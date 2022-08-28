Опівночі рашисти випустили з Бєлгорода 2 ракети в напрямку Харківщини, - ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків та область, загинула 1 людина, поранення дістали 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. Втім, близько опівночі російські окупанти з міста Бєлгород здійснили запуск 2 ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі. Попередньо – без постраждалих та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Водночас, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти промисловості, сталися лісові пожежі.

Так, протягом доби в смт. Золочів Богодухівського району 1 людина загинула. В смт. Донець Ізюмського району 1 поранений. В смт. Слатине госпіталізовано ще 1 пораненого.

Також російські окупанти намагалися йти в наступ в районі села Довгеньке, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами.

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