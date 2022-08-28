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Уночі в Мелітополі знищено одну з військових баз окупантів, - Федоров. ВIДЕО
Уночі в Мелітополі було знищено одну з потужних військових баз окупантів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
В селищі Мирному Мелітопольського району зруйновано одну з будівель, в якій велася підготовка до псевдореферендуму.
Крім того, за його словами, в Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит".
"Пізніше дамо детальнішу інформацію про втрати ворога, проте одне можемо сказати напевно - окупантам на українській землі м’яко кажучи некомфортно і їм тут не раді.
Вже протягом 3-х тижнів кожного дня у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї волі - вони мають піти з тимчасово окупованих територій", - додав Федоров.
Топ коментарі
+30 Чайка Київ
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+28 Татьяна Ежова
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+26 аспм мпри
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@ua_100
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https://twitter.com/ua_100/status/1563192323105628162 26 авг.
Хочу перепитатися ще раз: за що мер Мелітополя орден отримав?
За те що без жодної барикади здав місто, не вивів з ладу аеродром, "попав в полон", тут же обміняв себе на 7 кацапів, з'їбався в ЄС, а потім ще й наклянчену західну гуманітарку віддав через верещучку оркам?
Помиляюся?
русскоязичнопатриотический
Канал "FREEDOM" - "ДОМ" був створений задовго до війни як канал цільового мовлення російською мовою на територію ОРЛДЛО.
Так що, у них робоча мова російська і перекладають навіть якщо говорять українською
а гроши українців , які воюють за Україну , на цей канал витрачаются
ДАЖЕ у Ростові українську розуміють
ТАК ЩО ДОСИТЬ проїдати українські податки ледачим журналюгам, які НЕ ХОЧУТЬ розмовляти державною мовою
І оце плазування перед ними у вигляді росмови вони прекрасно розуміють. І трактують це як слабість.
Садист завжди нападає на слабого.
ТО- мацьковська церков збирала з українців мильярди та везла в мацкву ( українці веруючі , ніж россіяне ) І досі збирають - ніяк їх з України не випрешь
ТО- дорогі за гроші українців побудували для східна і юговостокА , шоб агресор по добрим дорогам їздив
ТО- ФРІДОМ за гроши українців фінансують , замість фінансування українських програми
СБУ треба поработать
Джохар Дудаев
Джохар Дудаев
https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%991 https://youtu.be/ySNQkeMA8Go
Якщо вони просто "підуть"-то вони можуть повернутися, якщо не завтра то згодом. Тому їх треба вивезти "200", так щоб надійно, без спроби повернення!
от Партии регионов.
https://war.obozrevatel.com/okkupantyi-zavezli-v-melitopol-10-himlaboratorij-sobirayutsya-spasat-svoe-rukovodstvo-v-sluchae-katastrofyi-na-zaes-fedorov.htm?_ga=2.37129952.1344238622.1661677232-65559