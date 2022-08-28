Європу, світ та саму Росію варто "депутінізувати", російського диктатора варто загнати в ізоляцію, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент України Петро Порошенко закликав "депутінізувати" світ та не піддаватися на російський шантаж.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Я запропонував світу абсолютно чіткий елемент стратегії: це депутінізація Європи, депутінізація світу і врешті-решт - депутінізація Росії. На першому етапі це означає, що ми маємо Путіна загнати в ізоляцію. Путін не має відчувати, що він велика держава. Він - Північна Корея. От у них є союз, який проголосований проти української резолюції, і там було п’ять країн: це сама Росія, це Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Венесуела і все. І в цих умовах Путін буде в цій ізоляції", - наголосив Порошенко.
За словами лідера "ЄС", відповідальність за воєнні злочини лежить не лише на Путіні, але й на росіянах.
"У Бучі, Бородянці, Охтирці, Северодонецьку, Рубіжному, Попасній, Маріуполі розстрілювали людей. Не Путін натискав гачок. Це робили росіяни, які підтримують Путіна в його звірствах проти України", - нагадав п’ятий президент.
"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли Рада Безпеки ООН розглядає питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова. Це не просто агресія росії проти України – в умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою. В умовах, коли Запорізька станція, яка більша десяти Чорнобилів, захоплена. В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням найсучаснішої зброї", - застерігає Порошенко.
Він також зазначив, що війни в Іраку, Сирії, Афганістані та Лівії не йдуть в порівняння з війною в Україні, яка триває вже понад 8 років.
"Ми не піддамося на ядерний шантаж Росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. Вона хоче відрізати Південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки Росії остаточно довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. Російська енергетика - це елемент російської агресії, російської зброї. І це точно неприйнятно", - наголосив лідер "ЄС".
"Це точно не дасть жодній країні світу "втомитися" від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні. Це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам врятувати вас. Ви допомагаєте не Україні – ви інвестуєте зброю у власну безпеку", - підсумував Порошенко.
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"Вождя прибить или повесить?" спросил Гаврила, взявши дрель.
У пеклі повно таких саме пид*расів як він.
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"
"Сатана"
Згортання демократичних свобод та розхитування внутрішньої єдності дуже шкодить Україні - про це в ексклюзивному інтерв'ю на "5 каналі" сказав п'ятий Президент України Петро Порошенко. Він наголосив, що внутрішня єдність - це одна з умов нашої перемоги.
"Ми говоримо про єдність. Єдність - це означає відповідальна робота кожного. Під час всіх моїх закордонних поїздок я говорю лише одне: допоможіть Україні. Під час будь-яких моїх контактів всередині країни я кажу: друзі, немає нічого важливішого за перемогу. Потім запустимо політичні процеси. Зараз країна має бути об'єднаною, як єдиний кулак", - резюмує Порошенко.
Коментуючи, зокрема, незаконне відключення з цифрового ефіру проукраїнських телеканалів, Порошенко сказав: "Це дуже шкодить Україні і це надзвичайно безвідповідально".
"Я думаю, що всі ці прізвища знають. Вони допомагали Януковичу: негідники, які віддають злочинні накази, дискредитуючи державу. Мова ж не йде про те, що світ клином зійшовся на "5 каналі" чи "Еспресо". Ні. Бо там на "5 каналі", на Еспресо працюють патріоти, які безпосередньо брали участь в будівництві держави. Там працює тисяча журналістів, еліта, цвіт України. І коли хтось думає, що може виключити, то він має це пояснити", - зазначає Порошенко.
"Якщо ви йдете в Європу, якщо ви претендуєте реалізувати ті завдання, які поставила Європейська Комісія та Європейська Рада Україні для відповідності критеріям офіційного кандидатства, ви цього не допустите. Якщо ви думаєте, що ви прикриєтеся аркушем із синьо-золотистими зірочкама, а будете далі знищувати Україну, знищувати свободу слова, знищувати верховенство права, руйнувати права людини - ви просто рухаєтеся в росію. І вас ніхто не дасть вам цього руху", - застерігає п'ятий Президент.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Детальніше - дивіться "ВОРОГА - В ПЕКЛО!": інтерв'ю Петра Порошенка до Дня відновлення Незалежності України на 5-му телеканалі
Згадався анекдот, як миші прийшли до Сови спитати що їм зробити, щоб ніхто їх більше не чіпав. "Відростіть колючки, як у їжака" сказала мудра Сова. Ура, ура, побігли миші. Через якийсь час повернулися - "Сова, а як їх нам відростити?". "Чого причепилися, я мислю стратегічно" - відповіла Сова.
Листопад 2014.
13 грудня 2019
"Повне відключення аналогового ТБ перенесли через відсутність цифрових ліцензій у регіональних аналогових каналів.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перенесла повне відключення аналогового ТБ в Україні з 1 січня на 30 червня 2020 року, повідомляє https://www.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-pogodyla-perenesennya-terminu-vymknennya-analogu-v-********-na-30-chervnya-2020-roku/ прес-служба відомства."
