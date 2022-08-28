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Посол Мельник більше не кличе в Україну прем’єра Саксонії Кречмера, який закликав до перемир’я з РФ

мельник,андрій

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, який завершить роботу на цій посаді у жовтні, скасував запрошення відвідати Україну земельному прем’єру Саксонії Міхаелю Кречмеру, адже той закликав добиватися перемир’я у війні РФ проти України.

Про це Мельник написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прем’єр Саксонії минулого тижня висловив у програмі ZDF думку, що "війну треба заморозити, що потрібне перемир’я і переговори для припинення війни", і, мовляв, у публічному дискурсі надто мало говорять про це.

Він сказав, що вторгнення РФ - це жахливий злочин, але не можна намагатись вирішити результат війни на полі бою, "тому що це може мати надто погані наслідки для всіх нас", і потрібно використовувати дипломатичні механізми, "навіть коли у вас цілковито різні позиції і ви вороги".

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"Вашою абсурдною риторикою про замороження війни ви підігруєте Путіну і підживлюєте російську агресію. Я запрошував вас в Україну. Тепер це запрошення скасовано. Ваш візит небажаний. Крапка", - відреагував Мельник.

Автор: 

Німеччина (7330) дипломати (565) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+13
Будь -яке перемир'я з кацапами-це відкладена на потім війна! І ще більш жахливіша, тому що кацапня зробить висновки з теперішніх прорахунків! Рашка як країна має припинити існувати!
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28.08.2022 15:45
+12
это ужасное совпадение.....
тот был героичен и мужествен, а этот - кремлевская девочка по вызову.....
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28.08.2022 15:49
+10
Перемир'я коли і на яких умовах повинна вирішувати Україна а не Кречмер якому головне щоб завершилась війна в Німеччині ж немає війни тому йому байдуже. Правильно що його не кличуть
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28.08.2022 15:36
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Отто Кречмер ему случайно не родственник?
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28.08.2022 15:25 Відповісти
Когось цей сивочолий Кречмер своїм миролюбством та патяканням про неможливість вирішення конфлікту військовим шляхом нагадує
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28.08.2022 15:27 Відповісти
Это Мельник на фото
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28.08.2022 15:46 Відповісти
Єдиний нормальний Український посол, що не боїться казати правду і ставити сикунів і продажних підарасів на місце...
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28.08.2022 17:35 Відповісти
А йому без різниці - йому вже років шість (не менше) платять за те, щоб він на Порошенка срав! Спочатку за "ригівські" гроші Потім - за "блазенські"
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28.08.2022 18:05 Відповісти
Саксофония
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28.08.2022 15:28 Відповісти
Ви б ще написали, як москалі Україну називають!

Для чого це?
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28.08.2022 16:47 Відповісти
.і..
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28.08.2022 15:30 Відповісти
антідипломат закінчує свою діяльність і це добре
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28.08.2022 15:31 Відповісти
Кречмер??? Так він же командував U-35....
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28.08.2022 15:33 Відповісти
это ужасное совпадение.....
тот был героичен и мужествен, а этот - кремлевская девочка по вызову.....
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28.08.2022 15:49 Відповісти
👍
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28.08.2022 17:15 Відповісти
Перемир'я коли і на яких умовах повинна вирішувати Україна а не Кречмер якому головне щоб завершилась війна в Німеччині ж немає війни тому йому байдуже. Правильно що його не кличуть
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28.08.2022 15:36 Відповісти
Мельника в Германию тоже врядли позовут
Думал только у кацапов такие "дипломаты"
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28.08.2022 15:42 Відповісти
Будь -яке перемир'я з кацапами-це відкладена на потім війна! І ще більш жахливіша, тому що кацапня зробить висновки з теперішніх прорахунків! Рашка як країна має припинити існувати!
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28.08.2022 15:45 Відповісти
кремлівські консерви вскриваються на Заході кожного дня....
дякуючи таким ДИПЛОМАТАМ-ПАТРІОТАМ як п. Мельник...
НАЙстрашніша зброя руZZкого міра: 5-колона та гундяєвське кривослав`я з руZZкіми "дипломатами"!.....запам`ятай-ТЕ....думай-ТЕ.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.08.2022 16:05 Відповісти
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28.08.2022 16:52 Відповісти
А давайте оркам Саксонию отдадим в знак примирения?
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28.08.2022 16:52 Відповісти
Гарно послав .... На ВИ,з повагою

тіпа , - а чи не пішли би Ви *****...
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28.08.2022 17:54 Відповісти
 
 