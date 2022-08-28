"Слуги" готують "спецоперацію", щоб завадити провести конкурс з обрання директора НАБУ, - нардеп Юрчишин
Ярослав Юрчишин, народний депутат і перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради, повідомив журналістам схему, за допомогою якої представники партії "Слуга Народу" планують зірвати конкурс з обрання директора Національного антикорупційного бюро.
Про це він заявив в інтерв’ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що народний депутат від фракції "Слуга Народу" Андрій Клочко зареєстрував законопроєкт, який може стати на заваді проведенню конкурсу з обрання директора НАБУ і дозволить "взяти на гачок керівників всіх антикорупційних органів". У пояснювальній записці він аргументує нововведення тим, що антикорупційні органи "не демонструють ефективності".
При цьому сам нардеп Клочко є фігурантом розслідування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП): провадження відкрили після журналістського розслідування, яке виявило, що за два роки депутатства Клочка його рідні придбали колекцію нерухомості, а 70-річна мати придбала дорогий електрокар Tesla.
За словами Юрчишина, після того, як у липні було призначено керівника САП, Денис Шмигаль, глава уряду, дав доручення організувати перше засідання комісії з відбору директора НАБУ.
"Ось уже кілька тижнів чомусь ця комісія не засідає. Це, звісно, викликало питання, бо і президент, і всі представники влади обіцяли українському суспільству, що як тільки оберемо керівника САП - почнемо конкурс на директора НАБУ. Але стало зрозуміло, що чергова незалежна комісія, де міжнародні експерти мають вирішальний голос, є неприйнятним явищем для керівництва нашої держави, і тому завчасно створюються умови, які дадуть можливість заблокувати проведення конкурсу або його переоголосити й розпочати процедуру з самого початку, тобто створювати комісію по-новому", - зазначив нардеп.
"Депутат Клочко - повністю людина Офісу президента. Відомий тим, що його родичі мають дивне майно - він записав дуже багато на свою маму і не пояснює, звідки воно взялось. Це він зареєстрував законопроєкт, який змінює вимоги щодо кандидата на посаду директора НАБУ. Зміна сама по собі не є логічною, але що створюється таким чином? Таким чином створюється прецедент, підстави для перезапуску конкурсу - тобто можна перезапустити комісію, знову довге погодження, знову процедура. І що найголовніше - вноситься додаткова підстава для звільнення керівника НАБУ - за умови, якщо по ньому з’являється адміністративне рішення щодо залучення до корупції", - заявив заступник голови антикорупційного комітету ВР.
Він нагадав, що свого часу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у такий спосіб намагався "збити" колишнього слідчого прокуратури Артема Ситника, сфальсифікувавши через нашу недосконалу судову систему його внесення в реєстр корупціонерів. Юрчишин вважає, що закладається "аналогічна міна і під наступного директора".
"Зараз вже є вимога, що людина, яка має рішення щодо адмінпорушення у сфері корупції, не може претендувати на керівника Бюро. Це цілком логічно. Але сфальсифікувати таке рішення в процесі діяльності директора НАБУ достатньо легко, ми вже мали прецедент. Створити таким чином можливість зняття нового директора - це мета Офісу президента. Тому маємо ті самі граблі", - сказав Юрчишин.
На думку нардепа, Клочко - не та людина, яка із власної ініціативи реєструватиме подібний законопроєкт: "Щось мотивоване якимись "донорами" - цілком реалістично. Але в цьому випадку - це дуже чуттєва справа, дуже чуттєвий напрямок. Зрозуміло, що не реєструється цей законопроєкт якимось більш публічним чи авторитетним "слугою народу", бо за це можна публічно вигребти. Тому знайдено таку людину, щоб закласти міну під конкурс на посаду директора НАБУ", - зауважив Юрчишин.
Він наголосив, що "у цього законопроєкту один автор", бо якщо у президента Володимира Зеленського є мета оперативно провести незалежний конкурс - він може просто звернутись до Клочка і запропонувати відкликати законопроєкт ще до розгляду комітетом: "Офіс президента з благословення перших осіб, тобто (керівника ОП Андрія) Єрмака і Зеленського, вкотре намагається підірвати незалежність антикорупційної інфраструктури", - пояснив нардеп.
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У пояснювальній записці до цього проєкту Клочко аргументує необхідність впровадження змін, які він пропонує, тим, що система антикорупційних органів нібито неефективна: "І це каже людина, по якій кримінальна справа в активній фазі. Зовсім неефективна, він прямо на собі відчув! Це абсурд. І знову ж таки, це не Клочко писав, зрозуміло ж", - ствердив Юрчишин.
