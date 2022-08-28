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В окупованому Севастополі затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина"

севастополь,затримання

У тимчасово окупованому Севастополі "правоохоронні органи" затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина".

Про це повідомляє qirim.news, передає Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Севастополі "правоохоронні органи" вирахували й затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина"", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть пропагандистські телеграм-канали, чоловіка звинуватили у "дискредитації" армії РФ.

Загарбники похвалилися тим, що затримання чоловіка провели жорстко, уклавши його обличчям вниз на асфальт. Щоб підняти "бунтівника" із землі, один із силовиків тягнув його за волосся.

Патріота вирахували за допомогою відео з камер спостереження, на які потрапило його авто, а також акаунтів у соцмережах.

Зазначається, що на своїй сторінці в Instagram затриманий раніше написав, куди слід піти російському військовому кораблю.

Також читайте: У ФСБ заявили про затримання громадянина України в Курську. Його підозрюють у "шпигунстві", - росЗМІ

Автор: 

затримання (4336) окупація (6675) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+39
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28.08.2022 12:20
+26
А наші суди чемно відпускають колаборантів і диверсантів-навідників очевидно керуючись перецедентом з Бойко і Шуфричем.
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28.08.2022 12:22
+25
если днем ссутся от песни, то это верный признак того, что скоро по ночам начнут сраться от резких звуков.
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28.08.2022 12:25
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скоро фаршикам торба.
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28.08.2022 12:18 Відповісти
эта гнида всю свою жизть никчемную посвятила разрушению Украины
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28.08.2022 12:18 Відповісти
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28.08.2022 12:20 Відповісти
такий комент "допоможе" перемогти
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28.08.2022 12:47 Відповісти
правда очі коле?
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28.08.2022 12:57 Відповісти
У пригожинців проблеми з українськими проксі? Доводиться користуватися американськими?
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28.08.2022 14:09 Відповісти
Это один из 73%🤢🐏 " нужно только перестать стрелять"," Порошенко наживается на войне ", "та сторона", "повстанцы""договоримся по-середине", "какая разница",………………
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28.08.2022 13:35 Відповісти
трое на одного, твари, вот и высказывай свое мнение, если даже песню петь нельзя.
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28.08.2022 12:18 Відповісти
Рашисты - мерзопакостные доносчики , варвары , палачи , ничтожества завистливые 🤮
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28.08.2022 13:38 Відповісти
А наші суди чемно відпускають колаборантів і диверсантів-навідників очевидно керуючись перецедентом з Бойко і Шуфричем.
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28.08.2022 12:22 Відповісти
Це не наші суди. Це латентні сепари - суддівська мафія яка передається у спадок ще з часів комуняк кравчука і кучми
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28.08.2022 15:29 Відповісти
Кончена кацапня не розуміє , що такими діями украінців вони не зупинять , а навпаки ще більше наші люди буду чинити спротив всіма допустимими і не тільки способами !
Партизанський рух , наприклад , орки невзмозі зупинити 😠
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28.08.2022 12:22 Відповісти
если днем ссутся от песни, то это верный признак того, что скоро по ночам начнут сраться от резких звуков.
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28.08.2022 12:25 Відповісти
Спочатку від різких звуків, а потім просто від звуків, все правильно)
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28.08.2022 12:48 Відповісти
Я бачив те відео і одразу сказав, що його миттєво вирахують... Нажаль так і сталося... Дуже багато прикмет вивалила його подруга! Мордар повинен бути знищений!
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28.08.2022 12:28 Відповісти
Одні люди в Криму не стали лагодити рашистську техніку і поплатились своїм маленьким бізнесом і роботою.
Інші - поставили українську пісню в караоке-барі, або ж, як у цьому випадку - заспівали українську пісню, і зазнали рашистських переслідувань.

Але, натомість, всі вони зберегли самих себе у війні з пітьмою.
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28.08.2022 12:37 Відповісти
От би наші силовики так діяли. Вякнув щось проти держави, через 5 хвилин 5 років ув'язнення.
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28.08.2022 12:50 Відповісти
Мрієш про життя в рашці? Переїжджай туди сам, а рашку з її "рузькоміром" сюди тягнути не треба.
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29.08.2022 00:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jpb5mltwBr4 "бедный" Pink Floyd .. ФСБ знает их адреса, но, если ШО, - тупо сцыт против взрослых
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28.08.2022 12:53 Відповісти
"Эту песню не задушишь, не убьёшь! Не убьёшь! Не убьёшь!" (с.)
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28.08.2022 13:23 Відповісти
в папку кринж..от нквд террористов
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28.08.2022 16:14 Відповісти
 
 