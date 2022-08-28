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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Уночі в Мелітополі знищено одну з військових баз окупантів, - Федоров. ВIДЕО

Уночі в Мелітополі було знищено одну з потужних військових баз окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

В селищі Мирному Мелітопольського району зруйновано одну з будівель, в якій велася підготовка до псевдореферендуму.

Крім того, за його словами, в Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит".

"Пізніше дамо детальнішу інформацію про втрати ворога, проте одне можемо сказати напевно - окупантам на українській землі м’яко кажучи некомфортно і їм тут не раді.

Вже протягом 3-х тижнів кожного дня у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї волі - вони мають піти з тимчасово окупованих територій", - додав Федоров.

Читайте: Вночі в Мелітополі лунали потужні вибухи, - мер Федоров

Автор: 

вибух (4440) Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
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28.08.2022 10:56
+28
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28.08.2022 10:45
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28.08.2022 10:53
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МЕР? Орденоносец из конча заспы....
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28.08.2022 10:44 Відповісти
Это типа Гайдая, очередной приноситель хороших новостей, который к ним не имеет никакого отношения
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28.08.2022 10:47 Відповісти
.Яків запрошує орду до пекла

@ua_100

·

https://twitter.com/ua_100/status/1563192323105628162 26 авг.

Хочу перепитатися ще раз: за що мер Мелітополя орден отримав?

За те що без жодної барикади здав місто, не вивів з ладу аеродром, "попав в полон", тут же обміняв себе на 7 кацапів, з'їбався в ЄС, а потім ще й наклянчену західну гуманітарку віддав через верещучку оркам?
Помиляюся?
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28.08.2022 12:58 Відповісти
А , вы засранцы с окопов строчите⁉️
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28.08.2022 22:14 Відповісти
Мелитополь ❤️💙💛👍👍👍👍👍🍀🍀🍀‼️🙏🙏🙏 ждет освобождения от нечести рашистской мразоты‼️
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28.08.2022 22:20 Відповісти
Внешне немного напоминает знаменитого проходимца Василия Кроликова из фильма "Ширли-Мырли"

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28.08.2022 10:51 Відповісти
одна нога тут друга там
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28.08.2022 10:45 Відповісти
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28.08.2022 10:45 Відповісти
собачки пообгризали
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28.08.2022 10:50 Відповісти
Ворони пообклювали.
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28.08.2022 11:55 Відповісти
опарыши гужбанили
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28.08.2022 14:38 Відповісти
Вопрос. Можно ли украинских собачек назвать людоедами, если то, что они ели назвать людьми нельзя?
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28.08.2022 22:55 Відповісти
вони самі їдять собак. Є навіть перехоплені розмови. Тому пси і думають собі - як не ми їх, то вони нас.
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28.08.2022 23:29 Відповісти
Логично. Собачки тоже имеют право защищаться.
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29.08.2022 01:31 Відповісти
Фиксик?
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28.08.2022 11:40 Відповісти
Так вот значит - кто такие фиксики! А то "большой-большой секре-е-ет!"
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28.08.2022 12:17 Відповісти
Мухтар і Рекс були дуже голодними, бо хазяї швидко евакуювалися від наступу кацапів 😁
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28.08.2022 17:03 Відповісти
Как-то он странно резко похудел. Кацапские свиноматки, завидуйте диете! Только в Украине и только для вас!
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28.08.2022 22:21 Відповісти
Харошие сапаги, нада брать)
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28.08.2022 22:37 Відповісти
Ох, как же ты, милок похудел! Кожа да кости! Поправочка, сапоги да кости!
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28.08.2022 23:08 Відповісти
Интересно, сколько стоит изготовление такой НАТУРАЛЬНОЙ "тушки" в Голливуде для военного фильма или ужастика? В Украине - бесплатно, ну может немного бавовны и селитры. Пора пантеновать все подобные снимки и видео и делать бизнес. Прибыль направлять тому подразделению, кто поставлял бавовну.
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28.08.2022 22:51 Відповісти
Шпрехає мовою окупанта. Тому кацапи і прийшли туди асвабаждать.
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28.08.2022 10:46 Відповісти
мовою окупанта шпрехає канал FREEDOM./

русскоязичнопатриотический
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28.08.2022 10:51 Відповісти
і усих україномовних з перекладом російською видають. І це, Яніна Соколова, сердилась якось - за народні гроші.
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28.08.2022 10:55 Відповісти
Ось тут трохи не погоджуся.
Канал "FREEDOM" - "ДОМ" був створений задовго до війни як канал цільового мовлення російською мовою на територію ОРЛДЛО.
Так що, у них робоча мова російська і перекладають навіть якщо говорять українською
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28.08.2022 10:57 Відповісти
Цей канал може і не транслюватись в ОРДЛО, бо українське там під забороною ???

