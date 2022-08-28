ЗСУ поцілили в три пункти управління та склади окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"

Українські захисники влучили у три ворожі пункти управління та у склади боєприпасів російських загарбників. Знищено 11 окупантів.

Про це йдеться в зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням у три пункти управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці. Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні", - зазначили в ЗСУ.

Так підтверджен втрати ворога: 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідна гаубиця "Мста-С".

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