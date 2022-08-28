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У "ЛНР" підготували псевдоісторичну методичку для вчителів на 1 вересня, - ГУР. ДОКУМЕНТ

Рашисти з так званої "ЛНР" підготували до 1 вересня розлогий багатосторінковий документ під назвою "Структурний план уроку на тему "Моя історія"". Планується, що саме з нього почнеться навчання школярів на тимчасово окупованих територіях в новому навчальному році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

У розвідці зазначають, що загалом запропонований "план" являє собою традиційну "солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей".

"Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Ленін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено.

Більшість цитат зі згаданого документу суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду", - йдеться у повідомленні.

У ЛНР підготували псевдоісторичну методичку для вчителів на 1 вересня, - ГУР 01
У ЛНР підготували псевдоісторичну методичку для вчителів на 1 вересня, - ГУР 02

У розвідці проаналізували деякі з них:

  • "Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність "Серцевинної Землі" – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром".

Довідково: хрещення Русі відбулось в Києві. В Херсонесі хрестили самого Володимира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріупольських батьків примушують віддавати дітей до шкіл окупантів. Погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав, - Андрющенко

  • "Стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію".
  • "Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві".

Довідково: обидва російських міста молодші за Київ.

  • "Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових "українських" слів".
  • "Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла "Україна імені Володимира Ілліча Леніна"… Українська мова нав'язувалась людям насильно".

Довідково: радянська влада продовжувала політику російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови.

  • "Багато було тих, хто переписався в українці з кар'єрних міркувань – наприклад, майбутній генеральний секретар ЦК КПРС, багаторічний голова СРСР Леонід Ілліч Брежнєв, в анкетах 1920-х років був записаний "великоросом", а в анкетах 1930-1950-х років. – "Українцем"".

Довідково: єдина національність, яка сприяла кар’єрі в радянському союзі – росіянин.

  • "Післявоєнна радянська Україна була тишком-нишком захоплена цим злом, яке роздувалося іноземною пропагандою, в якій особливо витончувалися бандерівці, що осіли в Канаді".
  • "Перетворення України на "анти-росію" велося українською владою під прямим тиском США, ЄС та НАТО".
  • "Напружена боротьба, яка вимагає віддачі всіх сил, не може не закінчитися перемогою і звільненням наших земель і наших людей від терору бандерівців".

У ГУР МО України підкреслюють, що  одним з перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти.

окупація (6675) пропаганда (2797) розвідка (3856) школа (2205) навчання (575)


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Топ коментарі
+13
здоровий глузд і кацапи річ несумістна....
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28.08.2022 12:42
+12
нехай діточки спитають звідки у Новій Каховці башта Великого князя литовського Вітовта
«Вітовтова вежа» - єдина збережена оборонна споруда часів литовського панування - біля сіл https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Козацьке і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Веселе (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонська область ). Збудована наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV століття
Історія свідчить, що в той час південно-західна частина ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України перебувала під владою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Великого князя Литовського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82 Вітовта і займала весь правобережний бік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE Дніпра , по якому проходив кордон. Відповідно існували митниці, одна з них перебувала в районі між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Бериславом та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Каховкою на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Тавань
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28.08.2022 13:17
+11
Какой смысл цитировать "учебники", изданные в вонючем парашном дурдоме?
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28.08.2022 12:45
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28.08.2022 12:42 Відповісти
нехай діточки спитають звідки у Новій Каховці башта Великого князя литовського Вітовта
«Вітовтова вежа» - єдина збережена оборонна споруда часів литовського панування - біля сіл https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Козацьке і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Веселе (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонська область ). Збудована наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV століття
Історія свідчить, що в той час південно-західна частина ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України перебувала під владою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Великого князя Литовського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82 Вітовта і займала весь правобережний бік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE Дніпра , по якому проходив кордон. Відповідно існували митниці, одна з них перебувала в районі між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Бериславом та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Каховкою на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Тавань
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28.08.2022 13:17 Відповісти
Одесса , хаджибейская крепость
До турков там была крепость Литовцев
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28.08.2022 13:31 Відповісти
Коцюбеев.
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28.08.2022 14:46 Відповісти
Там все рядом.
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28.08.2022 15:59 Відповісти
И правильнее сказать: не литовцев, а литвинов - предков современных белорусов и украинцев. А литовцы тогда были: аушкайты и жемайты.
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28.08.2022 14:54 Відповісти
здоровий глузд і кацапи річ несумістна....
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28.08.2022 12:42 Відповісти
Какой смысл цитировать "учебники", изданные в вонючем парашном дурдоме?
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28.08.2022 12:45 Відповісти
Цікаво, на якій мові ?
Даунбаській чи луганвсрачній? Там жеж немає ожнокоріннихслів. Та то зовсім різні нації. От лихо...
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28.08.2022 12:45 Відповісти
Це жесть, зробити ідіотами на один щабель с північними корейцями мета рашистів
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28.08.2022 12:45 Відповісти
А автор книги часом не сам *уйло? Бо назва саме на те натякає.
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28.08.2022 12:49 Відповісти
Ленере це просто гігантський загон для скота, де орки вирощуватимуть гарматне мнясо...
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28.08.2022 12:51 Відповісти
Ось такий має бути перший урок. Гармата 777 сокир 155 мм і її роль у війні )) https://www.youtube.com/watch?v=nsjdqKziltc&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=27 https://www.youtube.com/watch?v=nsjdqKziltc&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=27