а гроши українців , які воюють за Україну , на цей канал витрачаются
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28.08.2022 11:06 Відповісти
І ще - мабудь в ОРДЛО чудово розуміють і українську - так шо ОПУ щось бреше . Може це менеджерам ОПУ РОСІЙСЬКОМОВНИЙ КАНАЛ ДО ВПОДОБИ .
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28.08.2022 11:08 Відповісти
Нагадаю вам, що й Радіо Свобода, голос Америки, ВВС у СРСР теж були заборонені. Проте віщали російською/українською і всі їх слухали. Якщо в ОРДЛО знайдеться хоча б 100 осіб, які за супутниковою тарілкою одержують новини з цього каналу, він уже виправдав витрати на нього.
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28.08.2022 11:11 Відповісти
‼️‼️ЩЕ РАЗ ЗВЕРТАЮ ВАШУ УВАГУ , шо в ОРДЛО розуміють українську мову добре . Це ісконни українські землі, там і бабушкі і праьабабушкі і прапрабабушкі розмовляли українською

ДАЖЕ у Ростові українську розуміють
ТАК ЩО ДОСИТЬ проїдати українські податки ледачим журналюгам, які НЕ ХОЧУТЬ розмовляти державною мовою
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28.08.2022 11:30 Відповісти
Понимать может и понимают, да только в большинстве не говорят. А вы предложите им альтернативу, слушать контент на украинском и такой же на русском и посмотрите, что они выберут. То-то же. Кстати, многие может и рады были бы слушать на украинском, но.... оказаться потом "на подвале" за нелояльность? "Запомни, сынок и у стен есть уши". С таким выражением не встречались?
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28.08.2022 22:31 Відповісти
Якщо в ОРДЛО знайдеться хоча б 100 осіб,, які не розуміють українську, то "можете бросить в меня камень" як казав Остап Бендер.

І оце плазування перед ними у вигляді росмови вони прекрасно розуміють. І трактують це як слабість.

Садист завжди нападає на слабого.
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28.08.2022 11:49 Відповісти
нехай ОРДЛО й фінансує
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28.08.2022 11:09 Відповісти
Так КАЦАПИ завжди із українців робили лохів .
ТО- мацьковська церков збирала з українців мильярди та везла в мацкву ( українці веруючі , ніж россіяне ) І досі збирають - ніяк їх з України не випрешь
ТО- дорогі за гроші українців побудували для східна і юговостокА , шоб агресор по добрим дорогам їздив
ТО- ФРІДОМ за гроши українців фінансують , замість фінансування українських програми

СБУ треба поработать
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28.08.2022 11:35 Відповісти
наразі це неможливо
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28.08.2022 13:27 Відповісти
але клоунізм "пєрєстать стрєлять" і "дагаваріцца па сєрєдінє" наразі виражений в тому шо цю єрєсь навіть не ОРДЛО фінансує; зробили окупанту гарний сервіс перегляда новин російською; як в анекдоті проїжачка в тумані, мужиків та ізолєнту - ржачь
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28.08.2022 13:34 Відповісти
А чего об этом объявляет не генштаб,а в общем гражданский человек
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28.08.2022 10:46 Відповісти
Мутний цей мер....
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28.08.2022 10:53 Відповісти
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28.08.2022 10:53 Відповісти
Общеизвестная сущность мнимой "загадочной руssкой души", в умении руssких проявлять чванливую спесь или подобострастное раболепие, в зависимости от обстоятельств.
Джохар Дудаев
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28.08.2022 11:50 Відповісти
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28.08.2022 10:56 Відповісти
У новинах проймануло про неггаразди (з нашого боку - гаразди) з бавовною поблизу Фіолента (Севастополб). Мис Фіолент - це ж курортне місце (до речі, ми там були) - що там підривати?
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28.08.2022 10:58 Відповісти
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28.08.2022 11:09 Відповісти
Руssкий герб клеймо двуличного скота - глумление и звериная жестокость руssких в отношении к слабым, и их привычка раболепно лебезить и пресмыкаться перед сильным!
Джохар Дудаев
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28.08.2022 11:02 Відповісти
ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ РАЗГОВАРИВАЮТ МАТОМ? Лекция историка А. Палия

https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%991 https://youtu.be/ySNQkeMA8Go
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28.08.2022 11:25 Відповісти
-"Чекаємо на жест доброї волі - вони мають піти з тимчасово окупованих територій"-
Якщо вони просто "підуть"-то вони можуть повернутися, якщо не завтра то згодом. Тому їх треба вивезти "200", так щоб надійно, без спроби повернення!
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28.08.2022 11:05 Відповісти
С 2010-го по 2015 год Федоров- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 депутат Мелитопольского горсовета Запорожской области

от Партии регионов.
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28.08.2022 12:00 Відповісти
Оккупанты завезли в Мелитополь 10 химлабораторий: собираются спасать свое руководство в случае катастрофы на ЗАЭС, - Федоров

https://war.obozrevatel.com/okkupantyi-zavezli-v-melitopol-10-himlaboratorij-sobirayutsya-spasat-svoe-rukovodstvo-v-sluchae-katastrofyi-na-zaes-fedorov.htm?_ga=2.37129952.1344238622.1661677232-65559
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28.08.2022 12:02 Відповісти
Так что там на счет "Автоцветлит"? Подтвердилось или трепатня?
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28.08.2022 15:53 Відповісти

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28.08.2022 17:06 Відповісти
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28.08.2022 17:07 Відповісти
 
 