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Новини Санкції проти Росії Війна
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Через санкції проти Росії ЄС стикнеться з проблемами, але це ціна свободи, - Боррель

боррель

Війна в Україні - це не тільки війна українців, а війна за свободу Євросоюзу.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Krone.

За його словами, поки економіка Росії залежить від нафти і газу, ЄС повинен обмежувати її можливості.

Водночас, додав Боррель, Євросоюз також стикається з економічними проблемами.

"Звичайно, ми стикаємося з серйозними проблемами в короткостроковій перспективі. Не можна заперечувати, що ціни на газ зростають. Але ми повинні бути готові заплатити ціну за свободу. Бо війна в Україні – це не тільки війна українців, а війна за нашу свободу", - пояснив він.

Також читайте: ЄС не стане заміняти армії 27 країн-членів єдиними збройними силами, - Боррель

Автор: 

росія (64984) санкції (11782) Євросоюз (13351) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
У Средиземному морі до фіга газа- гоните россіян до сібиру, шоб не заважали добувати газ
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28.08.2022 13:34
+3
Сначала вы европейцы должны признать себя идиотами , которые поверили московитам , варварам и дикарям и сами по своему желанию сели на их газову иглу .
Сколько раз объяснять , что не верьте московитам , и не будете обмануты
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28.08.2022 13:34
+1
Це ціна співпраці з рашистами, теранами, диктаторами та нацистами - РФ. Нажаль найбільшу ціну сплачувати довелося Україні!
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28.08.2022 13:33
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Це ціна співпраці з рашистами, теранами, диктаторами та нацистами - РФ. Нажаль найбільшу ціну сплачувати довелося Україні!
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28.08.2022 13:33 Відповісти
У Средиземному морі до фіга газа- гоните россіян до сібиру, шоб не заважали добувати газ
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28.08.2022 13:34 Відповісти
Сначала вы европейцы должны признать себя идиотами , которые поверили московитам , варварам и дикарям и сами по своему желанию сели на их газову иглу .
Сколько раз объяснять , что не верьте московитам , и не будете обмануты
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28.08.2022 13:34 Відповісти
Так так так
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28.08.2022 14:02 Відповісти
У них що інших постачальників газу немає? А свій газ де поділи?
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28.08.2022 13:54 Відповісти
Просто треба було свого часу не відгодовувати паРашного монстра, а тримати в ледь живому стані, з обміном газ-нафта на їжу.
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28.08.2022 14:01 Відповісти
Це дуже дивно... Така риторика... Не через санкції проти росісі в єс будуть труднощі... А через дії росісі... Треба говорити прямо... А не тіпа в нас є лісоруб маніяк-гвалтівник і в нас будуть труднощі тому що ми не будемо купувати в нього дрова...
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28.08.2022 14:01 Відповісти
Це ціна вирощення світом Гітлера 2:0 у той час, коли Рашисти своїми кишеньковими и громадськими оргнізаціями у світі засуджували "нацистські" факельні марші у Києві.
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28.08.2022 14:01 Відповісти
За його словами, поки економіка Росії залежить від нафти і газу, ЄС повинен обмежувати її можливості.
Борель і багато гейропейських толерастів . За той час ,що ЄС дозволяв завербованій ще совковим КГБ німецькій шельмі меркель , керувати фінансовими потоками ЄС ,вона , разом із її рашистським роботодавцем "ла ла ла всія рабсеї куйлом великім" навпаки створила залежність ЄС від рашистських енергоносіїв.Тільки сліпі гейропейські толерасти,цього не бачуть, або проплачені рашистом гейропейські холуї.
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28.08.2022 14:12 Відповісти
Це ще не проблеми.От якби не дай бог не треба таке навіть уявляти тіпун мені на язик Україна програє війну, тоді Євросоюз побачить ,що таке справжні проблеми
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28.08.2022 14:43 Відповісти
Припиняй вже скиглити Боррель, то армії у вас бонсай, то Європа ще має з проблемами із-за війни стикнутись. Запам'ятайте, ми українці, Україна і твоя корумпована Пуйлом Європа, знаходимось в одному човні!!! І, якби ви там не хотіли нитіки, одне від одного нам нікуди вже не подітися.. Тому давайте більше зброї і грошей, і не жуйте соплі, курви.. Гуртом і легше батька бити.
Так як раніше, вже ніхто на цій планеті жити не буде Боррель, поки всі гуртом не поставлять Козляндію на коліна, і не вирвуть Україну з її кривавих лап. Без України вам в Раю вже не жити. Час змінюється, і змінюється швидко.

P. S. - як би ця стара Європа хотіла би жити по старому, як раніше. Любити Пуйла, його гроші, і по хрін на Україну..
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28.08.2022 17:12 Відповісти
Ви ще падли (Європа) стикнетесь з справжніми проблемами, все ще тільки попереду, на дай вам Бог здати Україну!
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28.08.2022 17:16 Відповісти
 
 