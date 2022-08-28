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Новини Війна
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Бербок закликала налаштуватися на те, що війна в Україні може тривати роками

путін

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала готуватися до того, що повномасштабна війна в Україні може тривати не один рік.

Про це Бербок заявила в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми маємо налаштуватися на те, що ця війна може тривати ще роки. Бо, на жаль, російський уряд не відходить від ідеї-фікс підкорити собі Україну та її мешканців", – зазначила Бербок.

При цьому вона зазначила, що маячливі ідеї російського президента Володимира Путіна окупувати Україну протягом найкоротшого часу не реалізувалися. "Мужність українців та міжнародне постачання озброєнь призвели до того, що російські солдати не змогли розпакувати свої парадні уніформи для перемоги. Ми все робитимемо для того, щоб це ніколи не стало реальністю", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова роками підтримувати Україну, зокрема і зброєю, - Бербок

На думку Бербок, перемир’я між Україною та РФ може бути досягнуте "дуже просто: коли Путін нарешті припинить бомбардування безневинних людей і виведе свої танки": "Віддати такий наказ Путін може будь-якої миті. Він напав на Україну. Тому він будь-якої хвилини може припинити і покласти край стражданню".

Водночас глава Бербок наполягає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "війною Путіна, оскільки він править недемократично".

"У демократії вже давно було б повстання проти цієї війни, яка шкодить його власному народу. Однак тих, хто виступає проти, утискають, арештовують, садять у в'язницю, вже протягом багатьох років", - додала вона.

Також читайте: У боротьбі з Путіним Україна неминуче переможе, і Британія разом із нею, - Джонсон

Автор: 

