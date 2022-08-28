Уночі в Мелітополі знищено одну з військових баз окупантів, - Федоров. ВIДЕО

Уночі в Мелітополі було знищено одну з потужних військових баз окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

В селищі Мирному Мелітопольського району зруйновано одну з будівель, в якій велася підготовка до псевдореферендуму.



Крім того, за його словами, в Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит".



"Пізніше дамо детальнішу інформацію про втрати ворога, проте одне можемо сказати напевно - окупантам на українській землі м’яко кажучи некомфортно і їм тут не раді.



Вже протягом 3-х тижнів кожного дня у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї волі - вони мають піти з тимчасово окупованих територій", - додав Федоров.

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