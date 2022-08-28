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Якби зараз на ЗАЕС сталась аварія, хмара розповсюдження радіації пішла б за вітром на південний схід у бік Росії, - "Енергоатом". КАРТА

Відповідний розрахунковий прогноз станом на понеділок 29 серпня 2022 року зробили фахівці Держатомрегулювання України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Енергоатомі".

Якби зараз на ЗАЕС сталась аварія, хмара розповсюдження радіації пішла б за вітром на південний схід у бік Росії, - Енергоатом 01

У відомстві зазначають, що у разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії. Такий прогноз на 29 серпня зробили фахівці Держатомрегулювання.

"Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання.

Також рекомендовано провести герметизацію приміщень (вікон, дверей), відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо; ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

Крім того, на потенційно небезпечних територіях рекомендується вжити заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмежити лісокористування та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.

В "Енергоатомі" наголошують, що для запобігання запиленню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.

радіація (186) росія (64984) Енергоатом (1633) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+12
Все гімно нехай іде на кацапстан , нам не жалко
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28.08.2022 13:54
+11
А не здається шановним фахівцям з держатомрегулювання, що їм даремно нараховують зарплатню?
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28.08.2022 13:56
+5
То, шо ветер дует на рашку - это, типа, должно нас успокоить? Рекомендации выдали и спасайтесь кто как может? Главное, инстукции они выдали, а лекарства?
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28.08.2022 14:03
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Там вітер зараз круте.
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28.08.2022 13:53 Відповісти
Якщо не буде вітру в сторону кремлівської потвори ,
візьмемося за весла
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28.08.2022 14:04 Відповісти
Ввімкнемо вітрогон. Нехай дме туди.
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28.08.2022 14:07 Відповісти
Все гімно нехай іде на кацапстан , нам не жалко
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28.08.2022 13:54 Відповісти
А не здається шановним фахівцям з держатомрегулювання, що їм даремно нараховують зарплатню?
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28.08.2022 13:56 Відповісти
Куда Дуля туда дым )
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28.08.2022 14:02 Відповісти
Зупинка охолоджувальної системи та стрімкий розігрів реактора із плавленням радіоактивного палива, що спричиняє розчеплення під дією радіації води з охолоджувачів на кисень і водень, поступове їх накопичення з подальшим вибухом, як це було на АЕМ у Фукусімі.
Радіаційна хмара за розою вітрів прямує в сторону Криму і рф, а розплавлене паливо АЕС проникає у річку Дніпро і підземні води, з наступним радіаційним зараженням дніпровських вод, кримського каналу та всього чорноморського узбережжя, в т.ч.Криму, на століття...
Гадаю, що такий сценарій розвитку подій не в інтересах рашистської пітьми.
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28.08.2022 14:02 Відповісти
То, шо ветер дует на рашку - это, типа, должно нас успокоить? Рекомендации выдали и спасайтесь кто как может? Главное, инстукции они выдали, а лекарства?
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28.08.2022 14:03 Відповісти
Дві курки почули що вже дають йодід калію і побіли туди, а там атвінта. Дають лише до 40 років.
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28.08.2022 14:12 Відповісти
"zeлëнку" там видають.
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28.08.2022 14:23 Відповісти
Чому ця станція і досі працює чого не зупинили реактори?
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28.08.2022 14:06 Відповісти
Так сделайте это
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28.08.2022 14:07 Відповісти
Это как подорвать себя гранатой, героически, но тупо. И Израилю может достаться, я бы так не радовался.
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28.08.2022 14:35 Відповісти
То може "тойво", влаштувати їм "бавовну".І скажемо що це не ми.А кацапи нехай що хочуть розповідають-вони так забрехалися що їм ніхто не повірить.
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28.08.2022 14:11 Відповісти
Мабуть кацапи виставили там добру охорону, бо інакше якийсь співробітник станції вже б вимкнув ту систему охолодження. Просто тому що набридло терпіти окупацію і знущання.
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28.08.2022 14:16 Відповісти
КАЦАБЫДЛО дякує наш енергоатом за інформацію. Тепер вони будут чекати "баб'єго лєта" мать єго так, коли вітри будуть дути з півдня
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28.08.2022 14:14 Відповісти
Може нам наперед закупити "вентилятори жириновского", якими він хотів дути на Прибалтику?
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28.08.2022 14:16 Відповісти
В чому затримка?
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28.08.2022 14:18 Відповісти
Россия находится на юго-востоке, а не на севере?
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28.08.2022 14:26 Відповісти
Ви думаєте москалі прогноз погоди не дивляться? Вона рване тоді, коли вітер буде в нашу сторону
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28.08.2022 14:27 Відповісти
Не по темі, але згадала українське громадянство невзорову.
Поки сидів на росії, щось ********, в Україні ні слуху ні духу.
Може є інша інформація?
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28.08.2022 14:28 Відповісти
Как ни крути карту, по большей части серамно пострадает территория Украины а не мордор.
Оркам пох, они доказали свой **********, и отвязанность. Был Чернобыль, они могут повторить, чо. На ликвидацию последствий погонят не своих отпрысков с рублевки, а дагестано-бурятское быдломясо с остатками мобиков из ОРДЛ, которых не всех еще переловили, .
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28.08.2022 14:38 Відповісти
Пішла, не пішла, вітер, товаріщам пофіг, вони всі, підкреслюю, всі в бункерах
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28.08.2022 14:47 Відповісти
Не соромно? Купіть зеленки, хоть поржете в бомбосховищі без вентиляції. Вакциновані спасуться. Сцукі, не чипайте Нікополь!
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28.08.2022 15:32 Відповісти
Це не аргумент. Їм пох на своїх, "баби ще нарожають" 😒
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28.08.2022 15:41 Відповісти
..ликвидировать болота мацковии,пусть там живут лягушки,а не мокши..
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28.08.2022 15:44 Відповісти
 
 