Через санкції проти Росії ЄС стикнеться з проблемами, але це ціна свободи, - Боррель
Війна в Україні - це не тільки війна українців, а війна за свободу Євросоюзу.
Про це заявив високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Krone.
За його словами, поки економіка Росії залежить від нафти і газу, ЄС повинен обмежувати її можливості.
Водночас, додав Боррель, Євросоюз також стикається з економічними проблемами.
"Звичайно, ми стикаємося з серйозними проблемами в короткостроковій перспективі. Не можна заперечувати, що ціни на газ зростають. Але ми повинні бути готові заплатити ціну за свободу. Бо війна в Україні – це не тільки війна українців, а війна за нашу свободу", - пояснив він.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
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+3 kseniya lyesovalova
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+1 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар28.08.2022 13:33
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Сколько раз объяснять , что не верьте московитам , и не будете обмануты
Борель і багато гейропейських толерастів . За той час ,що ЄС дозволяв завербованій ще совковим КГБ німецькій шельмі меркель , керувати фінансовими потоками ЄС ,вона , разом із її рашистським роботодавцем "ла ла ла всія рабсеї куйлом великім" навпаки створила залежність ЄС від рашистських енергоносіїв.Тільки сліпі гейропейські толерасти,цього не бачуть, або проплачені рашистом гейропейські холуї.
Так як раніше, вже ніхто на цій планеті жити не буде Боррель, поки всі гуртом не поставлять Козляндію на коліна, і не вирвуть Україну з її кривавих лап. Без України вам в Раю вже не жити. Час змінюється, і змінюється швидко.
P. S. - як би ця стара Європа хотіла би жити по старому, як раніше. Любити Пуйла, його гроші, і по хрін на Україну..