перемога (488) путін володимир (23767) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+36
Війна коли ти не можеш обстрілювати територію ворога з яким ти маєш спільний кордон, а країна ворога це 12% земної суші, може тривати доти, доки цього захоче ворог... Для всіх решта країн є важливим лише те, щоб не дай Бог війна не поширилась до них, а на життя українців їв відверто похеру...
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28.08.2022 16:56
+28
Є проблема. Такої перемоги над кацапією, яка була в 1945му над Німеччиною в цій війні бути не може. Чому? Тому що ніхто і ніколи не піде до кремля. Більше того, навряд чи взагалі ми будемо перетинати кордон рашки. А якщо гадину не добити - вона знову повстане. Може за пару-тріку років, може за 10, а може і не припине кусатися, а буде обстрілювати наші міста зі своєї території весь час, навіть якщо ми їх проженемо зі своєї. Смерть ***** швидше за все дасть нам передишку років на 10-20. Поки вони знову не увірють в своє вялічіє і не попруть на нас знову. За цей час нам кров із носу треба буде попасти в НАТО та ЄС. Але з нашим мудрим народом - це малоймовірно. Бо будуть вибирати всякий непотріб, який їм пообіцяє більше халяви.
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28.08.2022 17:09
+24
Війна буде тривати роками якщо буде мало зброї . Якщо Україні нададуть багато ******** наступальної зброї -роками війна тривати не буде.
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28.08.2022 16:56
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Війна коли ти не можеш обстрілювати територію ворога з яким ти маєш спільний кордон, а країна ворога це 12% земної суші, може тривати доти, доки цього захоче ворог... Для всіх решта країн є важливим лише те, щоб не дай Бог війна не поширилась до них, а на життя українців їв відверто похеру...
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28.08.2022 16:56 Відповісти
Бербок у Канцлери!!!!!!!
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28.08.2022 17:47 Відповісти
Допоки ВСІ кацапські російські заводи не будуть знищені - війна триватиме. Навіть, якщо ми витіснемо кацапів за Державний кордон - вони все одно обстрілювати уть Україну зі своєї території
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28.08.2022 19:36 Відповісти
Війна буде тривати роками якщо буде мало зброї . Якщо Україні нададуть багато ******** наступальної зброї -роками війна тривати не буде.
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28.08.2022 16:56 Відповісти
Є проблема. Такої перемоги над кацапією, яка була в 1945му над Німеччиною в цій війні бути не може. Чому? Тому що ніхто і ніколи не піде до кремля. Більше того, навряд чи взагалі ми будемо перетинати кордон рашки. А якщо гадину не добити - вона знову повстане. Може за пару-тріку років, може за 10, а може і не припине кусатися, а буде обстрілювати наші міста зі своєї території весь час, навіть якщо ми їх проженемо зі своєї. Смерть ***** швидше за все дасть нам передишку років на 10-20. Поки вони знову не увірють в своє вялічіє і не попруть на нас знову. За цей час нам кров із носу треба буде попасти в НАТО та ЄС. Але з нашим мудрим народом - це малоймовірно. Бо будуть вибирати всякий непотріб, який їм пообіцяє більше халяви.
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28.08.2022 17:09 Відповісти
коли тримав "ближніій бій" в СМІ все проштовхували: зброї нема,Хімарсів нема! Здавалися місто за містом,село за селом.Треба були гаубиці і нормальне планування військових дій.
Хімарси прийшли.Б"ють далеко.Контрнаступу як не було,так і немає."Визволили " площу Данії,але в цій Данії немає ні одного обласного,ні одного районного містечка України.
Ракети б"ють ворожі куди хотять.Але про ППО ніхто не каже.Кажуть "зброї замало".Навіщо зброя,якщо в контрнаступ не йдете,а дальні постріли ракет збиваються в повітрі,чим так хизуються в СМІ: перелякали Крим! Та хай ракети вибухають у кримських складах,а не лякають вибухами в повітрі.Рахуйте склади,а не бавовну...
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28.08.2022 17:21 Відповісти
Тому що контр-наступ - це значно більші втрати з нашого боку. Більше того, на відміну від нас, в кожному окупованому наседеному пункті кацапи будуть використовувати місцевих жителів, як живий щит. Не будуть же наші рівняти із землею містечки з нашими ж жителями, правда? А значить наші втрати будуть ще більшими. З контрнаступом - все дуже непросто, на жаль. Я, якщо чесно, навіть не уявляю, як це буде відбуватися. Бо міста та села це добре, але життя наших воїнів це теж величезна цінність.
