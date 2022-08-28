Розповідала про "неонацистів" та "порятунок" російськомовних: Повідомлено про підозру прихильниці "русского мира" у Харкові

Жителька Харкова розповідала про "неонацистів" в Україні та "порятунок" російськомовного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, протягом березня-червня цього року жінка за власною ініціативою агітувала місцевих мешканців до підтримки "русского мира".

Підозрювана розповідала, що РФ рятує Україну від "неонацистів". На її думку, ворожа армія має зайти до Харкова та області задля "порятунку" російськомовного населення.

Жінці повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

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