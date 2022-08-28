ЗСУ поцілили в три пункти управління та склади окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
Українські захисники влучили у три ворожі пункти управління та у склади боєприпасів російських загарбників. Знищено 11 окупантів.
Про це йдеться в зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням у три пункти управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці. Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні", - зазначили в ЗСУ.
Так підтверджен втрати ворога: 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідна гаубиця "Мста-С".
Топ коментарі
+15 Роман Марушка #520021
показати весь коментар28.08.2022 17:36
+12 Чайка Київ
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+9 wislen Lem
показати весь коментар28.08.2022 18:14
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https://www.youtube.com/watch?v=rcys8XAfXbM
Коли вже повноцінна інфа буде приходити.....?
Та й то не по рашистам!
Бо кого цікавить цей непотріб?
Україна повинна берегти свої воїнів.
Що ви конкретно робите для перемоги?
Ми в форумі,багато постів несе з собою риторіку.Подумайте не тільки про життя учасників бою.а про населення окупованих міст.Залишати їх в ворожих лапах на півроку-це залишити їх назавжди(риторіка),бо вороги облаштовують їм свої,принизливі умови існування.А щодо вразливості-то ворог напічкає з часом області і солдатньой,і оборонною технікой,і ППО привезе з Сірії,щоб Українськи ракети не змогли їх вразити.
Саме це я мав на увазі в своїй рєпліці.
Нужно выносить БК, технику, живую силу используя как можно меньше ресурсов с нашей стороны, а не ложить людей ради дополнительного села.
Нужно рассчитывать свои силы в долгую и делать цену окупации для РФ как можно дороже каждый день без остановки.
Так підтверджен втрати ворога: 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідна гаубиця "Мста-С". Джерело:
Решта рашистів просто лінзою випаровувало.