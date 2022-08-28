Громадяни, які втратили роботу, можуть отримати субсидію. Потрібно звернутися до центру зайнятості, - Мінсоцполітики

Безробітні українці можуть отримати субсидію. Для цього їм необхідно зареєструватися в центрі зайнятості.

Про це заявив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз ситуація динамічна, картина доходів сім'ї може змінюватися кардинально в швидкому темпі. Ще на період карантину було передбачено: громадяни, які втратили роботу, зареєструвалися в центрах зайнятості і отримують допомогу по безробіттю, можуть звернутися і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги по безробіттю, яке вони отримували у попередні місяці", - пояснив він.

За словами Музиченка, в разі втрати роботи кожен українець має право звернутися в центр зайнятості, стати на облік і претендувати на субсидію.

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