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28.08.2022 17:30 Відповісти
Ти дійсно думаєш,що при затягнутому на роки конфлікті,загине завменьше війскових(я вже не кажу про руйнування країни ракетами)?!!Кожен день,кожен!!!Снайпери та арта будуть вбивати нашіх війскових та руйнувати країну!Та при цьому кацапи будуть мати час на відновлення ВПК!замислись над цим,жаліючи нашіх війскових!
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28.08.2022 17:52 Відповісти
Не треба додумувати за мене. Я сказав, що не знаю, як краще зробити цей контрнаступ, оскільки це величезні втрати. Судячи з усього - військове керівництво теж так думає. А більше чи менше загине при затягнутому конфлікті - я теж не знаю. І ніхто не знає. Тому що, може бути як в останні роки на Донбасі по кілька людей на день, а може бути більше. Ніхто не знає. А от при наступі - втрати 100% будуть великими. А ракетами, якщо ви не в курсі, то і так нас обстрілюють не з території України (хіба що з чорного моря). Так що, ніякий контрнаступ, якщо це не наступ на москву і кремль, не завадить кацапам продовжувати обстрілювати нас ракетами. І, оскльки наші не будуть переходити кордон, то і обстріли і відновлення ВПК аж ніяк не пов'язано з наявністю чи відсутністю контрнаступу. А бляха не жаліти військових наших - може тільки мразота. Ти в окопі зараз, що тобі не шкода наших військових? Думай спочатку, що пишеш.
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28.08.2022 18:03 Відповісти
Так звісна річ,ти не знаешь.Але знаю я.Саме Х.йло затягує війну.Бо в кацапів рєсурсу більше,та цапи по своїй суті-"можемпотерпеть",що вони весь час і робили.Та э досить слизьки союзники,яки вже почали благати запустити ПП2.Україні це точно не на користь.Не почнемо сунути цю наволочь у цьому році,отримуємо Мінск-3,4,5.Ти уявляеш,що стане з країною за додаткові 8ім років війни?Шо стане з Миколаївом,Харківом,Херсоном та Запоріжжям?!Що стане з єкономікою,яка вже трещить?!!Думай шо пишеш,жалійкін.Так,мені жаль захисників Маріка,яких кинули у полон на призволяще!Жаль мого друга,який отримав важке поранення під Херсоном.Але втрати будуть у всякому разі.При затягуванні більше."Доки товстий схудне,худий здохне."
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28.08.2022 21:01 Відповісти
Як я люблю такі дурнуваті запити рівня підлітків "Ти в окопі зараз, що тобі не шкода наших військових?..."А ти зараз з Херсону пишеш,чи з Маріуполя?Не надавай дурних запитів та не отримаеш у відповідь,шлимазл.
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28.08.2022 21:49 Відповісти
То що значить вибивати кацапів не треба? Чекати поки вони самі вийдуть? Таке можна чекати до "другого пришестя".Чи може "заморозити конфлікт"?
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28.08.2022 17:55 Відповісти
Вбивати треба. І чим більше - тим краще. Але контр-наступ треба робити по-розумному, а не тупо напролом. Сподіваюся, наше ВІЙСЬКОВЕ керівництво придумає, як це правильно зробити, бо я наразі не бачу, як можна контратакувати не маючи величезних втрат. Може справді варто почекати що більше високоточної зброї і повиносити більшість кацапів перед атакою. Чи ще щось. Не знаю. Але не хочу, щоб наші військові гинули через шапкозакидательство.
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28.08.2022 18:06 Відповісти
Пока армия России не истощит атакующий потенциал атаковать Украина не будет. Они до сих пор атакуют.
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28.08.2022 18:07 Відповісти
Ну от я теж цього боюся.
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28.08.2022 18:09 Відповісти
Ну как бы этот момент настанет раньше или позже.
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28.08.2022 18:10 Відповісти
Німецька розвідка засіжена кацапскими кротами в третьому поколінні , тому німці не могуть знешкодити хутіна
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28.08.2022 16:56 Відповісти
Вам це вигідно , торгувати з терористом та зароблять великі кроваві
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28.08.2022 16:57 Відповісти
Цим до сраки )
"Їли шашлик: на Прикарпатті семеро киян потрапили до інфекційної лікарні"
https://firtka.if.ua/blog/view/yili-shashlik-na-prikarpatti-semero-kiian-potrapili-do-infektsiinoyi-likarni

