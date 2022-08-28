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Петиція про повернення громадянства Корбану важлива для оборони Дніпропетровщини, - заступник мера Дніпра Лисенко

корбан

Громадян закликають підтримати петицію на сайті ОП щодо повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Про це у Facebook пише заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі земляки, містяни та наші громадяни. Прошу Вас підписати петицію Президенту про повернення паспорта Геннадію Корбану! Чому це дуже важливо для всіх нас: На сайті Президента України опубліковано петицію з проханням переглянути помилкове рішення про позбавлення громадянства Геннадія Корбана - нашого земляка, голови Штабу оборони Дніпра, чий внесок в оборону України та у 2014 р., і зараз усім нам добре відомий.

Автор петиції - Андрій Магера, відомий юрист. У тексті він наводить саме юридичні аргументи, чому громадянство Корбану потрібно повернути.
Це помилкове рішення ухвалене всупереч українському та міжнародному законодавству, воно неминуче буде скасовано в суді. Але в цьому випадку пройде дуже багато часу, Корбан не зможе на повну силу брати участь в обороні Дніпропетровщини, і Україна буде ослабленою в умовах війни.
Найшвидший спосіб повернути громадянство - перегляд рішення Президентом України. Тому важливим є голос кожного з нас!" - наголосив він.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

Читайте: У розпал війни Зеленський знаходить час зводити рахунки, - Корбан

Автор: 

громадянство (1071) Дніпро (3261) Корбан Геннадій (189) Лисенко Михайло (9)


