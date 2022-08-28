Бербок закликала налаштуватися на те, що війна в Україні може тривати роками

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала готуватися до того, що повномасштабна війна в Україні може тривати не один рік.

Про це Бербок заявила в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми маємо налаштуватися на те, що ця війна може тривати ще роки. Бо, на жаль, російський уряд не відходить від ідеї-фікс підкорити собі Україну та її мешканців", – зазначила Бербок.

При цьому вона зазначила, що маячливі ідеї російського президента Володимира Путіна окупувати Україну протягом найкоротшого часу не реалізувалися. "Мужність українців та міжнародне постачання озброєнь призвели до того, що російські солдати не змогли розпакувати свої парадні уніформи для перемоги. Ми все робитимемо для того, щоб це ніколи не стало реальністю", - додала вона.

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На думку Бербок, перемир’я між Україною та РФ може бути досягнуте "дуже просто: коли Путін нарешті припинить бомбардування безневинних людей і виведе свої танки": "Віддати такий наказ Путін може будь-якої миті. Він напав на Україну. Тому він будь-якої хвилини може припинити і покласти край стражданню".

Водночас глава Бербок наполягає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "війною Путіна, оскільки він править недемократично".

"У демократії вже давно було б повстання проти цієї війни, яка шкодить його власному народу. Однак тих, хто виступає проти, утискають, арештовують, садять у в'язницю, вже протягом багатьох років", - додала вона.

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