Військовий РФ розповідає другу про загиблих в Україні і втрату танка: "200-х и 300-х дохрена", - перехоплення ГУР. АУДIО

Окупант у черговій перехопленій розмові розповідає про втрати серед російських військових та велику кількість поранених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Танк сгорел еще в июле, механик погиб... 25 лет пацану исполнилось. Бл*дь, артиллерия просто еб*шит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше", - йдеться в повідомленні.

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