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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Держави-учасниці договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї засудили агресію РФ в Україні

зброя,ядерна

Держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) рішуче засудили неспровоковану та невиправдану агресивну війну Російської Федерації проти України і закликали окупантів вивести свої війська з території нашої країни.

Про це йдеться у заяві держав-учасниць ДНЯЗ, яку оприлюднила Державна інспекція ядерного регулювання України, передає Цензор.НЕТ.

Країни-учасниці ДНЯЗ у своїй заяві рішуче засудили триваючу неспровоковану та невиправдану агресивну війну Російської Федерації проти України, яка є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Вони також підтвердили прихильність ДНЯЗ як наріжному каменю режиму ядерного роззброєння та нерозповсюдження та важливому фундаменту для досягнення ядерного роззброєння, ядерного нерозповсюдження та мирного використання ядерної енергії.

Усі підписанти засудили дії РФ, які призвели до позбавлення України контролю над українськими ядерними об’єктами та зриву здійснення нашою країною невід’ємного права на розвиток досліджень, виробництва та використання ядерної енергії в мирних цілях.

Окремо автори спільної заяви високо оцінили героїчні зусилля українського персоналу на українських ядерних об’єктах, зокрема на Запорізькій АЕС та Чорнобильській АЕС, які продовжують невтомно працювати для забезпечення ядерної безпеки в Україні.

Усі країни-учасниці ДНЯЗ вимагають негайного виведення Росією збройних сил з України та повернення повного контролю над ЗАЕС, а також над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України українській владі, щоб забезпечити їхню безпечну та надійну роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ заблокувала підсумковий документ конференції з ядерного договору, - АР

Автор: 

росія (64984) ядерна зброя (1148) ядерна безпека (560)


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Топ коментарі
+14
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28.08.2022 14:05
+6
Засудили. Рішуче. Що далі?
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28.08.2022 14:02
+4
Далі пішли пити пиво у паб
треба в пабах фоткі зверств кацапів вішати
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28.08.2022 14:04
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Засудили. Рішуче. Що далі?
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28.08.2022 14:02 Відповісти
Далі пішли пити пиво у паб
треба в пабах фоткі зверств кацапів вішати
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28.08.2022 14:04 Відповісти
Ну і що??? Може ще у сраку велику стурбованисть додадуть? Що вони зробили реально щоб Скраїну-терориста зупинити?. Їм сруть на голову, а то падло, оєспокоєне..., блт.Разом з нашими Зеленими даунами
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28.08.2022 14:04 Відповісти
На жаль, сруть не їм, а нам. Їх лякають пустими погрозами, а вони роблять вигляд, що їм страшно
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28.08.2022 14:32 Відповісти
Иии... ришуче укакались
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28.08.2022 14:04 Відповісти
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28.08.2022 14:05 Відповісти
Сейчас Абдрыстович взвоет. что его рузгих братьев обманутых путином обыжают. И начнет угрожать что всех *нациков* нужно *взять за яйца*
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28.08.2022 14:16 Відповісти
Абристович - мелочь пузата. В порівнянні з націоналистами . Не мине і тиждня як він буде всюди прираховувати себе до націоналістів
БО ФЛЮГЕР
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28.08.2022 16:03 Відповісти
Прямо таки рішуче, рішуче засудили? А пальцем рішуче не махали?
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28.08.2022 14:08 Відповісти
Сильний і рішучий хід!
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28.08.2022 14:10 Відповісти
так а головне дуже хоробрий та дієвий...
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28.08.2022 14:11 Відповісти
Засудили??!!! "Шо оп'ять"!
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28.08.2022 14:13 Відповісти
А не хочуть нам повернути кілька "ядрьоних бомбочок" (Будапештський меморандум порушено!), а ми ними *уйла полякаємо!
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28.08.2022 14:15 Відповісти
Світ збаидужів -- Джонсонів мало
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28.08.2022 14:25 Відповісти
Аж легше від цього стало
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28.08.2022 14:27 Відповісти
Заява від імені групи держав, десь чверть від усіх підписантів ДНЯЗ.
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28.08.2022 14:33 Відповісти
А какое осуждение, решительное или глубокое? Это очень важно, уточните, пожалуйста.

У нас один путь: военное сотрудничество с Казахстаном ради получения урана и плутония (обогащенного или нет, это просто длительный энергоемкий процесс, а технологии особой на него не нужно) в обмен на наши ракетные носители и совместное производство ракет с ядерной боеголовкой. Казахстану в обмен на это предложить гарантию объявить войну в случае, когда РФ на него нападет, а вероятность этого очень высока, притом там начало будет с олигархатом и ватниками внутри страны, ситуация там очень напоминает наш 2009-ый год с миллиардами вложений в пиар Януковича против сомнительной Юльки и довольно глупой реакции властей в плане контроля телевизора.
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28.08.2022 14:35 Відповісти
Ой ьоой, страшно, аж жуть
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28.08.2022 14:45 Відповісти
Та ну нах! Прямо, о так от- "рішуче"!!!??? Та не може бути!! Ти дивись як круто!!! Неможливо повірити у це!!! О це так допомога! *****, МРАЗОТНИКИ СМЕРДЮЧИ!! ТА КОМУ ВОНО ТРЕБА, ОТО ВАШЕ СПОКОНВІЧНЕ СКИГЛЕННЯ!!! І ***** НАМ ТОЙ СРАНИЙ ГЄЙРОСОЮЗ ВСРАВСІ??!!!! САМЕ ЗАРАЗ НАЧАСІ СТВОРЮВАТИ НОВИЙ СОЮЗ, РАЗЕМ З РЕАЛЬНИМИ КРАЇНАМИ, ЯКІ РЕАЛЬНО ДОПОМОГАЮТЬ ЗБРОЄЮ ТА ГРОШИМА!!!
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28.08.2022 14:57 Відповісти
Гопник ******* скрипаля, а качки з спортзалу навпроти, з якими скрипаль живе в одному будинку, засудили гопника...
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28.08.2022 15:41 Відповісти
ЗСУ у відповідь на терор, який влаштували руське бидло на Запорізькій АЕС, зобов'язані почати обстрілювати або захопити російські атомні станції, наприклад Курську АЕС. Тоді західні партнери почнуть застосовувати до Рашки справжні санкції.
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28.08.2022 18:32 Відповісти
Потужно
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29.08.2022 01:07 Відповісти
 
 