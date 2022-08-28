Нові підрозділи "вагнерівців" та бурятів заходять на Луганщину, - голова Сєверодонецької РА Власенко
Голова Сєверодонецької РА Роман Власенко розповів, що на Сході країни збільшується концентрація сил ворога.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"Бойові дії тривають на кордоні Луганщини та Донеччини - це Бахмутський напрямок. РФ підтягує резерви. На Луганщину заходять нові підрозділи вагнерівців та бурятів, вони планують рухатися у бік Донеччини. Попереду нас чекають запеклі бої", - зауважив Власенко.
За його словами, бої точаться навколо Соледара, але російська армія не вийшла на адміністративні кордони Луганщини.
"Ворог використовує ракети та артилерію, руйнує інфраструктуру Соледара, Бахмута, Зайцевого", - зазначив Власенко.
Топ коментарі
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- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...
В Донецьку зареєстрована нова торгова марка добрив для сільгоспкультур - «Герой Новороссии» …
главное главнім серім кардиналам не показувать..киму..арестовичу..зеленскому..жданову..кто там есчо..,,???
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а дарма...З Луганщини вони вже ніколи не вийдуть
https://twitter.com/i/status/1563853818705715201
https://twitter.com/i/status/1562476921124192257
https://twitter.com/i/status/1562811170519584771
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
що єрмак відпустив??