"Якщо називати речі своїми іменами, вони не змогли поставити контрольовану людину на Антикорупційну прокуратуру, тому хочуть спробувати зробити це з НАБУ, щоб хоча б один з антикорупційних органів був їм підконтрольний, і це фактично знову робить недієздатною всю систему", - вважає заступник голови антикорупційного комітету ВР.
Також, за його словами, найближчим часом буде реакція західних партнерів, бо "це дуже чутлива тема": "І головна причина, чому все це було закинуто через одіозного депутата - бо завжди в кінцевому варіанті можна вдати, що я не я і хата не моя. Тобто сказати, що це власна ініціатива депутатів, бла-бла-бла - і грати цією картою: що ж ми можемо зробити, у нас парламент незалежний орган", - сказав Юрчишин.
"Я знаю, що неофіційна реакція і комунікація з боку наших міжнародних партнерів вже є. Наразі це запит - що це за ініціатива, звідки вона взялась і чому. Але якщо не буде відкликано даний законопроєкт, то будуть і офіційні реакції", - резюмував нардеп.
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Отмечается, что ГЛАВНЫМ СВИДЕТЕЛЕМ ДОЛЖЕН ВЫСТУПИТЬ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ГОСИЗМЕНЕ БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛ СБУ АНДРЕЙ НАУМОВ.
В настоящее время он находится в исправительной колонии города Ниш в Сербии. Он был задержан на границе с суммой около 600 тысяч евро при попытке незаконно попасть на территории страны и найти там политическое убежище.
"Источники утверждают, что россияне сейчас торгуются с сербами о передаче Наумова. Именно поэтому сербы не освобождают бывшего генерала из-под стражи, потому что стремятся выгодно разменять его в этой сделке.
https://war.obozrevatel.com/kreml-planiruet-teatralizovannoe-sudilische-nad-zelenskim-budet-svidetelstvovat-eks-chinovnik-sbu-istochniki.htm
Янек встигнув втекти, а цього треба зробити повним боневтком..при затриманні нагодувати шашликами..
Только факты, а не бла-бла
Прошу пана. Ждем-с
несмотря на то что
с 2010 по 2015 был депутатом Мелитопольского горсовета Запорожской области
ОТ ПАРТИИ РЕГИОНОВ.
у трьох скликаннях парламенту працював у колишнього нардепа-регіонала https://www.chesno.org/politician/66928/ Володимира Сівковича
Ит.д. и т.п. , жаль терять время,чтобы рассказать больше оСлугах с нимбом над головой
Поинтересуйтесь кто такой Сивкович и спросите почему он до сих пор не в тюрьме
Тоді візьми канхветку від ЗЕ. Тільки одну і не більше.
Теперь Слуги это доедают, а самое страшное ввергли Украину в войну к которой не готовились
Но все логично- Пу не попер на Украину при Порошенко, он сделал все, чтобы к власти пришел ЗЄ, чтобы начать... понимая разницу между порохом и вазелином
Папередники чем могут помогают ВСУ и сами воюют.
А назовите хотя бы 5 слуг в рядах ВСУ
А Луценко точно в ВСУ.
В тому числі 160 депутатів місцевих рад
У лавах ТРО (втому числі тих батальонів, що вже беруть участь у бойових діях па сході і півдні) 1597 чл. партії
Серед них - 305 депутатів місцевих рад з усіх регіонів України
Волонтерять 4546 членів партії серед яких 1087 депутатів місцевих рад
І якщо посадовець матиме невеличкий "зальот", то може ставити хрест на кар"єрі.
Німеччина не може собі дозволити таку розкіш.
Бо мені тоді житиметься не ліпше, ніж в Україні.
Щось не зрозумів, про що це ви і, головне, до чого?
У тому, що у лавах Бундесверу ЗАРАЗ немає колишніх депутатів (гіпотетично, бо хто ж перевіряв), немає нічого дивного: Німеччина зараз не є у стані війни. Коли почнеться, тоді й буде видно і щось мені здається, серед німецьких депутатів знайдеться достатньо патріотів своєї країни, що підуть до війська.
З іншого боку, я маю сумнів, що до Бундестагу ніколи не обиралися ветерани Бундесверу. У США це не рідкість, згадати хоча б покійного великого друга України МакКейна. І так, статус ветерана є офіційним і почесним, у США, принаймні так, думаю, що й у Німеччині не інакше.
