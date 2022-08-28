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Новини Війна
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Британська розвідка: "Наказ Путіна про збільшення армії навряд чи суттєво посилить бойові потужності Росії в Україні"

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Указ Путіна про збільшення чисельності армії навряд чи підвищить бойову потужність Росії у війні проти України. Оскільки РФ вже втратила багато військових, а охочих йти на контракт дуже мало.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 28 серпня.

У звіті аналізують наказ Путіна від 25 серпня, яким він розпоряджається збільшити розмір армії РФ на близько 140 тисяч осіб та доручає уряду виділити відповідні кошти на це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Путіна про збільшення чисельності ЗС РФ свідчить про підготовку Росії до великої наземної війни, - Бутусов. ВIДЕО

"Залишається незрозуміло чи Росія спробує зробити це за рахунок рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників, чи шляхом збільшення призову. Та в будь-якому разі, в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе РФ збільшити її бойові спроможності в Україні. Адже Росія втратила десятки тисяч військових, нових контрактиків - мало, а призовники принаймні технічно не зобов’язані виконувати завдання за межами території РФ", - зазначають у розвідці.

армія рф (17255) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+19
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28.08.2022 10:29
+4
Коли, де і з ким би не воювала росія, хоч би як називала свої воєнні дії, війна, конфлікт чи як зараз - СВО, все обов'язково зводиться до обов'язкової дії - набрати більше "ванек" з глухих ****** і кинути їх на кулемети.
З вождями все зрозуміло, їм та їхнім дітям не вмирати. Вони сидять у своїх світлих кабінетах, усі нащадки влаштовані до четвертого коліна.
Із "ваньками" складніше. Ідуть вмирати добровільно.
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28.08.2022 10:26
+2
Шпионка ГРУ в НАТО. Как раскрыли разведчицу, которая годами дружила с западными военными
https://www.youtube.com/watch?v=zMFvP3vGE30
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28.08.2022 10:31
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Так посилення з 1.01.2023. Чи буде до того часу та армія що ще є?...
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28.08.2022 10:18 Відповісти
Коли, де і з ким би не воювала росія, хоч би як називала свої воєнні дії, війна, конфлікт чи як зараз - СВО, все обов'язково зводиться до обов'язкової дії - набрати більше "ванек" з глухих ****** і кинути їх на кулемети.
З вождями все зрозуміло, їм та їхнім дітям не вмирати. Вони сидять у своїх світлих кабінетах, усі нащадки влаштовані до четвертого коліна.
Із "ваньками" складніше. Ідуть вмирати добровільно.
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28.08.2022 10:26 Відповісти
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28.08.2022 10:29 Відповісти
Шпионка ГРУ в НАТО. Как раскрыли разведчицу, которая годами дружила с западными военными
https://www.youtube.com/watch?v=zMFvP3vGE30
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28.08.2022 10:31 Відповісти
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28.08.2022 10:37 Відповісти
султан відробляє за грошові ніштяки.
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28.08.2022 11:03 Відповісти
Іх тре бити здалека шоб не чути іх тяжолии дух.
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28.08.2022 10:41 Відповісти
Да живих мішень у нас більше так вони нас артою плавят
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28.08.2022 10:51 Відповісти
вони самі не знають звідки фуло їх візьме,восени на рашці призов 130 тис мабуть за пару тижнів підготовки будуть кидати їх на фронт.
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28.08.2022 11:05 Відповісти
Шановний Фрідом,в якому саме місці Ми українці,маємо більшість в кількості?Можеш не відповідати.Та будь у нас хоч 2 до одного,то кацапів би вже давно в Україні не було.Британська розвідка все ще продовжує вірити,що в кацапії 21 століття.Якщо фюрерок написав про 140 тисяч,то так воно і є.Це все рівно,що продовжувати вірити в 28 героїв панфіловців.А кількість у нас-це з урахуванням жителів міст і сіл,які кацапи рівняють з землею?
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28.08.2022 11:57 Відповісти
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28.08.2022 11:15 Відповісти
Якщо росія оголосить про приєднання окупованих територій, то зможе відправляти туди й призовників теж.
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28.08.2022 11:28 Відповісти
"https://www.youtube.com/watch?v=0vRRGJ1GjtU"...
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28.08.2022 11:40 Відповісти
Угомонитесь зрадое..ы, путин планировал всю Украину победить в неделю и Киев за три дня взять. Все планы пошли по бороде. Теперь сцытесь 137 тыщ чепушей, которых якобы наберут аж после первого января 2023 года и ужо тогда рашисты попрут ) Конечно-конечно, обязательно наберут, обязательно обучат, снабдят техникой и как попрут, только в январе переть некуда, холодно. В феврале тоже особо не выйдет. Т.е. вы истерички сцытесь того, что можно быть будет в марте-апреле 2023 года?! Серьёзно? Сидите ото по своим Польшам и Францией и следите как ЗСУ воют, и бабки не забывайте донатить.
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28.08.2022 12:48 Відповісти
 
 