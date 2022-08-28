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Новини Війна
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Нові підрозділи "вагнерівців" та бурятів заходять на Луганщину, - голова Сєверодонецької РА Власенко

бурят,буряти

Голова Сєверодонецької РА Роман Власенко розповів, що на Сході країни збільшується концентрація сил ворога.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Бойові дії тривають на кордоні Луганщини та Донеччини - це Бахмутський напрямок. РФ підтягує резерви. На Луганщину заходять нові підрозділи вагнерівців та бурятів, вони планують рухатися у бік Донеччини. Попереду нас чекають запеклі бої", - зауважив Власенко.

За його словами, бої точаться навколо Соледара, але російська армія не вийшла на адміністративні кордони Луганщини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Луганській області росіяни відступили за шістьма напрямками. Продовжуються обстріли міст та сіл, - Гайдай. ФОТОрепортаж

"Ворог використовує ракети та артилерію, руйнує інфраструктуру Соледара, Бахмута, Зайцевого", - зазначив Власенко.

Автор: 

армія рф (17255) Сєверодонецьк (508) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+30
Про**абали у свій час отой "вагнер", ось тепер вони і "віддячують" нам!
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28.08.2022 16:06
+25
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28.08.2022 16:04
+21
Підари узкоглазі, біосміття нікому не потрібне
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28.08.2022 16:12
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Дураки и буряты в Рашке закончатся никогда..
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28.08.2022 16:04 Відповісти
В рашке!!!
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28.08.2022 17:03 Відповісти
Воювати будуть до останнього бурята
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28.08.2022 17:50 Відповісти
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28.08.2022 16:04 Відповісти
фэ какое гимно отбивные из буррятины а какой жесткий шашлык из вагнеровцев даже гиены и шакалы морду воротят их от такого блюда... на рвоту тянет...
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28.08.2022 16:14 Відповісти
- А чого це ви, кацапи, до нас претеся?
- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...

