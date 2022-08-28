Європу, світ та саму Росію варто "депутінізувати", російського диктатора варто загнати в ізоляцію, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент України Петро Порошенко закликав "депутінізувати" світ та не піддаватися на російський шантаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я запропонував світу абсолютно чіткий елемент стратегії: це депутінізація Європи, депутінізація світу і врешті-решт - депутінізація Росії. На першому етапі це означає, що ми маємо Путіна загнати в ізоляцію. Путін не має відчувати, що він велика держава. Він - Північна Корея. От у них є союз, який проголосований проти української резолюції, і там було п’ять країн: це сама Росія, це Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Венесуела і все. І в цих умовах Путін буде в цій ізоляції", - наголосив Порошенко.

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За словами лідера "ЄС", відповідальність за воєнні злочини лежить не лише на Путіні, але й на росіянах.

"У Бучі, Бородянці, Охтирці, Северодонецьку, Рубіжному, Попасній, Маріуполі розстрілювали людей. Не Путін натискав гачок. Це робили росіяни, які підтримують Путіна в його звірствах проти України", - нагадав п’ятий президент.

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли Рада Безпеки ООН розглядає питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова. Це не просто агресія росії проти України – в умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою. В умовах, коли Запорізька станція, яка більша десяти Чорнобилів, захоплена. В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням найсучаснішої зброї", - застерігає Порошенко.

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Він також зазначив, що війни в Іраку, Сирії, Афганістані та Лівії не йдуть в порівняння з війною в Україні, яка триває вже понад 8 років.

"Ми не піддамося на ядерний шантаж Росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. Вона хоче відрізати Південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки Росії остаточно довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. Російська енергетика - це елемент російської агресії, російської зброї. І це точно неприйнятно", - наголосив лідер "ЄС".

"Це точно не дасть жодній країні світу "втомитися" від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні. Це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам врятувати вас. Ви допомагаєте не Україні – ви інвестуєте зброю у власну безпеку", - підсумував Порошенко.

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