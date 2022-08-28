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Новини Війна
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Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент, - Кулеба

заэс,заес

Війська РФ мають вийти із Запорізької АЕС.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом десятиліть ядерна безпека залишалася головним пріоритетом України, особливо враховуючи наше трагічне минуле. Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові мають вийти з АЕС - їм там нема чого робити!" - наголосив міністр.

Читайте: Окупаційне керівництво на ЗАЕС погрожує підлеглим Гаагою, щоб ті жорсткіше поводилися із полоненими, - правозахисники

Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

Автор: 

АЕС (1144) ядерна безпека (560) Кулеба Дмитро (3604) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+8
А кто запустил рашистов из Крыма абсолютно без сопротивления?
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28.08.2022 12:06
+7
Там все схвачено, за здачу ЗАЕС заплачено.
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28.08.2022 12:01
+7
Просте питання Кулеби - чому не захищали Південь і особливо атомну станцію?
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28.08.2022 12:04
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Там все схвачено, за здачу ЗАЕС заплачено.
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28.08.2022 12:01 Відповісти
Есть риск того, что рашисты договорились с МАГАТЕ с целью легитимизации захвата ЗАЭС. Туда завезли актеров, что будут благодарить осабадителей и радоваться в присутствии этой комиссии. Купленные члены комиссии и российская пресса расскажут всему миру свою версию правды.
Если в МАГАТЕ идиоты, а похоже, что так и есть и совесть продается не очень дорого, то они все к этому ведут. Случись что потом, МАГАТЕ скажут, что они не при чем. Они мониторинговая миссия.
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28.08.2022 12:01 Відповісти
Кулеба, вся эта болтовня в пользу бедных. Пока мы сами не научимся охранять свои АЭС и остальные объекты критической инфраструктуры, никто нам в этом особо не поможет, кроме разговоров и озабоченностей. А так как прое...ли, согласно живому классику, так и сами должны решать этот вопрос
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28.08.2022 12:01 Відповісти
Просте питання Кулеби - чому не захищали Південь і особливо атомну станцію?
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28.08.2022 12:04 Відповісти
це питання до гівнокомандуючого і його оманівських договорняків..

Кулеба дипломат...намагається якось поліпшити ситуацію, в яку нас впердолів зелений клован..ніций запроданець..
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28.08.2022 12:35 Відповісти
Был такой фильм где чеченцы захватывают АЭС рашистов, кавказцы там показаны как террористы и все уничтожаются русней, сегодня путлерасты творят террор в Украине, и должны быть все уничтожены.
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28.08.2022 12:06 Відповісти
А кто запустил рашистов из Крыма абсолютно без сопротивления?
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28.08.2022 12:06 Відповісти
Предателей тоже предают.

В России планируют устроить показательное судилище над президентом Украины Владимиром Зеленским. Одним из "свидетелей" должен стать экс-генерал СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене.

Отмечается, что ГЛАВНЫМ СВИДЕТЕЛЕМ ДОЛЖЕН ВЫСТУПИТЬ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ГОСИЗМЕНЕ БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛ СБУ
АНДРЕЙ НАУМОВ.

В настоящее время он находится в исправительной колонии города Ниш в Сербии. Он был задержан на границе с суммой около 600 тысяч евро при попытке незаконно попасть на территории страны и найти там политическое убежище.

"Источники утверждают, что россияне сейчас торгуются с сербами о передаче Наумова. Именно поэтому сербы не освобождают бывшего генерала из-под стражи, потому что стремятся выгодно разменять его в этой сделке.

https://war.obozrevatel.com/kreml-planiruet-teatralizovannoe-sudilische-nad-zelenskim-budet-svidetelstvovat-eks-chinovnik-sbu-istochniki.htm
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28.08.2022 12:14 Відповісти
злочин Наумова не в тому, що він повинен був виступити свідком. а в тому, що він мав доступ до державної таємниці і геть чисто все передавав ворогу, особливо по кордонам і ЧАЕС, крав і відмивав гроші і незаконно втік з України із усім награбованим.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sbu-naumov-chaes/31902729.html
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28.08.2022 12:30 Відповісти
а от хто його призначив до Баканова в СБУ - це теж дуже цікаве питання. спойлер: зе.
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28.08.2022 12:42 Відповісти
А не подскажете кто его (Наумоава) допустил до державної таємниці?
Ванюшка наш Баканов у которого жена с рашистским паспортом.
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28.08.2022 12:49 Відповісти
пора бы на какую нибудь расейскую ядрену электростанцию послать туристических ихтамнетов. я даж не супротив марсиян.
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28.08.2022 12:17 Відповісти
Я считаю , что Американцы с Британии, должны поднять свои жопы (F-35 ) и помочь Украинцам выгнать Орков . Я не вижу разницы между Кювейтом и Украиной в данном вопросе, тем более есть Будапештский меморандум
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28.08.2022 12:19 Відповісти
Нечего окружать себя мутными лицами.
Всякими там "татаровыми" и им подобными.

И пользоваться услугами таких мразей как Портнов, ведь все прекрасно знали, что оно такое.
А он даже не скрывал, рассказывая, как хочет уничтожать украинских патриотов.
А сколько там еще таких в окружении...
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28.08.2022 12:21 Відповісти
И Бриты
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28.08.2022 12:22 Відповісти
Куди б не залізло кацапобидло то там утвориться якщо не військова база, то гнійник. Або і одне і друге одночасно.
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28.08.2022 12:33 Відповісти
Прежде чем тыкать в американцв и бритов и рассказывать про их жопы, надо избавиться от людей во власти, которых американцы и бриты считают агентами Кремля.
Кто вам станет помогать, если он вам не доверяет
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28.08.2022 12:34 Відповісти
Чем Украине помогает Беня?
Сколько и чего он передал армии?

У нас столько миллионеров-миллиардеров, что могли бы оснастить армию не хуже , чем американцы
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28.08.2022 12:41 Відповісти
Протягом десятиліть ядерна безпека залишалася головним пріоритетом України, і лише з приходом до влади "зелених", ядерна безпека і українські АЕС стали головним "зеленим торговим пріоритетом" із рашистськими окупантами
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28.08.2022 14:19 Відповісти
 
 