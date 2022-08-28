Обіцяють 10 тис. рублів, погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав: Рашисти на окупованій Херсонщині хочуть розпочати навчання у захоплених школах
Російські загарбники планують запустити навчання в захоплених школах окупованої Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОВА.
"На Херсонщині окупанти обіцяють батькам, які погодилися віддати своїх дітей до захоплених шкіл, виплатити 10 тис. рублів. Є випадки, коли батькам погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей на навчання за російськими програмами", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними ОВА, у всіх школах буде воєнізована охорона.
Топ коментарі
+10 Вася Быколог
показати весь коментар28.08.2022 17:08
+6 FT FT
показати весь коментар28.08.2022 17:01
+5 ТутАхламон
показати весь коментар28.08.2022 17:30
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Вот оно рабство в 21 веке. Кто то думал что до такого дойдет?
Потрібно вбивати ординських вчителів.
Окупанти самі відмінять москальскі школи.