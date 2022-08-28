Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент, - Кулеба
Війська РФ мають вийти із Запорізької АЕС.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом десятиліть ядерна безпека залишалася головним пріоритетом України, особливо враховуючи наше трагічне минуле. Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові мають вийти з АЕС - їм там нема чого робити!" - наголосив міністр.
Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
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Если в МАГАТЕ идиоты, а похоже, что так и есть и совесть продается не очень дорого, то они все к этому ведут. Случись что потом, МАГАТЕ скажут, что они не при чем. Они мониторинговая миссия.
Кулеба дипломат...намагається якось поліпшити ситуацію, в яку нас впердолів зелений клован..ніций запроданець..
В России планируют устроить показательное судилище над президентом Украины Владимиром Зеленским. Одним из "свидетелей" должен стать экс-генерал СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене.
Отмечается, что ГЛАВНЫМ СВИДЕТЕЛЕМ ДОЛЖЕН ВЫСТУПИТЬ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ГОСИЗМЕНЕ БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛ СБУ
АНДРЕЙ НАУМОВ.
В настоящее время он находится в исправительной колонии города Ниш в Сербии. Он был задержан на границе с суммой около 600 тысяч евро при попытке незаконно попасть на территории страны и найти там политическое убежище.
"Источники утверждают, что россияне сейчас торгуются с сербами о передаче Наумова. Именно поэтому сербы не освобождают бывшего генерала из-под стражи, потому что стремятся выгодно разменять его в этой сделке.
https://war.obozrevatel.com/kreml-planiruet-teatralizovannoe-sudilische-nad-zelenskim-budet-svidetelstvovat-eks-chinovnik-sbu-istochniki.htm
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sbu-naumov-chaes/31902729.html
Ванюшка наш Баканов у которого жена с рашистским паспортом.
Всякими там "татаровыми" и им подобными.
И пользоваться услугами таких мразей как Портнов, ведь все прекрасно знали, что оно такое.
А он даже не скрывал, рассказывая, как хочет уничтожать украинских патриотов.
А сколько там еще таких в окружении...
Кто вам станет помогать, если он вам не доверяет
Сколько и чего он передал армии?
У нас столько миллионеров-миллиардеров, что могли бы оснастить армию не хуже , чем американцы