"...Як встановили, семеро людей, які захворіли, прибули на відпочинок у складі туристичної групи із дев'яти людей 25 серпня та проживали в приватному котеджі в селі Микуличин.

Напередодні, 25 серпня, вони харчувались самостійно за місцем проживання та готували їжу самі. Їли власноручно приготовлений шашлик, який зберігався без відповідних температурних умов.
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28.08.2022 16:58 Відповісти
Запрещено во время войны есть шашлыки???
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28.08.2022 17:04 Відповісти
" Їли власноручно приготовлений шашлик" - "Бидло-пєрєеселенци" рукожопе яке зїбалось
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28.08.2022 17:18 Відповісти
А ты шо рузке, никогда шашлык не ело? НУ отравились, так отравились. У вас на кацапии от ботяры дохнут, подумаешь.
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28.08.2022 17:22 Відповісти
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28.08.2022 17:26 Відповісти
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28.08.2022 17:27 Відповісти
Опамятайтесь, війна уже півроку, не будуть люди сидіти стільки часу, заломивши руки, і чекати смерті. Психіка не так працює, інакше півкраїни уже порізали б вени
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28.08.2022 19:40 Відповісти
Коли ж ви вже нажеретесь цих шашликів
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31.08.2022 13:12 Відповісти
назва абсолютно песимістична. Бо суть сказаного Бербок має читатися так: хоч би війна тривала і роки, раша хай не надіється, що ми перестанемо допомагати Україні.
але комусь треба акцентувати на тривалих роках, а не на беззастережній допомозі. це вже не перший раз так кособоко подана інформація. Бутусову бажано б більше приділяти уваги своєму дітищу.
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28.08.2022 17:05 Відповісти
Просто зараз кацапи розганяють активно тему, що війна на роки, "нужна дагаварівацца, люді гібнут". Чому наші їм підспівують - хз.
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28.08.2022 17:08 Відповісти
Боневтік виконує оманські договорняки!
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28.08.2022 17:57 Відповісти
Лайк поставить не могу, но к сожалению, она права. Куйло пришло на землю Украины в 2014-м и вернулось в 2019-м вместе с предателями Украины не для того, чтобы отсюда уйти.
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28.08.2022 17:09 Відповісти
Пипоть тобі на язиці
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28.08.2022 17:10 Відповісти
У березні 2024 року в параші вибори президента. путлєр налаштований тягнути війну аж до виборів, щоб знову він та його оточення залишилось при владі. Треба признати за дійсне, він вже і сам добряче остогид кацапні за довгі роки. Буде їздити їм по вухах, що він рятує расєю від фашистів які їх хочуть захопити та знищити.
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28.08.2022 17:10 Відповісти
А наше ні?
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28.08.2022 19:13 Відповісти
Ваші також
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28.08.2022 19:51 Відповісти
тю, брехуха, в нас тут переломний момент і до нового року вже зібрались кончити
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28.08.2022 17:13 Відповісти
"В демократии уже давно было бы восстание против этой войны, которая вредит его собственному народу. Однако тех, кто выступает против, притесняют, арестовывают, сажают в тюрьму, уже в течение многих лет", - добавила она.

