Китай привів армію в бойову готовність після того, як крейсери США пройшли біля Тайваню

Збройні сили Китаю приведені у бойову готовність. Це сталося після проходу двох військових кораблів США Тайванською протокою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

З такою заявою виступив представник Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ши І.

"Східна зона бойового командування НВАК здійснила супровід американських крейсерів, здійснила повний контроль за їх діяльністю. Підрозділи командування перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб своєчасно припинити будь-які провокації", - сказав він.

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Раніше два кораблі ВМС США Antietam і Chancellorsville почали прохід через Тайванську протоку, подібні маневри проводяться вперше з часу скандального візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі в Тайбей.