять.
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28.08.2022 10:51 Відповісти
Теж не розумію такої уваги до кількості м'яса, коли суть армії - в кількості техніки. Виб'ють техніку - не буде і м'яса. ***** на м'ясо насрати, в нього не народ, а стадо, яке мовчки піде на убій, а от втрата техніки, яку при санкціях дуже важко компенсувати, ото діло.
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28.08.2022 12:17 Відповісти
Арта без орків сама не стріляє, як і вертушки і танчікі самі не їздять.
Кожен день - знищують арту і танки - а біля них і в них - танкісти та артісти до кобздона.
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28.08.2022 13:50 Відповісти
Даёшь полтинник к осени!!!
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28.08.2022 11:14 Відповісти
До 10- го вересня , кацапні здохне 50 000 😠
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28.08.2022 11:59 Відповісти
 
 