Петиція про повернення громадянства Корбану важлива для оборони Дніпропетровщини, - заступник мера Дніпра Лисенко

Громадян закликають підтримати петицію на сайті ОП щодо повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Про це у Facebook пише заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі земляки, містяни та наші громадяни. Прошу Вас підписати петицію Президенту про повернення паспорта Геннадію Корбану! Чому це дуже важливо для всіх нас: На сайті Президента України опубліковано петицію з проханням переглянути помилкове рішення про позбавлення громадянства Геннадія Корбана - нашого земляка, голови Штабу оборони Дніпра, чий внесок в оборону України та у 2014 р., і зараз усім нам добре відомий.

Автор петиції - Андрій Магера, відомий юрист. У тексті він наводить саме юридичні аргументи, чому громадянство Корбану потрібно повернути.

Це помилкове рішення ухвалене всупереч українському та міжнародному законодавству, воно неминуче буде скасовано в суді. Але в цьому випадку пройде дуже багато часу, Корбан не зможе на повну силу брати участь в обороні Дніпропетровщини, і Україна буде ослабленою в умовах війни.

Найшвидший спосіб повернути громадянство - перегляд рішення Президентом України. Тому важливим є голос кожного з нас!" - наголосив він.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

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