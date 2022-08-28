Через санкції проти Росії ЄС стикнеться з проблемами, але це ціна свободи, - Боррель

Війна в Україні - це не тільки війна українців, а війна за свободу Євросоюзу.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Krone.

За його словами, поки економіка Росії залежить від нафти і газу, ЄС повинен обмежувати її можливості.

Водночас, додав Боррель, Євросоюз також стикається з економічними проблемами.

"Звичайно, ми стикаємося з серйозними проблемами в короткостроковій перспективі. Не можна заперечувати, що ціни на газ зростають. Але ми повинні бути готові заплатити ціну за свободу. Бо війна в Україні – це не тільки війна українців, а війна за нашу свободу", - пояснив він.

Також читайте: ЄС не стане заміняти армії 27 країн-членів єдиними збройними силами, - Боррель