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Китай привів армію в бойову готовність після того, як крейсери США пройшли біля Тайваню

китай

Збройні сили Китаю приведені у бойову готовність. Це сталося після проходу двох військових кораблів США Тайванською протокою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

З такою заявою виступив представник Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ши І.

"Східна зона бойового командування НВАК здійснила супровід американських крейсерів, здійснила повний контроль за їх діяльністю. Підрозділи командування перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб своєчасно припинити будь-які провокації", - сказав він.

Також читайте: У Раді створили міжфракційне об’єднання дружби з Тайванем

Раніше два кораблі ВМС США Antietam і Chancellorsville почали прохід через Тайванську протоку, подібні маневри проводяться вперше з часу скандального візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі в Тайбей.

Автор: 

Китай (4532) США (22614) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+19
По количеству джонок - может быть.
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28.08.2022 11:20
+14
Эти всё никак не угомонятся, всё сопли пузырями надувают при виде американцев
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28.08.2022 11:02
+13
Китаиськии флот уже переважає США

Кумедний жарт.
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28.08.2022 11:12
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Эти всё никак не угомонятся, всё сопли пузырями надувают при виде американцев
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28.08.2022 11:02 Відповісти
Да это всё театральное представление,пора уже догадаться...
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28.08.2022 13:01 Відповісти
конфлікт китаю з країнами вільного світу неминучий.
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28.08.2022 11:07 Відповісти
Непотянем -- іх 1.5 млд.-- тре економічно
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28.08.2022 11:11 Відповісти
атомним бомбам байдуже скільки там їх.
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28.08.2022 11:23 Відповісти
Захід ядрьоноі віини боіця -- у США 3 млн. мільионерів-- воно ім треба
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28.08.2022 12:15 Відповісти
там умнее люди чем в рашке.... и умеют деньги считать.если бы хотели давно бы начали
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28.08.2022 11:16 Відповісти
якби були розумнішими,відкрили б другий фронт проти парашки,китай рашка,північна корея,м'янма тощо -країни неволі (вісь зла) вони не можуть існувати в мирі з країнами волі (загроза альтернативного життя для своїх громадян та виклик їх імперським амбіціям).тому загроза ядерної війни у найближчі роки дуже висока
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28.08.2022 11:22 Відповісти
так Китай відкрив фронт по викачуванні ресурсів по хорошій акції...їм там всьо номрально, економіка росте казна ноповнюється
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28.08.2022 11:30 Відповісти
а ще Китай дав відмашку на війну рашки проти України і по факту підтримує підорашку в тому числі інформаційно.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytay-viyna-v-********/31911143.html Китай відмовився критикувати війну Росії в Україні або навіть називати її вторгненням, водночас засуджуючи антиросійські санкції.
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28.08.2022 11:35 Відповісти
Китай бабло на мире зарабатывает. Ему нет резона.
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28.08.2022 16:28 Відповісти
Китаиськии флот уже переважає США . Раніше іх тре було бити -- а то дождались шо вони вже в космосі і атомна зброя.
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28.08.2022 11:08 Відповісти
Китаиськии флот уже переважає США