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Топ коментарі
+26
Всё в этой абсурдной истории прекрасно: и главный герой, которому честно говоря место в тюрьме и при чём уже давно, и безглузда по своей сути "процедура" лишения гражданства, при чём в принципе любого гражданина страны, и зацикленность крупнейшей области страны в области безопасности на одной персоне, что само по себе смешно и грустно одновременно, и эти весёлые петиции с народными голосовалками в сфере применения права и законности и всё это во время Войны. Одна сплошная невесёлая веселуха у нас, як ото поробленно
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28.08.2022 15:36
+16
Зеля як президент помилок не визнає в принципі і на цьому можна ставити жирну крапку, на жаль.
Він не відчуває жодної провини і не визнає персональну відповідальність за загублені десятки тисяч життів українців через відсутність підготовки оборони держави до війни, то Корбан йому взагалі байдужий, чиркнув ручкою в наказі і забув, а його яничари побігли виконувати.
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28.08.2022 15:47
+11
Страшно уявити як Дніпрпетровщина весь цей час виживала без патріота Корбана Далласа. )))
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28.08.2022 15:58
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He's a scumbag and his opinion in NO WAY is indicative of the overall stance of ALL Americans towards this war. And this is exactly why USA is ********** to be a leader of the multilateral support not only of the Armed Forces of Ukraine, but of Ukraine as a progressive country in general.
And you must agree that without this help the situation would be MUCH different by now if only flip-flopping Germany and France were providing all the support.
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28.08.2022 15:51 Відповісти
Was he bribed by Putin?
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28.08.2022 15:59 Відповісти
Демократія, вам цього не зрозуміти ніколи.
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28.08.2022 15:56 Відповісти
Ви щось попутали.Не рівняйте мене з мокшанами.
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28.08.2022 16:00 Відповісти
Всё в этой абсурдной истории прекрасно: и главный герой, которому честно говоря место в тюрьме и при чём уже давно, и безглузда по своей сути "процедура" лишения гражданства, при чём в принципе любого гражданина страны, и зацикленность крупнейшей области страны в области безопасности на одной персоне, что само по себе смешно и грустно одновременно, и эти весёлые петиции с народными голосовалками в сфере применения права и законности и всё это во время Войны. Одна сплошная невесёлая веселуха у нас, як ото поробленно
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28.08.2022 15:36 Відповісти
Как лихо вы определили судьбу "главного героя". Вас надо расстреливать, как и *********** нашего беспредельщика - для вас закон не существует, вот и нечего церемониться... или не так? Или всё же надо соблюдать Конституцию, Право и процедуру.
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28.08.2022 15:55 Відповісти
А расскажи нам, когда для Гены закон существовал? Тюрьма для него еще очень лёгенький вариант!
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28.08.2022 16:27 Відповісти
Засудження до позбавлення волі не є підставою позбавлення громадянства.
Воно може бути підставою конфіскації майна , а не аусвайса.
А в Німеччині за часів Гітлера в німців, які попадали в концтабори, не відбирали автоматично майно чи будинки.
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28.08.2022 19:55 Відповісти
и эти весёлые петиции с народными голосовалками в сфере применения права и законности и всё это во время Войны.
Ну если батальон Монакко не зависимый то цвета политической окраски так доуправлялся управлять государством в результате чего получилось,что самую тяжелую и кровавую работу в государстве выполняет народ , а они и дальше наживаются и при случае всегда свалят, то петиции в сфере права и законодательства во время войны народ проголосует лучьше, чем батальйон Монакко . Как говорил Черчель демократия не совершенна но человечесво не придумало ни чего лучшего и тогда за что воюет Украина?-выходит по твоему за батальон Монакко,что бы вы и дальше паразитировали и разрушали страну?
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28.08.2022 17:15 Відповісти
"Монакко" пишеться з одною "к". "Черчель" якшо по російські, то через "и". "лучьше" - без мʼякого знаку. "человечесво" - з бувкою "т". Про коми писати не буду, сам іноді плутаю
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28.08.2022 22:28 Відповісти
Дякую за увагу та виправлення помилок, це дуже важливо , якщо є час перевіряйте але бескоштовно, бо я не олігарх , доречи, Зелений Змій, Ви у Франції чи так прапорець розмістили?
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29.08.2022 12:53 Відповісти
Завжди будьласка .
І це праворець Нідерландів.
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29.08.2022 12:58 Відповісти
Знову мимо. Ну добре хай буде Нідерландів , і у Вас момилка - замість прапорець -"праворець".
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29.08.2022 13:30 Відповісти
так, очепятка. в мене нема кіріличних буквочок на клавіатурі. друкую всліпу. тож іноді **********
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29.08.2022 13:38 Відповісти
Згоден.
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29.08.2022 14:11 Відповісти
Мене це зовсім дивує. Невже від Корбана залежить перемога?
А ви знаєте що (Незаменимых нет) тож для чого Корбан потрібен?
Будь-яку людину навіть гарного фахівця можна замінити оскільки на його місце знайдеться десяток таких фахівців.
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28.08.2022 15:40 Відповісти
На рахунок "Нєзамєнімих нєт" то ви точно у совку застрягли )
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28.08.2022 15:52 Відповісти
Це дуже важливо:
безупинно носитись з писаною торбою (торбаном).
Безупинно!
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28.08.2022 15:42 Відповісти
Тут посил в тому,що недобре і незаконно лишати людину громадянства.
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28.08.2022 15:53 Відповісти
(вражено плескає в долоні):
От нізащо б не здогадавсь!
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28.08.2022 16:00 Відповісти
Особенно впечатляет что добро и законность устанавливается петициями.
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28.08.2022 16:23 Відповісти
И почему-то только в корбано-случае.
Другие аналогичные факты не представляют интереса для борьбы за правду.
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28.08.2022 16:30 Відповісти
Петиции к президенту раздражают.Рашкой попахивает,"прошение холопов к царю".
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28.08.2022 18:18 Відповісти
Ну не согласен, всегда можно компетентные органы попросить зелёное переделать в квадратное, только законность так не установить.
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28.08.2022 18:24 Відповісти
Зелю теж роздратовує, хоча він взагалі їх ніколи не читає.
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28.08.2022 19:46 Відповісти
А вот Беня не возмущается почем то Его вместе с Геной лишили гражданства!
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28.08.2022 16:28 Відповісти
Беня тепер став кіпрський інвестор)
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28.08.2022 17:20 Відповісти
Зеля як президент помилок не визнає в принципі і на цьому можна ставити жирну крапку, на жаль.
Він не відчуває жодної провини і не визнає персональну відповідальність за загублені десятки тисяч життів українців через відсутність підготовки оборони держави до війни, то Корбан йому взагалі байдужий, чиркнув ручкою в наказі і забув, а його яничари побігли виконувати.
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28.08.2022 15:47 Відповісти
Я очікував, що брехня і маніпуляції завдяки яким некомпетентний Зеленський став президентом будуть тимчасовим явищем, а далі він подорослішає і зрозуміє степінь своєї відповідальності, але кардинально помилився, бо він виявився лицеміром і зрадником, якому місце в буцигарні. Це я вважаю, а не те що ви мені приписуєте, бо героїзм українського народу у війні проявився в повній мірі не завдяки Зеленському, а в супереч його програмі "нада проста пєрєстать стрєлять", яка і призвела до величезних жертв цивільних і військових.
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28.08.2022 16:39 Відповісти
"а далі він подорослішає і зрозуміє "

"до сльоз" (С)
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28.08.2022 22:31 Відповісти
Познущались наді мною, але дуже дотепно)
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28.08.2022 22:34 Відповісти
Пробачте, не втримався
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28.08.2022 22:35 Відповісти
БОТЫ Ермака-Подоляка?