А про які "зальоти" взагалі ви написали? Від інвалідності гарантій немає, якщо вже сталась, то - так, у кожній країні видається посвідчення і певні пільги (хоча б, наприклад, резервовані паркінг-місця).
І так, безперечно, Німеччина МОЖЕ дозволити собі таку розкіш, допомагати і шанувати людей, які втратили здоров'я на службі держави. Як і має бути у цивілізованому світі.
на фронт ?
А от тих слуг , хто пішов на співпрацю із терористами вистачає 😠
Так попередники зробили набагато більше ніж слуги, але набагато меньше ніж могли би зробити, на багато меньше ніж були забов"язані зробити. І це мене бісить, може зірок з неба не хапали, але ж не були тупи ідіотами, так ні вирішили домовлятися з олігархами, дозволили вцілити ригам і відродитися в опзж. Не лайтеся, Зеленський зробив то саме, знаю, але від нього ще до виборів було видно, нема на що чекати доброго.
Хто не вкурив - це все серйозно, на рівні масового гіпнотозування населення,
доки це не зрозуміють люди, Щеневтік - Боневтік і Зе влада залишаться при
владі і надалі будуть розпинати Україну по кремлівським шаблоном і як ковчег
Ноя рятувати кацапів пропагандистів - політиків як невзоров та іншу наволоч.
Вам намалювали, а Ви повірили..
Можно лохов пропагандой и сериальчиками обработать.
И слабоумные, без стержня, даже не заметят за этим явно видимое рыло Бени и кацапья
Суть: майно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу автоматично вноситимуться у всі державні реєстри і банки.
Тоді потенційний корупціонер чи його близький родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але право на розпорядження цим майном залишатиметься за державою, допоки така особа не доведе його некорупційне походження за встановленою процедурою.
Після спливу року від моменту подачі декларантом повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, якщо до цього часу ним не буде подана скарга до суду про вилучення задекларованого нового майна з під антикорупційної застави, таке майно автоматично переходить у власність держави або відповідної територіальної громади. Такі справи мають розглядати антикорупційні суди, як суди першої інстанції. А щодо майна суддів рішення має приймати ВРП.
Як з 2019 року готувалися до війни
Karl Volokh
Тепер про це можна розповісти.
В травні 2019 року я напівофіційно супроводжував делегацію України в поїздці до Ізраїля. Головним питанням була модернізація українських (точніше, старих радянських) МіГів та СУшок - давня ідея-фікс Пашинського, який і очолював делегацію. Їхали не на порожнє місце. Під час візиту в січні того ж року Порошенка до Ізраїля, він якимось дивом витиснув із Нетаніягу згоду на цю модернізацію - до абсолютного подиву всіх причетних.
Побували в Кнесеті, Міноборони, на заводах самого підприємства Ельбіт, котре першим у світі відпрацювало технологію модернізації, за якої старі радянські драндулети за характеристиками починали переважати F-16. Узгодили загальні риси майбутньої співпраці, локалізацію виробництва в Україні й поверталися з надзвичайно піднесеним настроєм.
Проблема була лише в тому, що саме в день початку нашого візиту щойно інавгурований президент Зеленський зніс парламент. За ним - Головнокомандувача та, де-факто, міністра оборони. І вся модернізація пішла по пи@ді, бо Хомчак її відмінив. Це вони так «до війни готувалися».
Тим більшими героями є наші авіатори, котрі навіть у таких умовах знайшли що протиставити московитській навалі
У віці 32 років перебрався до Ізраїлю. Займався перекладами з івриту та англійської для газет. У середині 1990-х років у Молдові він відкрив кілька ресторанів та фабрику кондитерських виробів. Займався у Кишиневі рекламним бізнесом.
Ряд ЗМІ https://glavcom.ua/publications/radniki-vnutrishnih-sprav-hto-konsultuje-arsena-avakovu-423935.html повідомляли , що будівельна компанія Карла Волоха у середині нульових почала будівництво багатоповерхового житлового будинку на території скверу у київському районі Березняки.
Коли будівельники стали зрізати дерева та встановлювати паркан місцеві жителі встали на захист свого скверу. Протести жителів Березняків та активістів дали результат - Вищий господарський суд заборонив скандальне будівництво.
Щось я не вірю єврейському пану, ну от зовсім.
Модернізація винищувачів Су-27 на держпідприємстві «Запорізький державний авіаремонтний завод «МіГРемонт» передбачала значне посилення бойових спроможностей літака.
А при чому тут якісь єврей Карл Волох з подвійним громадянством?