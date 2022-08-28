Бізнес зазнає збитків, але важливо зберегти максимум робочих місць, щоб допомагати армії, - бізнесмен Корогодський
Український бізнес зазнає збитків через війну, але важливо продовжувати допомагати армії.
Про це у Facebook повідомив бізнесмен Гарік Корогодський, інформує Цензор.НЕТ.
Він згадав слова батька, який сказав, що іноді банкрутувати порядніше, ніж багатіти.
"Дорогі бізнесмени! Ми зараз не заробляємо. Ми ділимо збитки. Наш обов'язок - розділити їх так, щоб вижити і зберегти максимум робочих місць, поки армія воює. І максимально у цьому армії допомогти", - наголосив Корогодський.
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+12 дмитрий #513526
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У Львові вибухнув скандал через публічно зарізану свиню у ресторані. ФОТО 15 листопада 2012 Львівські депутати виступили проти міського центрального ресторану "Старгород". Тут на одному з нещодавніх шоу для розваги клієнтів публічно закололи свиню. Потім її розділили та посмажили.
Джерело: https://zhitomir-online.com/skandaly/12404-u-lvov-vibuhnuv-skandal-cherez-publchno-zarzanu-svinyu-u-restoran-foto.html