Кумедний жарт.
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28.08.2022 11:12 Відповісти
По количеству джонок - может быть.
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28.08.2022 11:20 Відповісти
По есмінцях -- не знаю яке там вооруженіє -- сам в шоці . Просто він далеко - за ним мало хто слідкував -- кроме США . А в нього економіка вже 1 -- 2 в світі.
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28.08.2022 11:20 Відповісти
за довжиною
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28.08.2022 11:25 Відповісти
размєр бачте імєєт значєніє
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28.08.2022 11:27 Відповісти
Po kolicestvo kitajci imejet bolsuju armiju,no vyigryvajet texnologiji.Jadernimi udarami malomocnimi bombami stati razbambit ixniju armiju.Ili realno hiperzvukovimi raketami s efektam tungovskogo meteorita udarit po Kitaju.Uvi kitaj otstajiot texnologijami ot statov tam gde nado neostovat
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28.08.2022 11:32 Відповісти
ти далі тут ***** среш? іксперд сраний? по чому переважає ****** дурнувате? може по авіаносцях,чи по удк,чи по ракетним крейсерам,чи може по есмінцям? про підводні човни і яз зброю аж смішно стало,їбанько ти хоть вікі відкрий і бідьше ***** не пиши.
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28.08.2022 12:28 Відповісти
Дані розвіки Ізраілю -- в Китаю есмінців більше як у США а в рашці підводних човнів більше як у США -- всі питання до них
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28.08.2022 12:40 Відповісти
не ***** *****,нема там навіть половини від США,а по ПЧ вони взагалі на дні,тому ***** пшло зі своїм спамом
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28.08.2022 15:34 Відповісти
Дикии сказав хто применшує силу і можливість ворога -- телепень
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28.08.2022 16:02 Відповісти
НАЙБІЛЬШЕ підводних човнів у... КНДР.
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28.08.2022 16:10 Відповісти
Знайдуть гарну лужу,щоб голосно в неї пукнути
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28.08.2022 11:09 Відповісти
Можливо помиляюсь,але в новітній історіі не було випадку,коли Китай розпочав війну проти котрогось з сусідів і добився там успіху...Весь час лемент,крики,сто двадцяті китайські попередження - і на тому все...Нація дуже обережна,вміє чекати і вміє користатись з того чекання...Не один труп ворога проплив мимо китайця,поки той сидів на берегу...Почекає і зараз,ризикувати не буде...Інтрига в тому,що тамті теж китайці,і теж уміють чекати...
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28.08.2022 11:15 Відповісти
Уже піднакопив
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28.08.2022 11:21 Відповісти
їм навіть В'єтнам ***** насипав)))
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28.08.2022 12:37 Відповісти
Китайці не такі кончені як кацапи)))
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28.08.2022 11:20 Відповісти
Набагато хитріші.
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28.08.2022 11:22 Відповісти
Китайцы хорошие актёры.
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28.08.2022 11:23 Відповісти
китайці ще гірше ніж кацапи,тому що кацапи раби китайців.
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28.08.2022 11:25 Відповісти
Х#йня - нічого з того не буде.
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28.08.2022 11:27 Відповісти
жоден китайський пляж не постраждав
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28.08.2022 11:44 Відповісти
Ключевое слово - ПОСЛЕ ТОГО. Китай такой же раздутый мыльный пузырь ка и кацапня с советским и кацапским вооружением ну чуть- чуть более модернизированным. Увидев в войне в Украине американское вооружение коим напичкан Тайвань маоцзедуны малость обосрались!!!!!!
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28.08.2022 11:51 Відповісти
Ну чо ми ж реготали аж кутні було видно -- коли путін гіперзвукову зброю демонстрував -- казали мультіки А вних є кинджал . Ворога не треба недооцінювати-- сказав Дикии -- Аидар
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28.08.2022 12:09 Відповісти
І виявилося, що це єдине, що є "аналоговнєтного" у "другій армії світу", перед якою десятиліттями сцялося саме НАТО.
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28.08.2022 12:13 Відповісти
ще раз ****** іксперд кінжал не гіперзвук,а авіаційна балістична ракета,така як Х-15,тому ***** ****** тупориле зі своїм спамом,я тобі бидло відкрию страшну таємницю,всі балістичні ракети коли падають виходять на гіперзвук,але від цього їх гіперзвуковими не рахують
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28.08.2022 12:35 Відповісти
Ракета шо не може бути гіперзвуковою
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28.08.2022 12:45 Відповісти
ще раз їблан тупорогий,гіперзвуковими вважаються тільки ракети які досягають гіперзвуку в ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ польоті,те що БАЛІСТИЧНІ ракети при падінні виходять на гіперзвук не ро робить їх такими,вони тому і балістичні.що досягають своєї швидкості за рахунок ВІЛЬНОГО падіння,а не завдяки роботі прямоточного реактивного або ракетного дивигуна
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28.08.2022 16:13 Відповісти
Ракета запускаєця на Камчатці - бистренько - гіперзвуково -- за 5 хв. підлітає до москви -- зупиняєця над кремлем і падає вниз -- Кинджал
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28.08.2022 16:27 Відповісти
їбло а їбло а тепе6р свою параханини прибери,а краще злижи, клоун *****
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29.08.2022 03:22 Відповісти
Немецкую ФАУ-2 в середине 40-х годов прошлого века с таким подходом тоже можно считать гиперзвуковой.
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28.08.2022 17:49 Відповісти
Ну якщо в неі була швидкість 12000 км час -- та да .
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28.08.2022 18:32 Відповісти
6000 км/ч была, через 80 лет в два раза быстрее - не сильно впечатляет
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28.08.2022 19:40 Відповісти
В Китаю зараз такий шанс повернути свої землі, захоплені паРашею, а вони бикують на Тайвань. Тьху.
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28.08.2022 12:12 Відповісти
А тренируюця на нас.
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28.08.2022 12:18 Відповісти
Бояця -- Японія -- острови
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28.08.2022 12:19 Відповісти
Неумеренное потребление риса приводит к катастрофическим изменениям в мозгу.
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28.08.2022 12:20 Відповісти
Китай це азійська країна, їй притаманна підступність, набагато небезпечніша ніж паРашка. І взагалі через війну рашки з Україною стратегічно виграє Китай, може пуйло китайський агент?
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28.08.2022 12:41 Відповісти
І нащо піднімати тривогу ? Що ті два корабля США зроблять ?
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28.08.2022 13:02 Відповісти
Цілу армію проти ДВОХ (!) кораблів. Ще одні сцикуни, ьільки косоокі...
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28.08.2022 14:28 Відповісти
 
 