Британська розвідка: "Наказ Путіна про збільшення армії навряд чи суттєво посилить бойові потужності Росії в Україні"

Указ Путіна про збільшення чисельності армії навряд чи підвищить бойову потужність Росії у війні проти України. Оскільки РФ вже втратила багато військових, а охочих йти на контракт дуже мало.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 28 серпня.

У звіті аналізують наказ Путіна від 25 серпня, яким він розпоряджається збільшити розмір армії РФ на близько 140 тисяч осіб та доручає уряду виділити відповідні кошти на це.

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"Залишається незрозуміло чи Росія спробує зробити це за рахунок рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників, чи шляхом збільшення призову. Та в будь-якому разі, в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе РФ збільшити її бойові спроможності в Україні. Адже Росія втратила десятки тисяч військових, нових контрактиків - мало, а призовники принаймні технічно не зобов’язані виконувати завдання за межами території РФ", - зазначають у розвідці.