В Донецьку зареєстрована нова торгова марка добрив для сільгоспкультур - «Герой Новороссии» …
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28.08.2022 16:26 Відповісти
😂
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28.08.2022 17:01 Відповісти
Про**абали у свій час отой "вагнер", ось тепер вони і "віддячують" нам!
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28.08.2022 16:06 Відповісти
Клоун віддасть і цих.
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28.08.2022 18:04 Відповісти
місто захоплене а голова рда є і штат мабуть є і зарплата а воюють солдати .які функції виконують наші посадовці на окупованих бурятами територіях.
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28.08.2022 20:00 Відповісти
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28.08.2022 16:08 Відповісти
Буряти не можут вспокоітись
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28.08.2022 16:09 Відповісти
черешня понравиласть с кавунами єто тебе не навоз со снегом шишки с рібой в юрте в -50
главное главнім серім кардиналам не показувать..киму..арестовичу..зеленскому..жданову..кто там есчо..,,???
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28.08.2022 16:22 Відповісти
Новинка ще така собі. А що, вагнерівці чи буряти кращі чи гірші за інших загарбників? Нам своє робити, на тому і зосереджуємось.
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28.08.2022 16:10 Відповісти
Вони не гірші і не лучі -- нахера воно ім
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28.08.2022 16:35 Відповісти
Підари узкоглазі, біосміття нікому не потрібне
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28.08.2022 16:12 Відповісти
Нові підрозділи "вагнерівців" та бурятів заходять на Луганщину
=======================
а дарма...З Луганщини вони вже ніколи не вийдуть
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28.08.2022 16:14 Відповісти
Бурят звичайний ,,, сорт 5
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28.08.2022 16:17 Відповісти
возле Симеиза бавовна
https://twitter.com/i/status/1563853818705715201
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28.08.2022 16:18 Відповісти
в Ялте и окрестностях отдыхаи начали досрочно паковать лахи. Это чудесно.
https://twitter.com/i/status/1562476921124192257
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28.08.2022 16:23 Відповісти
більше 5 раз не переглядати
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28.08.2022 17:04 Відповісти
Та да, стоит открыть, и залипаешь минимум на минуту ))))
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28.08.2022 17:22 Відповісти
тоже удачный мэмчик ))
https://twitter.com/i/status/1562811170519584771
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28.08.2022 17:28 Відповісти
Буряти - на буракове поле вдобряти, кацапів на капустне.
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28.08.2022 16:19 Відповісти
а що, на Луганщині ще залишилися хіба унітази та собачі будки???
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28.08.2022 16:20 Відповісти
********* треба вирізати, вони і так на обмін цінності не мають!!
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28.08.2022 16:21 Відповісти
Вагнеровцы на винегрет, буряты псам на корм
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28.08.2022 16:21 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.08.2022 16:27 Відповісти
Знову буряти з вагнерівцями ломляться до кабиЗдоха на концерт
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28.08.2022 16:28 Відповісти
Дивно всі карти показують, що орки повністю захопили Лугащину. Мабуть деякі села ще під нашим вогняним контролем
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28.08.2022 16:32 Відповісти
це ті ванеровці
що єрмак відпустив??
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28.08.2022 16:34 Відповісти
Я надіюся вони заходять по новому асфальту)))
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28.08.2022 16:35 Відповісти
Блін, та скільки ж цих клятих бурятів на цьому світі існує? Щоб ви тварі, зщезли з планети Земля, з вашою Бурятією навіки вічні, амеби однокліточні
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28.08.2022 16:37 Відповісти
...сподіваюсь, вони про себе подбали заздалегідь?
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28.08.2022 16:50 Відповісти
Щоб там під виглядом Бурятів Китайці не були.....
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28.08.2022 16:51 Відповісти
Як можна таку дурню поширювати! Вагнерівці та буряти! А вагнерівці - це такий народ, чи може буряти - це підрозділ? І бурят не може бути вагнерівцем, а вагнерівець - бурятом?
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28.08.2022 16:54 Відповісти
І взагалі припиняйте тих бурятів виділяти - ми воюємо з росіянами! А то виходить, що це буряти ініціатори війни, а не москалі.
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28.08.2022 16:57 Відповісти
Боиовии бурят -- це діагноз
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28.08.2022 16:58 Відповісти
Москалям треба "замазати" побільше народів у цій війні, а ви їм допомагаєте. То чеченці, то буряти. У кремлі потирають руки!
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28.08.2022 17:00 Відповісти
Бурятогаварящєє насєлєніє...
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28.08.2022 17:03 Відповісти
пишуть що вже беруть Московської та ленінгр.областей
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28.08.2022 17:12 Відповісти
Війна буде дуже довгою,якщо не знищувати військові об'єкти на території ворога.Таких ударів,як по Новофедорівці потрібно з 50-100.І якби нам надали далекобійні ракети,то це би змінило хід війни.
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28.08.2022 17:58 Відповісти
хм, это не те ли "пенсионеры" которым 50+, которых насобирали по периферийным помойкам "необъятной" ?
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28.08.2022 18:40 Відповісти
А що собі думає Залужний,та інши генерали?
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28.08.2022 18:47 Відповісти
Думають те що їм дозволяє Зеля.
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28.08.2022 18:59 Відповісти
Серед них є ті "вагнерівці", що спасли Боневтік і єлдак? А своїх, точніше наших захисників Маріуполя віддали на страту і муки ворогу. Ось такі в нас керівники. "Гарні, нє крадущіє мальчікі...", але тільки взяли булаву зразу покрали стратегічні запаси масок, потім зерна, а потім все, що погано лежить. А ьігуси і мосейсучки тіпа не побачили і народ тіпа нічого не знає і мовчить, як риба об лід. Ніт разу не ходили і не кидалися ігрушковими свиннками, як це робили при Порошенко, а це означає, що ті акції якраз і вони робили, і в тих акціях був білецьких, бійців якого "Азовців" Зеля віддав ворогу.
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28.08.2022 18:47 Відповісти
Що скучили за медведчуком та його телеканалами?
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28.08.2022 22:02 Відповісти
Я её расист, но ***** буряты калмыки тувинцы и прочий мусор, такая мразь ссаная как и чеченцы дагестанцы. Их предков вчера русня убивала, эта ***** сегодня с русней воюет
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28.08.2022 19:33 Відповісти
А що українці хіба за імперію не воювали? Може все таки расист, якщо колоду у власному оці не бачите?
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28.08.2022 21:47 Відповісти
Їх, українців, навіть зараз немало воює з того боку. Починаючи від "мобіків" і закінчуючи уродженцями України, що зробили кар'єру у расії. Так само, як і вищезгадані нацмени, хочуть притулитися до чогось, як їм здається, великого.
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28.08.2022 21:56 Відповісти
Свежая оленина.
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28.08.2022 20:29 Відповісти
Зрозуміло, що не всі знають який прапор тримають ці потенційні мішки з мертвечиною, але це прапор Якутії. Ще раз: це не буряти, а якути. І різниця між ними дуже велика, лише очі схожі.
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28.08.2022 21:25 Відповісти
Врожай буде добрий, під назвою бурятський- крупнозерновий
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28.08.2022 22:31 Відповісти
Да у них бурятонаселения всего лишь около 300 тысч и кацапов 600, включая недоношенных и кульгавых - откель эти "новые пидпроздилы" бурятоподобных? Очевидно ***** решил окончательно очистить бурятоулус от самих кривоногих наездников на пользу кацапоидов - сковородка для их засмаги уже заждалась.
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29.08.2022 00:45 Відповісти
 
 