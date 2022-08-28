Розповідала про "неонацистів" та "порятунок" російськомовних: Повідомлено про підозру прихильниці "русского мира" у Харкові
Жителька Харкова розповідала про "неонацистів" в Україні та "порятунок" російськомовного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
За даними слідства, протягом березня-червня цього року жінка за власною ініціативою агітувала місцевих мешканців до підтримки "русского мира".
Підозрювана розповідала, що РФ рятує Україну від "неонацистів". На її думку, ворожа армія має зайти до Харкова та області задля "порятунку" російськомовного населення.
Жінці повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Топ коментарі
+28 Тетяна Тать
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+21 Александр Чуднивец #474549
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+12 Μολών λαβέ
показати весь коментар28.08.2022 11:57
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Щось дуже довго агітувала.
миллионов , полученного за продажу Украины и охраной Портнова , Живаго ,Шуфрича , Бойко ,мертвечука дворцов Суркисов и других олигархов из батальена Монако
да ее не в буцыгарню, ее в дурку на освидетельствование впору
отак подивишся здаля на москаля... (с)
нет, я реально думаю что у данной конкретной бабы крен в мозгах.
она ж лазит по улицам, где падают ракеты и рвутся бомбы.
и она людям рассказывает, чтоб потерпели, пока их убивают, потому что их так спасают?
Если успеет скажет "это ВСУ"
Джохар Дудаев
только депортация освободить Украину от быдла русского мира
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
этих кацап никакие аргументы непереубедят, только депортация на мокшанские болота .
не ображайтесь, цьом
тут к нам мильчаков припёрся. Очень желаю, шоб ему ноги оторвало по самые яйца, и место на паперти Исаакиевского собора за ним прикрепили пожизненно.
Тама - земель неміряно , правда , не так благоустроїних
А самі не захочуть , прийдеться виселяти