Відключення аналогового мовлення перенесли на півроку через невирішене питання регіональних телеканалів, які залишилися без цифрових ліцензій.
Аналогове мовлення продовжать мовники, які працюють на територіях, що межують з Росією - на півночі країни і в Херсонській області, на лінії розмежування і тимчасово окупованих територіях, а також місцеві телерадіокомпанії, які не мають ліцензії на мовлення в цифрових мультиплексах."
Зможете пояснити, яким чином "В любому випадку він і його команда посприяли розповсюдженню рашистської пропаганди в Україні і результат ми бачимо в кількості колаборантів."?
Знаєте, як це називається?
неочікувано.
24 червня 2010 року на території України в м. Одесі проведено тестовий сеанс мовлення в стандарті DVB-T2. Влітку 2011 року компанія «Зеонбуд»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-2 [2] , яка отримала ліцензію на чотири мультиплекси стандарту DVB-T2 по всій Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-3 [3] , планує закінчити монтаж 167 передавачів, що покривають 95 % території України цифровим телебаченням. Сигнал на наземні вишки (вежі) передається з супутника https://uk.wikipedia.org/wiki/Astra_1G Astra 1G на орбітальній позиції 31,5 º с. д. (належить компанії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SES_S.A.&action=edit&redlink=1 SES S.A. https://en.wikipedia.org/wiki/SES_S.A. [en] ).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-4 [4]
У жовтні 2011 року планується запуск комерційного мовлення 32 загальнонаціональних і регіональних каналів по всій території країни (22 канали планується транслювати в SD стандарті і 10 каналів в HD форматі). Для глядача перегляд буде безкоштовним - платити будуть телекомпанії за можливість поширення своїх програм.
19 серпня в Києві «Зеонбуд» почала трансляцію одного мультиплексу на 26 ДМВ-каналі (514 МГц), в тестовому режимі доступний перегляд восьми телеканалів: Інтер, ТРК Україна, ICTV, Новий канал, СТБ, НТН, М1, K1.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-5 [5]
22 березні 2011 року компанія «Зеонбуд», що має ліцензію провайдера на будівництво в Україні загальнонаціональної мережі, що складається з чотирьох цифрових мультиплексів, було прийнято рішення про впровадження в Україні цифрового ефірного мовлення в стандарті DVB-T2. Запустити мовлення планується восени 2011 р.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-8 [8]
19 серпня 2011 року в Києві розпочато тестове мовлення цифрового ефірного ТБ в стандарті DVB-T2.
Станом на 21 листопада 2011 тестове мовлення DVB-T2 в Україн здійснюється у таких містах: Сімферополь, Форос, мис Сарич, Нововолинськ, Донецьк, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Маріуполь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7 Торез , Ярок (Ужгородського району), Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград, Луганськ, Одеса, Красногорівка, Полтава, Севастополь, Шостка, Куп'янськ, Харків, Геніческ, Горова Білещіна (Прилуцького району), Холми, Чернігів.
12 жовтня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України погодила пропозицію компанії «Зеонбуд» щодо встановлення на головній станції мультиплексування системи умовного доступу, давши змогу цій компанії стягувати з населення значні кошти за розкодування сигналу певних каналів. При цьому саме мовлення загальнодержавних 32 каналів має залишитися безкоштовним. Це фактично означає, що для перегляду цифрового телебачення необхідно буде не просто мати пристрій (телевізор), який підтримує стандарт DVB-T2 - в даний пристрій також повинна бути вбудована система, яка забезпечить розшифровку закодованого сигналу. Це свідчить про штучно створену монополію з корупційними ознаками.
лютий 2012 року - шифрування комерційних каналів забезпечено, одночасно почався продаж 2-х ексклюзивних моделей ефірних цифрових приймачів, здатних декодувати сигнал: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%87_STRONG_SRT_8500 STRONG SRT 8500 та https://uk.wikipedia.org/wiki/Trimax_tr-2012HD Trimax tr-2012HD . Оскільки окремо САМ-модулі для дешифрування сигналу не постачаються, застосування існуючих телевізійних приймачів із вбудованими тюнерами DVB-T2 неможливо. Слід зазначити, що рішення про допуск на ринок України лише двох виробників приймалося з формулюванням «…для захисту споживачів від неякісного обладнання…».
квітень 2012 року - розпочався прийом заяв на отримання безкоштовних цифрових ефірних приймачів для пільгових категорій громадян. Граничний термін приймання заяв - до 1 липня 2012 року.
липень 2012 року - розпочато розсилання приймачів, придбаних коштом Державного бюджету для громадян, які встигла подати заяви до 1 липня 2012 року.
жовтень 2012 року - розпочато продаж САМ-модулів за ціною до 400 гривень: 2/3 від ціни ексклюзивих приймачів з прошивкою для дешифрування (близько 600 гривень) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%87_STRONG_SRT_8500 STRONG SRT 8500 та https://uk.wikipedia.org/wiki/Trimax_tr-2012HD Trimax tr-2012HD . Може використовуватись лише у слоті СІ+, а отже у найновіших моделях телевізорів з тюнером DVB-T2. Можливість використання у інших приймачах стандарту DVB-T2 не підтверджена і буде заблокована для стимулювання продажу ексклюзивних моделей.
