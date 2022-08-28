Якби зараз на ЗАЕС сталась аварія, хмара розповсюдження радіації пішла б за вітром на південний схід у бік Росії, - "Енергоатом". КАРТА
Відповідний розрахунковий прогноз станом на понеділок 29 серпня 2022 року зробили фахівці Держатомрегулювання України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Енергоатомі".
У відомстві зазначають, що у разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії. Такий прогноз на 29 серпня зробили фахівці Держатомрегулювання.
"Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання.
Також рекомендовано провести герметизацію приміщень (вікон, дверей), відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо; ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на потенційно небезпечних територіях рекомендується вжити заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмежити лісокористування та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.
В "Енергоатомі" наголошують, що для запобігання запиленню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.
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візьмемося за весла
Радіаційна хмара за розою вітрів прямує в сторону Криму і рф, а розплавлене паливо АЕС проникає у річку Дніпро і підземні води, з наступним радіаційним зараженням дніпровських вод, кримського каналу та всього чорноморського узбережжя, в т.ч.Криму, на століття...
Гадаю, що такий сценарій розвитку подій не в інтересах рашистської пітьми.
Поки сидів на росії, щось ********, в Україні ні слуху ні духу.
Може є інша інформація?
Оркам пох, они доказали свой **********, и отвязанность. Был Чернобыль, они могут повторить, чо. На ликвидацию последствий погонят не своих отпрысков с рублевки, а дагестано-бурятское быдломясо с остатками мобиков из ОРДЛ, которых не всех еще переловили, .