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Новини Війна
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Росія зруйнувала життя українців і залишається членом FIFA, - гендиректор ФК "Шахтар" Палкін

путін

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловив жорстку незгоду з ігноруванням Світовою федерацією футболу (FIFA) вимоги виключення країни-терориста Росії з лав організації.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми поглянемо на Росію, в них все добре вони грають собі, багато людей на стадіонах, все в них добре. Дивно мені, що ФІФА ніяк не реагую на цю ситуацію в цілому. Чому Росія досі член ФІФА?!", - поставив питання британським журналістам Палкін, додавши, що ніхто з топ-бюрократів не порушує питання виключення країни-терориста з ФІФА.

"Вони зруйнували все, нашу країну, зруйнували життя українців, і також зруйнували наш український футбол. Потрібно (FIFA. - Ред.) зайняти вже якусь одну позицію або іншу. В цій ситуації неможливо грати в якусь гру і не займати позиції", - резюмував Палкін.

Нагадаємо, в кінці березня "Шахтар" Ахметова вже вимагав перед конгресом FIFA повного виключення Росії з організації. Проте, конгрес проігнорував це питання.

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Автор: 

росія (64984) ФІФА (105) футбол (1581) Шахтар (175)


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Топ коментарі
+20
"Совість - вона така ... Вона мучить не тих, кого повинна мучити, а тих, у кого вона є".©
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28.08.2022 13:08
+13
В 2012-2013 роках Ахмєтов і палкін були ініціаторами проведення з ********** спільного чемпіонату (ліги)
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28.08.2022 13:08
+12
Не тільки в FIFA, а і ще у декількох самих безсенсових організаціях світу...
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28.08.2022 13:03
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Не тільки в FIFA, а і ще у декількох самих безсенсових організаціях світу...
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28.08.2022 13:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nsjdqKziltc&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=27 https://www.youtube.com/watch?v=nsjdqKziltc&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=27



їбаш русню!!!!
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28.08.2022 13:07 Відповісти
"Совість - вона така ... Вона мучить не тих, кого повинна мучити, а тих, у кого вона є".©
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28.08.2022 13:08 Відповісти
В 2012-2013 роках Ахмєтов і палкін були ініціаторами проведення з ********** спільного чемпіонату (ліги)
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28.08.2022 13:08 Відповісти
Инициатором была рашка в лице Газзаева
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28.08.2022 13:23 Відповісти
А азметке і палкіну мабудь трошки грошей кинули - рашка усіх купувала .
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28.08.2022 13:25 Відповісти
Согласен. Тогда рашка вела переговоры с Ахметовым /Шахтер/, Суркисом /Динамо К/, Коломойским /Днепр/, Ярославским /Металлист/. Но Шахтер никогда не был инициатором
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28.08.2022 13:28 Відповісти
взагалі-то ініціаторами спільного з касапами чемпіонату кроти були в 2007-му і пізніше; і лише в 2013 цю "ідею" осідлали касапи руками і мордою пса газзая.
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28.08.2022 16:03 Відповісти
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28.08.2022 13:23 Відповісти
Це слова киянки Голди , народившейся на Подолі Києва
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28.08.2022 13:24 Відповісти
Оно то так. Только одна проблемка. Ее продвигал Сталин. Голда очень хорошо знакома с Полиной Жемчужиной, женой Молотова. Жила Голда в Москве в гостинице)
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28.08.2022 13:32 Відповісти
Нечему удивляться - СССР купил у евреев атомную бомбу взамен поддержки создания государства Израиль .
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28.08.2022 13:37 Відповісти
Из Википедии

В 1948 году на приёме по случаю 31-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, данном Молотовым для аккредитованных в Москве иностранных дипломатов, Жемчужина разговорилась с послом Израиля Голдой Меир и сказала ей на идише (который она, Жемчужина, естественно знала с детства): «Я - еврейская дочь».
Затем она одобрительно отозвалась о посещении послом Меир Московской хоральной синагоги, где, несмотря на очевидную опасность, послу Меир была устроена торжественная встреча ликующей толпой московских евреев.
Жемчужина, как убеждённая коммунистка, очень заинтересовалась израильскими киббуцами и долго расспрашивала дочку госпожи Меир Сарру и её подругу Яэль Намир, которые были киббуцниками, о киббуцах - кто там живёт, как они управляются.
Она говорила с ними на идиш и пришла в восторг, когда Сарра ответила ей на том же языке.
Когда Сарра объяснила, что в Ревивим все общее и что частной собственности нет, госпожа Молотова заметно смутилась.
«Это неправильно, - сказала она. - Люди не любят делиться всем. Даже Сталин против этого. Вам следовало бы ознакомиться с тем, что он об этом думает и пишет».
Прежде чем вернуться к другим гостям, она обняла Сарру и сказала, со слезами на глазах: «Всего вам хорошего. а на прощанье, желая благополучия народу Израиля, подчеркнула, что если ему будет хорошо - будет хорошо и евреям в остальном мире».
Стоит отметить, по свидетельствам историков, Жемчужина и Меир очень часто общались и не на еврейские темы.
В семейном кругу В. М. Молотов часто делился с супругой тем, что говорили за закрытыми дверями в ЦК. А Жемчужина рассказывала об этом Голде Меир.
И когда стало известно, что секретные вопросы, обсуждаемые на Политбюро становятся известны израильскому послу, реакция не заставила себя долго ждать.
29 декабря 1948 года Полина Жемчужина была исключена из партии, а 29 января 1949 года арестована и обвинена в том, что «на протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами».
Через два месяца её муж Вячеслав Молотов был освобождён от должности министра иностранных дел и потерял большую часть своего влияния.
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28.08.2022 17:34 Відповісти
Кацапню нужно полностью изолировать!
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28.08.2022 13:27 Відповісти
Все, що пов'язане з Ахметовим - Донецьк, Шахтар, український футбол, Маріуполь, ЗАЕС (напевно теж його?) ... Чомусь накрилося мідним тазом незважаючи на величезну владу, гроші і можливості цього діяча. З чого б це??
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28.08.2022 13:30 Відповісти
З того, шо Ахметов - ставленник вроде солнцевских , ЗИЦ - председатель
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28.08.2022 13:38 Відповісти
Щось таке.
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28.08.2022 13:47 Відповісти
не тільки ФІФА, вони мріють повернутися на ЧМ, ЧЕ, ЛЧ і ЛЕ залишаючись світовим злом
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28.08.2022 14:30 Відповісти
фіфа корумпована структура потрібні рішення там часто просто купуються ..
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28.08.2022 16:29 Відповісти
Газпром давно все купив включно з ЧС 2018.
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28.08.2022 18:43 Відповісти
Теперь уже не всё России будет хорошо.
Это поймут даже такие отбитые дебилы, как рассеянские футбольные болельщики. ФИФА тут мало что значит.
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28.08.2022 20:36 Відповісти
 
 