На голодные бунты можно не рассчитывать, так как для них нет предпосылок - их не будет.
А вот тех, кто выступает против войны вообще мы будем видеть и далее, но их процент ничтожен.
Как ни странно россиян, кто против войны много только в перехватах ГУР, а в реале основная масса поддерживает происходящее
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28.08.2022 17:13 Відповісти
«Я чув про успіх швидких військових походів і не чув про успіх затяжних. Жодна держава не отримала вигоди з тривалої війни». © Сунь-Цзи
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28.08.2022 17:30 Відповісти
Россия уже проиграла войну. Но Украина должна продемонстировать стойкость, решимость и нужную агрессию, чтобы оформить свою победу.
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28.08.2022 18:09 Відповісти
Сие непременно!
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28.08.2022 18:28 Відповісти
Ну тогда ребята, вам ****** , таки начнётся голод . Всё очень просто , Украина и расия , не будут производить зерновых в достаточном объёме. По ряду причин, грубо говоря все уйдёт на войну . Как же хочется увидеть голодных африканцев в Европе , ну зато не ЯО
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28.08.2022 17:31 Відповісти
Их надо переправить на восточный фронт мочить настоящую причину войны, которая породила этот голод.
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29.08.2022 02:11 Відповісти
Кацапы будут ******* по нам до тех пор пока не навяжут переговоры. А что будет дальше я не знаю, наше будущее туман, т.к например моему сыну 14 и он не хочет жить в стране в которой ведутся боевые действия, и я могу ему говорить все что угодно, но не могу решать за него.... . Т.е. просто немного подрастет и свалить от сюда. Оставить старика здесь....
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28.08.2022 17:48 Відповісти
Коли ваш син виросте, то стане військовозобов'язаним та нікуди не свалить. Хоча таких трусів нам не треба, що тільки жруть та про шмотки мріють. Тільки сину скажіть, що війна в кожну країну прийде, якщо путін переможе.
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28.08.2022 18:20 Відповісти
Согласен, но может просто он ещё мал, хотя некоторые дети взрослеют уже с 5ти
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28.08.2022 19:20 Відповісти
Вот таких как ты нужно лишать гражданства и выселять, наравне с сепарами. И надеюсь у тебя нет детей, потому как любой нормальный сын дал бы отцу по морде за такие слова.
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28.08.2022 21:27 Відповісти
Слышь ты дядя. Ты за этим пришел и зарегися сегодня? Чем занимался с 24 февраля? Рашку ждал? Не оправдала рашка твои чаянье?
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28.08.2022 22:25 Відповісти
Щось ви так печально, який старий, у мене пізний син (18, мені 56, чоловіку 72), не хоче нікуди їхати, а ваш син росте, розумнішає, розумнішати і нам з ними треба
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28.08.2022 19:21 Відповісти
Якщо витак будете нам "допомагати " так війна ніколи не закінчиться.
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28.08.2022 17:54 Відповісти
.
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28.08.2022 18:06 Відповісти
Джонсон говорил что война длится будет годами. Теперь пошли другие политики. Зато у нас не на часи всё. Люди не хотят жить во время войны, а откладывают на потом.
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28.08.2022 18:08 Відповісти
Может длиться годами, а может и закончится в любой момент - хороший прогноз от Бербок ))
Между 0 и бесконечностью, экспертная оценка.
Так и я могу (с) Промокашка
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28.08.2022 18:37 Відповісти
Це від вас залежить насамперед. Якщо рішуче діяти, то її можна припинити за кілька тижнів. Просто ви лицеміри, циніки і брехуни....
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28.08.2022 19:03 Відповісти
БЕРБОК - МАЙБУТНІЙ КАНЦЛЕР НІМЕЧЧИНИ ! РЕСПЕКТ БЕРБОК !
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28.08.2022 19:46 Відповісти
Бербок права. Этот конфликт потихоньку замораживается. Украинцы никак не боряться с коррупцией и не считают это приоритетом. Украинские солдаты могут остановить россиян Хаймарсами но солдат что остановят коррупцию попросту нет. Украина по прежнему расчитывает только на помощь Запада и ничего не собирается делать сама, даже один патронный завод во время войны сейчас. Ждут что Запад все профинансирует и построит потому что это Запад, а не Россия им должна. Вот такой у Украины план. Желаю успехов.
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28.08.2022 20:36 Відповісти
Поэтому ты и зарегился 28 августа, чтоб херню сюда написать
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28.08.2022 21:28 Відповісти
Заслуженный ветеран ботофермы, что тебе не нравиться? Херня у тебя в голове иди нормальную работу себе найди. У тебя даже аргумента нет, одни оскрбления.
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28.08.2022 21:54 Відповісти
Пожалуйся в ООН, новозарегеный...
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28.08.2022 22:28 Відповісти
Знаешь кто громче всех кричит держите вора? )))
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28.08.2022 22:34 Відповісти
Тебе медаль на службе хоть за это дали? Ветеран труда с 21 года )))
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28.08.2022 22:51 Відповісти
А ты видать опытный бот) Первый день на сайте и уже все знаешь) Или твой старый ник забанен?
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28.08.2022 22:55 Відповісти
Ты походу тут даже родился ))) Твой "папа" Пригожин наверное ))))
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28.08.2022 23:56 Відповісти
З такою швидкістью по озброєнні та захисту кацапів у їх логові і десетяріччя буде все тривати. Зхотіли би, за три місяця їх би ща Урал загнали. Флаг на Рейсхтазі не наснився?
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28.08.2022 20:41 Відповісти
логично .......................
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28.08.2022 20:43 Відповісти
Якщо не змусити хабадних саботажників почати виробництво Вільх і Громів/Сапсанів тоді окупація навічно. А якщо Громи почнуть виносити глибокі тили і заводи-пароходи, то війна триватиме до виробництва третьої чи п'ятої їх сотні.
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28.08.2022 20:47 Відповісти
И где ты собираешься производить Ольху и Гром в условиях войны, блаженный?
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28.08.2022 21:29 Відповісти
У будь-якій країні формату Рамштайн, тормоз.
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28.08.2022 21:43 Відповісти
Чудик. Страны Раммштайна нам оружие почти не дают. А ты хочешь у них что-то производить. Тем более, что ГРОМа нет вообще. А Ольха не прошла все испытания, а все что она показала не дотянула да заявленных ТТХ. Хоть бы немного поузнавал бы у компетентных людей...
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28.08.2022 22:21 Відповісти
До компетентних людей тільки одне питання, чому ти досі не висиш на березі.
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28.08.2022 23:16 Відповісти
Щоб перемогти треба в першу чергу усіх зелених дебілів на чолі з головним боневтіком перевішати на каштанах.
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28.08.2022 20:58 Відповісти
Нарешті й на Заході починають розуміти. Мабуть, почитали мою аналітику)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DiPeZy7yATHRnNtkzjcBaZ2LzRkNuDyfJZdTReUxZ6Kd25iLKb52A7EGt9pFrCg2l&id=100022092260906
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28.08.2022 23:18 Відповісти
Воювати можна і роками, якщо при цему працюватиме економіка. Але ж влада її дусить. Яка економіка коли половниа країни зруйнована, а друга закрита без права заробітку за кордоном. Закрили чоловіків, з жовтня закриють і жінок...
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28.08.2022 23:45 Відповісти
Типун тебе на язык!
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29.08.2022 01:55 Відповісти
 
 