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Новини Війна
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Розповідала про "неонацистів" та "порятунок" російськомовних: Повідомлено про підозру прихильниці "русского мира" у Харкові

прокуратура

Жителька Харкова розповідала про "неонацистів" в Україні та "порятунок" російськомовного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, протягом березня-червня цього року жінка за власною ініціативою агітувала місцевих мешканців до підтримки "русского мира".

Підозрювана розповідала, що РФ рятує Україну від "неонацистів". На її думку, ворожа армія має зайти до Харкова та області задля "порятунку" російськомовного населення.

Жінці повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 депутатам Маріупольської міськради від "ОПЗЖ" повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

прокуратура (3669) Харків (5573) русский мир (450)


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Топ коментарі
+28
жить в Харькове, где рашисты снесли дофигища зданий и убили огромное количество человек - и рассказывать, что рашисты обстреливают во спасение русскоязычных?

да ее не в буцыгарню, ее в дурку на освидетельствование впору
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28.08.2022 11:52
+21
Дурна стара совкова відрижка...
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28.08.2022 11:50
+12
Есть большая дурка, роZZия называется, там живут несчастные люди дикари, все на вид ужасные гнусные внутри
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28.08.2022 11:57
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За даними слідства, протягом березня-червня цього року жінка за власною ініціативою агітувала місцевих мешканців до підтримки "русского мира". Джерело:
Щось дуже довго агітувала.
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28.08.2022 11:50 Відповісти
Тем временем филиал ФСББаканова-Наумова был слишком занят перегоном
миллионов , полученного за продажу Украины и охраной Портнова , Живаго ,Шуфрича , Бойко ,мертвечука дворцов Суркисов и других олигархов из батальена Монако
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28.08.2022 12:33 Відповісти
Дурна стара совкова відрижка...
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28.08.2022 11:50 Відповісти
жить в Харькове, где рашисты снесли дофигища зданий и убили огромное количество человек - и рассказывать, что рашисты обстреливают во спасение русскоязычных?

да ее не в буцыгарню, ее в дурку на освидетельствование впору
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28.08.2022 11:52 Відповісти
Есть большая дурка, роZZия называется, там живут несчастные люди дикари, все на вид ужасные гнусные внутри
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28.08.2022 11:57 Відповісти
угу
отак подивишся здаля на москаля... (с)

нет, я реально думаю что у данной конкретной бабы крен в мозгах.
она ж лазит по улицам, где падают ракеты и рвутся бомбы.
и она людям рассказывает, чтоб потерпели, пока их убивают, потому что их так спасают?
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28.08.2022 12:04 Відповісти
Ію ку@ рву повісити потрібно без суду і слідства 🤬
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28.08.2022 12:01 Відповісти
Таким даже ракета на голову не поможет

Если успеет скажет "это ВСУ"
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28.08.2022 14:46 Відповісти
Порятунок російськомовних зруйнувавши саме російськомовні території, і знищуючи там переважно російськомовне цивільне населення! І хто після цього "нацисти"?!!! Таку країну і їхніх прихильників вже ніщо не вилікує-тільки якщо не знищення, то повна ізоляція!
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28.08.2022 12:00 Відповісти
Де це ти побачив усруськомовні теріторії?
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28.08.2022 12:20 Відповісти
Общеизвестная сущность мнимой "загадочной руssкой души", в умении руssких проявлять чванливую спесь или подобострастное раболепие, в зависимости от обстоятельств.
Джохар Дудаев
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28.08.2022 12:00 Відповісти
(ОЙ)бнуте створіння....
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28.08.2022 12:01 Відповісти
Усю цю ************* пи***ту треба було ще зачищати з 14 року, тоді б і війни не сталося б. "Підвищена толерантність до ворогів, призводить до підвищеної смертності серед друзів." (с) Коли ми вже це зрозуміємо...
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28.08.2022 12:03 Відповісти
Ми остаточно позбавимось совків.я помре останній з них.Ці дурнуваті не освідомлюють,що їм при совку було гарно не тому що совок це добре,а тому що вони тоді були молоді!!!
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28.08.2022 12:04 Відповісти
Видать тетка не читала поэму Некрасова...кому на Руси дрочить хорошо? или Горе от ума Грибоедова
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28.08.2022 12:06 Відповісти
Дайте ей условный срок. Пусть продолжает свою деятельность.
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28.08.2022 12:06 Відповісти
Депортировать на Московию.

только депортация освободить Украину от быдла русского мира
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28.08.2022 12:07 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.08.2022 12:11 Відповісти
Харьков весь такой за исключением 10% нормальных людей. Даже если бомбят, они все равно будут выгораживать агрессора. Все потому, что это на нащадки, завезенных на украинские земли , кацапни , украинцев ищите по всему свету. куда их выселили или отправили.
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28.08.2022 12:12 Відповісти
Потому что туда завезли кацап , а кацап не людина.
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28.08.2022 12:15 Відповісти
100 % она иммигрантка с Московии .

этих кацап никакие аргументы непереубедят, только депортация на мокшанские болота .
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28.08.2022 12:13 Відповісти
В харкові ще багато люду простого, прип@здіного, необтяженого інтелектом.
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28.08.2022 12:14 Відповісти
Проблема в том , что там мало людей , а много кацап с Московии .
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28.08.2022 12:16 Відповісти
не кацап, а кацапІВ. або російською кацапОВ.
не ображайтесь, цьом
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28.08.2022 12:23 Відповісти
узнаёте?

тут к нам мильчаков припёрся. Очень желаю, шоб ему ноги оторвало по самые яйца, и место на паперти Исаакиевского собора за ним прикрепили пожизненно.
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28.08.2022 12:19 Відповісти
і руки!
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28.08.2022 12:24 Відповісти
Ладно. Уговорили. Одну. А иначе даже не знаю, что тогда гардемарин будет ему пожимать.

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28.08.2022 12:29 Відповісти
Почти самовар. А место при сталин-- Соловецкий моностырь
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28.08.2022 12:34 Відповісти
Якщо цьому лайну так погано в Україні, то чого воно тут смердить, нехай шурує на свої болота подалі від нацистів і проблем не має.
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28.08.2022 12:23 Відповісти
Дійсно !
Тама - земель неміряно , правда , не так благоустроїних
А самі не захочуть , прийдеться виселяти
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28.08.2022 14:08 Відповісти
Надо составить петицию президенту что бы у этих собак отбирали гражданство после отсидки в тюряге. Эта курва ещё и пенсию украинскую получает.
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28.08.2022 12:55 Відповісти
Потрібно було раніше організувати всеукраїнське опитування,і поставити два питання: ви "за" чи "проти" возз'єднання з росією? І всіх, хто "за" у примусовому порядку виставити за поребрик.
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28.08.2022 13:08 Відповісти
Ще Одеса не заграла про свою бєрєзку на балабайці,там такої риби багатенько .
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28.08.2022 14:12 Відповісти
Не ростуть в Одесі берізки - не той клімат.
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29.08.2022 00:47 Відповісти
 
 