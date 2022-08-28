Китай привів армію в бойову готовність після того, як крейсери США пройшли біля Тайваню
Збройні сили Китаю приведені у бойову готовність. Це сталося після проходу двох військових кораблів США Тайванською протокою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
З такою заявою виступив представник Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ши І.
"Східна зона бойового командування НВАК здійснила супровід американських крейсерів, здійснила повний контроль за їх діяльністю. Підрозділи командування перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб своєчасно припинити будь-які провокації", - сказав він.
Раніше два кораблі ВМС США Antietam і Chancellorsville почали прохід через Тайванську протоку, подібні маневри проводяться вперше з часу скандального візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі в Тайбей.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytay-viyna-v-********/31911143.html Китай відмовився критикувати війну Росії в Україні або навіть називати її вторгненням, водночас засуджуючи антиросійські санкції.
Кумедний жарт.