Петиція про повернення громадянства Корбану важлива для оборони Дніпропетровщини, - заступник мера Дніпра Лисенко
Громадян закликають підтримати петицію на сайті ОП щодо повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.
Про це у Facebook пише заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорогі земляки, містяни та наші громадяни. Прошу Вас підписати петицію Президенту про повернення паспорта Геннадію Корбану! Чому це дуже важливо для всіх нас: На сайті Президента України опубліковано петицію з проханням переглянути помилкове рішення про позбавлення громадянства Геннадія Корбана - нашого земляка, голови Штабу оборони Дніпра, чий внесок в оборону України та у 2014 р., і зараз усім нам добре відомий.
Автор петиції - Андрій Магера, відомий юрист. У тексті він наводить саме юридичні аргументи, чому громадянство Корбану потрібно повернути.
Це помилкове рішення ухвалене всупереч українському та міжнародному законодавству, воно неминуче буде скасовано в суді. Але в цьому випадку пройде дуже багато часу, Корбан не зможе на повну силу брати участь в обороні Дніпропетровщини, і Україна буде ослабленою в умовах війни.
Найшвидший спосіб повернути громадянство - перегляд рішення Президентом України. Тому важливим є голос кожного з нас!" - наголосив він.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства
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And you must agree that without this help the situation would be MUCH different by now if only flip-flopping Germany and France were providing all the support.
Воно може бути підставою конфіскації майна , а не аусвайса.
А в Німеччині за часів Гітлера в німців, які попадали в концтабори, не відбирали автоматично майно чи будинки.
Ну если батальон Монакко не зависимый то цвета политической окраски так доуправлялся управлять государством в результате чего получилось,что самую тяжелую и кровавую работу в государстве выполняет народ , а они и дальше наживаются и при случае всегда свалят, то петиции в сфере права и законодательства во время войны народ проголосует лучьше, чем батальйон Монакко . Как говорил Черчель демократия не совершенна но человечесво не придумало ни чего лучшего и тогда за что воюет Украина?-выходит по твоему за батальон Монакко,что бы вы и дальше паразитировали и разрушали страну?
І це праворець Нідерландів.
А ви знаєте що (Незаменимых нет) тож для чого Корбан потрібен?
Будь-яку людину навіть гарного фахівця можна замінити оскільки на його місце знайдеться десяток таких фахівців.
безупинно носитись з писаною торбою (торбаном).
Безупинно!
От нізащо б не здогадавсь!
Другие аналогичные факты не представляют интереса для борьбы за правду.
Він не відчуває жодної провини і не визнає персональну відповідальність за загублені десятки тисяч життів українців через відсутність підготовки оборони держави до війни, то Корбан йому взагалі байдужий, чиркнув ручкою в наказі і забув, а його яничари побігли виконувати.
"до сльоз" (С)
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Свободи і права не розповсюджуються на компʼютерні програми...
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Карабас Барабас нашего уклониста известен, а вот за какую провинность соплеменик был наказан?Азохен вей.
Якось так.
Постійно пишу - потрібно кардинально упорядкувати положення про громадянство, тоді буде менше проблем.
Але Боневтік тільки обіцяв це зробити у 19 р. Тепер сам цим корестується.
И где сейчас лысенко прячется? В какой стране?
Чертовы пособники путена.
Як ви думаєте претендент на імпічмент прореагує на дану петицію?
За всю историю незалежноi одни жиды у власти
Я отвечу никогда! Пока гнилые будут за жидами труситься
Вважаю що Дніпропетровщині буде краще без такого персонажу як Генадій Коран.