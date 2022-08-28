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Новини Війна
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Обіцяють 10 тис. рублів, погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав: Рашисти на окупованій Херсонщині хочуть розпочати навчання у захоплених школах

херсонщина

Російські загарбники планують запустити навчання в захоплених школах окупованої Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОВА.

"На Херсонщині окупанти обіцяють батькам, які погодилися віддати своїх дітей до захоплених шкіл, виплатити 10 тис. рублів. Є випадки, коли батькам погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей на навчання за російськими програмами", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ОВА, у всіх школах буде воєнізована охорона.

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Автор: 

діти (5052) окупація (6675) школа (2205) Херсонська область (5713)


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Топ коментарі
+10
Партизани можуть допомогти
Потрібно вбивати ординських вчителів.
Окупанти самі відмінять москальскі школи.
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28.08.2022 17:08
+6
батькам погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей
Вот оно рабство в 21 веке. Кто то думал что до такого дойдет?
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28.08.2022 17:01
+5
однозначно.Нічого доброго кацапосвині не научать-будуть Павликів Морозових виховувати...
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28.08.2022 17:30
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у нас тоже пытаются детей в школы загнать
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28.08.2022 16:45 Відповісти
Раньше были приемки стеклотары и металолома теперь детей будут сдавать в приемки за 10 тыс. срублей.
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28.08.2022 16:56 Відповісти
батькам погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей
Вот оно рабство в 21 веке. Кто то думал что до такого дойдет?
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28.08.2022 17:01 Відповісти
Партизани можуть допомогти
Потрібно вбивати ординських вчителів.
Окупанти самі відмінять москальскі школи.
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28.08.2022 17:08 Відповісти
однозначно.Нічого доброго кацапосвині не научать-будуть Павликів Морозових виховувати...
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28.08.2022 17:30 Відповісти
вот она, настоящая радость от книжечки с двуглавой курицей-мутантом на обложке.
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28.08.2022 17:19 Відповісти
А 10 тысяч разово или ежемесячно платить будут???
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28.08.2022 17:39 Відповісти
Ну если будешь ежемесячно сдавать детей то будут каждый месяц платить. Там еще зависит от состояния откорма, живого веса и пола. За подрощенных мальчиков способных уже держать автомат или полных девочек за которыми может целиком спрятаться храбрый роzийский zольдат могут и больше дать.
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28.08.2022 17:46 Відповісти
а де вовік асвабадітєль ? пора вже всєх бамбіть...
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28.08.2022 17:41 Відповісти
А біля шкіл прикрившись дітьми поставлять артилерію. Ось чому вони погодились на зерновий коридор. Вже очевидно, що наступ на херсонщині після погодження зернового коридору затух не просто так, а по чиїйсь злій волі. Рашисти отримали можливість дотягнути до вересня і прикритись дітьми. Тепер гундосий має чим зайнятись вечорами - рахує кораблі з зерном для спасіння африканських дітей.
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28.08.2022 17:49 Відповісти
За все нужно в етой жизни платить. И сколько мы заплатили за *зерновой коридор* к сожалению мы узнаем не скоро а может и никогда. Только для нас рассказывают как обманули ***** и заставили его дать коридор. Кстати не только прекратилось наступление на Херсон. Еще и после договорняка про зерновой коридор, сразу все затихли и ни слова про окруженную росийскую группировку в которую попало около тысячи росийских солдат в херсонской области. Не исключено что их выпустили как в благодарочку за зерновой коридор.
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28.08.2022 18:03 Відповісти
100%. Інфа про те угрупування якось відразу зникла з простору.
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28.08.2022 19:20 Відповісти
Наши Детки знают как надо себя вести...по тихому,в туалете!!!,Слава Украине!
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28.08.2022 22:51 Відповісти
 
 