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28.08.2022 13:01 Відповісти
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28.08.2022 13:08 Відповісти
Приходит Крупская к Ленину, а тот сидит из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?!
- Да вот, Надюша, Украину придумываю.
- Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше!
- Да пробовал я из говна - Россия получается
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28.08.2022 13:28 Відповісти
В анкетах Брежнева Сралина Хрущева чЛенина действительно в графе национальность было указано великоросс... посколько только в 1932 году вдруг ниоткуда начали калякать рюZZkий...
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28.08.2022 13:27 Відповісти
Сралин устранил от власти чЛенина в октябре 1921 года и отправил в Горки в Подмосковье...СССР создали только 30 декабря 1922года...другими словами сифилитик чЛенин в этом не принимал никакого участия от слова Совсем...
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28.08.2022 13:31 Відповісти
Мокцалям надо подарить трёхтомник нашого історика Володимира Бронвславовича Білінського..там все лежить по полочках...коли та де онук Хана Батия ,хан Менгу-Тімур придумав Мацковійю...у 1 272 році на березі річки Мокша...
Щира дяка Володимиру Броніславовичу та долгії літа...💙💛👍👌
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28.08.2022 13:44 Відповісти
А вы что думали что вам дадут десять тыщ срублей за вашего ребенка чтобы его учить математике?
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28.08.2022 13:49 Відповісти
А в етой истории будет как Членин и Сралин сжигали церкви и расстреливали священников и прихожан потому что религия ето опиум для народа?
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28.08.2022 13:51 Відповісти
А ви знаєте,що по ухваленому ВРУ закону про коллабрацію,оці покидьки,які будуть засмічувати мізки дітям в школах та інших учбових закладах лугандона, не будуть нести НІЯКОЇ відповідальності?Вони ,виявляється,просто допомогали " нашім людям в окупаціі" виживати.Доречі,як і лікарі,які "штопають" рашистів та мобіків і ті ЗНОВУ повертаються на фронт вбивати "бєндєровцев" і "націков".?Я вже мовчу про восьмий рік фінансування,через ПФУ,сєпаратизму лугандона.
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28.08.2022 14:12 Відповісти
я за триєдинний народ....

... під українським правлінням
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28.08.2022 15:50 Відповісти
і перше рішення, яка має прийняти Київ: провести референдуми про незалежність в 22-х "автономних" республіках Московії.
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28.08.2022 15:52 Відповісти
зеля поц вонючий!!такое видео выложила.там о том же.пусть,****,всемирную историю читает.МыРосичи,мы Руськие от р.Рось. рассея от рассеяных.см.а то сдохните и своей истории не узнаете.укры.что взять,запроданцы Руси
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28.08.2022 16:29 Відповісти
російські свинособаки таке планували влаштувати по всій країні після захоплення,незгодних у концтабори, таке вони відкрито проголошували на загальноросійських тв..
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28.08.2022 16:34 Відповісти
Чому ЛДНР, а не окремо ДНР, ЛНР?
Ніякої самоповаги
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28.08.2022 17:20 Відповісти
 
 