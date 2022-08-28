Бербок закликала налаштуватися на те, що війна в Україні може тривати роками
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала готуватися до того, що повномасштабна війна в Україні може тривати не один рік.
Про це Бербок заявила в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми маємо налаштуватися на те, що ця війна може тривати ще роки. Бо, на жаль, російський уряд не відходить від ідеї-фікс підкорити собі Україну та її мешканців", – зазначила Бербок.
При цьому вона зазначила, що маячливі ідеї російського президента Володимира Путіна окупувати Україну протягом найкоротшого часу не реалізувалися. "Мужність українців та міжнародне постачання озброєнь призвели до того, що російські солдати не змогли розпакувати свої парадні уніформи для перемоги. Ми все робитимемо для того, щоб це ніколи не стало реальністю", - додала вона.
На думку Бербок, перемир’я між Україною та РФ може бути досягнуте "дуже просто: коли Путін нарешті припинить бомбардування безневинних людей і виведе свої танки": "Віддати такий наказ Путін може будь-якої миті. Він напав на Україну. Тому він будь-якої хвилини може припинити і покласти край стражданню".
Водночас глава Бербок наполягає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "війною Путіна, оскільки він править недемократично".
"У демократії вже давно було б повстання проти цієї війни, яка шкодить його власному народу. Однак тих, хто виступає проти, утискають, арештовують, садять у в'язницю, вже протягом багатьох років", - додала вона.
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Хімарси прийшли.Б"ють далеко.Контрнаступу як не було,так і немає."Визволили " площу Данії,але в цій Данії немає ні одного обласного,ні одного районного містечка України.
Ракети б"ють ворожі куди хотять.Але про ППО ніхто не каже.Кажуть "зброї замало".Навіщо зброя,якщо в контрнаступ не йдете,а дальні постріли ракет збиваються в повітрі,чим так хизуються в СМІ: перелякали Крим! Та хай ракети вибухають у кримських складах,а не лякають вибухами в повітрі.Рахуйте склади,а не бавовну...
"Їли шашлик: на Прикарпатті семеро киян потрапили до інфекційної лікарні"
https://firtka.if.ua/blog/view/yili-shashlik-na-prikarpatti-semero-kiian-potrapili-do-infektsiinoyi-likarni
"...Як встановили, семеро людей, які захворіли, прибули на відпочинок у складі туристичної групи із дев'яти людей 25 серпня та проживали в приватному котеджі в селі Микуличин.
Напередодні, 25 серпня, вони харчувались самостійно за місцем проживання та готували їжу самі. Їли власноручно приготовлений шашлик, який зберігався без відповідних температурних умов.
але комусь треба акцентувати на тривалих роках, а не на беззастережній допомозі. це вже не перший раз так кособоко подана інформація. Бутусову бажано б більше приділяти уваги своєму дітищу.
На голодные бунты можно не рассчитывать, так как для них нет предпосылок - их не будет.
А вот тех, кто выступает против войны вообще мы будем видеть и далее, но их процент ничтожен.
Как ни странно россиян, кто против войны много только в перехватах ГУР, а в реале основная масса поддерживает происходящее
Между 0 и бесконечностью, экспертная оценка.
Так и я могу (с) Промокашка
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DiPeZy7yATHRnNtkzjcBaZ2LzRkNuDyfJZdTReUxZ6Kd25iLKb52A7EGt9pFrCg2l&id=100022092260906