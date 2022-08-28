В окупованому Севастополі затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина"

У тимчасово окупованому Севастополі "правоохоронні органи" затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина".

Про це повідомляє qirim.news, передає Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Севастополі "правоохоронні органи" вирахували й затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина"", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть пропагандистські телеграм-канали, чоловіка звинуватили у "дискредитації" армії РФ.

Загарбники похвалилися тим, що затримання чоловіка провели жорстко, уклавши його обличчям вниз на асфальт. Щоб підняти "бунтівника" із землі, один із силовиків тягнув його за волосся.

Патріота вирахували за допомогою відео з камер спостереження, на які потрапило його авто, а також акаунтів у соцмережах.

Зазначається, що на своїй сторінці в Instagram затриманий раніше написав, куди слід піти російському військовому кораблю.

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