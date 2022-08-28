Посол Мельник більше не кличе в Україну прем’єра Саксонії Кречмера, який закликав до перемир’я з РФ

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, який завершить роботу на цій посаді у жовтні, скасував запрошення відвідати Україну земельному прем’єру Саксонії Міхаелю Кречмеру, адже той закликав добиватися перемир’я у війні РФ проти України.

Про це Мельник написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прем’єр Саксонії минулого тижня висловив у програмі ZDF думку, що "війну треба заморозити, що потрібне перемир’я і переговори для припинення війни", і, мовляв, у публічному дискурсі надто мало говорять про це.

Він сказав, що вторгнення РФ - це жахливий злочин, але не можна намагатись вирішити результат війни на полі бою, "тому що це може мати надто погані наслідки для всіх нас", і потрібно використовувати дипломатичні механізми, "навіть коли у вас цілковито різні позиції і ви вороги".

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"Вашою абсурдною риторикою про замороження війни ви підігруєте Путіну і підживлюєте російську агресію. Я запрошував вас в Україну. Тепер це запрошення скасовано. Ваш візит небажаний. Крапка", - відреагував Мельник.