17 липня 2014 року - Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України зобов'язала ТОВ «Зеонбуд» вимкнути шифрування в місячний термін.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-9 [9]
21 серпня 2014 року - Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України рішенням № 740https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-10 [10] винесла попередження ТОВ «Зеонбуд» за продовження кодування каналів та зобов'язала усунути порушення протягом двох тижнів.
Необхідна повна демілітарізація мордору.
Зараз Україна виконує перший етап цієї міссії.
Друге. Мінський договорняк ратифікували, чи какаяразніца, аби потриндіть?
Третє. Нахріна Бубочки підписали "формулу штаймаєра"
Четверте. Вам було сумно що вас 8 років не обстрілювали, розвивалась армія та економіка?
Хоч поцікавтесь, хто його підписував.
Для чого підписали "мінськ"? Хто його мав підписати? Його ратифікували? В якій "долі"?
То вам же це пояснювалось, розжовувалось, вкладалось у ваші макітри. Та там вже все було закоксовано випорожненнями бабломойського- мертвечука з Г+Г.
Чого зараз не в Україні?
Куди здриснули від свого вибору?
бо погано чує баба
Не хоче власник радіо й журналу НВ Томаш Фіала отримати неприємний статус олігарха та переслідування бізнесу. Але замість виступити проти цих відверто диктаторських тенденцій публічно й боротися проти перетворення України у маленьке відображення московського путіленду, вирішив, що дешевше й спокійніше буде поцілувати одну зелену задницю...
Пригадуєте, в минулі дні вони проводили опитування серед експертів та читачів: "Кого ви вважаєте великим українцем". Але раптово в опитуванні читачів у категорії "Політики" 75% набрав Петро Порошенко, а в Зеленського виявилося 6%. Ми всі бачили ці скріни попередніх результатів, їх і зараз можна відкрити на сайті журналу. Звісно, це нерепрезентативне опитування, а думка доволі освідченої частини громадян із матеріальним рівнем вище середнього, а десь до таких переважно належить аудиторія видання.
Зразу після цього Порошенка вилучили з результатів опитування, які публікували на День Незалежності. І взагалі про симпатії читачів забули. Опитування експертів подане в закритій формі - лише підсумковий результат, який перевірити неможливо. Звісно, тут Зеленський опинився в десятці українців усіх часів серед дійсно уславлених переважно історичних персонажів.
Думаючі люди вже розібралися.
Звісно, чинних політиків змішувати в єдиному опитуванні з історичними постатями безграмотно. Але результати саме тематичного вибору в читацькій аудиторії штовхнули редакцію до такої профанації. Тому кінцевий підсумок поданий лише від експертів (правдивий, сфальшований?) та загальним списком без розподілу на категорії. Хіба в ілюстраціях приберегли умовний розподіл. Але звісно, що вже без страшнющого Порошенка.
Вишукали форму, як поставити Зеленського на верху списку, але, щоб не дратувати - за роком народження у зворотному порядку. Так першими поставили груповий образ захисників Азовсталі, за ними Зеленського. А далі всі історичні постаті. Із ******** переважно мистецтво, наука, спорт та кілька осіб на стику з політикою чи громадською діяльністю. А в політиці в нас фюрер має бути один. Отака маніпуляція й демонстративний підхалімаж. Тепер Зеленський може себе втішати в компанії князів, гетьманів та великих письменників і героїв...
До Фіали в мене питань нема - він бізнесмен, який вирішив прикупити видання, щоб примножувати гроші, а не створювати собі проблеми із злочинною владою. А от "принциповим" журналіста НВ ні в одному місці не засвербіло? Хоча, коли через тиск зеленої влади Фіала розгромив аналітично-новинне радіо НВ, ніби лише Валерій Калниш пішов з проєкту. Для багатьох інших гроші не пахнуть.
За його словами, Україна зазнає кардинальних змін.
"Україна буде європейською. Українці, які вже довели світові, що вони є нацією, для яких дух свободи і демократії не є пустим звуком, точно цього доб'ються. Українці здивують світ. Українці вже звикли дивувати світ. Ще з 2014 року почалося будівництво справжньої держави", - сказав Петро Порошенко.
Політик запевнив, що Україна буде членом НАТО.
"Україна стане членом НАТО. Україна буде відповідальною державою, але для цього нам треба пройти величезні випробування", - вважає п'ятий президент.
Порошенко переконаний, що з путіним неможливо домовитися, і місце диктатора - на лаві підсудних у Гаазі.
"З путіним не можна домовлятися. Він має бути ізольований і кинутий на лаву підсудних у Гаазі. І за "Боїнг МН-17", збитий над територією України, і за Маріуполь, і за Бучу. Ми цього не пробачимо", - заявив п'ятий президент.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Детальніше - дивіться "ВОРОГА - В ПЕКЛО!": інтерв'ю Петра Порошенка до Дня відновлення Незалежності України на 5-му телеканалі