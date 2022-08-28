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Громадяни, які втратили роботу, можуть отримати субсидію. Потрібно звернутися до центру зайнятості, - Мінсоцполітики

субсидія

Безробітні українці можуть отримати субсидію. Для цього їм необхідно зареєструватися в центрі зайнятості.

Про це заявив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз ситуація динамічна, картина доходів сім'ї може змінюватися кардинально в швидкому темпі. Ще на період карантину було передбачено: громадяни, які втратили роботу, зареєструвалися в центрах зайнятості і отримують допомогу по безробіттю, можуть звернутися і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги по безробіттю, яке вони отримували у попередні місяці", - пояснив він.

За словами Музиченка, в разі втрати роботи кожен українець має право звернутися в центр зайнятості, стати на облік і претендувати на субсидію.

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Автор: 

безробіття (542) субсидія (1069) Міністерство соціальної політики (1268) Музиченко Віталій (13)


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І куди звертатися людям, наприклад в т.о. Херсоні ?
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28.08.2022 11:06 Відповісти
Ніхто нікуди не звернеться. Народ боїться повістки. Кожен хоче відправити на фронт зеленського і його шапіто
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28.08.2022 11:11 Відповісти
Мне центр занятости отказал,причина - учетная карточка не канает , идите в военкомат, военкомат работает два дня в неделю!!!(кто нибудь может объяснить почему не каждый день). Людей много, запись на три недели вперед, нужно прийти в 5 утра и записаться,чтоб через две три недели попасть туда...
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28.08.2022 14:23 Відповісти
Безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт, - Денис Шмигаль.
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28.08.2022 12:04 Відповісти
Ті хто був фоп і формально залишається не можуть бути безробітними де юре, доки не ліквідують фоп... і тут почалося, там треба закритись у податковій, яка має зробити якийсь аудит. Подихайте люди добрі.
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28.08.2022 13:46 Відповісти
При "реєстрації" онлайн центр зайнятості передзвонює і каже прийти особисто з воєнним квитком, не прийшов - відмовляє у статусі. Представник військомату сидить у сусідньому кабінеті, якщо що. Це поясняє невелику кількість офіційно зареєстрованих безробітніх.
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28.08.2022 14:10 Відповісти
Вранье.в Херсоне это не возможно.
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28.08.2022 19:19 Відповісти
 
 