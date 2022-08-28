Бізнес зазнає збитків, але важливо зберегти максимум робочих місць, щоб допомагати армії, - бізнесмен Корогодський

Український бізнес зазнає збитків через війну, але важливо продовжувати допомагати армії.

Про це у Facebook повідомив бізнесмен Гарік Корогодський, інформує Цензор.НЕТ.

Він згадав слова батька, який сказав, що іноді банкрутувати порядніше, ніж багатіти.

"Дорогі бізнесмени! Ми зараз не заробляємо. Ми ділимо збитки. Наш обов'язок - розділити їх так, щоб вижити і зберегти максимум робочих місць, поки армія воює. І максимально у цьому армії допомогти", - наголосив Корогодський.

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