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Новини Війна
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ЗСУ поцілили в три пункти управління та склади окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"

херсонщина

Українські захисники влучили у три ворожі пункти управління та у склади боєприпасів російських загарбників. Знищено 11 окупантів.

Про це йдеться в зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням у три пункти управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці. Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні", - зазначили в ЗСУ.

Так підтверджен втрати ворога: 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідна гаубиця "Мста-С".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зупинили наступ росіян на Слов’янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках, - Генштаб

Автор: 

ЗСУ (7513) Херсонська область (5713)


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Топ коментарі
+15
Це і є контрнаступ а не так як дехто вважає що порібно такий наступ як за часів великої вітчизняної війни НИ ШАГА НАЗАД.
Україна повинна берегти свої воїнів.
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28.08.2022 17:36
+12
Красунчики наші, бережи вас Господь
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28.08.2022 17:33
+9
Слава ЗСУ.👍👍👍
Так підтверджен втрати ворога: 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідна гаубиця "Мста-С". Джерело:
Решта рашистів просто лінзою випаровувало.
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28.08.2022 18:14
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Обыкновенные хлопки...
https://www.youtube.com/watch?v=rcys8XAfXbM
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28.08.2022 17:26 Відповісти
а чо :11 окупантів на 3 пункти управління,мабуть там більше і не треба,якщо грамотні спєци....були...
Коли вже повноцінна інфа буде приходити.....?
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28.08.2022 17:33 Відповісти
Після війни!

Та й то не по рашистам!

Бо кого цікавить цей непотріб?
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28.08.2022 18:08 Відповісти
Красунчики наші, бережи вас Господь
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28.08.2022 17:33 Відповісти
Це і є контрнаступ а не так як дехто вважає що порібно такий наступ як за часів великої вітчизняної війни НИ ШАГА НАЗАД.
Україна повинна берегти свої воїнів.
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28.08.2022 17:36 Відповісти
При наступлении и зачистке мы их не считали ... Так и остались валяться... Может потом кто то собирает не в курсе . Главное продвинутся и закрепится !!!
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28.08.2022 17:43 Відповісти
а берегти свої міста Україна повинна?
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28.08.2022 17:43 Відповісти
Думаю,ви зараз допомагаєте це робити?-берегти свої міста?
Що ви конкретно робите для перемоги?
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28.08.2022 19:50 Відповісти
Особисто для Вас моя відповідь багато чого змінить чи привнесе?
Ми в форумі,багато постів несе з собою риторіку.Подумайте не тільки про життя учасників бою.а про населення окупованих міст.Залишати їх в ворожих лапах на півроку-це залишити їх назавжди(риторіка),бо вороги облаштовують їм свої,принизливі умови існування.А щодо вразливості-то ворог напічкає з часом області і солдатньой,і оборонною технікой,і ППО привезе з Сірії,щоб Українськи ракети не змогли їх вразити.
Саме це я мав на увазі в своїй рєпліці.
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29.08.2022 10:29 Відповісти
Нам нужно усилия рассчитывать на длительную перспективу, а потому гробить жизни и технику как это делала РФ недопустимо.
Нужно выносить БК, технику, живую силу используя как можно меньше ресурсов с нашей стороны, а не ложить людей ради дополнительного села.
Нужно рассчитывать свои силы в долгую и делать цену окупации для РФ как можно дороже каждый день без остановки.
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28.08.2022 19:03 Відповісти
Moloci tocno unictozajet ruskix nacistov,i tak kazdi den i noc.Himars raketi i ocen tocnoje rabota vojenix vot i rezultat
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28.08.2022 17:44 Відповісти
Таке собі Бавовнятко!
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28.08.2022 18:07 Відповісти
Ні чого собі бавовнятко. Та це таки справжня велика бавовна з очами смерті для кацапів. Чекаємо успіхів від ЗСУ.
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28.08.2022 18:23 Відповісти
Слава ЗСУ.👍👍👍
Так підтверджен втрати ворога: 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідна гаубиця "Мста-С". Джерело:
Решта рашистів просто лінзою випаровувало.
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28.08.2022 18:14 Відповісти
Эдуард Хиль - Вокализ "Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой"
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28.08.2022 19:26 Відповісти
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29.08.2022 00:51 Відповісти
 
 