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Новини Війна
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Опівночі рашисти випустили з Бєлгорода 2 ракети в напрямку Харківщини, - ОВА

ракета

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків та область, загинула 1 людина, поранення дістали 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. Втім, близько опівночі російські окупанти з міста Бєлгород здійснили запуск 2 ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі. Попередньо – без постраждалих та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Водночас, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти промисловості, сталися лісові пожежі.

Так, протягом доби в смт. Золочів Богодухівського району 1 людина загинула. В смт. Донець Ізюмського району 1 поранений. В смт. Слатине госпіталізовано ще 1 пораненого.

Також російські окупанти намагалися йти в наступ в районі села Довгеньке, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами.

Читайте: Окупанти обстріляли Золочів і Донець на Харківщині, одна людина загинула, одна поранена, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28296) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+8
по Бєлгороду домовились не стріляти?
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28.08.2022 10:14
+7
Як би були свої ракети, то не питали б куди їх пуляти. А так танцюй враже як пан скаже, інакше нічого не дадуть.
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28.08.2022 10:32
+4
А що випустили в напрямку Бєлгороду?
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28.08.2022 10:15
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по Бєлгороду домовились не стріляти?
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28.08.2022 10:14 Відповісти
А що випустили в напрямку Бєлгороду?
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28.08.2022 10:15 Відповісти
Шо-шо,- куряче капшо,- пар пердячий, оце власне все, що зебіли можуть випустити, а мудрий нарід хай нюхає, дебіли... ***
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28.08.2022 12:34 Відповісти
Я вважаю що заборона бити по кацапській території, та заборона пересікати кацапській кордон - це невірна тактика. Завдяки цьому кацапи вільно перекидають свої резерви у потрібному їм напрямку, не відчуваючи ніякої загрози. А ЗСУ тримає величезні сили на кордонах з Білорусією та Оркостаном на случай наступу з цих напрямків. Потрібна активна оборона, щоби московити не мали можливості вільно оперувати своїми військами.
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28.08.2022 10:24 Відповісти
Як би були свої ракети, то не питали б куди їх пуляти. А так танцюй враже як пан скаже, інакше нічого не дадуть.
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28.08.2022 10:32 Відповісти
А що, відповісти на обстріл з мінометів потрібні якійсь імпортні ракети?
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28.08.2022 10:34 Відповісти
Пульнути просто по ближній території аби куди? Військові об"єкти знаходяться далі і міномет туди не дістане.
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28.08.2022 10:37 Відповісти
А прочитати уважно? - " ...відповісти на обстріл з мінометів.." Відповісти
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28.08.2022 10:46 Відповісти
Реєстрація 28 серпня 2022.
Сьогоднішній жабоїд і свої 5 копійок вставило.
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28.08.2022 11:40 Відповісти
Відповісти з мінометів на ракетний обстріл з Бєлгорода?
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28.08.2022 10:52 Відповісти
А що, тільки ракетами обстрілюють?
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28.08.2022 11:25 Відповісти
Про застосування іншої зброї окрім ракет в матеріалі нічого не сказано.
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28.08.2022 11:36 Відповісти
А що, про обстріли тільки сьогодні написали?
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28.08.2022 15:07 Відповісти
Заборона стріляти по рф - чиста брехня. Ну принаймні стріляти українськими та старими радянськими ************ можна -100%.
Недостатньо стріляють тому, що влада пристосувалася на війні робити гроші - тому і не хочуть закінчувати.
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28.08.2022 10:34 Відповісти
Зелений барига на крові не хоче закінчувати війну.
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28.08.2022 10:39 Відповісти
Наведіть хоч одне посилання що була відповідь з нашої сторони.
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28.08.2022 10:47 Відповісти
про відповіді розповідають кожен день, на ютуб каналах. але наскільки це є правдою - не можу уявити. я особисто впенений, що російськи міста , населені пункти треба винищувати разом з цивільними русіше швайнами.
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28.08.2022 10:58 Відповісти
На ютубі багато чого розповідають, але наскільки це є правдою? - це точно. Зараз розвелося усяких блогерів, несуть якусь дурню, особливо у смартфоні важно відсіяти.
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28.08.2022 11:29 Відповісти
ну так. щоб біль менш щось знати треба мати інсайдерську інфу.
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28.08.2022 11:33 Відповісти
Туди б дрона -- камікадзе послати
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28.08.2022 10:46 Відповісти
бєлгород це ісконно українська земля,якщо оп не в курсі,нехай вчать історію,а потім лізуть до руля.Коли вони говорять філігранно,в цей час на окупованних територіях вбивають,катують вже довго.Кроваве кацапьйо дуже тішеться,коли багато вбитих від ракет.Нам тільки обіцянки.
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28.08.2022 12:19 Відповісти
 
 