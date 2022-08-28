У "ЛНР" підготували псевдоісторичну методичку для вчителів на 1 вересня, - ГУР. ДОКУМЕНТ
Рашисти з так званої "ЛНР" підготували до 1 вересня розлогий багатосторінковий документ під назвою "Структурний план уроку на тему "Моя історія"". Планується, що саме з нього почнеться навчання школярів на тимчасово окупованих територіях в новому навчальному році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
У розвідці зазначають, що загалом запропонований "план" являє собою традиційну "солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей".
"Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Ленін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено.
Більшість цитат зі згаданого документу суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду", - йдеться у повідомленні.
У розвідці проаналізували деякі з них:
- "Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність "Серцевинної Землі" – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром".
Довідково: хрещення Русі відбулось в Києві. В Херсонесі хрестили самого Володимира.
- "Стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію".
- "Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві".
Довідково: обидва російських міста молодші за Київ.
- "Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових "українських" слів".
- "Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла "Україна імені Володимира Ілліча Леніна"… Українська мова нав'язувалась людям насильно".
Довідково: радянська влада продовжувала політику російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови.
- "Багато було тих, хто переписався в українці з кар'єрних міркувань – наприклад, майбутній генеральний секретар ЦК КПРС, багаторічний голова СРСР Леонід Ілліч Брежнєв, в анкетах 1920-х років був записаний "великоросом", а в анкетах 1930-1950-х років. – "Українцем"".
Довідково: єдина національність, яка сприяла кар’єрі в радянському союзі – росіянин.
- "Післявоєнна радянська Україна була тишком-нишком захоплена цим злом, яке роздувалося іноземною пропагандою, в якій особливо витончувалися бандерівці, що осіли в Канаді".
- "Перетворення України на "анти-росію" велося українською владою під прямим тиском США, ЄС та НАТО".
- "Напружена боротьба, яка вимагає віддачі всіх сил, не може не закінчитися перемогою і звільненням наших земель і наших людей від терору бандерівців".
У ГУР МО України підкреслюють, що одним з перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти.
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«Вітовтова вежа» - єдина збережена оборонна споруда часів литовського панування - біля сіл https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Козацьке і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Веселе (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонська область ). Збудована наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV століття
Історія свідчить, що в той час південно-західна частина ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України перебувала під владою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Великого князя Литовського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82 Вітовта і займала весь правобережний бік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE Дніпра , по якому проходив кордон. Відповідно існували митниці, одна з них перебувала в районі між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Бериславом та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Каховкою на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Тавань
До турков там была крепость Литовцев
Даунбаській чи луганвсрачній? Там жеж немає ожнокоріннихслів. Та то зовсім різні нації. От лихо...
- Володя, ты что это делаешь?!
- Да вот, Надюша, Украину придумываю.
- Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше!
- Да пробовал я из говна - Россия получается
Щира дяка Володимиру Броніславовичу та долгії літа...💙💛👍👌
... під українським правлінням
Ніякої самоповаги