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28.08.2022 15:50 Відповісти
Ботам ганьба і бан.
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28.08.2022 15:54 Відповісти
Ге ж, у нас в Україні свобода висловлювати твою точку зору!
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28.08.2022 16:03 Відповісти
Робот, або бот, а також інтернет-бот, www-бот тощо (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. bot, скорочено від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. robot) - спеціальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 програма , що виконує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F автоматично і/або за заданим розкладом які-небудь дії через ті ж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81 інтерфейси , що й звичайний користувач.

Свободи і права не розповсюджуються на компʼютерні програми...
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28.08.2022 22:37 Відповісти
Can anybody provide a clarification as to why exactly he was subjected to that action. As the saying goes - there's no smoke without the fire. There must be something...
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28.08.2022 15:53 Відповісти
Korban talked with Sparts for 30 minutes. After that, Yermak thought that Korban had told her about him. And he decided to take revenge.
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28.08.2022 15:56 Відповісти
Без комментариев.
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28.08.2022 15:54 Відповісти
Хай Відмовляється від шншіх громадянств, бо це протизаконно. А Днепр ну не корбан же його такий захищае самотужки. Його захищають жителі Дніпра та ЗСУ. Справждні Українці с одним громадянством. Ті підпісуни корбановськи посіпаки. Це ж мафія.
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28.08.2022 15:57 Відповісти
а ти впевнений що в нього є друге громадянство ? маєш докази ?
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28.08.2022 16:04 Відповісти
і друге й третє й рахунки у офшорах
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28.08.2022 17:03 Відповісти
да ти шо ! а ще тайно відвідує коханку ! а що ж СБУ імені лейтенанта Баканова не надало доказів ? брехуни ,як і ти ?
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28.08.2022 17:29 Відповісти
И у Зелёных шмакодявок они тоже есть,но почему-то это не мешает им оставаться гражданами Украинв
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28.08.2022 21:42 Відповісти
В недавнем интервью Корбан среди ряда причин такого наезда назвал дружбу с Бутусовым, который часто бывает у него в гостях. Юрий подписал петицию? и если да, то кто он посипака или член мафии Корбана?
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28.08.2022 16:04 Відповісти
Ситуативна співпраця.
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28.08.2022 16:33 Відповісти
А кто ты?Только или зелёная прокладка?
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28.08.2022 21:36 Відповісти
Це вже антисемітизм? Чи ще Ніт?)))
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28.08.2022 15:58 Відповісти
Страшно уявити як Дніпрпетровщина весь цей час виживала без патріота Корбана Далласа. )))
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28.08.2022 15:58 Відповісти
Помню Санта-Барбару,с посадкой Корбэна...Порохом,не получилось.А тут Зе не садит,а просто говорит....ехай на историческую родину живи как хочешь.....А нет,петиции собирают,Корбэн так важен для обороны Днепра???Неужели это так....Но лично меня эти разборняки людей с одной пестни,как то кумарят....Больше не очень думать?
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28.08.2022 16:06 Відповісти
Так половину президента теж можна відправити на "історічєскую родіну"!
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28.08.2022 16:30 Відповісти
На історичній батьківщині Корбану погано. 1) там всі - євреї, 2) там працюють закони (я не перевіряв, але люди казали). Почнеш робити такі активності, як в Дніпрі - ще одне обрізання зроблять.
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28.08.2022 22:40 Відповісти


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28.08.2022 16:14 Відповісти
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28.08.2022 16:19 Відповісти
У тебя наверное тоже своей семьи нет, как и у 5 копеек. Вам обоим видать заняться годами нечем.
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28.08.2022 16:23 Відповісти
козачки
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28.08.2022 16:24 Відповісти
По сути ни кто не знает истинной причины лишения гражданства Корбана!
Карабас Барабас нашего уклониста известен, а вот за какую провинность соплеменик был наказан?Азохен вей.
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28.08.2022 16:19 Відповісти
Как то и соплеменник причину не афиширует. И что про суды уже не вспоминает.
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28.08.2022 16:27 Відповісти
юридически в Конституции написано одно гражданство, а фактически скоро вся страна будет иметь два и больше.
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28.08.2022 16:21 Відповісти
тогда нужно изменение в Конституции на второе или двойное.
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28.08.2022 16:30 Відповісти
Подвійного не буває. Друге, третє - так.
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28.08.2022 17:59 Відповісти
Дніпру ЦЕ ЛАЙНО так важливо, що ніхто не спить....з його друзів-посіпак.
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28.08.2022 16:32 Відповісти
"багато про нього бачив і слузав..." і "я його не знаю" - як так? Значить, щось про нього таки знаєте, при наймні, що він "хам і бидло". Так, він - сукін син, але на поточний момент це наш сукін син, тому що ефективний на своєму місці. А то наслухались, і - не знаю...
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28.08.2022 18:12 Відповісти
Всі мають зрозуміти, що справа не в Корбані, а в тому що це протизаконно в принципі. Якщо ми збираємось в ЄС нам треба дотримуватися законів і Конституції, а Президент як гарант має її захищати а не порушувати. Корбан може комусь не подобатися, но він робить набагато більше для оборони, чим увесь зелений квартал 95. Але це чомусь ніхто не враховує і отримання громадянства путінським прихвостнем невзоровим нікого не бентежить....
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28.08.2022 17:59 Відповісти
Пояснювали ... У зв*язку з тим, що у законодавстві щодо громадянства бардак, є можливість призупиняти громадянство, а не забирати.
Якось так.

