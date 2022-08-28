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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Військовий РФ розповідає другу про загиблих в Україні і втрату танка: "200-х и 300-х дохрена", - перехоплення ГУР. АУДIО

Окупант у черговій перехопленій розмові розповідає про втрати серед російських військових та велику кількість поранених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Танк сгорел еще в июле, механик погиб... 25 лет пацану исполнилось. Бл*дь, артиллерия просто еб*шит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Розмова окупанта з дружиною: "Мы в капкане сидим и п#здец нам, нах#й. Никакого домой не будет", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17255) ліквідація (3884) розвідка (3856) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+17
Прошу ретвіт ! Офіційні видання затушовують рило цієї гниди, й велика вірогідність, що так звані судилища цю погань відпустять, а зелені візьмуть під охорону яка у Миколаєві наводила ракети на школи, садочки та лікарні.
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28.08.2022 13:16
+10
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28.08.2022 13:55
+9
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28.08.2022 13:06
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Угу але Пескі вже ненаші
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28.08.2022 13:05 Відповісти
Ваші , ваші 😠
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28.08.2022 13:17 Відповісти
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28.08.2022 13:06 Відповісти
кончене воно..навіть не орк..тіким ви***дкам навіть немає літературного визначення і епітети тільки російською, бо нецензурні..
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28.08.2022 13:15 Відповісти
а потом удивляются что их азовские мамочки с маленькими детками в машинах сжигают, как сухое говно в печи. ощущают себя бессметрными
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28.08.2022 18:06 Відповісти
"в июле 200 было побольше" - не порядок, заскучали там кацыки
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28.08.2022 13:06 Відповісти
Прошу ретвіт ! Офіційні видання затушовують рило цієї гниди, й велика вірогідність, що так звані судилища цю погань відпустять, а зелені візьмуть під охорону яка у Миколаєві наводила ракети на школи, садочки та лікарні.
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28.08.2022 13:16 Відповісти
Кацапів засмалених і порубаних багато не буває - іх завжди мало 😡
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28.08.2022 13:18 Відповісти
і так буде із кожним москалем
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28.08.2022 13:21 Відповісти
Москаляку на гиляку!
Кацапсину на осину !
Путираста на фугаску!
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28.08.2022 13:32 Відповісти
шойгу на розтяжкі
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28.08.2022 13:38 Відповісти
и в оленью упряжку

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28.08.2022 13:41 Відповісти
Да насрать ,що він розповідає , головне ,що вони потроху пересуваються вперед. А ось це дуже погано. Я кожну ніч бачу сон , прокидаюсь ,а орки усі здохли разом з ******.
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28.08.2022 13:42 Відповісти
Чудовий сон 👍🏼🙂
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28.08.2022 13:50 Відповісти
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28.08.2022 13:55 Відповісти
 
 