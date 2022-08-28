Морські піхотинці ліквідували 14 окупантів, знищили 1 МТЛБ, 2 артилерійські системи "Гіацинт-С" та 1 САУ, - ВМС ЗСУ

27 серпня, військові частини та підрозділі морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗС України.

"На Донецькому напрямку наші воїни надійно тримають оборону, минулої доби вони знищили 6 окупантів.

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Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого ворог втратив 8 чоловік живої сили, 1 МТЛБ, 2 артилерійські системи "Гіацинт-С" та 1 САУ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.