Постійно пишу - потрібно кардинально упорядкувати положення про громадянство, тоді буде менше проблем.

Але Боневтік тільки обіцяв це зробити у 19 р. Тепер сам цим корестується.
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28.08.2022 18:03 Відповісти
Корбан - бандит та рейдер. Але громадянства його Зезидент лишив незаконно. Проти Конституції України. Тому я під петіцією підписався.
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28.08.2022 18:04 Відповісти
Там десь 4,5 тисяч голосів залишилось зібрати, ану, піднатужились. Цей Корбан хоч і негідник, але це наш негідник. Так, він вирішує проблеми нахрапом і силою, але зараз тільки так і треба, потім будемо гратись у законність. Окрім того, що влада сама клала на ті закони
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28.08.2022 18:05 Відповісти
Иди в след за ним
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30.08.2022 01:40 Відповісти
Ще один спаситєль із Єрусаліма,закон то аксіома але не вішайте вінків Цезаря оленям .
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28.08.2022 18:14 Відповісти
Арахімію можна позбавити громадянства, пика в нього якась не українська і сало він погано їсть.
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28.08.2022 18:26 Відповісти
Сколько бутусову за это корбан заплатил деньгами днепрян?
И где сейчас лысенко прячется? В какой стране?
Чертовы пособники путена.
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28.08.2022 18:30 Відповісти
Нахер таких защитников Днепра, по нем тюрьма плачет, а он все до кормушки лезет!!! Пусть там и сидит, без него Днепр обойдется, даже лучше станет, меньше ****..ть будут!!!
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28.08.2022 19:42 Відповісти
Филататов такой смелый был,а теперь Лысенко сунет,мол народ требует.У него,Ф, всё на Корбане было завязано,а теперь жопа,придётся самому светиться,а это уже гораздо ближе к нарам.
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28.08.2022 20:36 Відповісти
зеленський своїм указом, якого ніхто не бачив (а, можливо, і він сам), брутально порушив 25 статтю Конституції України. Там однозначно записано, що громадянина України позбавити громадянства НЕМОЖНА!
Як ви думаєте претендент на імпічмент прореагує на дану петицію?
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28.08.2022 21:28 Відповісти
Тероборона Днепра сейчас,на передовой. Сначала в марте, дали нлав и немецкие фауст 3, через 2 месяца, забрали в мае. Сейчас на передовой танки кошмарят наших, ответить нечем, только автоматы. В мае Корбан был, и куда шо делось? Он так про тероборону пекся, шо ребята на передке сейчас оркам ответить не могут. Спасибо ему за заботу, каждый день трехсотые.
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29.08.2022 08:47 Відповісти
Всех этих нах... из страны ,******* нахх....война они все воруют еще в больших маштабах,менты в приграничных зонах пытаються развести на бабло,когда этих мразей всех уничтожат?
За всю историю незалежноi одни жиды у власти
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30.08.2022 01:37 Відповісти
Жидву ***** из страны,когда править будкт призедент Украинец?
Я отвечу никогда! Пока гнилые будут за жидами труситься
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30.08.2022 01:43 Відповісти
Сколько можно этих спекуляций. Корбан достаточно сомнительная личность. Я бы подождала сенсаций по его поводу...
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30.08.2022 09:10 Відповісти
Стосовно цього питання, ніякої помилки Президент Зеленський не зробив!

Вважаю що Дніпропетровщині буде краще без такого персонажу як Генадій Коран.
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30.08.2022 11:00 Відповісти
*Корбан)
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30.08.2022 11:02 Відповісти
 
 