Росія зруйнувала життя українців і залишається членом FIFA, - гендиректор ФК "Шахтар" Палкін
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловив жорстку незгоду з ігноруванням Світовою федерацією футболу (FIFA) вимоги виключення країни-терориста Росії з лав організації.
Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми поглянемо на Росію, в них все добре вони грають собі, багато людей на стадіонах, все в них добре. Дивно мені, що ФІФА ніяк не реагую на цю ситуацію в цілому. Чому Росія досі член ФІФА?!", - поставив питання британським журналістам Палкін, додавши, що ніхто з топ-бюрократів не порушує питання виключення країни-терориста з ФІФА.
"Вони зруйнували все, нашу країну, зруйнували життя українців, і також зруйнували наш український футбол. Потрібно (FIFA. - Ред.) зайняти вже якусь одну позицію або іншу. В цій ситуації неможливо грати в якусь гру і не займати позиції", - резюмував Палкін.
Нагадаємо, в кінці березня "Шахтар" Ахметова вже вимагав перед конгресом FIFA повного виключення Росії з організації. Проте, конгрес проігнорував це питання.
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їбаш русню!!!!
В 1948 году на приёме по случаю 31-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, данном Молотовым для аккредитованных в Москве иностранных дипломатов, Жемчужина разговорилась с послом Израиля Голдой Меир и сказала ей на идише (который она, Жемчужина, естественно знала с детства): «Я - еврейская дочь».
Затем она одобрительно отозвалась о посещении послом Меир Московской хоральной синагоги, где, несмотря на очевидную опасность, послу Меир была устроена торжественная встреча ликующей толпой московских евреев.
Жемчужина, как убеждённая коммунистка, очень заинтересовалась израильскими киббуцами и долго расспрашивала дочку госпожи Меир Сарру и её подругу Яэль Намир, которые были киббуцниками, о киббуцах - кто там живёт, как они управляются.
Она говорила с ними на идиш и пришла в восторг, когда Сарра ответила ей на том же языке.
Когда Сарра объяснила, что в Ревивим все общее и что частной собственности нет, госпожа Молотова заметно смутилась.
«Это неправильно, - сказала она. - Люди не любят делиться всем. Даже Сталин против этого. Вам следовало бы ознакомиться с тем, что он об этом думает и пишет».
Прежде чем вернуться к другим гостям, она обняла Сарру и сказала, со слезами на глазах: «Всего вам хорошего. а на прощанье, желая благополучия народу Израиля, подчеркнула, что если ему будет хорошо - будет хорошо и евреям в остальном мире».
Стоит отметить, по свидетельствам историков, Жемчужина и Меир очень часто общались и не на еврейские темы.
В семейном кругу В. М. Молотов часто делился с супругой тем, что говорили за закрытыми дверями в ЦК. А Жемчужина рассказывала об этом Голде Меир.
И когда стало известно, что секретные вопросы, обсуждаемые на Политбюро становятся известны израильскому послу, реакция не заставила себя долго ждать.
29 декабря 1948 года Полина Жемчужина была исключена из партии, а 29 января 1949 года арестована и обвинена в том, что «на протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами».
Через два месяца её муж Вячеслав Молотов был освобождён от должности министра иностранных дел и потерял большую часть своего влияния.
Это поймут даже такие отбитые дебилы, как рассеянские футбольные болельщики. ФИФА тут мало что значит.