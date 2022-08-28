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Військовий РФ розповідає другу про загиблих в Україні і втрату танка: "200-х и 300-х дохрена", - перехоплення ГУР. АУДIО
Окупант у черговій перехопленій розмові розповідає про втрати серед російських військових та велику кількість поранених.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Танк сгорел еще в июле, механик погиб... 25 лет пацану исполнилось. Бл*дь, артиллерия просто еб*шит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше", - йдеться в повідомленні.
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***дкам навіть немає літературного визначення і епітети тільки російською, бо нецензурні..
Кацапсину на осину !
Путираста на фугаску!