Британська розвідка: "Наказ Путіна про збільшення армії навряд чи суттєво посилить бойові потужності Росії в Україні"
Указ Путіна про збільшення чисельності армії навряд чи підвищить бойову потужність Росії у війні проти України. Оскільки РФ вже втратила багато військових, а охочих йти на контракт дуже мало.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 28 серпня.
У звіті аналізують наказ Путіна від 25 серпня, яким він розпоряджається збільшити розмір армії РФ на близько 140 тисяч осіб та доручає уряду виділити відповідні кошти на це.
"Залишається незрозуміло чи Росія спробує зробити це за рахунок рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників, чи шляхом збільшення призову. Та в будь-якому разі, в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе РФ збільшити її бойові спроможності в Україні. Адже Росія втратила десятки тисяч військових, нових контрактиків - мало, а призовники принаймні технічно не зобов’язані виконувати завдання за межами території РФ", - зазначають у розвідці.
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З вождями все зрозуміло, їм та їхнім дітям не вмирати. Вони сидять у своїх світлих кабінетах, усі нащадки влаштовані до четвертого коліна.
Із "ваньками" складніше. Ідуть вмирати добровільно.
https://www.youtube.com/watch?v=zMFvP3vGE30