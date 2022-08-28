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Новини Війна
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Бізнес зазнає збитків, але важливо зберегти максимум робочих місць, щоб допомагати армії, - бізнесмен Корогодський

корогодский,корогодський

Український бізнес зазнає збитків через війну, але важливо продовжувати допомагати армії.

Про це у Facebook повідомив бізнесмен Гарік Корогодський, інформує Цензор.НЕТ.

Він згадав слова батька, який сказав, що іноді банкрутувати порядніше, ніж багатіти.

"Дорогі бізнесмени! Ми зараз не заробляємо. Ми ділимо збитки. Наш обов'язок - розділити їх так, щоб вижити і зберегти максимум робочих місць, поки армія воює. І максимально у цьому армії допомогти", - наголосив Корогодський.

Також читайте: За 5 місяців війни зібрано 323,7 млрд грн податків - 102% від мирного плану надходжень

Автор: 

бізнес (1974) Корогодський Гарік (5)


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Топ коментарі
+12
О ещё один "бизнесмен" нарисовался. Многочисленные долги банкам отдал и дочку из Москвабада вернул?
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28.08.2022 15:09
+11
Это же тот фрик Корогодский что так яро в 19 году топил за зеленского..Ну как Гарик ,накушался или еще нет ?
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28.08.2022 16:01
+9
не знал что он маланец патриот....3.14здит наверное
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28.08.2022 15:09
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не знал что он маланец патриот....3.14здит наверное
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28.08.2022 15:09 Відповісти
какой БИЗНЕС как пошло в нашей гребанной стране с Кравчука базар сумка "кравчучка тележка" так млять и едем 32 год Независимости по кочкам типа блошинного рынка..а вокруг рынка с размером с туалет огромная армия поллерастов чиновников полиции прокурорских мразей судов налоговиком и прочей швали... на 1 ФОП приходится 500 пеллерастов по налогам.. у нас нет БИЗНЕСА У НАХ ХАППУГА ХВАТАНЕУТЬ СРАЗУ МНОГО МИЛЛИОНЫ МИЛЛИАРДЫ ГЛОТНУТЬ И КУПИВ ПАШПОРТ ИНОГО ГОСУДАРСТВА и ******** ИЗ СТРАНЫ... кто о чем думает ФОП это просто смешно где средний класс где частыне заводы фабрики цена где хотя бы сборка изделий мировых брендов да в Китае все переброшено ибо в Европе ЕС надо платить 2000 евро в Китае обходятся и 150 долларами у нас в Украине 300-400 доллар евро надо платить а качество будет выше но никому ничего не надо это надо ехать договариватся покупать лицензии платить процент собственнику товарного знака и фирмы а зачем если у нас легче обокрасть страну на миллиарды... велике крадивныцтво на дорогах это все прекрасно показало и где те дороги только не сваливайте на войну... если делать дороги то наших там вообще не должно быть немцы швейцарцы австрийцы французы нидерландцы шведы вот кого надо нанимать в руководство а нашим только ведра таскать песок и гальку подсобными рабочими и учится как можно оказывается удешевить 1 км дороги не пострадая при этом качеством потому как откупные чинушам пойдут по графе нуль.... и так везде и всюду...в частности мосты эстакады лучше отдать китайцам а туннели виадуки швейцарцам немцам австрийцам там где вопрос осущения и строительства каналов вода-- лучше нидерландцев никто не сделает.. горы Карпаты это те страны у кого Альпы есть.. опыта там за 120 лет с головой хватит..
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28.08.2022 15:35 Відповісти
Увага! Друзі,будьте обережними! Тут на форумі пасеться троль з ніком Володимир Павлович,мабуть з тролеконюшні Єрмака,видає себе за фермера-селянина,він банить і кидає страйки за критику зе-команди і за антисемітизм. Не годуйте його
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28.08.2022 17:28 Відповісти
3,14здить що патріот, чи що маланець? Ну, друге на морді ліца написано, значить перше
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28.08.2022 17:57 Відповісти
О ещё один "бизнесмен" нарисовался. Многочисленные долги банкам отдал и дочку из Москвабада вернул?
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28.08.2022 15:09 Відповісти
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28.08.2022 15:13 Відповісти
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28.08.2022 15:15 Відповісти
очень переживает...бедняга
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28.08.2022 15:16 Відповісти
Каргородський патріот

Єврей олєнєвод

Крокодил пташка.../
-------------------------)

У Львові вибухнув скандал через публічно зарізану свиню у ресторані. ФОТО 15 листопада 2012 Львівські депутати виступили проти міського центрального ресторану "Старгород". Тут на одному з нещодавніх шоу для розваги клієнтів публічно закололи свиню. Потім її розділили та посмажили.

Джерело: https://zhitomir-online.com/skandaly/12404-u-lvov-vibuhnuv-skandal-cherez-publchno-zarzanu-svinyu-u-restoran-foto.html
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28.08.2022 15:59 Відповісти
Мдаа, "прикід" в того бізнесмена... Не дивно що клоуна вибрали
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28.08.2022 15:41 Відповісти
Маечка с родословным деревом?
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28.08.2022 15:58 Відповісти
Это же тот фрик Корогодский что так яро в 19 году топил за зеленского..Ну как Гарик ,накушался или еще нет ?
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28.08.2022 16:01 Відповісти
Попри дивакуватий вигляд бізнесмена, він таки правильно каже. Треба працювати, рухати бізнес. Альтернатива - скласти лапки. Мені останнє не дуже подобається )
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28.08.2022 16:03 Відповісти
Іноді мені здається, що я живу у країні фріків(((
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28.08.2022 16:04 Відповісти
Перші п'ять слів зайв
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28.08.2022 16:54 Відповісти
Фріки - це не найстрашніше в нашій країні. Страшніше жити серед довбнів, що їх в нас виявилося 73%
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28.08.2022 19:22 Відповісти
В нас до війни на заробітки закордон їздили мільйони людей і тоді бізнес працював та собі.Зараз взагалі то війна.
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28.08.2022 17:22 Відповісти
Увага! Друзі,будьте обережними! Тут на форумі пасеться троль з ніком Володимир Павлович,мабуть з тролеконюшні Єрмака,видає себе за фермера-селянина,він банить і кидає страйки за критику зе-команди і за антисемітизм. Не годуйте його
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28.08.2022 17:26 Відповісти
Це бізнесмен? А схожий на клоуна. Хоча, чому тут дивуватись?
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28.08.2022 17:55 Відповісти
Наскільки я знаю,бізнес цього "бізнесюка" це ТРЦ в Києві. Він з компаньйонами,якимось чином отримали земельні ділянки в центрі,всі дозволи.збудували і тепер отримують орендну плату. Ось такі бізнесталанти в цього клоуноподібного "бізнесмена"....
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28.08.2022 18:02 Відповісти
Український бізнес має зрозуміти що якщо він не буде допомагати ЗСУ їх бізнес стане расєйським і робочі місця то вже буде питання другорядне...
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28.08.2022 18:58 Відповісти
Не надо его хаять! Этот "фрик" сейчас больше помогает ВСУ чем очень многие мы! А от ошибок никто не застрахован..
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28.08.2022 20:07 Відповісти
він на рашці починав разом з Мішою Фрідманом по білетному бізнесу, до речі, так і не став громадянином України. Вперше побачив його, як він підбив друзяк маланців і вони в кальсонах танцювали єврейський танок. Була умора. Ну а ці різномастні окуляри .....
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28.08.2022 23:47 Відповісти
 
 